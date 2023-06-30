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Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет - РИА Новости, 30.06.2023
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17:03 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/derbent-1881509331.html
Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет
Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет - РИА Новости, 30.06.2023
Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет, заявил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:03
2023-06-30T17:03
политика
республика дагестан
россия
дербент
владимир путин
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в пятницу в ходе пресс-подхода. В сентябре 2015 года в Дагестане состоялось масштабное празднование двухтысячелетия Дербента. Тем не менее многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет. "Вы наверно слышали в прямом эфире как Владимир Владимирович отзывался о Дербенте и даже поправил меня: когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет. Мы это восприняли, в том числе как указание, и я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент – колыбель всемирной истории", – сказал Меликов. Путин 28 июня посетил Дербент. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, одна девочка сделала селфи с Путиным.
https://ria.ru/20230629/putin-1881252586.html
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политика, республика дагестан, россия, дербент, владимир путин, сергей меликов
Политика, Республика Дагестан, Россия, Дербент, Владимир Путин, Сергей Меликов
Путин предложил считать, что Дербенту пять тысяч лет

Меликов: Путин предложил считать, что Дербенту на 3000 лет больше, чем предполагалось

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на город Дербент от крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что самому южному городу страны не две тысячи, а пять тысяч лет, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в пятницу в ходе пресс-подхода.
В сентябре 2015 года в Дагестане состоялось масштабное празднование двухтысячелетия Дербента. Тем не менее многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет.
"Вы наверно слышали в прямом эфире как Владимир Владимирович отзывался о Дербенте и даже поправил меня: когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет. Мы это восприняли, в том числе как указание, и я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент – колыбель всемирной истории", – сказал Меликов.
Путин 28 июня посетил Дербент. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, одна девочка сделала селфи с Путиным.
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ПолитикаРеспублика ДагестанРоссияДербентВладимир ПутинСергей Меликов
 
 
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