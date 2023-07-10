https://ria.ru/20230710/derbent-1883369115.html

Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города

Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города - РИА Новости, 10.07.2023

Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города

Власти Дагестана намерены добиться того, чтобы Дербент официально получил статус 5000-летнего города, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:38

2023-07-10T15:38

2023-07-10T18:39

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Власти Дагестана намерены добиться того, чтобы Дербент официально получил статус 5000-летнего города, сообщили в пресс-службе главы республики. В июне президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что древнейшему и самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет. "Дербент должен получить статус 5000-летнего города официально. Такую инициативу глава региона (Сергей Меликов) озвучил на совещании по актуальным вопросам… Для этого в республике будет создана специальная рабочая группа", – говорится в сообщении. В рабочую группу войдут представители правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий и минкультуры республики, самого Дербента. Возглавит группу глава региона. "То, что президент России Владимир Путин активно поддержал нас в этом вопросе, показав при этом незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России", – приводятся в сообщении слова Меликова. В сентябре 2015 года в Дагестане состоялось масштабное празднование 2000-летия Дербента. Тем не менее многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет.

https://ria.ru/20230630/derbent-1881509331.html

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дербент, россия, отдых в россии, туризм