https://ria.ru/20230728/tsar-1886165504.html

Межгосударственные отношения России и ЦАР

Межгосударственные отношения России и ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023

Межгосударственные отношения России и ЦАР

СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:15

2023-07-28T01:15

2023-07-28T01:15

справки

россия

цар

ссср

сергей лавров

михаил богданов

фостен-арканж туадера

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152121/70/1521217039_0:115:2873:1731_1920x0_80_0_0_24279d86cacc66c915ba1b0ad2366a80.jpg

СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года.Двусторонние связи получили некоторое развитие в первое десятилетие независимости ЦАР. Президент Центральноафриканской Республики (1966-1976, в 1976-1979 годах – император ЦАР) Жан Бедель Бокасса дважды посещал СССР. В апреле 1970 года он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ленина, а в июле того же года по приглашению президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Волгограде, Киеве, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом, но визит Подгорного в ЦАР не состоялся. В 1973 году Жан Бедель Бокасса вновь побывал в СССР, приехав на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры.В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики.В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако в 1980-1988 годах дипотношения между странами не поддерживались. ЦАР признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР 9 января 1992 года.Политический диалог между нашими странами не приобрел регулярного характера из-за нестабильной внутриполитической ситуации в ЦАР.Важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия России и ЦАР стала состоявшаяся 9 октября 2017 года в Сочи встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В последующем Сергей Лавров и Фостен-Арканж Туадера неоднократно встречались "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). 23 мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах. В октябре 2019 года президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в первом саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.6 октября 2020 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Россию с частным визитом, состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В июне 2021 года премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" мероприятия состоялась встреча со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В июне 2022 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" саммита состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, часть беседы прошла в формате "тет-а-тет". В январе 2023 делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа посетила Санкт-Петербург с официальным визитом. Состоялась рабочая встреча с руководством министерства обороны РФ. Премьер-министром ЦАР Феликсо Молуа также провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств.16 марта 2019 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил Банги, где был принят президентом Центральноафриканской Республики Туадерой, а также встретился с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Байпо-Темон. 6 июня 2019 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ.5 февраля 2022 года специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой "на полях" 35-й Ассамблеи Глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия). Осуществляется межпарламентское взаимодействие.В декабре 2021 года Москву посетила делегация ЦАР во главе с председателем Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплисом Матье Саранджи. Состоялась встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, а также с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. В октябре 2022 года председатель Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплис Матье Саранджи вновь посетил Россию для участия в конференции по информационной безопасности в городе Сочи. Состоялись переговоры с директором департамента Африки МИД РФ Всеволодом Ткаченко. В рамках визита делегация ЦАР во главе с Семплисом Матье Саранджи посетила Московскую торгово-промышленную палату.В марте 2023 года председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка", которая прошла на площадке Государственной Думы РФ. "На полях" мероприятия состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и Симплиса Матье Саранджи. Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2021 году товарооборот двух стран составил 5,9 миллиона долларов, основу которого составляет российский экспорт – 5,8 миллиона долларов. Основные экспортируемые товары – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Среди перспективных сфер сотрудничества – освоение запасов минерального сырья, энергетике, агропроизводство и др. Между странами развивается военно-техническое сотрудничество.14 октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами Вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января – начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики дополнительно направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. В июне 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ЦАР находятся несколько сотен российских инструкторов, их работа будет продолжена.В августе 2018 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке прошла церемония подписания Соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Соглашение, в частности, предусматривает обучение военнослужащих Центральноафриканской Республики в российских военных вузах. Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. В мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы еще идут, дата открытия базы пока не определена. Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. В августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн желтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. В феврале 2023 года российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что Россия также поставит в Банги рис.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

цар

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, цар, ссср, сергей лавров, михаил богданов, фостен-арканж туадера, оон, госдума рф, ленинград