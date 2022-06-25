https://ria.ru/20220625/gepatit-1798027988.html

В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей

В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей - РИА Новости, 25.06.2022

В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей

Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:59

2022-06-25T01:59

2022-06-25T01:59

в мире

воз

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.

https://ria.ru/20220618/gepatit-1796371532.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, воз