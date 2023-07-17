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Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
08:00 17.07.2023 (обновлено: 08:03 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/derbent-1884064160.html
Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте
Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте - РИА Новости, 17.07.2023
Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте
Недавно Дагестан посетил Владимир Путин и предложил считать, что Дербенту не две тысячи, а пять тысяч лет. Глава региона Сергей Меликов поддержал инициативу... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:00
2023-07-17T08:03
туризм
маршруты - туризм
туристы
дербент
республика дагестан
куда можно лететь
куда поехать
отдых на море
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Недавно Дагестан посетил Владимир Путин и предложил считать, что Дербенту не две тысячи, а пять тысяч лет. Глава региона Сергей Меликов поддержал инициативу президента. Об истории древнего города, его будущем и огромном туристическом потенциале — в материале РИА Новости. Изменения заметны"Я была в Дербенте пару лет назад. Запомнилась пожилая женщина, которая с улыбкой приветствовала нас, незнакомых людей, и с удовольствием позировала для фотографий, — рассказывает туристка Яна Шедова. — На наши комплименты городу она тогда ответила — да тут пока ремонт!" Зато в этом году, отмечает путешественница, на старинных улочках — уже свежая, но исторически соответствующая брусчатка.В Дербенте появились новые приятные места, кафе и рестораны. А еще — светомузыкальный фонтан в парке имени Низами Гянджеви.При этом многое осталось неизменным: колорит старого города, запах ореховой травы (специя) около сувенирных лавок, почти трехсотлетние платаны возле Джума-мечети — древнейшего исламского храма в стране. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.Официально станет старшеДербент сыграл огромную роль в истории. Название в переводе с персидского означает "закрытые ворота" ("дар" — дверь, "бенд" — преграда"). Это была неприступная крепость на узком проходе между Кавказом и Каспийским морем. На нее в разное время претендовали скифы и хазары, персы и арабы, турки и снова персы, гунны, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. Через Дербент шли караваны Великого Шелкового пути. А теперь по стенам цитадели и улочкам старого города гуляют туристы.Первые упоминания о Дербенте встречаются у Гекатея Милетского (VI век до н. э.), который называет его "Каспийскими воротами". Но город, вероятно, старше, и скоро может официально получить статус 5000-летнего. Как сообщил глава региона Сергей Меликов, для этого создадут специальную рабочую группу. В нее войдут представители самого Дербента, правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий, Минкультуры республики.Великая крепостьДля путешественников, которых много даже зимой, тут все насыщено древней историей. Например, цитадель Нарын-кала, построенная в VI-XVI веках. Сейчас можно видеть ее стены, спускающиеся к морю и как бы обнимающие Старый город. Раньше они тянулись и в горы — на 70 километров. Такой кавказский вариант Великой Китайской Стены.Практически сразу за воротами в крепости гостей встречает колодец. Его пол усыпан монетками: туристы бросают, чтобы вернуться. А раньше тут задерживаться, напротив, не хотели. В этом колодце — зиндане — заточали узников, ожидавших приговора. Виновен — переводят в другую тюрьму, и шансов выйти уже нет. Заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов. Вокруг высаживали ароматные цветы, иначе и близко было не подойти.Помилован — отпускали. Тогда бывший заключенный кидал монетку, чтобы никогда не возвращаться.Историй у крепости много: и как однажды тут отравили воду (можно увидеть фрагменты древнего водопровода), и про бани. Были мужские и женские дни. Причем тем, кто осмеливался повернуть голову в сторону парилки не в свой день, выкалывали глаза.Сохранились остатки древней христианской церкви, ханского дворца. Удивляет коллекция якорей — от почти современных до тех, которым более 2000 лет.В крепости осталась и российская гауптвахта XIX века в стиле провинциального русского ампира.Старый городОдна из главных достопримечательностей Старого города, к которой от цитадели ведут две большие лестницы на 200 с лишним ступеней (говорят, должно быть 211), — Джума-мечеть, построенная в VII веке. Древний платан на ее территории стал победителем национального конкурса "Российское дерево года — 2020". Всего там шесть платанов: пять старожилов и один — молодой.В Старом городе интересно все. Он разделен на магалы — исторические кварталы. Улиц в нашем понимании нет, а те, что есть, настолько узкие, что приходится прижиматься к стенам, если вдруг едет автомобиль. Достопримечательности — за любым поворотом. Вот, например, "Культура и быт древнего Дербента" — в здании бывшей женской бани. Сердцем города гиды считают рынок в еврейском квартале.Новый ДербентНесмотря на возраст, Дербент старается стать современнее, не тревожа, впрочем, историю. Например, здесь есть променад — Улица счастливых людей, пешеходная зона переулка Мирзы Казем-Бека. Электросамокат — пожалуйста, тут же телескоп. Есть памятник, посвященный дружбе: представители ислама, христианства и иудаизма вместе пьют чай. В прошлом году 16 июля в парке имени Низами Гянджеви Сбербанк открыл крупнейший в России фонтан со светомузыкальными шоу. Общая площадь превышает 4,7 тысячи квадратных метров, установлено 1368 световых прожекторов и два видеопроектора, более 2,2 тысячи струй вздымаются на 30 метров.Феерия — по пятницам, субботам и воскресеньям: двухчасовое шоу из почти полутора десятка композиций. Они совершенно разные: "Мой Дагестан", "Мелодия гор (лезгинка)", Расул Гамзатов, "Россия мама" (Григорий Лепс), "Легенда о Дербенте", "Арабская ночь", Танец с саблями" и многие другие."Достопримечательность стала настолько популярной, что часто приходится разъяснять: "по-братски" фонтан не включается, пить из него воду нельзя (были прецеденты), заходить за ограждения — тоже", — говорит гид Мария.Туристический кластер на КаспииСкоро в Дербенте появится масштабная зона для прогулок. Частично она уже готова. Пройтись можно, например, по туристической миле: 800 метров между крепостью и морем. В планах даже канатка — от набережной до цитадели.Развиваются и окрестности города. Именно тут, как сообщали в Кавказ.РФ, начнется создание Каспийского туристического кластера. Уже в 2025-м планируют завершить строительство оздоровительного комплекса "Сардар — Приморский" на берегу Каспийского моря. В 2026-м появится пятизвездочный отель на 183 номера, спа с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха и яхтенной мариной."Площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 гектаров", — рассказывал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Ожидается, что только этот проект будет привлекать более 350 тысяч гостей в год.В двадцати километрах от Дербента — парк "Патриот". Его центр — уникальный экраноплан "Лунь". Эта махина (высота 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44) могла двигаться со скоростью до 500 километров в час. Сейчас к боевой машине, которая лежит на берегу Каспия, ездят фотографироваться туристы.
https://ria.ru/20230710/derbent-1883369115.html
https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html
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туризм, маршруты - туризм, туристы, дербент, республика дагестан, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море, отдых в россии, достопримечательности, каспийское море
Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Дербент, Республика Дагестан, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море, отдых в России, Туризм, Достопримечательности, Каспийское море

Теперь точно самый древний город России. Что туристам посмотреть в Дербенте

© РИА Новости / Анастасия МержановаВид с крепости Нарын-Кала на город и Каспийское море
Вид с крепости Нарын-Кала на город и Каспийское море - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Недавно Дагестан посетил Владимир Путин и предложил считать, что Дербенту не две тысячи, а пять тысяч лет. Глава региона Сергей Меликов поддержал инициативу президента. Об истории древнего города, его будущем и огромном туристическом потенциале — в материале РИА Новости.

Изменения заметны

"Я была в Дербенте пару лет назад. Запомнилась пожилая женщина, которая с улыбкой приветствовала нас, незнакомых людей, и с удовольствием позировала для фотографий, — рассказывает туристка Яна Шедова. — На наши комплименты городу она тогда ответила — да тут пока ремонт!" Зато в этом году, отмечает путешественница, на старинных улочках — уже свежая, но исторически соответствующая брусчатка.
В Дербенте появились новые приятные места, кафе и рестораны. А еще — светомузыкальный фонтан в парке имени Низами Гянджеви.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастницы фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента
Участницы фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участницы фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента
При этом многое осталось неизменным: колорит старого города, запах ореховой травы (специя) около сувенирных лавок, почти трехсотлетние платаны возле Джума-мечети — древнейшего исламского храма в стране. Над городом, как и сотни лет назад, возвышается персидская цитадель Нарын-Кала.

Официально станет старше

Дербент сыграл огромную роль в истории. Название в переводе с персидского означает "закрытые ворота" ("дар" — дверь, "бенд" — преграда"). Это была неприступная крепость на узком проходе между Кавказом и Каспийским морем. На нее в разное время претендовали скифы и хазары, персы и арабы, турки и снова персы, гунны, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I.
Через Дербент шли караваны Великого Шелкового пути. А теперь по стенам цитадели и улочкам старого города гуляют туристы.
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкКрепость Нарын-Кала в Дагестане
Крепость Нарын-Кала в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Крепость Нарын-Кала в Дагестане
Первые упоминания о Дербенте встречаются у Гекатея Милетского (VI век до н. э.), который называет его "Каспийскими воротами".
Но город, вероятно, старше, и скоро может официально получить статус 5000-летнего. Как сообщил глава региона Сергей Меликов, для этого создадут специальную рабочую группу. В нее войдут представители самого Дербента, правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий, Минкультуры республики.
Город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города
10 июля, 15:38

Великая крепость

Для путешественников, которых много даже зимой, тут все насыщено древней историей. Например, цитадель Нарын-кала, построенная в VI-XVI веках. Сейчас можно видеть ее стены, спускающиеся к морю и как бы обнимающие Старый город. Раньше они тянулись и в горы — на 70 километров. Такой кавказский вариант Великой Китайской Стены.
© РИА Новости / Анастасия МержановаКрепость Нарын-Кала в Дербенте
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 2
© iStock.com / znmКрепость Нарын-Кала в Дербенте
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 2
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 2
Крепость Нарын-Кала в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 2
Практически сразу за воротами в крепости гостей встречает колодец. Его пол усыпан монетками: туристы бросают, чтобы вернуться. А раньше тут задерживаться, напротив, не хотели. В этом колодце — зиндане — заточали узников, ожидавших приговора. Виновен — переводят в другую тюрьму, и шансов выйти уже нет. Заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов. Вокруг высаживали ароматные цветы, иначе и близко было не подойти.
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Крепость Нарын-Кала

Крепость Нарын-Кала в Дагестане

Крепость Нарын-Кала

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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1 из 2
© РИА Новости / Светлана Баева

Колодец, в котором казнили преступников, Нарын-Кала

Колодец, в котором казнили преступников в Нарын-Кала

Колодец, в котором казнили преступников, Нарын-Кала

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Крепость Нарын-Кала

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
1 из 2

Колодец, в котором казнили преступников, Нарын-Кала

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Помилован — отпускали. Тогда бывший заключенный кидал монетку, чтобы никогда не возвращаться.
Историй у крепости много: и как однажды тут отравили воду (можно увидеть фрагменты древнего водопровода), и про бани. Были мужские и женские дни. Причем тем, кто осмеливался повернуть голову в сторону парилки не в свой день, выкалывали глаза.
Сохранились остатки древней христианской церкви, ханского дворца. Удивляет коллекция якорей — от почти современных до тех, которым более 2000 лет.
© iStock.com / Arra VaisХанские бани на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте
Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте
Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте
© iStock.com / Arra Vais
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть “Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника”) в Дербенте

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть “Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника”) в Дербенте

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия МержановаВид на Дербент и Каспийское море с крепости Нарын-кала
Вид на Дербент и Каспийское море с крепости Нарын-кала
Вид на Дербент и Каспийское море с крепости Нарын-кала
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 4
© РИА Новости / Светлана БаеваКаменный якорь в цитадели Нарын-Кала в Дербенте
Каменный якорь в цитадели Нарын-Кала в Дербенте
Каменный якорь в цитадели Нарын-Кала в Дербенте
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Ханские бани на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте
© iStock.com / Arra Vais
1 из 4

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть “Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника”) в Дербенте

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Вид на Дербент и Каспийское море с крепости Нарын-кала
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 4
Каменный якорь в цитадели Нарын-Кала в Дербенте
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
В крепости осталась и российская гауптвахта XIX века в стиле провинциального русского ампира.

Старый город

Одна из главных достопримечательностей Старого города, к которой от цитадели ведут две большие лестницы на 200 с лишним ступеней (говорят, должно быть 211), — Джума-мечеть, построенная в VII веке. Древний платан на ее территории стал победителем национального конкурса "Российское дерево года — 2020".
Всего там шесть платанов: пять старожилов и один — молодой.
© iStock.com / Elena OdareevaДжума-мечеть в Дербенте
Джума-мечеть в Дербенте
Джума-мечеть в Дербенте
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 4
© iStock.com / Anna_AnikinaКупол Джума-мечети в Дербенте
Купол Джума-мечети в Дербенте
Купол Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
2 из 4
© iStock.com / Anna_AnikinaИнтерьер Джума-мечети в Дербенте
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
3 из 4
© iStock.com / Anna_AnikinaИнтерьер Джума-мечети в Дербенте
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
4 из 4
Джума-мечеть в Дербенте
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 4
Купол Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
2 из 4
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
3 из 4
Интерьер Джума-мечети в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
4 из 4
В Старом городе интересно все. Он разделен на магалы — исторические кварталы. Улиц в нашем понимании нет, а те, что есть, настолько узкие, что приходится прижиматься к стенам, если вдруг едет автомобиль.
Достопримечательности — за любым поворотом. Вот, например, "Культура и быт древнего Дербента" — в здании бывшей женской бани. Сердцем города гиды считают рынок в еврейском квартале.
© iStock.com / Евгений Харитонов

Улица, Старый город в Дербенте

Старый город в Дербенте

Улица, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
1 из 5
© iStock.com / znmСтарый город в Дербенте
Старый город в Дербенте
Старый город в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 5
© iStock.com / Евгений Харитонов

Один из домов, Старый город в Дербенте

Старый город в Дербенте

Один из домов, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
3 из 5
© iStock.com / Евгений Харитонов

Переулок, Старый город в Дербенте

Старый город в Дербенте

Переулок, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
4 из 5
© iStock.com / Евгений Харитонов

Живописный вид, Старый город в Дербенте

Старый город в Дербенте

Живописный вид, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
5 из 5

Улица, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
1 из 5
Старый город в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 5

Один из домов, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
3 из 5

Переулок, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
4 из 5

Живописный вид, Старый город в Дербенте

© iStock.com / Евгений Харитонов
5 из 5

Новый Дербент

Несмотря на возраст, Дербент старается стать современнее, не тревожа, впрочем, историю. Например, здесь есть променад — Улица счастливых людей, пешеходная зона переулка Мирзы Казем-Бека. Электросамокат — пожалуйста, тут же телескоп. Есть памятник, посвященный дружбе: представители ислама, христианства и иудаизма вместе пьют чай.
© РИА Новости / Анастасия МержановаНабережная в Дербенте
Набережная в Дербенте
Набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 3
© iStock.com / Евгений ХаритоновГраффити на стенах домов в Дербенте
Граффити на стенах домов в Дербенте
Граффити на стенах домов в Дербенте
© iStock.com / Евгений Харитонов
2 из 3
© iStock.com / Anna_AnikinaПешеходная улица в Дербенте
Пешеходная улица в Дербенте
Пешеходная улица в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
3 из 3
Набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 3
Граффити на стенах домов в Дербенте
© iStock.com / Евгений Харитонов
2 из 3
Пешеходная улица в Дербенте
© iStock.com / Anna_Anikina
3 из 3
В прошлом году 16 июля в парке имени Низами Гянджеви Сбербанк открыл крупнейший в России фонтан со светомузыкальными шоу. Общая площадь превышает 4,7 тысячи квадратных метров, установлено 1368 световых прожекторов и два видеопроектора, более 2,2 тысячи струй вздымаются на 30 метров.
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкШоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан
Шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан
Феерия — по пятницам, субботам и воскресеньям: двухчасовое шоу из почти полутора десятка композиций. Они совершенно разные: "Мой Дагестан", "Мелодия гор (лезгинка)", Расул Гамзатов, "Россия мама" (Григорий Лепс), "Легенда о Дербенте", "Арабская ночь", Танец с саблями" и многие другие.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка на набережной в Дербенте
Девушка на набережной в Дербенте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Девушка на набережной в Дербенте
"Достопримечательность стала настолько популярной, что часто приходится разъяснять: "по-братски" фонтан не включается, пить из него воду нельзя (были прецеденты), заходить за ограждения — тоже", — говорит гид Мария.

Туристический кластер на Каспии

Скоро в Дербенте появится масштабная зона для прогулок. Частично она уже готова. Пройтись можно, например, по туристической миле: 800 метров между крепостью и морем. В планах даже канатка — от набережной до цитадели.
© Telegram/Туризм.РФПроект курортного комплекса премиального сегмента "Палас Дербент" на берегу Каспийского моря
Проект курортного комплекса премиального сегмента Палас Дербент на берегу Каспийского моря
© Telegram/Туризм.РФ
Проект курортного комплекса премиального сегмента "Палас Дербент" на берегу Каспийского моря
Развиваются и окрестности города. Именно тут, как сообщали в Кавказ.РФ, начнется создание Каспийского туристического кластера. Уже в 2025-м планируют завершить строительство оздоровительного комплекса "Сардар — Приморский" на берегу Каспийского моря. В 2026-м появится пятизвездочный отель на 183 номера, спа с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха и яхтенной мариной.
"Площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 гектаров", — рассказывал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Ожидается, что только этот проект будет привлекать более 350 тысяч гостей в год.
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкраноплан Лунь
Экраноплан Лунь - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Экраноплан Лунь
В двадцати километрах от Дербента — парк "Патриот". Его центр — уникальный экраноплан "Лунь". Эта махина (высота 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44) могла двигаться со скоростью до 500 километров в час. Сейчас к боевой машине, которая лежит на берегу Каспия, ездят фотографироваться туристы.
Центральная набережная в Дербенте - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Названы лучшие места Дагестана для пляжного отдыха
31 марта, 02:27
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмтуристыДербентРеспублика Дагестанкуда можно лететькуда поехатьОтдых на мореотдых в РоссииДостопримечательностиКаспийское море
 
 
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