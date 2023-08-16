https://ria.ru/20230816/nauka-1889533952.html
Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В
Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В - РИА Новости, 16.08.2023
Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В
В России примерно 3 млн человек болеют гепатитом В в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120–130 млн россиян... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:00
2023-08-16T09:00
2023-08-16T15:31
наука
санпросвет
гепатит b
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В России примерно 3 млн человек болеют гепатитом В в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120–130 млн россиян вакцинированы от этой инфекции. Несмотря на столь масштабную вакцинацию, искоренить гепатит В пока не удается. Почему вирусу иногда удается "ускользнуть" от вакцины – разбирался корреспондент РИА Новости."Гепатит В – очень умный вирус. На все меры, которые мы предпринимаем, чтобы его побороть, он все же находит возможность себя сохранить", – заявил известный российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов.По его словам, недаром великий американский исследователь Бламберг, который открыл вирус гепатита В, выступая на международной конференции по гепатитам, сказал: "Если у вирусов когда-нибудь будет открыто сознание, то прежде всего оно будет открыто у гепатита В"."Это ДНК-содержащий вирус. Сложность процесса репликации приводит к тому, что возникают разные мутации: появляются вирусные частички, которые уходят из-под пресса иммунной системы".По словам эпидемиолога, в его лаборатории регулярно фиксируются подобные случаи мутантных форм, "ускользающих" от вакцины. "К счастью, их количество не увеличивается, но и не уменьшается", – добавил он.Ситуация осложняется тем, что ДНК вируса гепатита В интегрируется в клетку человека и на протяжении многих лет сохраняется в его геноме.Между тем сам вирус имеет очень древние корни. По словам ученого, исследования в области антропологической вирусологии показывают, что клеточную ДНК вируса гепатита В находят даже в костных останках людей, живших в период с IV по III тысячелетие до н.э. Описаны крупные пандемии в Юго-Восточной Азии, а поход Чингисхана привел к распространению этого вируса в Восточной и Центральной Европе.Ученые Кембриджского университета недавно доказали наличие ДНК вируса гепатита В в ДНК, выделенной из волос Людвига ван Бетховена. "Генетический анализ ДНК прядей волос показал, что великий композитор перенес эту инфекцию и подвергся высокому риску заболевания печени, что в конечном счете его и убило", – рассказал профессор.По его словам, наука еще не придумала способа, как избавиться от интегрирования ДНК вируса в геном человека, хотя подобные работы ведутся во многих странах. Поэтому, как утверждает ученый, необходима вакцинация."Вакцина против гепатита В, а это первая вакцина, которую человек получает в первые 12–24 часа своей жизни, крайне эффективна, она доступна и используется во всем мире. Но нельзя забывать, что в каждой стране существует так называемое антивакцинальное лобби, которое выступает против вакцинации. Время от времени происходит вброс информации, дескать, вакцина от гепатита В может вызвать развитие аутизма. Франция по этой причине даже на какое-то время отменяла вакцинацию новорожденных. Потом во всем мире было доказано, что аутизм никак не связан с вакциной против гепатита В. После этого пытались связать вакцинацию с возникновением синдрома хронической усталости. Позже опять все опровергли", – отметил Михаил Михайлов, призвав бороться c антивакцинальным лобби.Помимо ранней вакцинации детей, крайне важна вакцинация подростков. "Это тот возраст, когда они по дурости могут попробовать наркотик. Плюс этот возраст совпадает с началом половой жизни, а гепатит В – инфекция, передаваемая в том числе половым путем", – напомнил член-корреспондент РАН.Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр.Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19.По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В.По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных.Гепатит поддается профилактике и лечению. Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Против гепатита С вакцины до сих пор нет. Но при своевременной диагностике он полностью излечивается противовирусными препаратами. Специфического лечения острого гепатита А, В и Е не существует.Этот материал входит в цикл публикаций, посвященных борьбе с гепатитом. Цикл подготовлен в рамках проекта "Санпросвет".
https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html
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https://ria.ru/20220817/vaktsina-1810283352.html
https://ria.ru/20230728/gepatit-1885920527.html
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санпросвет, гепатит b, россия, здоровье, общество, здоровье - общество, юго-восточная азия, франция, людвиг ван бетховен, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кембриджский университет, социальный навигатор
Наука, Санпросвет, Гепатит B, Россия, Здоровье, Общество, Здоровье - Общество, Юго-Восточная Азия, Франция, Людвиг ван Бетховен, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Кембриджский университет, Социальный навигатор
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В России примерно 3 млн человек болеют гепатитом В в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120–130 млн россиян вакцинированы от этой инфекции. Несмотря на столь масштабную вакцинацию, искоренить гепатит В пока не удается. Почему вирусу иногда удается "ускользнуть" от вакцины – разбирался корреспондент РИА Новости.
«
"Гепатит В – очень умный вирус. На все меры, которые мы предпринимаем, чтобы его побороть, он все же находит возможность себя сохранить", – заявил известный российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов.
По его словам, недаром великий американский исследователь Бламберг, который открыл вирус гепатита В, выступая на международной конференции по гепатитам, сказал: "Если у вирусов когда-нибудь будет открыто сознание, то прежде всего оно будет открыто у гепатита В".
Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В
"Это ДНК-содержащий вирус. Сложность процесса репликации приводит к тому, что возникают разные мутации: появляются вирусные частички, которые уходят из-под пресса иммунной системы".
По словам эпидемиолога, в его лаборатории регулярно фиксируются подобные случаи мутантных форм, "ускользающих" от вакцины. "К счастью, их количество не увеличивается, но и не уменьшается", – добавил он.
Ситуация осложняется тем, что ДНК вируса гепатита В интегрируется в клетку человека и на протяжении многих лет сохраняется в его геноме.
Между тем сам вирус имеет очень древние корни. По словам ученого, исследования в области антропологической вирусологии показывают, что клеточную ДНК вируса гепатита В находят даже в костных останках людей, живших в период с IV по III тысячелетие до н.э. Описаны крупные пандемии в Юго-Восточной Азии, а поход Чингисхана привел к распространению этого вируса в Восточной и Центральной Европе.
Гепатиты A, B, C и D. Как не стать жертвой "ласковых убийц"
Ученые Кембриджского университета недавно доказали наличие ДНК вируса гепатита В в ДНК, выделенной из волос Людвига ван Бетховена. "Генетический анализ ДНК прядей волос показал, что великий композитор перенес эту инфекцию и подвергся высокому риску заболевания печени, что в конечном счете его и убило", – рассказал профессор.
По его словам, наука еще не придумала способа, как избавиться от интегрирования ДНК вируса в геном человека, хотя подобные работы ведутся во многих странах. Поэтому, как утверждает ученый, необходима вакцинация.
В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В
"Вакцина против гепатита В, а это первая вакцина, которую человек получает в первые 12–24 часа своей жизни, крайне эффективна, она доступна и используется во всем мире. Но нельзя забывать, что в каждой стране существует так называемое антивакцинальное лобби, которое выступает против вакцинации. Время от времени происходит вброс информации, дескать, вакцина от гепатита В может вызвать развитие аутизма. Франция по этой причине даже на какое-то время отменяла вакцинацию новорожденных. Потом во всем мире было доказано, что аутизм никак не связан с вакциной против гепатита В. После этого пытались связать вакцинацию с возникновением синдрома хронической усталости. Позже опять все опровергли", – отметил Михаил Михайлов, призвав бороться c антивакцинальным лобби.
Помимо ранней вакцинации детей, крайне важна вакцинация подростков. "Это тот возраст, когда они по дурости могут попробовать наркотик. Плюс этот возраст совпадает с началом половой жизни, а гепатит В – инфекция, передаваемая в том числе половым путем", – напомнил член-корреспондент РАН.
Печень тает, как сахар в стакане чая. Как в России борются с гепатитом Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E. Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.
Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.
Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени. Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр. Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19. По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В.
По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.
По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных. Гепатит поддается профилактике и лечению. Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Против гепатита С вакцины до сих пор нет. Но при своевременной диагностике он полностью излечивается противовирусными препаратами. Специфического лечения острого гепатита А, В и Е не существует.
Этот материал входит в цикл публикаций, посвященных борьбе с гепатитом. Цикл подготовлен в рамках проекта "Санпросвет
".