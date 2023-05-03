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Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
12:58 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/dagestan-1869384478.html
Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России
Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России - РИА Новости, 03.05.2023
Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России
Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты в Дагестане и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:58
2023-05-03T12:58
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
михаил мишустин
сергей меликов
республика дагестан
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты в Дагестане и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах в среду. В ходе осмотра стенда Дагестана глава республики Сергей Меликов ознакомил Мишустина с развитием Каспийского кластера, включающего в себя различные туристические проекты. Один из представленных проектов – туристско-рекреационный комплекс "Инчхе Марина Каспий" в Каякентском районе. Это семиэтажный гостиничный комплекс с маяком на 200 номеров, с коттеджами шале на 60 койко-мест, рыбным рестораном, кафе, детской площадкой и причалом для яхтенного туризма.Также на стенде были представлены проекты комплекса "Золотые пески" в Дербентском районе, расширения санаторно-курортного комплекса "Каспий" в поселке Манас (в настоящее время построены гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три двухэтажных коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, столовая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой). "Конечно, развитие инфраструктуры очень важно для того, чтобы построить все то, что задумано, привлечь в эти места туристов со всей страны", – сказал Мишустин.В 2025 году планируется завершить строительство на берегу Каспийского моря в Дербентском районе туристического оздоровительного комплекса "Сардар – Приморский", в Стальском районе в году ожидается завершение реконструкции санатория "Кпул-ятар" и строительства новой гостиницы. В 2025 году планируется создать туристско-рекреационный комплекс "Эколенд" в Хунзахском районе. В рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года также планируется строительство канатной дороги с пропускной способностью 500 человек в час, набережной с обустройством причальной стенки, парка в микрорайоне "Аваин", благоустройство улично-дорожной сети и строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Также в Махачкале планируется строительство микрорайона "Лазурный берег". Проект предполагает возведение к 2030 году города-спутника "Лазурный берег" общей площадью застройки 4 986 586 квадратных метров.
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туризм, новости - туризм, туристы, михаил мишустин, сергей меликов, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Михаил Мишустин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Власти планируют привлечь в Дагестан туристов со всей России

Мишустин: развитие инфраструктуры важно, чтобы привлечь в Дагестан туристов со всей России

© РИА Новости / Марина ПервухинаВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
Читать ria.ru в
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Развитие инфраструктуры важно для того, чтобы построить все задуманные туристические проекты в Дагестане и чтобы привлечь в эти места гостей со всей России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах в среду.
В ходе осмотра стенда Дагестана глава республики Сергей Меликов ознакомил Мишустина с развитием Каспийского кластера, включающего в себя различные туристические проекты.
Один из представленных проектов – туристско-рекреационный комплекс "Инчхе Марина Каспий" в Каякентском районе. Это семиэтажный гостиничный комплекс с маяком на 200 номеров, с коттеджами шале на 60 койко-мест, рыбным рестораном, кафе, детской площадкой и причалом для яхтенного туризма.
Также на стенде были представлены проекты комплекса "Золотые пески" в Дербентском районе, расширения санаторно-курортного комплекса "Каспий" в поселке Манас (в настоящее время построены гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три двухэтажных коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, столовая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой).
"Конечно, развитие инфраструктуры очень важно для того, чтобы построить все то, что задумано, привлечь в эти места туристов со всей страны", – сказал Мишустин.
В 2025 году планируется завершить строительство на берегу Каспийского моря в Дербентском районе туристического оздоровительного комплекса "Сардар – Приморский", в Стальском районе в году ожидается завершение реконструкции санатория "Кпул-ятар" и строительства новой гостиницы. В 2025 году планируется создать туристско-рекреационный комплекс "Эколенд" в Хунзахском районе.
В рамках плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года также планируется строительство канатной дороги с пропускной способностью 500 человек в час, набережной с обустройством причальной стенки, парка в микрорайоне "Аваин", благоустройство улично-дорожной сети и строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
Также в Махачкале планируется строительство микрорайона "Лазурный берег". Проект предполагает возведение к 2030 году города-спутника "Лазурный берег" общей площадью застройки 4 986 586 квадратных метров.
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