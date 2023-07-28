Рейтинг@Mail.ru
Межгосударственные отношения России и ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/tsar-1886165504.html
Межгосударственные отношения России и ЦАР
Межгосударственные отношения России и ЦАР - РИА Новости, 28.07.2023
Межгосударственные отношения России и ЦАР
СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T01:15
2023-07-28T01:15
справки
россия
цар
ссср
сергей лавров
михаил богданов
фостен-арканж туадера
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152121/70/1521217039_0:115:2873:1731_1920x0_80_0_0_24279d86cacc66c915ba1b0ad2366a80.jpg
СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года.Двусторонние связи получили некоторое развитие в первое десятилетие независимости ЦАР. Президент Центральноафриканской Республики (1966-1976, в 1976-1979 годах – император ЦАР) Жан Бедель Бокасса дважды посещал СССР. В апреле 1970 года он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ленина, а в июле того же года по приглашению президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Волгограде, Киеве, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом, но визит Подгорного в ЦАР не состоялся. В 1973 году Жан Бедель Бокасса вновь побывал в СССР, приехав на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры.В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики.В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако в 1980-1988 годах дипотношения между странами не поддерживались. ЦАР признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР 9 января 1992 года.Политический диалог между нашими странами не приобрел регулярного характера из-за нестабильной внутриполитической ситуации в ЦАР.Важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия России и ЦАР стала состоявшаяся 9 октября 2017 года в Сочи встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В последующем Сергей Лавров и Фостен-Арканж Туадера неоднократно встречались "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). 23 мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах. В октябре 2019 года президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в первом саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.6 октября 2020 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Россию с частным визитом, состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В июне 2021 года премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" мероприятия состоялась встреча со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В июне 2022 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" саммита состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, часть беседы прошла в формате "тет-а-тет". В январе 2023 делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа посетила Санкт-Петербург с официальным визитом. Состоялась рабочая встреча с руководством министерства обороны РФ. Премьер-министром ЦАР Феликсо Молуа также провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств.16 марта 2019 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил Банги, где был принят президентом Центральноафриканской Республики Туадерой, а также встретился с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Байпо-Темон. 6 июня 2019 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ.5 февраля 2022 года специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой "на полях" 35-й Ассамблеи Глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия). Осуществляется межпарламентское взаимодействие.В декабре 2021 года Москву посетила делегация ЦАР во главе с председателем Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплисом Матье Саранджи. Состоялась встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, а также с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. В октябре 2022 года председатель Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплис Матье Саранджи вновь посетил Россию для участия в конференции по информационной безопасности в городе Сочи. Состоялись переговоры с директором департамента Африки МИД РФ Всеволодом Ткаченко. В рамках визита делегация ЦАР во главе с Семплисом Матье Саранджи посетила Московскую торгово-промышленную палату.В марте 2023 года председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка", которая прошла на площадке Государственной Думы РФ. "На полях" мероприятия состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и Симплиса Матье Саранджи. Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2021 году товарооборот двух стран составил 5,9 миллиона долларов, основу которого составляет российский экспорт – 5,8 миллиона долларов. Основные экспортируемые товары – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Среди перспективных сфер сотрудничества – освоение запасов минерального сырья, энергетике, агропроизводство и др. Между странами развивается военно-техническое сотрудничество.14 октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами Вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января – начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики дополнительно направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. В июне 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ЦАР находятся несколько сотен российских инструкторов, их работа будет продолжена.В августе 2018 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке прошла церемония подписания Соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Соглашение, в частности, предусматривает обучение военнослужащих Центральноафриканской Республики в российских военных вузах. Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. В мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы еще идут, дата открытия базы пока не определена. Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. В августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн желтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. В феврале 2023 года российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что Россия также поставит в Банги рис.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
цар
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152121/70/1521217039_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_b4fcc9d25550fd8c2a79ec8d47f6689f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, цар, ссср, сергей лавров, михаил богданов, фостен-арканж туадера, оон, госдума рф, ленинград
Справки, Россия, ЦАР, СССР, Сергей Лавров, Михаил Богданов, Фостен-Арканж Туадера, ООН, Госдума РФ, Ленинград

Межгосударственные отношения России и ЦАР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СССР признал независимость Центральноафриканской Республики (ЦАР) 13 августа 1960 года. Дипломатические отношения установлены 7 декабря 1960 года.
Двусторонние связи получили некоторое развитие в первое десятилетие независимости ЦАР. Президент Центральноафриканской Республики (1966-1976, в 1976-1979 годах – император ЦАР) Жан Бедель Бокасса дважды посещал СССР. В апреле 1970 года он поздравил советское руководство с 100-летием со дня рождения Владимира Ленина, а в июле того же года по приглашению президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Он побывал в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Волгограде, Киеве, Севастополе и санатории "Ливадия" в Крыму. В ходе визита было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Советским Союзом и ЦАР. Президент Бокасса пригласил председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного посетить ЦАР с ответным визитом, но визит Подгорного в ЦАР не состоялся. В 1973 году Жан Бедель Бокасса вновь побывал в СССР, приехав на отдых в Крым. Он посетил Никитский ботанический сад, побывал на винном комбинате "Массандра", а в пионерлагере "Артек" был принят в почетные пионеры.
В период правления Бокассы в ЦАР работали советские врачи, учителя, геологи, агрономы, в советских вузах учились студенты из Центральноафриканской Республики.
В связи с приходом к власти в Банги в 1979 году недружественно настроенного к СССР режима Давида Дако в 1980-1988 годах дипотношения между странами не поддерживались. ЦАР признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР 9 января 1992 года.
Политический диалог между нашими странами не приобрел регулярного характера из-за нестабильной внутриполитической ситуации в ЦАР.
Важной вехой в развитии двустороннего взаимодействия России и ЦАР стала состоявшаяся 9 октября 2017 года в Сочи встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, находившимся в России с частным визитом. По итогам встречи был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В последующем Сергей Лавров и Фостен-Арканж Туадера неоднократно встречались "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).
23 мая 2018 года "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах.
В октябре 2019 года президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в первом саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.
6 октября 2020 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Россию с частным визитом, состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В июне 2021 года премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" мероприятия состоялась встреча со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.
В июне 2022 года премьер-министр ЦАР Феликс Молуа принял участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" саммита состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, часть беседы прошла в формате "тет-а-тет".
В январе 2023 делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа посетила Санкт-Петербург с официальным визитом. Состоялась рабочая встреча с руководством министерства обороны РФ. Премьер-министром ЦАР Феликсо Молуа также провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.
Ведется диалог по линии внешнеполитических ведомств.
16 марта 2019 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов посетил Банги, где был принят президентом Центральноафриканской Республики Туадерой, а также встретился с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Байпо-Темон.
6 июня 2019 года Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ.
5 февраля 2022 года специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой "на полях" 35-й Ассамблеи Глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия).
Осуществляется межпарламентское взаимодействие.
В декабре 2021 года Москву посетила делегация ЦАР во главе с председателем Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплисом Матье Саранджи. Состоялась встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, а также с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым.
В октябре 2022 года председатель Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Семплис Матье Саранджи вновь посетил Россию для участия в конференции по информационной безопасности в городе Сочи. Состоялись переговоры с директором департамента Африки МИД РФ Всеволодом Ткаченко.
В рамках визита делегация ЦАР во главе с Семплисом Матье Саранджи посетила Московскую торгово-промышленную палату.
В марте 2023 года председатель Национального Собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка", которая прошла на площадке Государственной Думы РФ. "На полях" мероприятия состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и Симплиса Матье Саранджи.
Торгово-экономические связи между РФ и ЦАР развиты слабо. В 2021 году товарооборот двух стран составил 5,9 миллиона долларов, основу которого составляет российский экспорт – 5,8 миллиона долларов. Основные экспортируемые товары – машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.
Среди перспективных сфер сотрудничества – освоение запасов минерального сырья, энергетике, агропроизводство и др.
Между странами развивается военно-техническое сотрудничество.
14 октября 2017 года президент ЦАР обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в оснащении вооружением, вспомогательным снаряжением и боеприпасами Вооруженных сил ЦАР. С ведома ООН в конце января – начале февраля 2018 года на безвозмездной основе осуществлена доставка продукции военного назначения в Банги. С ведома Комитета СБ ООН в ЦАР также были командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.
В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики дополнительно направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.
В июне 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ЦАР находятся несколько сотен российских инструкторов, их работа будет продолжена.
В августе 2018 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке прошла церемония подписания Соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Соглашение, в частности, предусматривает обучение военнослужащих Центральноафриканской Республики в российских военных вузах.
Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. В мае 2023 года министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы еще идут, дата открытия базы пока не определена.
Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. В августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн желтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. В феврале 2023 года российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что Россия также поставит в Банги рис.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияЦАРСССРСергей ЛавровМихаил БогдановФостен-Арканж ТуадераООНГосдума РФЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала