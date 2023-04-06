https://ria.ru/20230406/kino-1863284295.html

Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем

Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем - РИА Новости, 06.04.2023

Новые "Три мушкетера": что ждать от фильма с Евой Грин и Венсаном Касселем

В прокат выходит исторический экшен "Три мушкетера: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем, Луи Гаррелем, Евой Грин и виртуозными трюками. О том, как переосмыслили... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:03

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит исторический экшен "Три мушкетера: Д’Артаньян" с Венсаном Касселем, Луи Гаррелем, Евой Грин и виртуозными трюками. О том, как переосмыслили классический сюжет на этот раз, и о других лучших экранизациях Дюма-отца — в материале РИА Новости.Реалистичные герои и экшенФильм снял Мартин Бурбулон — режиссер исторического полотна "Эйфель". Новый проект — дилогия. Первая часть, "Д’Артаньян", посвящена истории гасконца (Франсуа Сивиль), который приезжает покорять Париж. Вторая, про Миледи, выйдет в российский прокат в декабре.Классический квартет на экране выглядит органично — вспыльчивый д’Артаньян, "серый волк" Атос (Венсан Кассель), беспечный Портос (Пио Мармай), меланхоличный и стильный Арамис (Ромен Дорис).Интересны женские персонажи: королева Анна (Вики Крипс), искусная шпионка Миледи (Ева Грин). Единственное, что не совсем удалось, — романтическая линия с Констанцией и д’Артаньяном. Получилось чересчур наивно даже по меркам строгого католического общества XVII века.Удача — Луи Гаррель в роли короля Людовика XIII. Он очень естественно держится в историческом костюме и парике, а емкие короткие фразы характеризуют его героя даже лучше длинных монологов и громких споров.Видеоряд стилизован под старину, сцены в тавернах с "эффектом патины" вызывают в памяти полотна Караваджо, а эпизоды в королевских дворцах и особняках завораживают аутентичной обстановкой.В кадре появляются Лувр, собор в Мо, замки Шантийи и Фонтенбло, Компьень.Сюжет максимально приближен к оригиналу, при этом не дает скучать ни минуты из двух часов. Экшен преображается в комедию, а та — в драму.Получилась одна из лучших исторических приключенческих картин как минимум года, сопоставимая с "Человеком в железной маске" с Ди Каприо и Айронсом или культовыми "Тремя мушкетерами" с Чарли Шином, Кифером Сазерлендом и Крисом О'Доннеллом.Самая обаятельная версияСоветская версия романа "Д’Артаньян и три мушкетера" — самая обаятельная. Трехсерийный музыкальный приключенческий телефильм, снятый в 1978-м Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, стал классикой.Задорный д’Артаньян (Михаил Боярский) покорил не только Констанцию (Ирина Алферова), но и советских зрительниц. Не менее запоминающимися получились образы Атоса (Вениамин Смехов), королевы (Алиса Фрейндлих), Миледи (Маргарита Терехова), короля (Олег Табаков), де Тревиля (Лев Дуров).Всех актеров картина сделала звездами. Огромной популярностью советская версия обязана еще и песням. Ну а крылатых фраз из фильма — множество.Самые динамичные "Мушкетеры" Свежая российская версия (2013 года) — "Три мушкетера" Сергея Жигунова. Ее выпустили одновременно в формате сериала и полнометражной картины для проката.В главных ролях — Риналь Мухаметов, Юрий Чурсин, Василий Лановой и Филипп Янковский. Снимали в Санкт-Петербурге, Гатчине и Выборге. А также в Чехии — в замке Пернштейн, городе Оломоуце, резиденции князей Лихтейнштейн в Вальтице. В итоге на экране — настоящая Франция с атмосферными улочками и древними зданиями.Эти "Три мушкетера" получились очень динамичными. Д’Артаньян ни минуты не сидит на месте — поет, декламирует, фехтует, ездит на лошади, дерется. Версия золотого века Голливуда"Три мушкетера" 1948 года, времени золотого века Голливуда, считаются самой роскошной экранизацией романа Дюма. Костюмы и трюки удивляют до сих пор.Режиссер Джордж Сидни собрал ярких звезд эпохи: Джин Келли играл Д’Артаньяна, Винсент Прайс — Ришелье, а в Миледи перевоплотилась дива Лара Тернер (ее называли самой очаровательной женщиной в истории международного искусства).Сюжет не совсем соответствует книге, зато фильм атмосферный и красивый.Кстати, музыку написал Герберт Стотхарт, но в партитуре заметны цитаты из Чайковского ("Гамлет", увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта").Самая фантастическая версияПол У. С. Андерсон в 2011-м снял самых фантастических "Трех мушкетеров" с Милой Йовович (Миледи), Орландо Блумом (герцог Бекингем) и Кристофером Вальцем (кардинал Ришелье).Колоритными получились похожий на пирата граф Рошфор (Мадс Миккельсен) и коварный Калиостро (Тиль Швайгер). А вот Д’Артаньян в исполнении Логана Лермана не совсем убедителен. Впрочем, энергии и опрометчивости у него, как и полагается, много.От оригинала в сюжете не осталось почти ничего, главное — звездный каст и спецэффекты. Герои владеют восточными единоборствами и дерутся на крыше собора Парижской Богоматери не хуже ниндзя, на экране появляются даже летающие корабли.Глубокого смысла в этой версии нет, но ради красивых костюмов и мастерски поставленных поединков посмотреть фильм точно стоит.

https://ria.ru/20230402/kino-1862218665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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