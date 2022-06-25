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В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей - РИА Новости, 25.06.2022
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В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей - РИА Новости, 25.06.2022
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей
Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:59
2022-06-25T01:59
в мире
воз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
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в мире, воз
01:59 25.06.2022
 
В мире выявили более 900 случаев гепатита неизвестной этиологии у детей

ВОЗ: число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 22 июня 2022 года, 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей", - говорится в сообщении ВОЗ.
По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.
Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
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