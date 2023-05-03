https://ria.ru/20230503/dagestan-1869384478.html

Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России

Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России - РИА Новости, 03.05.2023

Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России

Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты в Дагестане и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:58

2023-05-03T12:58

2023-05-03T12:58

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты в Дагестане и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах в среду. В ходе осмотра стенда Дагестана глава республики Сергей Меликов ознакомил Мишустина с развитием Каспийского кластера, включающего в себя различные туристические проекты. Один из представленных проектов – туристско-рекреационный комплекс "Инчхе Марина Каспий" в Каякентском районе. Это семиэтажный гостиничный комплекс с маяком на 200 номеров, с коттеджами шале на 60 койко-мест, рыбным рестораном, кафе, детской площадкой и причалом для яхтенного туризма.Также на стенде были представлены проекты комплекса "Золотые пески" в Дербентском районе, расширения санаторно-курортного комплекса "Каспий" в поселке Манас (в настоящее время построены гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три двухэтажных коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, столовая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой). "Конечно, развитие инфраструктуры очень важно для того, чтобы построить все то, что задумано, привлечь в эти места туристов со всей страны", – сказал Мишустин.В 2025 году планируется завершить строительство на берегу Каспийского моря в Дербентском районе туристического оздоровительного комплекса "Сардар – Приморский", в Стальском районе в году ожидается завершение реконструкции санатория "Кпул-ятар" и строительства новой гостиницы. В 2025 году планируется создать туристско-рекреационный комплекс "Эколенд" в Хунзахском районе. В рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года также планируется строительство канатной дороги с пропускной способностью 500 человек в час, набережной с обустройством причальной стенки, парка в микрорайоне "Аваин", благоустройство улично-дорожной сети и строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Также в Махачкале планируется строительство микрорайона "Лазурный берег". Проект предполагает возведение к 2030 году города-спутника "Лазурный берег" общей площадью застройки 4 986 586 квадратных метров.

https://ria.ru/20230428/dagestan-1868116041.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, михаил мишустин, сергей меликов, республика дагестан