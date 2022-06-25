https://ria.ru/20220625/gepatit-1798027988.html
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей - РИА Новости, 25.06.2022
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей
Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:59
2022-06-25T01:59
2022-06-25T01:59
в мире
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
https://ria.ru/20220618/gepatit-1796371532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей
ВОЗ: число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 22 июня 2022 года, 33 страны в пяти регионах ВОЗ
сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей", - говорится в сообщении ВОЗ.
По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.
Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.