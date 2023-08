https://ria.ru/20230816/nauka-1889533952.html

Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В

Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В - РИА Новости, 16.08.2023

Самый умный вирус. Почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В

В России примерно 3 млн человек болеют гепатитом В в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120–130 млн россиян... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:00

2023-08-16T09:00

2023-08-16T15:31

наука

санпросвет

гепатит b

россия

здоровье

общество

здоровье - общество

юго-восточная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859432430_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_22fd8525035a8968de34f2badb109e0e.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В России примерно 3 млн человек болеют гепатитом В в хронической форме и имеют высокий риск развития цирроза и рака печени. При этом 120–130 млн россиян вакцинированы от этой инфекции. Несмотря на столь масштабную вакцинацию, искоренить гепатит В пока не удается. Почему вирусу иногда удается "ускользнуть" от вакцины – разбирался корреспондент РИА Новости."Гепатит В – очень умный вирус. На все меры, которые мы предпринимаем, чтобы его побороть, он все же находит возможность себя сохранить", – заявил известный российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов.По его словам, недаром великий американский исследователь Бламберг, который открыл вирус гепатита В, выступая на международной конференции по гепатитам, сказал: "Если у вирусов когда-нибудь будет открыто сознание, то прежде всего оно будет открыто у гепатита В"."Это ДНК-содержащий вирус. Сложность процесса репликации приводит к тому, что возникают разные мутации: появляются вирусные частички, которые уходят из-под пресса иммунной системы".По словам эпидемиолога, в его лаборатории регулярно фиксируются подобные случаи мутантных форм, "ускользающих" от вакцины. "К счастью, их количество не увеличивается, но и не уменьшается", – добавил он.Ситуация осложняется тем, что ДНК вируса гепатита В интегрируется в клетку человека и на протяжении многих лет сохраняется в его геноме.Между тем сам вирус имеет очень древние корни. По словам ученого, исследования в области антропологической вирусологии показывают, что клеточную ДНК вируса гепатита В находят даже в костных останках людей, живших в период с IV по III тысячелетие до н.э. Описаны крупные пандемии в Юго-Восточной Азии, а поход Чингисхана привел к распространению этого вируса в Восточной и Центральной Европе.Ученые Кембриджского университета недавно доказали наличие ДНК вируса гепатита В в ДНК, выделенной из волос Людвига ван Бетховена. "Генетический анализ ДНК прядей волос показал, что великий композитор перенес эту инфекцию и подвергся высокому риску заболевания печени, что в конечном счете его и убило", – рассказал профессор.По его словам, наука еще не придумала способа, как избавиться от интегрирования ДНК вируса в геном человека, хотя подобные работы ведутся во многих странах. Поэтому, как утверждает ученый, необходима вакцинация."Вакцина против гепатита В, а это первая вакцина, которую человек получает в первые 12–24 часа своей жизни, крайне эффективна, она доступна и используется во всем мире. Но нельзя забывать, что в каждой стране существует так называемое антивакцинальное лобби, которое выступает против вакцинации. Время от времени происходит вброс информации, дескать, вакцина от гепатита В может вызвать развитие аутизма. Франция по этой причине даже на какое-то время отменяла вакцинацию новорожденных. Потом во всем мире было доказано, что аутизм никак не связан с вакциной против гепатита В. После этого пытались связать вакцинацию с возникновением синдрома хронической усталости. Позже опять все опровергли", – отметил Михаил Михайлов, призвав бороться c антивакцинальным лобби.Помимо ранней вакцинации детей, крайне важна вакцинация подростков. "Это тот возраст, когда они по дурости могут попробовать наркотик. Плюс этот возраст совпадает с началом половой жизни, а гепатит В – инфекция, передаваемая в том числе половым путем", – напомнил член-корреспондент РАН.Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр.Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19.По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В.По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных.Гепатит поддается профилактике и лечению. Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Против гепатита С вакцины до сих пор нет. Но при своевременной диагностике он полностью излечивается противовирусными препаратами. Специфического лечения острого гепатита А, В и Е не существует.Этот материал входит в цикл публикаций, посвященных борьбе с гепатитом. Цикл подготовлен в рамках проекта "Санпросвет".

https://ria.ru/20230216/gepatit-1852308824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/gepatit-1732630321.html

https://ria.ru/20220817/vaktsina-1810283352.html

https://ria.ru/20230728/gepatit-1885920527.html

россия

юго-восточная азия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санпросвет, гепатит b, россия, здоровье, общество, здоровье - общество, юго-восточная азия, франция, людвиг ван бетховен, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кембриджский университет, социальный навигатор