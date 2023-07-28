https://ria.ru/20230728/gepatit-1886321801.html

Всемирный день борьбы с гепатитом

Всемирный день борьбы с гепатитом - РИА Новости, 28.07.2023

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:43

2023-07-28T02:43

2023-07-28T02:43

справки

в мире

воз

гепатит a

гепатит b

гепатит d

гепатит c

всемирный день борьбы с гепатитом

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Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях повышения осведомленности о проблеме вирусного гепатита. Впервые этот день прошел в 2011 году. Дата 28 июля была выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии доктора Баруха Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), который обнаружил вирус гепатита В (HBV), разработал тест и вакцину против него. Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), сильная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени. Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр. Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19. По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В. По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.В 2022 году мир столкнулся с новой вспышкой необъяснимых острых инфекций гепатита у детей. ВОЗ вместе с учеными работал над поиском причин этой инфекции, которая, видимо, не относится ни к одному из известных пяти типов вируса. К лету 2022 года заболели более тысячи детей по всему миру, большинство из них в Европе и США. Около половины европейских случаев произошли в Великобритании. По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных. По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту находится Пакистан (свыше 10 миллионов больных). На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и Россия.Гепатит поддается профилактике и лечению. Однако для более чем 80% людей с гепатитом они не доступны. Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Против гепатита С вакцины до сих пор нет. Но при своевременной диагностике он полностью излечивается противовирусными препаратами. Специфического лечения острого гепатита А, В и Е не существует.Наиболее эффективными средствами борьбы с гепатитом А и Е являются улучшение санитарных условий – качества водоснабжения и пищи, а для гепатита А – еще и расширение охвата вакцинацией. В 2023 году тема Всемирного дня борьбы с гепатитом – "Одна жизнь, одна печень". ВОЗ подчеркивает, что печень человека выполняет более 500 жизненно важных функций каждый день, поэтому здоровье печени имеет основополагающее значение для здоровья человека. В 2016 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 годы. Документ предусматривал снижение числа случаев заражения вирусом гепатита В и С с 6-10 миллионов в 2015 году на 30% к 2020 году и на 90% – к 2030 году, а также числа случаев смерти от них с 1,4 миллиона в 2015 году на 10% к 2020 году и на 65% – к 2030 году.Однако в большинстве стран сохраняются огромные пробелы в диагностике и лечении гепатита. В июне 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на 2022-2030 годы. Согласно документу число новых случаев заражения гепатитом В и С должно быть сокращено с трех миллионов в 2020 году до 520 тысяч к 2030 году, а смертность от гепатита В и С должна быть сокращена с 1,1 миллиона до менее чем 500 тысяч смертей. При этом шесть миллиардов долларов, ежегодно выделяемых на борьбу с гепатитом в 67 странах с низким и средним уровнем дохода, позволят к 2030 году спасти от преждевременной смерти 4,5 миллиона человек и сохранить еще 26 миллионов жизней после указанного года.7-10 июня 2022 года прошел третий Всемирный саммит по гепатиту на тему "Достижение ликвидации вирусного гепатита в рамках развивающихся систем здравоохранения". Его участники призвали правительства, глобальные учреждения здравоохранения и доноров выполнять взятые на себя обязательства, а 350 миллионов человек, живущих с гепатитом, объединиться и занять свое место в борьбе с этой болезнью. По данным Минздрава РФ (2022), заболеваемость гепатитом С в России за последние три года снизилась примерно на 30%. В настоящее время на учете в региональных регистрах состоит 624 тысячи пациентов с диагностированным гепатитом С. При этом выявлено, что около 2,1% населения имеют к нему антитела, что потенциально говорит о двух миллионах пациентов с этим заболеванием в хронической форме. Референс-центр по мониторингу за вирусными гепатитами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что с вирусом гепатита С живут от 3,5 до 4,7 миллионов россиян. По данным Минздрава России (2020), заболеваемость гепатитом В снизилась до 0,6 случая на 100 тысяч населения. Основной пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-49 лет, далее он смещается в сторону более старших возрастных групп. Это неблагоприятный фактор в отношении исхода болезни, так как в группе старше 40 лет растет скорость развития цирроза и рака печени. При этом среди людей 20-29 лет заболеваемость снижается. Россия – мировой лидер по вакцинации от гепатита В. От него привито более 100 миллионов россиян (в 2019 году – около 2,7 миллионов, в том числе 1,6 миллионов детей).Иммунизация против гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям. В феврале 2022 года Минздрав РФ опубликовал новые клинические рекомендации по лечению хронического гепатита С. Теперь схема его лечения в России соответствует ведущим мировым практикам. В среднем за 12 недель достигается 90% эффективность лечения любого типа вируса С (1а, 1b, 3) даже при циррозе печени и без побочных явлений. В ноябре 2022 года распоряжением правительства РФ утвержден план мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года. Он включает создание и ведение единого регистра пациентов с этим заболеванием, проведение оценки эффективности лечения, анализ и использование лучших практик оказания помощи, разработку и утверждение способов ее оплаты и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, воз, гепатит a, гепатит b, гепатит d, гепатит c, всемирный день борьбы с гепатитом