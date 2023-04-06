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Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем - РИА Новости, 06.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.04.2023 (обновлено: 08:03 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kino-1863284295.html
Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем
Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем - РИА Новости, 06.04.2023
Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем
В прокат выходит исторический экшен "Три мушкетера: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем, Луи Гаррелем, Евой Грин и виртуозными трюками. О том, как переосмыслили... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:00
2023-04-06T08:03
культура
венсан кассель
луи гаррель
ева грин
париж
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит исторический экшен "Три мушкетера: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем, Луи Гаррелем, Евой Грин и виртуозными трюками. О том, как переосмыслили классический сюжет на этот раз, и о других лучших экранизациях Дюма-отца — в материале РИА Новости.Реалистичные герои и экшенФильм снял Мартин Бурбулон — режиссер исторического полотна "Эйфель". Новый проект — дилогия. Первая часть, "Д’Артаньян", посвящена истории гасконца (Франсуа Сивиль), который приезжает покорять Париж. Вторая, про Миледи, выйдет в российский прокат в декабре.Классический квартет на экране выглядит органично — вспыльчивый д’Артаньян, "серый волк" Атос (Венсан Кассель), беспечный Портос (Пио Мармай), меланхоличный и стильный Арамис (Ромен Дорис).Интересны женские персонажи: королева Анна (Вики Крипс), искусная шпионка Миледи (Ева Грин). Единственное, что не совсем удалось, — романтическая линия с Констанцией и д’Артаньяном. Получилось чересчур наивно даже по меркам строгого католического общества XVII века.Удача — Луи Гаррель в роли короля Людовика XIII. Он очень естественно держится в историческом костюме и парике, а емкие короткие фразы характеризуют его героя даже лучше длинных монологов и громких споров.Видеоряд стилизован под старину, сцены в тавернах с "эффектом патины" вызывают в памяти полотна Караваджо, а эпизоды в королевских дворцах и особняках завораживают аутентичной обстановкой.В кадре появляются Лувр, собор в Мо, замки Шантийи и Фонтенбло, Компьень.Сюжет максимально приближен к оригиналу, при этом не дает скучать ни минуты из двух часов. Экшен преображается в комедию, а та — в драму.Получилась одна из лучших исторических приключенческих картин как минимум года, сопоставимая с "Человеком в железной маске" с Ди Каприо и Айронсом или культовыми "Тремя мушкетерами" с Чарли Шином, Кифером Сазерлендом и Крисом О'Доннеллом.Самая обаятельная версияСоветская версия романа "Д’Артаньян и три мушкетера" — самая обаятельная. Трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм, снятый в 1978-м Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, стал классикой.Задорный д’Артаньян (Михаил Боярский) покорил не только Констанцию (Ирина Алферова), но и советских зрительниц. Не менее запоминающимися получились образы Атоса (Вениамин Смехов), королевы (Алиса Фрейндлих), Миледи (Маргарита Терехова), короля (Олег Табаков), де Тревиля (Лев Дуров).Всех актеров картина сделала звездами. Огромной популярностью советская версия обязана еще и песням. Ну а крылатых фраз из фильма — множество.Самые динамичные "Мушкетеры" Свежая российская версия (2013 года) — "Три мушкетера" Сергея Жигунова. Ее выпустили одновременно в формате сериала и полнометражной картины для проката.В главных ролях — Риналь Мухаметов, Юрий Чурсин, Василий Лановой и Филипп Янковский. Снимали в Санкт-Петербурге, Гатчине и Выборге. А также в Чехии — в замке Пернштейн, городе Оломоуце, резиденции князей Лихтейнштейн в Вальтице. В итоге на экране — настоящая Франция с атмосферными улочками и древними зданиями.Эти "Три мушкетера" получились очень динамичными. Д’Артаньян ни минуты не сидит на месте — поет, декламирует, фехтует, ездит на лошади, дерется. Версия золотого века Голливуда"Три мушкетера" 1948 года, времени золотого века Голливуда, считаются самой роскошной экранизацией романа Дюма. Костюмы и трюки удивляют до сих пор.Режиссер Джордж Сидни собрал ярких звезд эпохи: Джин Келли играл Д’Артаньяна, Винсент Прайс — Ришелье, а в Миледи перевоплотилась дива Лара Тернер (ее называли самой очаровательной женщиной в истории международного искусства).Сюжет не совсем соответствует книге, зато фильм атмосферный и красивый.Кстати, музыку написал Герберт Стотхарт, но в партитуре заметны цитаты из Чайковского ("Гамлет", увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта").Самая фантастическая версияПол У. С. Андерсон в 2011-м снял самых фантастических "Трех мушкетеров" с Милой Йовович (Миледи), Орландо Блумом (герцог Бекингем) и Кристофером Вальцем (кардинал Ришелье).Колоритными получились похожий на пирата граф Рошфор (Мадс Миккельсен) и коварный Калиостро (Тиль Швайгер). А вот Д’Артаньян в исполнении Логана Лермана не совсем убедителен. Впрочем, энергии и опрометчивости у него, как и полагается, много.От оригинала в сюжете не осталось почти ничего, главное — звездный каст и спецэффекты. Герои владеют восточными единоборствами и дерутся на крыше собора Парижской Богоматери не хуже ниндзя, на экране появляются даже летающие корабли.Глубокого смысла в этой версии нет, но ради красивых костюмов и мастерски поставленных поединков посмотреть фильм точно стоит.
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венсан кассель, луи гаррель, ева грин, париж, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Венсан Кассель, Луи Гаррель, Ева Грин, Париж, Кино и сериалы, что посмотреть

Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем

© Атмосфера кино (2023)Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян
© Атмосфера кино (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит исторический экшен "Три мушкетера: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем, Луи Гаррелем, Евой Грин и виртуозными трюками. О том, как переосмыслили классический сюжет на этот раз, и о других лучших экранизациях Дюма-отца — в материале РИА Новости.

Реалистичные герои и экшен

Фильм снял Мартин Бурбулон — режиссер исторического полотна "Эйфель". Новый проект — дилогия. Первая часть, "Д’Артаньян", посвящена истории гасконца (Франсуа Сивиль), который приезжает покорять Париж. Вторая, про Миледи, выйдет в российский прокат в декабре.
© Атмосфера кино (2023)Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян
Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
© Атмосфера кино (2023)
1 из 3
© Атмосфера кино (2023)

Новый фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Новый фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
2 из 3
© Атмосфера кино (2023)

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
3 из 3
Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
© Атмосфера кино (2023)
1 из 3

Новый фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
2 из 3

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
3 из 3
Классический квартет на экране выглядит органично — вспыльчивый д’Артаньян, "серый волк" Атос (Венсан Кассель), беспечный Портос (Пио Мармай), меланхоличный и стильный Арамис (Ромен Дорис).
Интересны женские персонажи: королева Анна (Вики Крипс), искусная шпионка Миледи (Ева Грин). Единственное, что не совсем удалось, — романтическая линия с Констанцией и д’Артаньяном. Получилось чересчур наивно даже по меркам строгого католического общества XVII века.
Удача — Луи Гаррель в роли короля Людовика XIII. Он очень естественно держится в историческом костюме и парике, а емкие короткие фразы характеризуют его героя даже лучше длинных монологов и громких споров.
© Атмосфера кино (2023)Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян
Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
© Атмосфера кино (2023)
1 из 6
© Атмосфера кино (2023)

Фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
2 из 6
© Атмосфера кино (2023)

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
3 из 6
© Атмосфера кино (2023)

Момент из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Момент из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
4 из 6
© Атмосфера кино (2023)

Кадр из картины "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Кадр из картины "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
5 из 6
© Атмосфера кино (2023)

Картина "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Кадр из фильма Три мушкетера: Д’Артаньян

Картина "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
6 из 6
Кадр из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"
© Атмосфера кино (2023)
1 из 6

Фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
2 из 6

Эпизод из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
3 из 6

Момент из фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
4 из 6

Кадр из картины "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
5 из 6

Картина "Три мушкетера: Д’Артаньян"

© Атмосфера кино (2023)
6 из 6
Видеоряд стилизован под старину, сцены в тавернах с "эффектом патины" вызывают в памяти полотна Караваджо, а эпизоды в королевских дворцах и особняках завораживают аутентичной обстановкой.
В кадре появляются Лувр, собор в Мо, замки Шантийи и Фонтенбло, Компьень.
Сюжет максимально приближен к оригиналу, при этом не дает скучать ни минуты из двух часов. Экшен преображается в комедию, а та — в драму.
Получилась одна из лучших исторических приключенческих картин как минимум года, сопоставимая с "Человеком в железной маске" с Ди Каприо и Айронсом или культовыми "Тремя мушкетерами" с Чарли Шином, Кифером Сазерлендом и Крисом О'Доннеллом.

Самая обаятельная версия

Советская версия романа "Д’Артаньян и три мушкетера" — самая обаятельная. Трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм, снятый в 1978-м Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, стал классикой.
© Гостелерадио СССР (1979)

Мини-сериал "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

Мини-сериал "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
1 из 6
© Гостелерадио СССР (1979)

"Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

"Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
2 из 6
© Гостелерадио СССР (1979)

Герои мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

Герои мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
3 из 6
© Гостелерадио СССР (1979)

Кадр из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

Кадр из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
4 из 6
© Гостелерадио СССР (1979)

Эпизод из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

Эпизод из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
5 из 6
© Гостелерадио СССР (1979)

Момент из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из мини-сериала Д`Артаньян и три мушкетера

Момент из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
6 из 6

Мини-сериал "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
1 из 6

"Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
2 из 6

Герои мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
3 из 6

Кадр из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
4 из 6

Эпизод из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
5 из 6

Момент из мини-сериала "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
6 из 6
Задорный д’Артаньян (Михаил Боярский) покорил не только Констанцию (Ирина Алферова), но и советских зрительниц. Не менее запоминающимися получились образы Атоса (Вениамин Смехов), королевы (Алиса Фрейндлих), Миледи (Маргарита Терехова), короля (Олег Табаков), де Тревиля (Лев Дуров).
Всех актеров картина сделала звездами. Огромной популярностью советская версия обязана еще и песням. Ну а крылатых фраз из фильма — множество.

Самые динамичные "Мушкетеры"

Свежая российская версия (2013 года) — "Три мушкетера" Сергея Жигунова. Ее выпустили одновременно в формате сериала и полнометражной картины для проката.
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)Кадр из фильма "Три мушкетера"
Кадр из фильма Три мушкетера
Кадр из фильма "Три мушкетера"
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
1 из 3
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)

Фильм "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

Фильм "Три мушкетера"

© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
2 из 3
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)

"Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

"Три мушкетера"

© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
3 из 3
Кадр из фильма "Три мушкетера"
© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
1 из 3

Фильм "Три мушкетера"

© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
2 из 3

"Три мушкетера"

© Продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
3 из 3
В главных ролях — Риналь Мухаметов, Юрий Чурсин, Василий Лановой и Филипп Янковский. Снимали в Санкт-Петербурге, Гатчине и Выборге. А также в Чехии — в замке Пернштейн, городе Оломоуце, резиденции князей Лихтейнштейн в Вальтице. В итоге на экране — настоящая Франция с атмосферными улочками и древними зданиями.
Эти "Три мушкетера" получились очень динамичными. Д’Артаньян ни минуты не сидит на месте — поет, декламирует, фехтует, ездит на лошади, дерется.

Версия золотого века Голливуда

"Три мушкетера" 1948 года, времени золотого века Голливуда, считаются самой роскошной экранизацией романа Дюма. Костюмы и трюки удивляют до сих пор.
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)Кадр из фильма "Три мушкетера"
Кадр из фильма Три мушкетера
Кадр из фильма "Три мушкетера"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
1 из 5
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)

Фильм "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

Фильм "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
2 из 5
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)

Момент из фильма "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

Момент из фильма "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
3 из 5
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)

Картина "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

Картина "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
4 из 5
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)

Фильм "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера

Фильм "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
5 из 5
Кадр из фильма "Три мушкетера"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
1 из 5

Фильм "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
2 из 5

Момент из фильма "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
3 из 5

Картина "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
4 из 5

Фильм "Три мушкетера"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1948)
5 из 5
Режиссер Джордж Сидни собрал ярких звезд эпохи: Джин Келли играл Д’Артаньяна, Винсент Прайс — Ришелье, а в Миледи перевоплотилась дива Лара Тернер (ее называли самой очаровательной женщиной в истории международного искусства).
Сюжет не совсем соответствует книге, зато фильм атмосферный и красивый.
Кстати, музыку написал Герберт Стотхарт, но в партитуре заметны цитаты из Чайковского ("Гамлет", увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта").

Самая фантастическая версия

Пол У. С. Андерсон в 2011-м снял самых фантастических "Трех мушкетеров" с Милой Йовович (Миледи), Орландо Блумом (герцог Бекингем) и Кристофером Вальцем (кардинал Ришелье).
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Мушкетеры"
Кадр из фильма Мушкетеры
Кадр из фильма "Мушкетеры"
© Фото : Централ Партнершип
1 из 3
© Фото : Централ Партнершип (2011)

Фильм "Мушкетеры"

Кадр из фильма Мушкетеры

Фильм "Мушкетеры"

© Фото : Централ Партнершип (2011)
2 из 3
© Фото : Централ Партнершип (2011)

Эпизод из фильма "Мушкетеры"

Кадр из фильма Мушкетеры

Эпизод из фильма "Мушкетеры"

© Фото : Централ Партнершип (2011)
3 из 3
Кадр из фильма "Мушкетеры"
© Фото : Централ Партнершип
1 из 3

Фильм "Мушкетеры"

© Фото : Централ Партнершип (2011)
2 из 3

Эпизод из фильма "Мушкетеры"

© Фото : Централ Партнершип (2011)
3 из 3
Колоритными получились похожий на пирата граф Рошфор (Мадс Миккельсен) и коварный Калиостро (Тиль Швайгер). А вот Д’Артаньян в исполнении Логана Лермана не совсем убедителен. Впрочем, энергии и опрометчивости у него, как и полагается, много.
От оригинала в сюжете не осталось почти ничего, главное — звездный каст и спецэффекты. Герои владеют восточными единоборствами и дерутся на крыше собора Парижской Богоматери не хуже ниндзя, на экране появляются даже летающие корабли.
Глубокого смысла в этой версии нет, но ради красивых костюмов и мастерски поставленных поединков посмотреть фильм точно стоит.
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