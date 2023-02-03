https://ria.ru/20230203/bikantov-1849203398.html

Александр Бикантов: Россия предотвратила свержение власти в ЦАР

Александр Бикантов: Россия предотвратила свержение власти в ЦАР - РИА Новости, 03.02.2023

Александр Бикантов: Россия предотвратила свержение власти в ЦАР

Власти Центральноафриканской республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов, которых сейчас в стране почти две тысячи, заявил в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:00

2023-02-03T09:00

2023-02-03T09:04

интервью

александр бикантов

россия

цар

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Власти Центральноафриканской республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов, которых сейчас в стране почти две тысячи, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Банги Александр Бикантов. В преддверии профессионального праздника – Дня дипломата, он также рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов, перспективах легализации экспорта центральноафриканских алмазов и о том, как в Банги воспринимают вывод французского контингента.– Как продвигается расследование гибели российских журналистов в 2018 году? Как Москва оценивает его, когда можно ожидать обнародования окончательных результатов?– Следствие по делу гибели российских журналистов в 2018 году остаеся одним из приоритетов в нашем диалоге с официальными властями ЦАР. Со своей стороны регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гоба и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи.Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок, и происходили внутренние миграционные процессы. В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия. В случае появления новых сведений посольство незамедлительно проинформирует компетентные российские органы и ведомства в установленном порядке.– Франция заявила о выводе своих военных из ЦАР, повлияло ли это на обстановку в стране?– По сообщениям в публичном пространстве, в декабре 2022 года произошло историческое событие: Франция окончательно вывела остатки своего воинского контингента. Речь идет об относительно небольшой логистической миссии.Что касается вопроса о влиянии на обстановку в стране, в комментариях экспертов мы не сталкивались с оценками, что прекращение долголетнего французского военного присутствия в ЦАР каким-либо образом отразилось на ситуации в сфере безопасности. Ситуация в этой области меняется независимо от французов благодаря тому, что правительственная армия ЦАР при поддержке российских инструкторов успешно проводит операции по недопущению инфильтрации боевиков незаконных вооруженных формирований на территорию страны из-за рубежа с целью захвата населенных пунктов, нападений на органы власти, военнослужащих, полицейских и жандармов. Судя по доминирующим оценкам, центральноафриканцы рассматривают вывод французской логистической миссии как начало конца эпохи французского неоколониализма.– Ранее вы рассказали о высокой оценке местными властями работы российских военных инструкторов. Сколько сейчас инструкторов из нашей страны работает в ЦАР, и обращался ли Банги с просьбой об увеличении их числа?– Действительно, власти ЦАР высоко оценивают итоги деятельности российских инструкторов в сфере подготовки военнослужащих ВС ЦАР, сотрудников полиции и жандармерии, а также оказания консультативного содействия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны. Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну.Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и, по сути, превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом.Сегодня в ЦАР находится 1 890 российских инструкторов. Правительство заинтересовано в увеличении их количества. Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в СБ ООН.В конце января этого года администрация города Джибусси, расположенного в центральной части страны, приняла решение о переименовании главной улицы в Авеню Россия.– Можно ли ожидать в ближайшее время начала процесса легализации оборота алмазов в ЦАР и снятия действующего режима частичного эмбарго?– Вопрос легализации экспорта алмазов является актуальным для экономического развития ЦАР, которая остается в числе беднейших стран мира. Доходы от продажи алмазов позволили бы Банги решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем. Россия стремится оказывать содействие партнерам в решении вопроса в рамках Кимберлийского процесса.Банги и Москва сходятся во мнении, что существующий режим эмбарго является несправедливым. Складывается впечатление, что некоторые крупные игроки настроены решительно против наращивания объемов алмазного сырья из ЦАР на мировом рынке. Они в большей степени заинтересованы в росте доли искусственных алмазов.Тем не менее, по итогам 2022 года центральноафриканским партнерам удалось добыть 115 тысяч карат в восьми из 24 алмазопроизводящих зон страны. В остальных 16 зонах сохраняется режим несправедливого эмбарго.– Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи ранее заявил, что страна нуждается в российских инвестициях в реальный сектор экономики, поддержке сельского хозяйства и животноводства. Готова ли Россия обеспечить такую поддержку? Ведутся ли сейчас какие-либо переговоры и в каких областях?– Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта. Интерес с российской стороны также есть, однако философия долгосрочных вложений требует учета широкого спектра факторов.Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идет о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам. Сложно спланировать будущие контуры обсуждаемых проектов, просчитать их маржинальность.Тем не менее, Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России.Важное направление сотрудничества – поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн желтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса.– Примет ли делегация ЦАР участие в работе ПМЭФ? Модно ли ожидать президента ЦАР на саммите Россия-Африка?– Власти ЦАР всегда с большим интересом относятся к международным мероприятиям в России. Премьер-министр Феликс Молуа лично возглавил делегацию на ПМЭФ-2022. Глава правительства принял участие в панельной дискуссии и озвучил новаторские подходы к развитию экономического сотрудничества с Африкой и с ЦАР, в частности, с учетом новых вызовов для экономик стран континента. Что касается ПМЭФ-2023, нет сомнений, что Банги примет деятельное участие на соответствующем уровне с учетом концепции мероприятия.ЦАР также настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию. В случае форс-мажора Банги будет представлять премьер-министр Феликс Молуа.

https://ria.ru/20230121/tsar-1846435064.html

https://ria.ru/20230121/tsar-1846443808.html

https://ria.ru/20230119/sotrudnichestvo-1845974153.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр бикантов, россия, цар