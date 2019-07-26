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РИА Новости

ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

01:40
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ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
"Мы не полагаем, что будет большая разница в цифрах. Мы ожидает, что (в 2019 году – ред.) будет  порядка 250-257 миллионов человек с гепатитом В. Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но все равно это 71 миллион человек", - сказал он.
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей",  так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания. Кроме этого, из 71 миллиона человек с хронической инфекцией гепатита С, официально диагностирован лишь каждый пятый. Лечение от этого вида заболевания получают всего 2 миллиона человек в год.
Если не инвестировать в борьбу с заболеванием порядка 6 миллиардов долларов ежегодно, к 2030 году от различных видов гепатитов могут погибнуть 4,5 миллиона человек.
В ВОЗ отмечают, что, несмотря на программы по лечению, количество заразившихся гепатитом в мире не снижается достаточно быстро. Это связано с ростом новых очагов заболевания и низким уровнем здравоохранения. В то же время, в ряде государств достигнут значительный прогресс в лечении гепатитов. К примеру, медицинский туризм на этом направлении набирает обороты в Египте.
По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту в настоящее время находится Пакистан, где заражено свыше 10 миллионов человек. На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и РФ, при этом в каждой стране заражено порядка 3 миллионов человек.
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