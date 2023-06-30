https://ria.ru/20230630/filmy-1881550912.html

Лучшие фильмы 2023 года: топ-40 новинок, которые нельзя пропустить

Лучшие фильмы 2023 года: что посмотреть из новинок

Лучшие фильмы 2023 года: топ-40 новинок, которые нельзя пропустить

Первое полугодие оказалось богато на вышедшие в прокат новинки кино, среди которых - крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии. Многие из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T21:34

2023-06-30T21:34

2023-06-30T21:34

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первое полугодие оказалось богато на вышедшие в прокат новинки кино, среди которых - крутые боевики, зрелищные фэнтези-премьеры и забавные комедии. Многие из них уже доступны онлайн бесплатно и по подписке в популярных видеосервисах. Лучшие фильмы 2023 года, трейлеры на русском языке в хорошем качестве - в подборке РИА Новости.Лучшие фильмы-2023Основываясь на оценках зрителей и рекомендациях экспертов, мы составили в помощь киноманам список лучших художественных фильмов первой половины 2023 года.Топ-40 лучших фильмов первой половины 2023 года“Вызов”О чем фильм: Непростая задача предстоит торакальному хирургу Жене: ей не просто необходимо провести операцию, но и сделать это в условиях невесомости, на МКС. Для этого ей придется в кратчайшие сроки пройти серьезную подготовку и преодолеть собственные страхи. “Вызов” стал первым художественным фильмом, который был снят на борту МКС, в условиях реальной невесомости. Этому предшествовала серьезная подготовка всей съемочной группы.Кому смотреть: фанатам героических историй про космонавтов и драм в экстремальных условиях.“Стражи Галактики. Часть 3”О чем фильм: Сюжет картины разворачивается после событий дилогии про Войну бесконечности. Звездный Лорд, он же Питер Квилл, никак не может пережить потерю возлюбленной. Стражи вынуждены взять тайм-аут и осесть на базе, однако вскоре на горизонте возникает новая проблема: еноту Ракете угрожает опасность от рук собственного создателя.Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к комикс-вселенной Marvel и готов бесконечно следить за приключениями енота-мутанта и его верного друга Грута (ну и всех других Стражей тоже).“Человек-муравей и Оса: Квантомания”О чем фильм: Скотт Лэнг вместе со своей возлюбленной Хоуп ван Дайн и ее родителями, выдающимся ученым Хэнком Пимом и вновь обретенной в финале предыдущей части матерью, исследуют захватывающий и невероятный Квантовый мир. И, конечно, сталкиваются там с новой угрозой.Кому смотреть: фанатам комиксов и киновселенной Marvel.“Подземелья и драконы: Честь среди воров”О чем фильм: В основе картины лежит популярная настольная игра. Бывший бард Эджин Дэрвис с командой подельников (варвар Хольга, не очень искусный маг Саймон и аферист Фардж Фитцуильям) зарабатывает на жизнь не самыми честными делами. Однако последнее ограбление, целью которого была скрижаль воскрешения, заканчивается неудачно. Эджин с Хольгой попадают за решетку, Саймон перебивается мелкими кражами, и только Фардж, воспитывающий дочь Эджина, прекрасно устроился. Сбежав из тюрьмы, герои рассчитывают на помощь друзей, но их ждет неприятный сюрприз…Кому смотреть: поклонникам оригинальной игры (для сравнения), всем поклонникам веселых динамичных фильмов.“На солнце, вдоль рядов кукурузы”О чем фильм: В основу сюжета легла история реального подвига пилота Дамира Юсупова, который летом 2019 года сумел спасти более 200 жизней, успешно посадив самолет с отказавшими двигателями на кукурузном поле под Москвой.Кому смотреть: поклонникам историй, основанных на реальных событиях.“Джон Уик 4”О чем фильм: И вновь покой герою Ривза только снится! За бывшим киллером вновь охотятся плохие парни, а значит, зрелищных драк, погонь и перестрелок никак не избежать. На этот раз Уику противостоит молодой, но весьма амбициозный член Правления - маркиз Винсент де Грамон.Кому смотреть: всем, кто еще не утратил интерес к франшизе, фанатам боевиков и Киану Ривза.“Флеш”О чем фильм: Флеш, в миру известный как Барри Аллен - самый быстрый человек на планете. Однако свои суперсилы он решает использовать не только для борьбы со злом, но и для того, чтобы предотвратить гибель родителей. Вот только игры с прошлым могут привести к непредсказуемым последствиям в будущем…Кому смотреть: всем, кто неровно дышит к героям популярных комиксов.“О чём говорят мужчины. Простые удовольствия”О чем фильм: Мы переносимся в 2019 год, где четверо друзей встречаются и вновь говорят о тех вещах, которые волнуют не только их, но и многих других представителей сильного пола. Существует ли женская дружба и как узнать первую любовь, в чью пользу будет правильно решить дилемму “дружба или работа” и так далее…Кому смотреть: всем, кого не смущает “разговорное” кино.“Ренфилд”О чем фильм: Новое прочтение уже ставшей классикой истории про графа-вампира и его верного помощника. На этот раз действие происходит в наши дни на улицах Нового Орлеана, где юноша по имени Ренфилд ищет жертвы для своего хозяина - графа Дракулы - среди участников группы психологической поддержки.Кому смотреть: тем, кого не смущает “черный” юмор и необычные интерпретации классических книг.“Город астероидов”О чем фильм: На дворе - 1955 год. Главная достопримечательность Астероид-сити - это кратер, оставшийся тут после падения реального астероида. Именно поэтому здесь каждый год проходит собрание юных астрономов, а рядом, буквально под боком, происходят куда более серьезные и масштабные события.Кому смотреть: всем поклонникам творчества данного режиссера и тем, кому нравится следить за работой знаменитых актеров даже в эпизодических ролях.“Крик 6”О чем фильм: Продолжение культовой кинофраншизы, которая буквально по косточкам разбирает самые популярные штампы жанра “хоррор”. В центре событий оказывается новое поколение выживших после кошмара в Вудсборо, на которых вновь открывает охоту маньяк в костюме Призрачного лица.Кому смотреть: поклонникам франшизы и других молодежных хорроров.“Переводчик”О чем фильм: События фильма разворачиваются весной 2018 года в Афганистане. Отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду и оказывается практически полностью уничтожен боевиками. Выжить удалось лишь главному герою, да и то лишь благодаря помощи местного переводчика. Теперь Джону предстоит вернуться на опасную территорию и защитить своего спасителя и его семью.Кому смотреть: поклонникам творчества знаменитого британского режиссера.“Форсаж 10”О чем фильм: Доминик Торетто возвращается… и вновь попадает в неприятности. На героя точит зуб сын наркобарона, погибшего в одной из предыдущих частей франшизы.Кому смотреть: всем, кто еще не потерял интерес к зрелищным автогонкам.“Гром: Трудное детство”О чем фильм: До событий “Чумного доктора” - еще несколько десятилетий. Игорь Гром - школьник, который вместе с другом ввязывается в сомнительные авантюры, а охотой на опасных преступников на улицах Санкт-Петербурга пока что занимается его отец. Его цель - загадочный Анубис, который жаждет подчинить себе весь местный криминалитет.Кому смотреть: поклонникам истории про майора Грома, которым интересно, с чего же все началось.“Экзорцист Ватикана”О чем фильм: На счету священника Габриэля Аморта - далеко не один успешный обряд экзорцизма. Именно ему предстоит столкнуться с древним злом, которое угрожает жизни маленького мальчика и его семьи.Кому смотреть: всем, кто с ностальгией вспоминает фильм “Изгоняющий дьявола”.“Шазам! Ярость богов”О чем фильм: Обладающему суперспособностями Билли Бэтсону больше нет нужды бороться со злом в одиночку. Теперь плечом к плечу с ним сражаются его братья и сестры. Однако даже их общих сил может не хватить для того, чтобы одержать победу над дочерьми Атланта, которые всерьез намерены лишить героев магии.Кому смотреть: всем, кому нравится подростковый юмор и зрелищные спецэффекты.“Супербратья Марио в кино”О чем фильм: Непростая задача стоит перед братьями Марио и Луиджи: открыв портал, они попадают в подземный город и должны освободить из плена прекрасную принцессу. Ну и, конечно, сразить своего заклятого врага.Кому смотреть: поклонникам культовой игры и хорошей анимации.“Дыхание”О чем фильм: Бывший врач Виктор, оставивший медицину ради бизнеса, на фоне разгорающейся пандемии коронавируса пытается спасти попавшую в больницу мать… Первый отечественный фильм про пандемию COVID-19.Кому смотреть: тем, у кого слово “коронавирус” до сих пор вызывает легкую дрожь, а также поклонникам картин про будни отечественных медработников.“М3ГАН”О чем фильм: Юная героиня Кейди после гибели родителей вынуждена переехать к своей тете Джемме, которая успешно строит карьеру в крупной корпорации, выпускающей высокотехнологичные игрушки. Именно такую игрушку она и дарит Кейди на тестирование: робот М3ГАН как две капли воды похожа на настоящую девочку, необыкновенно умна и сильна, а ее цель - обеспечить Кейди максимальную защиту. И эту задачу девочка-андроид понимает слишком буквально…Кому смотреть: всем поклонникам жутких фильмов про роботов и искусственный интеллект.“Нюрнберг”О чем фильм: Сюжет картины строится вокруг Нюрнбергского процесса, который назовут процессом века и который привлек внимание огромного количества людей из разных частей света. В числе тех, кто в 1945 году оказался в Нюрнберге - прошедший войну Игорь Волгин, занимающий должность переводчика в советской делегации.Кому смотреть: всем. кто не боится сложных историй.“Все страхи Бо”О чем фильм: Окружающий мир для Бо полон опасностей и плохих людей, а потому герой старается и вовсе не покидать безопасное пространство в пределах собственного дома. Однако необходимость повидать мать заставляет его отправиться в путешествие, которое станет для него незабываемым и одновременно пугающим приключением.Кому смотреть: для всех, кто не боится погружаться в глубины подсознания.“Кунг-фу жеребец”О чем фильм: Добрые дела не всегда заканчиваются добром для тех, кто их совершает. В этом на собственном опыте убедился мастер боевых искусств Луо, который вместе со своим верным скакуном стали звездами соцсетей после того, как ловко одолели целую банду коллекторов. У славы оказалась и обратная сторона: у героев появились весьма влиятельные враги…Кому смотреть: фанатам Джеки Чана, зрелищных трюков и забавных семейных фильмов.“Бешенство”О чем фильм: В основе сюжета — реальный случай нападения волков, который был зафиксирован в 2019 году в одном из сел Амурской области. Отец и сын приезжают в охотничий дом в тайге и оказываются в эпицентре жутких событий. Стая заразившихся бешенством волков уже подбирается к домам людей, и каждая встреча с больным зверем может стать смертельной.Кому смотреть: поклонникам атмосферных северных “ужастиков”.“Тетрис”О чем фильм: Фильм знакомит зрителей с историей создания одной из самых популярных игр в истории человечества. “Тетрис” стал детищем советского программиста Алексея Пажитнова, а после данной игрой заинтересовался предприниматель Хенк Роджерс.Кому смотреть: мастерам быстро и без зазоров соединять фигурки разных форм и всем, кто интересуется историей создания знаменитой игры.“Снегирь”О чем фильм: “Снегирь” - это рыболовное судно, на которое попадают новички Максим и Никита в поисках приключений и контента для своего блога. Однако все их планы разбиваются о суровый морской быт…Кому смотреть: для всех, кто любит фильмы о взрослении и реалистичные морские приключения.“Поехавшая”О чем фильм: Аня Смолина решает круто изменить свою жизнь, а потому садится на велосипед, берет с собой любимую таксу и пускается в долгий, полный неожиданностей путь, чтобы, проехав практически через всю страну, помириться с мамой.Кому смотреть: всем, кто соскучился по увлекательным и поучительным роуд-муви.“Пропавшая без вести”О чем фильм: Юную Джун ждет неприятный сюрприз, когда ее мама внезапно пропадает во время романтического отпуска в Колумбии. В поездку женщина отправилась вместе с новым кавалером, и Джун вынуждена начать расследование собственными силами.Кому смотреть: любителям скринлайф-картин.“Три мушкетера: Д’Артаньян”О чем фильм: Очередная экранизация, рассказывающая историю отважного гасконца Д’Артаньяна и его друзей-мушкетеров. Волею судьбы они оказываются в самом центре назревающего при дворе опасного заговора.Кому смотреть: фанатам костюмированных картин, поклонникам одноименного романа Дюма.“За нас с вами”ТрейлерО чем фильм: История семьи Петкевичей, которая проживает в коммунальной квартире на Большой Пироговке в Москве. За окном - 1952 год, и героям предстоит пережить не самые простые события…Кому смотреть: тем, кто верит, что для хорошего кино не нужно спецэффекты, и ценит игру актеров.“Яга и книга заклинаний”О чем фильм: Ведьма по имени Яга живет и не тужит в своем доме на болотах в компании кота и домовых. Для полного счастья и новых успехов в магическом искусстве ей не хватает только Книги Заклинаний, да и то лишь потому, что та некогда была похищена у нее злой колдуньей. Вернуть украденное Яге может помочь царевна Синеглазка.Кому смотреть: всем, кто соскучился по героям русских сказок на экране.“Air: Большой прыжок”О чем фильм: Известный спортивный бренд мечтает о сотрудничестве с ничуть не менее знаменитым баскетболистом. Проблема всего одна: спортсмен явно отдает предпочтение конкурентам. К счастью, менеджер Сонни Ваккаро знает, что предложить, чтобы звезда передумала…Кому смотреть: неравнодушным к спорту и моде, а также поклонникам воплощения на киноэкране историй бизнес-успеха.“Русский крест”О чем фильм: Экранизация одноименной поэмы Николая Мельникова. Главный герой Иван Росток после явленного ему во сне видения решает изменить свою жизнь на 180 градусов и приступает к восстановлению деревенского храма.Кому смотреть: всем, кому близка тема духовного возрождения.“Мой пёс Руни”О чем фильм: Мин-су оказывается перед непростым выбором: на носу - свадьба с любимой женщиной, а у нее, как внезапно выясняется, есть аллергия на собак. Последнее означает, что верный друг жениха - золотистый ретривер Руни - теперь должен обрести новый дом.Кому смотреть: любителям фильмов про животных.“Элементарно”О чем фильм: Земля, огонь, вода и воздух… Представители всех четырех стихий мирно живут в одном городе и на собственном примере доказывают, что даже между огнем и водой может завязаться дружба, а то и куда более сильные чувства.Кому смотреть: взрослым и детям, которые любят хорошие мультфильмы.“Король неба”О чем фильм: История летчиков-испытателей, которые каждый день, поднимаясь в небо, рискуют собственной жизнью. Ведь там, на высоте, цена ошибки порой бывает очень высока…Кому смотреть: тем, кто интересуется китайским кинематографом и зрелищными восточными боевиками.“Кухня со звездами”О чем фильм: Несмотря на все сложности и препятствия, выпавшие ему в жизни, Язида упорно идет к своей цели - стать успешным и знаменитым кондитером. У главного героя фильма есть реальный прототип.Кому смотреть: всем, кого вдохновляют и мотивируют истории успешных людей.“Тайлер Рейк: Операция по спасению 2”О чем фильм: Не успел наемник из Австралии Тайлер Рейк оправиться после предыдущей операции, как впереди уже маячит новое, еще более опасное задание.Кому смотреть: тем, кому Крис Хемсворт нравится даже с короткой стрижкой и без молота в руке.“Юра дворник”О чем фильм: Жизнь дворника Юры резко меняется после того, как вернувшийся из Москвы в Уфу фотограф Роман буквально делает его звездой, помещая на обложку модного журнала.Кому смотреть: всем, кого тронула реальная история дворника Юры.“Айта”О чем фильм: Захватывающий якутский триллер, основанный на реальной истории. В небольшой деревне погибает девочка-подросток, и единственная улика, которая могла бы пролить свет на причины этой трагедии - найденная у нее записка. Правда, на бумаге всего одно имя - служащего в полиции молодого русского парня. Сумеют ли его коллеги раскрыть это преступление до того, как местные жители сами решат судьбу “преступника”?Кому смотреть: поклонникам атмосферных триллеров, которые поднимают глубокие, серьезные вопросы.“Всевидящее око”О чем фильм: Место и время действия - Америка, 1830 год. Военная академия Вест-Пойнт потрясена чудовищным происшествием: погибает один из курсантов, у которого после смерти кто-то вырезает сердце. Расследование берет на себя отставной констебль Август Лэндор, а помогать ему в этом будет молодой кадет по имени Эдгар Аллан По.Кому смотреть: поклонникам готических историй и творчества знаменитого писателя.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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