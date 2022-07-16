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В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в России - РИА Новости, 16.07.2022
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В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в России
В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в России - РИА Новости, 16.07.2022
В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в России
Сбербанк открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, а под комплексом находится интерактивный музей,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:08
2022-07-16T21:08
общество
александр новак
дмитрий чернышенко
ольга любимова
россия
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ДЕРБЕНТ (Дагестан), 16 июл - РИА Новости. Сбербанк открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, а под комплексом находится интерактивный музей, передает корреспондент РИА Новости.Фонтан открыли в парке имени Низами Гянджеви, он является крупнейшим в России светомузыкальным фонтаном, его общая площадь превышает 4,7 тысячи квадратных метров.В церемонии открытия участвовали вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф.Комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня. Он построен с использованием современных технологий и оснащен такими технологическими решениями, как струи "огонь на воде", площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.Объект оснащен 1368 световыми прожекторами, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Количество струй составляет более 2,2 тысячи, а их высота достигает 30 метров, что превосходит большинство фонтанов в России.
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общество, александр новак, дмитрий чернышенко, ольга любимова, россия
21:08 16.07.2022
 
В Дербенте открыли самый большой светомузыкальный фонтан в России

Сбербанк открыл в Дербенте самый большой светомузыкальный фонтан в России

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Дербент с цитадели Нарын-Кала
Вид на Дербент с цитадели Нарын-Кала - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Дербент с цитадели Нарын-Кала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ (Дагестан), 16 июл - РИА Новости. Сбербанк открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, а под комплексом находится интерактивный музей, передает корреспондент РИА Новости.
Фонтан открыли в парке имени Низами Гянджеви, он является крупнейшим в России светомузыкальным фонтаном, его общая площадь превышает 4,7 тысячи квадратных метров.
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В церемонии открытия участвовали вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф.
Комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня. Он построен с использованием современных технологий и оснащен такими технологическими решениями, как струи "огонь на воде", площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.
Объект оснащен 1368 световыми прожекторами, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.
Фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Количество струй составляет более 2,2 тысячи, а их высота достигает 30 метров, что превосходит большинство фонтанов в России.
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