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Лучшие фильмы 2023 года: что посмотреть из новинок
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:34 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/filmy-1881550912.html
Лучшие фильмы 2023 года: топ-40 новинок, которые нельзя пропустить
Лучшие фильмы 2023 года: что посмотреть из новинок
Лучшие фильмы 2023 года: топ-40 новинок, которые нельзя пропустить
Первое полугодие оказалось богато на вышедшие в прокат новинки кино, среди которых - крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии. Многие из... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:34
2023-06-30T21:34
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первое полугодие оказалось богато на вышедшие в прокат новинки кино, среди которых - крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии. Многие из них уже доступны онлайн бесплатно и по подписке в популярных видеосервисах. Лучшие фильмы 2023 года, трейлеры на русском языке в хорошем качестве - в подборке РИА Новости.Лучшие фильмы-2023Основываясь на оценках зрителей и рекомендациях экспертов, мы составили в помощь киноманам список лучших художественных фильмов первой половины 2023 года.Топ-40 лучших фильмов первой половины 2023 года“Вызов”О чем фильм: Непростая задача предстоит торакальному хирургу Жене: ей не просто необходимо провести операцию, но и сделать это в условиях невесомости, на МКС. Для этого ей придется в кратчайшие сроки пройти серьезную подготовку и преодолеть собственные страхи. “Вызов” стал первым художественным фильмом, который был снят на борту МКС, в условиях реальной невесомости. Этому предшествовала серьезная подготовка всей съемочной группы.Кому смотреть: фанатам героических историй про космонавтов и драм в экстремальных условиях.“Стражи Галактики. Часть 3”О чем фильм: Сюжет картины разворачивается после событий дилогии про Войну бесконечности. Звездный Лорд, он же Питер Квилл, никак не может пережить потерю возлюбленной. Стражи вынуждены взять тайм-аут и осесть на базе, однако вскоре на горизонте возникает новая проблема: еноту Ракете угрожает опасность от рук собственного создателя.Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к комикс-вселенной Marvel и готов бесконечно следить за приключениями енота-мутанта и его верного друга Грута (ну и всех других Стражей тоже).“Человек-муравей и Оса: Квантомания”О чем фильм: Скотт Лэнг вместе со своей возлюбленной Хоуп ван Дайн и ее родителями, выдающимся ученым Хэнком Пимом и вновь обретенной в финале предыдущей части матерью, исследуют захватывающий и невероятный Квантовый мир. И, конечно, сталкиваются там с новой угрозой.Кому смотреть: фанатам комиксов и киновселенной Marvel.“Подземелья и драконы: Честь среди воров”О чем фильм: В основе картины лежит популярная настольная игра. Бывший бард Эджин Дэрвис с командой подельников (варвар Хольга, не очень искусный маг Саймон и аферист Фардж Фитцуильям) зарабатывает на жизнь не самыми честными делами. Однако последнее ограбление, целью которого была скрижаль воскрешения, заканчивается неудачно. Эджин с Хольгой попадают за решетку, Саймон перебивается мелкими кражами, и только Фардж, воспитывающий дочь Эджина, прекрасно устроился. Сбежав из тюрьмы, герои рассчитывают на помощь друзей, но их ждет неприятный сюрприз…Кому смотреть: поклонникам оригинальной игры (для сравнения), всем поклонникам веселых динамичных фильмов.“На солнце, вдоль рядов кукурузы”О чем фильм: В основу сюжета легла история реального подвига пилота Дамира Юсупова, который летом 2019 года сумел спасти более 200 жизней, успешно посадив самолет с отказавшими двигателями на кукурузном поле под Москвой.Кому смотреть: поклонникам историй, основанных на реальных событиях.“Джон Уик 4”О чем фильм: И вновь покой герою Ривза только снится! За бывшим киллером вновь охотятся плохие парни, а значит, зрелищных драк, погонь и перестрелок никак не избежать. На этот раз Уику противостоит молодой, но весьма амбициозный член Правления - маркиз Винсент де Грамон.Кому смотреть: всем, кто еще не утратил интерес к франшизе, фанатам боевиков и Киану Ривза.“Флеш”О чем фильм: Флеш, в миру известный как Барри Аллен - самый быстрый человек на планете. Однако свои суперсилы он решает использовать не только для борьбы со злом, но и для того, чтобы предотвратить гибель родителей. Вот только игры с прошлым могут привести к непредсказуемым последствиям в будущем…Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к героям популярных комиксов.“О чём говорят мужчины. Простые удовольствия”О чем фильм: Мы переносимся в 2019 год, где четверо друзей встречаются и вновь говорят о тех вещах, которые волнуют не только их, но и многих других представителей сильного пола. Существует ли женская дружба и как узнать первую любовь, в чью пользу будет правильно решить дилемму “дружба или работа” и так далее…Кому смотреть: всем, кого не смущает “разговорное” кино.“Ренфилд”О чем фильм: Новое прочтение уже ставшей классикой истории про графа-вампира и его верного помощника. На этот раз действие происходит в наши дни на улицах Нового Орлеана, где юноша по имени Ренфилд ищет жертвы для своего хозяина - графа Дракулы - среди участников группы психологической поддержки.Кому смотреть: тем, кого не смущает “черный” юмор и необычные интерпретации классических книг.“Город астероидов”О чем фильм: На дворе - 1955 год. Главная достопримечательность Астероид-сити - это кратер, оставшийся тут после падения реального астероида. Именно поэтому здесь каждый год проходит собрание юных астрономов, а рядом, буквально под боком, происходят куда более серьезные и масштабные события.Кому смотреть: всем поклонникам творчества данного режиссера и тем, кому нравится следить за работой знаменитых актеров даже в эпизодических ролях.“Крик 6”О чем фильм: Продолжение культовой кинофраншизы, которая буквально по косточкам разбирает самые популярные штампы жанра “хоррор”. В центре событий оказывается новое поколение выживших после кошмара в Вудсборо, на которых вновь открывает охоту маньяк в костюме Призрачного лица.Кому смотреть: поклонникам франшизы и других молодежных хорроров.“Переводчик”О чем фильм: События фильма разворачиваются весной 2018 года в Афганистане. Отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду и оказывается практически полностью уничтожен боевиками. Выжить удалось лишь главному герою, да и то лишь благодаря помощи местного переводчика. Теперь Джону предстоит вернуться на опасную территорию и защитить своего спасителя и его семью.Кому смотреть: поклонникам творчества знаменитого британского режиссера.“Форсаж 10”О чем фильм: Доминик Торетто возвращается… и вновь попадает в неприятности. На героя точит зуб сын наркобарона, погибшего в одной из предыдущих частей франшизы.Кому смотреть: всем, кто еще не потерял интерес к зрелищным автогонкам.“Гром: Трудное детство”О чем фильм: До событий “Чумного доктора” - еще несколько десятилетий. Игорь Гром - школьник, который вместе с другом ввязывается в сомнительные авантюры, а охотой на опасных преступников на улицах Санкт-Петербурга пока что занимается его отец. Его цель - загадочный Анубис, который жаждет подчинить себе весь местный криминалитет.Кому смотреть: поклонникам истории про майора Грома, которым интересно, с чего же все началось.“Экзорцист Ватикана”О чем фильм: На счету священника Габриэля Аморта - далеко не один успешный обряд экзорцизма. Именно ему предстоит столкнуться с древним злом, которое угрожает жизни маленького мальчика и его семьи.Кому смотреть: всем, кто с ностальгией вспоминает фильм “Изгоняющий дьявола”.“Шазам! Ярость богов”О чем фильм: Обладающему суперспособностями Билли Бэтсону больше нет нужды бороться со злом в одиночку. Теперь плечом к плечу с ним сражаются его братья и сестры. Однако даже их общих сил может не хватить для того, чтобы одержать победу над дочерьми Атланта, которые всерьез намерены лишить героев магии.Кому смотреть: всем, кому нравится подростковый юмор и зрелищные спецэффекты.“Супербратья Марио в кино”О чем фильм: Непростая задача стоит перед братьями Марио и Луиджи: открыв портал, они попадают в подземный город и должны освободить из плена прекрасную принцессу. Ну и, конечно, сразить своего заклятого врага.Кому смотреть: поклонникам культовой игры и хорошей анимации.“Дыхание”О чем фильм: Бывший врач Виктор, оставивший медицину ради бизнеса, на фоне разгорающейся пандемии коронавируса пытается спасти попавшую в больницу мать… Первый отечественный фильм про пандемию COVID-19.Кому смотреть: тем, у кого слово “коронавирус” до сих пор вызывает легкую дрожь, а также поклонникам картин про будни отечественных медработников.“М3ГАН”О чем фильм: Юная героиня Кейди после гибели родителей вынуждена переехать к своей тете Джемме, которая успешно строит карьеру в крупной корпорации, выпускающей высокотехнологичные игрушки. Именно такую игрушку она и дарит Кейди на тестирование: робот М3ГАН как две капли воды похожа на настоящую девочку, необыкновенно умна и сильна, а ее цель - обеспечить Кейди максимальную защиту. И эту задачу девочка-андроид понимает слишком буквально…Кому смотреть: всем поклонникам жутких фильмов про роботов и искусственный интеллект.“Нюрнберг”О чем фильм: Сюжет картины строится вокруг Нюрнбергского процесса, который назовут процессом века и который привлек внимание огромного количества людей из разных частей света. В числе тех, кто в 1945 году оказался в Нюрнберге - прошедший войну Игорь Волгин, занимающий должность переводчика в советской делегации.Кому смотреть: всем. кто не боится сложных историй.“Все страхи Бо”О чем фильм: Окружающий мир для Бо полон опасностей и плохих людей, а потому герой старается и вовсе не покидать безопасное пространство в пределах собственного дома. Однако необходимость повидать мать заставляет его отправиться в путешествие, которое станет для него незабываемым и одновременно пугающим приключением.Кому смотреть: для всех, кто не боится погружаться в глубины подсознания.“Кунг-фу жеребец”О чем фильм: Добрые дела не всегда заканчиваются добром для тех, кто их совершает. В этом на собственном опыте убедился мастер боевых искусств Луо, который вместе со своим верным скакуном стали звездами соцсетей после того, как ловко одолели целую банду коллекторов. У славы оказалась и обратная сторона: у героев появились весьма влиятельные враги…Кому смотреть: фанатам Джеки Чана, зрелищных трюков и забавных семейных фильмов.“Бешенство”О чем фильм: В основе сюжета — реальный случай нападения волков, который был зафиксирован в 2019 году в одном из сел Амурской области. Отец и сын приезжают в охотничий дом в тайге и оказываются в эпицентре жутких событий. Стая заразившихся бешенством волков уже подбирается к домам людей, и каждая встреча с больным зверем может стать смертельной.Кому смотреть: поклонникам атмосферных северных “ужастиков”.“Тетрис”О чем фильм: Фильм знакомит зрителей с историей создания одной из самых популярных игр в истории человечества. “Тетрис” стал детищем советского программиста Алексея Пажитнова, а после данной игрой заинтересовался предприниматель Хенк Роджерс.Кому смотреть: мастерам быстро и без зазоров соединять фигурки разных форм и всем, кто интересуется историей создания знаменитой игры.“Снегирь”О чем фильм: “Снегирь” - это рыболовное судно, на которое попадают новички Максим и Никита в поисках приключений и контента для своего блога. Однако все их планы разбиваются о суровый морской быт…Кому смотреть: для всех, кто любит фильмы о взрослении и реалистичные морские приключения.“Поехавшая”О чем фильм: Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь, а потому садится на велосипед, берет с собой любимую таксу и пускается в долгий, полный неожиданностей путь, чтобы, проехав практически через всю страну, помириться с мамой.Кому смотреть: всем, кто соскучился по увлекательным и поучительным роуд-муви.“Пропавшая без вести”О чем фильм: Юную Джун ждет неприятный сюрприз, когда ее мама внезапно пропадает во время романтического отпуска в Колумбии. В поездку женщина отправилась вместе с новым кавалером, и Джун вынуждена начать расследование собственными силами.Кому смотреть: любителям скринлайф-картин.“Три мушкетера: Д’Артаньян”О чем фильм: Очередная экранизация, рассказывающая историю отважного гасконца Д’Артаньяна и его друзей-мушкетеров. Волею судьбы они оказываются в самом центре назревающего при дворе опасного заговора.Кому смотреть: фанатам костюмированных картин, поклонникам одноименного романа Дюма.“За нас с вами”ТрейлерО чем фильм: История семьи Петкевичей, которая проживает в коммунальной квартире на Большой Пироговке в Москве. За окном - 1952 год, и героям предстоит пережить не самые простые события…Кому смотреть: тем, кто верит, что для хорошего кино не нужно спецэффекты, и ценит игру актеров.“Яга и книга заклинаний”О чем фильм: Ведьма по имени Яга живет и не тужит в своем доме на болотах в компании кота и домовых. Для полного счастья и новых успехов в магическом искусстве ей не хватает только Книги Заклинаний, да и то лишь потому, что та некогда была похищена у нее злой колдуньей. Вернуть украденное Яге может помочь царевна Синеглазка.Кому смотреть: всем, кто соскучился по героям русских сказок на экране.“Air: Большой прыжок”О чем фильм: Известный спортивный бренд мечтает о сотрудничестве с ничуть не менее знаменитым баскетболистом. Проблема всего одна: спортсмен явно отдает предпочтение конкурентам. К счастью, менеджер Сонни Ваккаро знает, что предложить, чтобы звезда передумала…Кому смотреть: неравнодушным к спорту и моде, а также поклонникам воплощения на киноэкране историй бизнес-успеха.“Русский крест”О чем фильм: Экранизация одноименной поэмы Николая Мельникова. Главный герой Иван Росток после явленного ему во сне видения решает изменить свою жизнь на 180 градусов и приступает к восстановлению деревенского храма.Кому смотреть: всем, кому близка тема духовного возрождения.“Мой пёс Руни”О чем фильм: Мин-су оказывается перед непростым выбором: на носу - свадьба с любимой женщиной, а у нее, как внезапно выясняется, есть аллергия на собак. Последнее означает, что верный друг жениха - золотистый ретривер Руни - теперь должен обрести новый дом.Кому смотреть: любителям фильмов про животных.“Элементарно”О чем фильм: Земля, огонь, вода и воздух… Представители всех четырех стихий мирно живут в одном городе и на собственном примере доказывают, что даже между огнем и водой может завязаться дружба, а то и куда более сильные чувства.Кому смотреть: взрослым и детям, которые любят хорошие мультфильмы.“Король неба”О чем фильм: История летчиков-испытателей, которые каждый день, поднимаясь в небо, рискуют собственной жизнью. Ведь там, на высоте, цена ошибки порой бывает очень высока…Кому смотреть: тем, кто интересуется китайским кинематографом и зрелищными восточными боевиками.“Кухня со звездами”О чем фильм: Несмотря на все сложности и препятствия, выпавшие ему в жизни, Язида упорно идет к своей цели - стать успешным и знаменитым кондитером. У главного героя фильма есть реальный прототип.Кому смотреть: всем, кого вдохновляют и мотивируют истории успешных людей.“Тайлер Рейк: Операция по спасению 2”О чем фильм: Не успел наемник из Австралии Тайлер Рейк оправиться после предыдущей операции, как впереди уже маячит новое, еще более опасное задание.Кому смотреть: тем, кому Крис Хемсворт нравится даже с короткой стрижкой и без молота в руке.“Юра дворник”О чем фильм: Жизнь дворника Юры резко меняется после того, как вернувшийся из Москвы в Уфу фотограф Роман буквально делает его звездой, помещая на обложку модного журнала.Кому смотреть: всем, кого тронула реальная история дворника Юры.“Айта”О чем фильм: Захватывающий якутский триллер, основанный на реальной истории. В небольшой деревне погибает девочка-подросток, и единственная улика, которая могла бы пролить свет на причины этой трагедии - найденная у нее записка. Правда, на бумаге всего одно имя - служащего в полиции молодого русского парня. Сумеют ли его коллеги раскрыть это преступление до того, как местные жители сами решат судьбу “преступника”?Кому смотреть: поклонникам атмосферных триллеров, которые поднимают глубокие, серьезные вопросы.“Всевидящее око”О чем фильм: Место и время действия - Америка, 1830 год. Военная академия Вест-Пойнт потрясена чудовищным происшествием: погибает один из курсантов, у которого после смерти кто-то вырезает сердце. Расследование берет на себя отставной констебль Август Лэндор, а помогать ему в этом будет молодой кадет по имени Эдгар Аллан По.Кому смотреть: поклонникам готических историй и творчества знаменитого писателя.
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Культура, кино, Кино и сериалы, Россия, США, Канада, фильм, фильмы, лучшие фильмы, Культура

Лучшие фильмы 2023 года: топ-40 новинок, которые нельзя пропустить

© iStock.com / demaerreФильмы 2023
Фильмы 2023 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© iStock.com / demaerre
Фильмы 2023
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Оглавление
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первое полугодие оказалось богато на вышедшие в прокат новинки кино, среди которых - крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии. Многие из них уже доступны онлайн бесплатно и по подписке в популярных видеосервисах. Лучшие фильмы 2023 года, трейлеры на русском языке в хорошем качестве - в подборке РИА Новости.

Лучшие фильмы-2023

Основываясь на оценках зрителей и рекомендациях экспертов, мы составили в помощь киноманам список лучших художественных фильмов первой половины 2023 года.

Топ-40 лучших фильмов первой половины 2023 года

“Вызов”

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Клим Шипенко
  • В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 2 ч 44 мин
О чем фильм: Непростая задача предстоит торакальному хирургу Жене: ей не просто необходимо провести операцию, но и сделать это в условиях невесомости, на МКС. Для этого ей придется в кратчайшие сроки пройти серьезную подготовку и преодолеть собственные страхи. “Вызов” стал первым художественным фильмом, который был снят на борту МКС, в условиях реальной невесомости. Этому предшествовала серьезная подготовка всей съемочной группы.
Кому смотреть: фанатам героических историй про космонавтов и драм в экстремальных условиях.

“Стражи Галактики. Часть 3”

© Marvel Studios Inc.(2023)Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 3"
Кадр из фильма Стражи Галактики. Часть 3
© Marvel Studios Inc.(2023)
Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 3"
  • Жанр: фантастика, комедия, приключения
  • Режиссер: Джеймс Ганн
  • В ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Брэдли Купер и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: США, Новая Зеландия, Канада, …
  • Продолжительность: 2 ч 30 мин
О чем фильм: Сюжет картины разворачивается после событий дилогии про Войну бесконечности. Звездный Лорд, он же Питер Квилл, никак не может пережить потерю возлюбленной. Стражи вынуждены взять тайм-аут и осесть на базе, однако вскоре на горизонте возникает новая проблема: еноту Ракете угрожает опасность от рук собственного создателя.
Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к комикс-вселенной Marvel и готов бесконечно следить за приключениями енота-мутанта и его верного друга Грута (ну и всех других Стражей тоже).

“Человек-муравей и Оса: Квантомания”

© Marvel Studios Inc. (2023)Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
Кадр из фильма Человек-муравей и Оса: Квантомания
© Marvel Studios Inc. (2023)
Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
  • Жанр: фантастика, комедия
  • Режиссер: Пейтон Рид
  • В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер и другие
  • Дата выхода: февраль 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 2 ч 4 мин
О чем фильм: Скотт Лэнг вместе со своей возлюбленной Хоуп ван Дайн и ее родителями, выдающимся ученым Хэнком Пимом и вновь обретенной в финале предыдущей части матерью, исследуют захватывающий и невероятный Квантовый мир. И, конечно, сталкиваются там с новой угрозой.
Кому смотреть: фанатам комиксов и киновселенной Marvel.

“Подземелья и драконы: Честь среди воров”

© Paramount Pictures (2023) Кадр из фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
Кадр из фильма Подземелья и драконы: Честь среди воров
© Paramount Pictures (2023)
Кадр из фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
  • Жанр: фэнтези, приключения, комедия
  • Режиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
  • В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Хью Грант и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США, Канада,...
  • Продолжительность: 2 ч 14 мин
О чем фильм: В основе картины лежит популярная настольная игра. Бывший бард Эджин Дэрвис с командой подельников (варвар Хольга, не очень искусный маг Саймон и аферист Фардж Фитцуильям) зарабатывает на жизнь не самыми честными делами. Однако последнее ограбление, целью которого была скрижаль воскрешения, заканчивается неудачно. Эджин с Хольгой попадают за решетку, Саймон перебивается мелкими кражами, и только Фардж, воспитывающий дочь Эджина, прекрасно устроился. Сбежав из тюрьмы, герои рассчитывают на помощь друзей, но их ждет неприятный сюрприз…
Кому смотреть: поклонникам оригинальной игры (для сравнения), всем поклонникам веселых динамичных фильмов.

“На солнце, вдоль рядов кукурузы”

© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Кадр из фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Сарик Андреасян
  • В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 30 мин
О чем фильм: В основу сюжета легла история реального подвига пилота Дамира Юсупова, который летом 2019 года сумел спасти более 200 жизней, успешно посадив самолет с отказавшими двигателями на кукурузном поле под Москвой.
Кому смотреть: поклонникам историй, основанных на реальных событиях.

“Джон Уик 4”

© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4"
  • Жанр: триллер, боевик
  • Режиссер: Чад Стахелски
  • В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США, Германия
  • Продолжительность: 2 ч 50 мин
О чем фильм: И вновь покой герою Ривза только снится! За бывшим киллером вновь охотятся плохие парни, а значит, зрелищных драк, погонь и перестрелок никак не избежать. На этот раз Уику противостоит молодой, но весьма амбициозный член Правления - маркиз Винсент де Грамон.
Кому смотреть: всем, кто еще не утратил интерес к франшизе, фанатам боевиков и Киану Ривза.

“Флеш”

© Warner Bros. (2023)Кадр из фильма "Флеш"
Кадр из фильма Флеш
© Warner Bros. (2023)
Кадр из фильма "Флеш"
  • Жанр: фантастика, боевик
  • Режиссер: Энди Мускетти
  • В ролях: Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле и другие
  • Дата выхода: июнь 2023
  • Страна: США, Канада, …
  • Продолжительность: 2 ч 24 мин
О чем фильм: Флеш, в миру известный как Барри Аллен - самый быстрый человек на планете. Однако свои суперсилы он решает использовать не только для борьбы со злом, но и для того, чтобы предотвратить гибель родителей. Вот только игры с прошлым могут привести к непредсказуемым последствиям в будущем…
Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к героям популярных комиксов.

“О чём говорят мужчины. Простые удовольствия”

© Хэд Мэйд Продакшен (2023)Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
Кадр из фильма О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
© Хэд Мэйд Продакшен (2023)
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"
  • Жанр: комедия
  • Режиссер: Михаил Поляков
  • В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Михаил Полицеймако, Максим Виторган и другие
  • Дата выхода: февраль 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 29 мин
О чем фильм: Мы переносимся в 2019 год, где четверо друзей встречаются и вновь говорят о тех вещах, которые волнуют не только их, но и многих других представителей сильного пола. Существует ли женская дружба и как узнать первую любовь, в чью пользу будет правильно решить дилемму “дружба или работа” и так далее…
Кому смотреть: всем, кого не смущает “разговорное” кино.

“Ренфилд”

© Skybound Entertainment (2023) Кадр из фильма "Ренфилд"
Кадр из фильма Ренфилд
© Skybound Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Ренфилд"
  • Жанр: комедия, ужасы
  • Режиссер: Крис МакКей
  • В ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Аквафина и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 ч 30 мин
О чем фильм: Новое прочтение уже ставшей классикой истории про графа-вампира и его верного помощника. На этот раз действие происходит в наши дни на улицах Нового Орлеана, где юноша по имени Ренфилд ищет жертвы для своего хозяина - графа Дракулы - среди участников группы психологической поддержки.
Кому смотреть: тем, кого не смущает “черный” юмор и необычные интерпретации классических книг.

“Город астероидов”

© American Empirical Picturesъ (2023) Кадр из фильма "Город астероидов"
Кадр из фильма Город астероидов
© American Empirical Picturesъ (2023)
Кадр из фильма "Город астероидов"
  • Жанр: драма, комедия
  • Режиссер: Уэс Андерсон
  • В ролях: Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Джейсон Шварцман и другие
  • Дата выхода: май 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 ч 44 мин
О чем фильм: На дворе - 1955 год. Главная достопримечательность Астероид-сити - это кратер, оставшийся тут после падения реального астероида. Именно поэтому здесь каждый год проходит собрание юных астрономов, а рядом, буквально под боком, происходят куда более серьезные и масштабные события.
Кому смотреть: всем поклонникам творчества данного режиссера и тем, кому нравится следить за работой знаменитых актеров даже в эпизодических ролях.

“Крик 6”

© Paramount Pictures (2023) Кадр из фильма "Крик 6"
Кадр из фильма Крик 6
© Paramount Pictures (2023)
Кадр из фильма "Крик 6"
  • Жанр: триллер, ужасы
  • Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
  • В ролях: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Кортни Кокс и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США, Канада
  • Продолжительность: 2 ч
О чем фильм: Продолжение культовой кинофраншизы, которая буквально по косточкам разбирает самые популярные штампы жанра “хоррор”. В центре событий оказывается новое поколение выживших после кошмара в Вудсборо, на которых вновь открывает охоту маньяк в костюме Призрачного лица.
Кому смотреть: поклонникам франшизы и других молодежных хорроров.

“Переводчик”

© Fresco Film Services (2023) Кадр из фильма "Переводчик"
Кадр из фильма Переводчик
© Fresco Film Services (2023)
Кадр из фильма "Переводчик"
  • Жанр: военная драма, боевик
  • Режиссер: Гай Ричи
  • В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Шон Сагар и другие
  • Дата выхода: апрель 2023 (в России - июнь 2023)
  • Страна: Великобритания, США
  • Продолжительность: 2 ч
О чем фильм: События фильма разворачиваются весной 2018 года в Афганистане. Отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду и оказывается практически полностью уничтожен боевиками. Выжить удалось лишь главному герою, да и то лишь благодаря помощи местного переводчика. Теперь Джону предстоит вернуться на опасную территорию и защитить своего спасителя и его семью.
Кому смотреть: поклонникам творчества знаменитого британского режиссера.

“Форсаж 10”

© One Race Films (2023) Кадр из фильма "Форсаж 10"
Кадр из фильма Форсаж 10
© One Race Films (2023)
Кадр из фильма "Форсаж 10"
  • Жанр: боевик
  • Режиссер: Луи Летерье
  • В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие
  • Дата выхода: май 2023
  • Страна: США, Китай
  • Продолжительность: 2 ч 21 мин
О чем фильм: Доминик Торетто возвращается… и вновь попадает в неприятности. На героя точит зуб сын наркобарона, погибшего в одной из предыдущих частей франшизы.
Кому смотреть: всем, кто еще не потерял интерес к зрелищным автогонкам.

“Гром: Трудное детство”

© Bubble Studios (2023) Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
Кадр из фильма Гром: Трудное детство
© Bubble Studios (2023)
Кадр из фильма "Гром: Трудное детство"
  • Жанр: фантастика, приключения
  • Режиссер: Олег Трофим
  • В ролях: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников и другие
  • Дата выхода: январь 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 24 мин
О чем фильм: До событий “Чумного доктора” - еще несколько десятилетий. Игорь Гром - школьник, который вместе с другом ввязывается в сомнительные авантюры, а охотой на опасных преступников на улицах Санкт-Петербурга пока что занимается его отец. Его цель - загадочный Анубис, который жаждет подчинить себе весь местный криминалитет.
Кому смотреть: поклонникам истории про майора Грома, которым интересно, с чего же все началось.

“Экзорцист Ватикана”

© 2.0 Entertainment (2023) Кадр из фильма "Экзорцист Ватикана"
Кадр из фильма Экзорцист Ватикана
© 2.0 Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Экзорцист Ватикана"
  • Жанр: ужасы
  • Режиссер: Джулиус Эйвери
  • В ролях: Рассел Кроу, Дэниэл Дзоватто и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: США, Испания, Великобритания
  • Продолжительность: 1 ч 43 мин
О чем фильм: На счету священника Габриэля Аморта - далеко не один успешный обряд экзорцизма. Именно ему предстоит столкнуться с древним злом, которое угрожает жизни маленького мальчика и его семьи.
Кому смотреть: всем, кто с ностальгией вспоминает фильм “Изгоняющий дьявола”.

“Шазам! Ярость богов”

© Warner Bros. (2023) Кадр из фильма "Шазам! Ярость богов"
Кадр из фильма Шазам! Ярость богов
© Warner Bros. (2023)
Кадр из фильма "Шазам! Ярость богов"
  • Жанр: комедия, приключения
  • Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг
  • В ролях: Закари Ливай, Эшер Энджел, Люси Лью, Хелен Миррен и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 2 ч 10 мин
О чем фильм: Обладающему суперспособностями Билли Бэтсону больше нет нужды бороться со злом в одиночку. Теперь плечом к плечу с ним сражаются его братья и сестры. Однако даже их общих сил может не хватить для того, чтобы одержать победу над дочерьми Атланта, которые всерьез намерены лишить героев магии.
Кому смотреть: всем, кому нравится подростковый юмор и зрелищные спецэффекты.

“Супербратья Марио в кино”

© Universal Pictures (2023)Кадр из фильма "Братья Супер Марио в кино"
Кадр из фильма Братья Супер Марио в кино
© Universal Pictures (2023)
Кадр из фильма "Братья Супер Марио в кино"
  • Жанр: анимация, приключения, комедия
  • Режиссеры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик
  • В ролях: Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: США, Япония
  • Продолжительность: 1 ч 32 мин
О чем фильм: Непростая задача стоит перед братьями Марио и Луиджи: открыв портал, они попадают в подземный город и должны освободить из плена прекрасную принцессу. Ну и, конечно, сразить своего заклятого врага.
Кому смотреть: поклонникам культовой игры и хорошей анимации.

“Дыхание”

© Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Дыхание"
Кадр из фильма Дыхание
© Yellow, Black & White (2023)
Кадр из фильма "Дыхание"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Роман Каримов
  • В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев и другие
  • Дата выхода: июнь 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 40 мин
О чем фильм: Бывший врач Виктор, оставивший медицину ради бизнеса, на фоне разгорающейся пандемии коронавируса пытается спасти попавшую в больницу мать… Первый отечественный фильм про пандемию COVID-19.
Кому смотреть: тем, у кого слово “коронавирус” до сих пор вызывает легкую дрожь, а также поклонникам картин про будни отечественных медработников.

“М3ГАН”

© Universal Pictures (2022) Кадр из фильма "М3ГАН"
Кадр из фильма М3ГАН
© Universal Pictures (2022)
Кадр из фильма "М3ГАН"
  • Жанр: триллер, ужасы
  • Режиссер: Джерард Джонстоун
  • В ролях: Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Эми Дональд и другие
  • Дата выхода (в большинстве стран): январь 2023
  • Страна: США, Новая Зеландия
  • Продолжительность: 1 ч 42 мин
О чем фильм: Юная героиня Кейди после гибели родителей вынуждена переехать к своей тете Джемме, которая успешно строит карьеру в крупной корпорации, выпускающей высокотехнологичные игрушки. Именно такую игрушку она и дарит Кейди на тестирование: робот М3ГАН как две капли воды похожа на настоящую девочку, необыкновенно умна и сильна, а ее цель - обеспечить Кейди максимальную защиту. И эту задачу девочка-андроид понимает слишком буквально…
Кому смотреть: всем поклонникам жутких фильмов про роботов и искусственный интеллект.

“Нюрнберг”

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)Кадр из фильма "Нюрнберг"
Кадр из фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн" (2023)
Кадр из фильма "Нюрнберг"
  • Жанр: историческая драма
  • Режиссер: Николай Лебедев
  • В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: Россия, Германия, Чехия, …
  • Продолжительность: 2 ч 11 мин
О чем фильм: Сюжет картины строится вокруг Нюрнбергского процесса, который назовут процессом века и который привлек внимание огромного количества людей из разных частей света. В числе тех, кто в 1945 году оказался в Нюрнберге - прошедший войну Игорь Волгин, занимающий должность переводчика в советской делегации.
Кому смотреть: всем. кто не боится сложных историй.

“Все страхи Бо”

© Access Entertainment, 2023Кадр из фильма "Все страхи Бо"
Кадр из фильма Все страхи Бо
© Access Entertainment, 2023
Кадр из фильма "Все страхи Бо"
  • Жанр: драма, комедия, ужасы
  • Режиссер: Ари Астер
  • В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан и другие
  • Дата выхода: апрель 2023 (в России - май 2023)
  • Страна: США, Финляндия, Канада
  • Продолжительность: 2 ч 59 мин
О чем фильм: Окружающий мир для Бо полон опасностей и плохих людей, а потому герой старается и вовсе не покидать безопасное пространство в пределах собственного дома. Однако необходимость повидать мать заставляет его отправиться в путешествие, которое станет для него незабываемым и одновременно пугающим приключением.
Кому смотреть: для всех, кто не боится погружаться в глубины подсознания.

“Кунг-фу жеребец”

© Alibaba Pictures (2023)Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец"
Кадр из фильма Кунг-фу жеребец
© Alibaba Pictures (2023)
Кадр из фильма "Кунг-фу жеребец"
  • Жанр: комедия, боевик
  • Режиссер: Ларри Янг
  • В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь и другие
  • Дата выхода: апрель 2023 (в России - май 2023)
  • Страна: Китай
  • Продолжительность: 2 ч 6 мин
О чем фильм: Добрые дела не всегда заканчиваются добром для тех, кто их совершает. В этом на собственном опыте убедился мастер боевых искусств Луо, который вместе со своим верным скакуном стали звездами соцсетей после того, как ловко одолели целую банду коллекторов. У славы оказалась и обратная сторона: у героев появились весьма влиятельные враги…
Кому смотреть: фанатам Джеки Чана, зрелищных трюков и забавных семейных фильмов.

“Бешенство”

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бешенство"
Кадр из фильма Бешенство
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Бешенство"
  • Жанр: триллер
  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко
  • В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук и другие
  • Дата выхода: февраль 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 40 мин
О чем фильм: В основе сюжета — реальный случай нападения волков, который был зафиксирован в 2019 году в одном из сел Амурской области. Отец и сын приезжают в охотничий дом в тайге и оказываются в эпицентре жутких событий. Стая заразившихся бешенством волков уже подбирается к домам людей, и каждая встреча с больным зверем может стать смертельной.
Кому смотреть: поклонникам атмосферных северных “ужастиков”.

“Тетрис”

© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
Кадр из фильма Тетрис
© Apple TV (2023)
Кадр из фильма "Тетрис"
  • Жанр: биография, драма
  • Режиссер: Джон С. Бейрд
  • В ролях: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США, Великобритания
  • Продолжительность: 1 ч 58 мин
О чем фильм: Фильм знакомит зрителей с историей создания одной из самых популярных игр в истории человечества. “Тетрис” стал детищем советского программиста Алексея Пажитнова, а после данной игрой заинтересовался предприниматель Хенк Роджерс.
Кому смотреть: мастерам быстро и без зазоров соединять фигурки разных форм и всем, кто интересуется историей создания знаменитой игры.

“Снегирь”

© Кинокомпания CTB / СТВ (2023) Кадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Кинокомпания CTB / СТВ (2023)
Кадр из фильма "Снегирь"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Борис Хлебников
  • В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие
  • Дата выхода: июнь 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 56 мин
О чем фильм: “Снегирь” - это рыболовное судно, на которое попадают новички Максим и Никита в поисках приключений и контента для своего блога. Однако все их планы разбиваются о суровый морской быт…
Кому смотреть: для всех, кто любит фильмы о взрослении и реалистичные морские приключения.

“Поехавшая”

© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Поехавшая"
Кадр из фильма Поехавшая
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Поехавшая"
  • Жанр: драма, комедия
  • Режиссер: Антон Маслов
  • В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 50 мин
О чем фильм: Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь, а потому садится на велосипед, берет с собой любимую таксу и пускается в долгий, полный неожиданностей путь, чтобы, проехав практически через всю страну, помириться с мамой.
Кому смотреть: всем, кто соскучился по увлекательным и поучительным роуд-муви.

“Пропавшая без вести”

© Stage 6 Films (2023)Кадр из фильма "Пропавшая без вести"
Кадр из фильма Пропавшая без вести
© Stage 6 Films (2023)
Кадр из фильма "Пропавшая без вести"
  • Жанр: триллер, драма
  • Режиссеры: Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик
  • В ролях: Сторм Рид, Ниа Лонг, Жоакин де Алмейда и другие
  • Дата выхода: январь 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 ч 51 мин
О чем фильм: Юную Джун ждет неприятный сюрприз, когда ее мама внезапно пропадает во время романтического отпуска в Колумбии. В поездку женщина отправилась вместе с новым кавалером, и Джун вынуждена начать расследование собственными силами.
Кому смотреть: любителям скринлайф-картин.

“Три мушкетера: Д’Артаньян”

© Canal+ [fr] (2023)Кадр из фильма "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
Кадр из фильма Три мушкетёра: Д’Артаньян
© Canal+ [fr] (2023)
Кадр из фильма "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
  • Жанр: исторический боевик, приключения
  • Режиссер: Мартин Бурбулон
  • В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гаррель и другие
  • Дата выхода: март 2023 (в России - апрель 2023)
  • Страна: Франция
  • Продолжительность: 2 ч
О чем фильм: Очередная экранизация, рассказывающая историю отважного гасконца Д’Артаньяна и его друзей-мушкетеров. Волею судьбы они оказываются в самом центре назревающего при дворе опасного заговора.
Кому смотреть: фанатам костюмированных картин, поклонникам одноименного романа Дюма.

“За нас с вами”

© Фонд "Кинопрайм", Мармот-фильм (2023)Кадр из фильма "За нас с вами"
Кадр из фильма За нас с вами
© Фонд "Кинопрайм", Мармот-фильм (2023)
Кадр из фильма "За нас с вами"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Андрей Смирнов
  • В ролях: Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Ирина Розанова и другие
  • Дата выхода: май 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 2 ч 21 мин
Трейлер
О чем фильм: История семьи Петкевичей, которая проживает в коммунальной квартире на Большой Пироговке в Москве. За окном - 1952 год, и героям предстоит пережить не самые простые события…
Кому смотреть: тем, кто верит, что для хорошего кино не нужно спецэффекты, и ценит игру актеров.

“Яга и книга заклинаний”

© Art Pictures Studio, Gluk’oza Animation (2023)Кадр из мультфильма "Яга и книга заклинаний"
Кадр из мультфильма Яга и книга заклинаний
© Art Pictures Studio, Gluk’oza Animation (2023)
Кадр из мультфильма "Яга и книга заклинаний"
  • Жанр: анимация, семейный фильм
  • Режиссер: Владимир Саков
  • В ролях: Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 41 мин
О чем фильм: Ведьма по имени Яга живет и не тужит в своем доме на болотах в компании кота и домовых. Для полного счастья и новых успехов в магическом искусстве ей не хватает только Книги Заклинаний, да и то лишь потому, что та некогда была похищена у нее злой колдуньей. Вернуть украденное Яге может помочь царевна Синеглазка.
Кому смотреть: всем, кто соскучился по героям русских сказок на экране.

“Air: Большой прыжок”

© Amazon Studios, Artists Equity (2023)Кадр из фильма "Air: Большой прыжок"
Кадр из фильма Air: Большой прыжок
© Amazon Studios, Artists Equity (2023)
Кадр из фильма "Air: Большой прыжок"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Бен Аффлек
  • В ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 ч 50 мин
О чем фильм: Известный спортивный бренд мечтает о сотрудничестве с ничуть не менее знаменитым баскетболистом. Проблема всего одна: спортсмен явно отдает предпочтение конкурентам. К счастью, менеджер Сонни Ваккаро знает, что предложить, чтобы звезда передумала…
Кому смотреть: неравнодушным к спорту и моде, а также поклонникам воплощения на киноэкране историй бизнес-успеха.

“Русский крест”

© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)Кадр из фильма "Русский крест"
Кадр из фильма Русский крест
© Кинокомпания "Спутник", кинокомпания "Глагол" (2023)
Кадр из фильма "Русский крест"
  • Жанр: драма
  • Режиссеры: Эдуард Бояков, Петр Зеленов
  • В ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов и другие
  • Дата выхода: апрель 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 20 мин
О чем фильм: Экранизация одноименной поэмы Николая Мельникова. Главный герой Иван Росток после явленного ему во сне видения решает изменить свою жизнь на 180 градусов и приступает к восстановлению деревенского храма.
Кому смотреть: всем, кому близка тема духовного возрождения.

“Мой пёс Руни”

© Don Quixote Entertainment, YWorks Entertainment (2023)Кадр из фильма "Мой пес Руни"
Кадр из фильма Мой пес Руни
© Don Quixote Entertainment, YWorks Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Мой пес Руни"
  • Жанр: драма, семейная комедия
  • Режиссер: Ким Джу-хван
  • В ролях: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун и другие
  • Дата выхода: март 2023 (в России - май 2023)
  • Страна: Южная Корея
  • Продолжительность: 1 ч 53 мин
О чем фильм: Мин-су оказывается перед непростым выбором: на носу - свадьба с любимой женщиной, а у нее, как внезапно выясняется, есть аллергия на собак. Последнее означает, что верный друг жениха - золотистый ретривер Руни - теперь должен обрести новый дом.
Кому смотреть: любителям фильмов про животных.

“Элементарно”

© Pixar Animation Studios, 2023Кадр из мультфильма "Элементарно"
Кадр из мультфильма Элементарно
© Pixar Animation Studios, 2023
Кадр из мультфильма "Элементарно"
  • Жанр: анимация, комедия
  • Режиссер: Питер Сон
  • В ролях: Леа Льюис, Мамуду Ати, Роналдо Дель Кармен и другие
  • Дата выхода: май 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 1 ч 49 мин
О чем фильм: Земля, огонь, вода и воздух… Представители всех четырех стихий мирно живут в одном городе и на собственном примере доказывают, что даже между огнем и водой может завязаться дружба, а то и куда более сильные чувства.
Кому смотреть: взрослым и детям, которые любят хорошие мультфильмы.

“Король неба”

© Alibaba Pictures, Aviation Industry Corporation of China (2023)Кадр из фильма "Король неба"
Кадр из фильма Король неба
© Alibaba Pictures, Aviation Industry Corporation of China (2023)
Кадр из фильма "Король неба"
  • Жанр: драма, боевик
  • Режиссер: Лю Сяоши
  • В ролях: Ван Ибо, Ху Цзюнь, Чжоу Дунъюй и другие
  • Дата выхода: апрель 2023 (в России - июнь 2023)
  • Страна: Китай
  • Продолжительность: 2 ч 7 мин
О чем фильм: История летчиков-испытателей, которые каждый день, поднимаясь в небо, рискуют собственной жизнью. Ведь там, на высоте, цена ошибки порой бывает очень высока…
Кому смотреть: тем, кто интересуется китайским кинематографом и зрелищными восточными боевиками.

“Кухня со звездами”

© Canal+ [fr] (2023)Кадр из фильма "Кухня со звездами"
Кадр из фильма Кухня со звездами
© Canal+ [fr] (2023)
Кадр из фильма "Кухня со звездами"
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Себастьян Тюлар
  • В ролях: Марван Амескер, Риад, Любна Абидар и другие
  • Дата выхода: январь 2023
  • Страна: Франция
  • Продолжительность: 1 ч 50 мин
О чем фильм: Несмотря на все сложности и препятствия, выпавшие ему в жизни, Язида упорно идет к своей цели - стать успешным и знаменитым кондитером. У главного героя фильма есть реальный прототип.
Кому смотреть: всем, кого вдохновляют и мотивируют истории успешных людей.

“Тайлер Рейк: Операция по спасению 2”

© Netflix, T.G.I.M Films, Wild State (2023)Кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2"
Кадр из фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
© Netflix, T.G.I.M Films, Wild State (2023)
Кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2"
  • Жанр: боевик
  • Режиссер: Сэм Харгрэйв
  • В ролях: Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Адам Бесса и другие
  • Дата выхода: июнь 2023
  • Страна: США
  • Продолжительность: 2 ч 2 мин
О чем фильм: Не успел наемник из Австралии Тайлер Рейк оправиться после предыдущей операции, как впереди уже маячит новое, еще более опасное задание.
Кому смотреть: тем, кому Крис Хемсворт нравится даже с короткой стрижкой и без молота в руке.

“Юра дворник”

© Dudka Films (2023)Кадр из фильма "Юра дворник"
Кадр из фильма Юра дворник
© Dudka Films (2023)
Кадр из фильма "Юра дворник"
  • Жанр: комедия, драма
  • Режиссер: Виталий Дудка
  • В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие
  • Дата выхода: май 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 32 мин
О чем фильм: Жизнь дворника Юры резко меняется после того, как вернувшийся из Москвы в Уфу фотограф Роман буквально делает его звездой, помещая на обложку модного журнала.
Кому смотреть: всем, кого тронула реальная история дворника Юры.

“Айта”

© Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта
© Сайдам Барыл (2022)
Кадр из фильма "Айта"
  • Жанр: драма, триллер
  • Режиссер: Степан Бурнашев
  • В ролях: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова и другие
  • Дата выхода: март 2023
  • Страна: Россия
  • Продолжительность: 1 ч 26 мин
О чем фильм: Захватывающий якутский триллер, основанный на реальной истории. В небольшой деревне погибает девочка-подросток, и единственная улика, которая могла бы пролить свет на причины этой трагедии - найденная у нее записка. Правда, на бумаге всего одно имя - служащего в полиции молодого русского парня. Сумеют ли его коллеги раскрыть это преступление до того, как местные жители сами решат судьбу “преступника”?
Кому смотреть: поклонникам атмосферных триллеров, которые поднимают глубокие, серьезные вопросы.

“Всевидящее око”

© Cross Creek Pictures, Streamline Global Group (2022)Кадр из фильма "Всевидящее око"
Кадр из фильма Всевидящее око
© Cross Creek Pictures, Streamline Global Group (2022)
Кадр из фильма "Всевидящее око"
  • Жанр: детектив, триллер
  • Режиссер: Скотт Купер
  • В ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Саймон Макберни, Тимоти Сполл и другие
  • Дата выхода:
  • Страна: США
  • Продолжительность: 2 ч 8 мин
О чем фильм: Место и время действия - Америка, 1830 год. Военная академия Вест-Пойнт потрясена чудовищным происшествием: погибает один из курсантов, у которого после смерти кто-то вырезает сердце. Расследование берет на себя отставной констебль Август Лэндор, а помогать ему в этом будет молодой кадет по имени Эдгар Аллан По.
Кому смотреть: поклонникам готических историй и творчества знаменитого писателя.
 
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