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Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
15:38 10.07.2023 (обновлено: 18:39 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/derbent-1883369115.html
Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города
Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города - РИА Новости, 10.07.2023
Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города
Власти Дагестана намерены добиться того, чтобы Дербент официально получил статус 5000-летнего города, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:38
2023-07-10T18:39
туризм
дербент
россия
отдых в россии
туризм
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Власти Дагестана намерены добиться того, чтобы Дербент официально получил статус 5000-летнего города, сообщили в пресс-службе главы республики. В июне президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что древнейшему и самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет. "Дербент должен получить статус 5000-летнего города официально. Такую инициативу глава региона (Сергей Меликов) озвучил на совещании по актуальным вопросам… Для этого в республике будет создана специальная рабочая группа", – говорится в сообщении. В рабочую группу войдут представители правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий и минкультуры республики, самого Дербента. Возглавит группу глава региона. "То, что президент России Владимир Путин активно поддержал нас в этом вопросе, показав при этом незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России", – приводятся в сообщении слова Меликова. В сентябре 2015 года в Дагестане состоялось масштабное празднование 2000-летия Дербента. Тем не менее многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет.
https://ria.ru/20230630/derbent-1881509331.html
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дербент, россия, отдых в россии, туризм
Туризм, Дербент, Россия, отдых в России, Туризм
Дербент намерен получить официальный статус древнейшего в России города

Власти Дагестана намерены официально придать Дербенту статус 5000-летнего города

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГород Дербент в Дагестане
Город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Власти Дагестана намерены добиться того, чтобы Дербент официально получил статус 5000-летнего города, сообщили в пресс-службе главы республики.
В июне президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что древнейшему и самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет.
"Дербент должен получить статус 5000-летнего города официально. Такую инициативу глава региона (Сергей Меликов) озвучил на совещании по актуальным вопросам… Для этого в республике будет создана специальная рабочая группа", – говорится в сообщении.
В рабочую группу войдут представители правительства и парламента Дагестана, министерства по национальной политике и делам религий и минкультуры республики, самого Дербента. Возглавит группу глава региона.
"То, что президент России Владимир Путин активно поддержал нас в этом вопросе, показав при этом незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России", – приводятся в сообщении слова Меликова.
В сентябре 2015 года в Дагестане состоялось масштабное празднование 2000-летия Дербента. Тем не менее многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет.
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