https://ria.ru/20230717/derbent-1884064160.html

Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте

Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте - РИА Новости, 17.07.2023

Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте

Недавно Дагестан посетил Владимир Путин и предложил считать, что Дербенту не две тысячи, а пять тысяч лет. Глава региона Сергей Меликов поддержал инициативу... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:03

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Недавно Дагестан посетил Владимир Путин и предложил считать, что Дербенту не две тысячи, а пять тысяч лет. Глава региона Сергей Меликов поддержал инициативу президента. Об истории древнего города, его будущем и огромном туристическом потенциале — в материале РИА Новости. Изменения заметны"Я была в Дербенте пару лет назад. Запомнилась пожилая женщина, которая с улыбкой приветствовала нас, незнакомых людей, и с удовольствием позировала для фотографий, — рассказывает туристка Яна Шедова. — На наши комплименты городу она тогда ответила — да тут пока ремонт!" Зато в этом году, отмечает путешественница, на старинных улочках — уже свежая, но исторически соответствующая брусчатка.В Дербенте появились новые приятные места, кафе и рестораны. А еще — светомузыкальный фонтан в парке имени Низами Гянджеви.При этом многое осталось неизменным: колорит старого города, запах ореховой травы (специя) около сувенирных лавок, почти трехсотлетние платаны возле Джума-мечети — древнейшего исламского храма в стране. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.Официально станет старшеДербент сыграл огромную роль в истории. Название в переводе с персидского означает "закрытые ворота" ("дар" — дверь, "бенд" — преграда"). Это была неприступная крепость на узком проходе между Кавказом и Каспийским морем. На нее в разное время претендовали скифы и хазары, персы и арабы, турки и снова персы, гунны, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. Через Дербент шли караваны Великого Шелкового пути. А теперь по стенам цитадели и улочкам старого города гуляют туристы.Первые упоминания о Дербенте встречаются у Гекатея Милетского (VI век до н. э.), который называет его "Каспийскими воротами". Но город, вероятно, старше, и скоро может официально получить статус 5000-летнего. Как сообщил глава региона Сергей Меликов, для этого создадут специальную рабочую группу. В нее войдут представители самого Дербента, правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий, Минкультуры республики.Великая крепостьДля путешественников, которых много даже зимой, тут все насыщено древней историей. Например, цитадель Нарын-кала, построенная в VI-XVI веках. Сейчас можно видеть ее стены, спускающиеся к морю и как бы обнимающие Старый город. Раньше они тянулись и в горы — на 70 километров. Такой кавказский вариант Великой Китайской Стены.Практически сразу за воротами в крепости гостей встречает колодец. Его пол усыпан монетками: туристы бросают, чтобы вернуться. А раньше тут задерживаться, напротив, не хотели. В этом колодце — зиндане — заточали узников, ожидавших приговора. Виновен — переводят в другую тюрьму, и шансов выйти уже нет. Заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов. Вокруг высаживали ароматные цветы, иначе и близко было не подойти.Помилован — отпускали. Тогда бывший заключенный кидал монетку, чтобы никогда не возвращаться.Историй у крепости много: и как однажды тут отравили воду (можно увидеть фрагменты древнего водопровода), и про бани. Были мужские и женские дни. Причем тем, кто осмеливался повернуть голову в сторону парилки не в свой день, выкалывали глаза.Сохранились остатки древней христианской церкви, ханского дворца. Удивляет коллекция якорей — от почти современных до тех, которым более 2000 лет.В крепости осталась и российская гауптвахта XIX века в стиле провинциального русского ампира.Старый городОдна из главных достопримечательностей Старого города, к которой от цитадели ведут две большие лестницы на 200 с лишним ступеней (говорят, должно быть 211), — Джума-мечеть, построенная в VII веке. Древний платан на ее территории стал победителем национального конкурса "Российское дерево года — 2020". Всего там шесть платанов: пять старожилов и один — молодой.В Старом городе интересно все. Он разделен на магалы — исторические кварталы. Улиц в нашем понимании нет, а те, что есть, настолько узкие, что приходится прижиматься к стенам, если вдруг едет автомобиль. Достопримечательности — за любым поворотом. Вот, например, "Культура и быт древнего Дербента" — в здании бывшей женской бани. Сердцем города гиды считают рынок в еврейском квартале.Новый ДербентНесмотря на возраст, Дербент старается стать современнее, не тревожа, впрочем, историю. Например, здесь есть променад — Улица счастливых людей, пешеходная зона переулка Мирзы Казем-Бека. Электросамокат — пожалуйста, тут же телескоп. Есть памятник, посвященный дружбе: представители ислама, христианства и иудаизма вместе пьют чай. В прошлом году 16 июля в парке имени Низами Гянджеви Сбербанк открыл крупнейший в России фонтан со светомузыкальными шоу. Общая площадь превышает 4,7 тысячи квадратных метров, установлено 1368 световых прожекторов и два видеопроектора, более 2,2 тысячи струй вздымаются на 30 метров.Феерия — по пятницам, субботам и воскресеньям: двухчасовое шоу из почти полутора десятка композиций. Они совершенно разные: "Мой Дагестан", "Мелодия гор (лезгинка)", Расул Гамзатов, "Россия мама" (Григорий Лепс), "Легенда о Дербенте", "Арабская ночь", Танец с саблями" и многие другие."Достопримечательность стала настолько популярной, что часто приходится разъяснять: "по-братски" фонтан не включается, пить из него воду нельзя (были прецеденты), заходить за ограждения — тоже", — говорит гид Мария.Туристический кластер на КаспииСкоро в Дербенте появится масштабная зона для прогулок. Частично она уже готова. Пройтись можно, например, по туристической миле: 800 метров между крепостью и морем. В планах даже канатка — от набережной до цитадели.Развиваются и окрестности города. Именно тут, как сообщали в Кавказ.РФ, начнется создание Каспийского туристического кластера. Уже в 2025-м планируют завершить строительство оздоровительного комплекса "Сардар — Приморский" на берегу Каспийского моря. В 2026-м появится пятизвездочный отель на 183 номера, спа с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха и яхтенной мариной."Площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 гектаров", — рассказывал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Ожидается, что только этот проект будет привлекать более 350 тысяч гостей в год.В двадцати километрах от Дербента — парк "Патриот". Его центр — уникальный экраноплан "Лунь". Эта махина (высота 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44) могла двигаться со скоростью до 500 километров в час. Сейчас к боевой машине, которая лежит на берегу Каспия, ездят фотографироваться туристы.

https://ria.ru/20230710/derbent-1883369115.html

https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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