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Критики назвали сильные и слабые стороны сиквела "Джона Уика" с Ривзом - РИА Новости, 15.03.2023
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Культура
 
13:57 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/retsenzii-1857728698.html
Критики назвали сильные и слабые стороны сиквела "Джона Уика" с Ривзом
Критики назвали сильные и слабые стороны сиквела "Джона Уика" с Ривзом - РИА Новости, 15.03.2023
Критики назвали сильные и слабые стороны сиквела "Джона Уика" с Ривзом
Появились первые рецензии критиков на продолжение культовой франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. Судя по рейтингу в 88 процентов на агрегаторе... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:57
2023-03-15T13:57
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появились первые рецензии критиков на продолжение культовой франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. Судя по рейтингу в 88 процентов на агрегаторе Rotten Tomatoes, большинству журналистов понравилась четвертая лента о бывшем наемнике. Но есть и те, кого проект разочаровал. Тройку боевику поставил автор The Guardian Чарльз Брамеско и назвал фильм неуклюжим. Минус ленты, по его мнению, — хронометраж. "Голливуд почему-то смирился с трехчасовым блокбастером и ждет, что зрители сделают то же самое", — возмущается рецензент.Критик Дерек Смит, пишущий для Slant Magazine, тоже четвертым "Джоном Уиком" недоволен. Он уверен, что франшиза пошла по пути Marvel — вселенная проекта постоянно расширяется. И "создатели фильма забыли, что же делает первую и местами вторую картину такими хорошими". В новой главе слишком много разговоров и второстепенных персонажей — и это слабая сторона проекта. Лию Гринблатт из Entertainment Weekly продолжительность боевика не испугала. Она хвалит работу Ривза. И неважно, кого играет Киану: наемника, детектива-серфингиста или Нео в "Матрице".Фрэнк Шек, как и Дерек Смит, отметил, что вселенная "Джона Уика" расширилась. Но в отличие от коллеги, автору The Hollywood Reporter нравится запутанная мифология франшизы. А еще он в восторге от экшен-сцен. За головокружительный экшен фильму можно простить проблемы с повествованием, считает Ник Шагер из Daily Beast. "Это почти три часа безумного совершенства Киану Ривза", — пишет критик.Франшиза "Джон Уик" стартовала в 2014 году. Ривз сыграл наемника, вышедшего на пенсию. Вернуться в дело персонаж решил после того, как убили его щенка. Собаку ему подарила недавно умершая любимая. Режиссером четвертой главы проекта вновь стал Джон Стахелски. Он был каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в фильме снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в франшизе о Нео и Тринити. Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из династии шведских актеров. Зрители знают его по роли зловещего клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно". В прокат "Джон Уик 4" выйдет 23 марта. Ранее сообщалось, что власти Шпицбергена отказали Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу.
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353
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , киану ривз, звезды, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Киану Ривз, звезды, Знаменитости
Критики назвали сильные и слабые стороны сиквела "Джона Уика" с Ривзом

В Сети появились первые рецензии критиков на боевик с Киану Ривзом "Джон Уик 4"

© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Появились первые рецензии критиков на продолжение культовой франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. Судя по рейтингу в 88 процентов на агрегаторе Rotten Tomatoes, большинству журналистов понравилась четвертая лента о бывшем наемнике. Но есть и те, кого проект разочаровал.
Тройку боевику поставил автор The Guardian Чарльз Брамеско и назвал фильм неуклюжим. Минус ленты, по его мнению, — хронометраж.
"Голливуд почему-то смирился с трехчасовым блокбастером и ждет, что зрители сделают то же самое", — возмущается рецензент.
© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Критик Дерек Смит, пишущий для Slant Magazine, тоже четвертым "Джоном Уиком" недоволен. Он уверен, что франшиза пошла по пути Marvel — вселенная проекта постоянно расширяется. И "создатели фильма забыли, что же делает первую и местами вторую картину такими хорошими". В новой главе слишком много разговоров и второстепенных персонажей — и это слабая сторона проекта.
Лию Гринблатт из Entertainment Weekly продолжительность боевика не испугала. Она хвалит работу Ривза.
«
"Есть что-то неописуемое в нем, что затрагивает за живое", — делится переживания критик.
И неважно, кого играет Киану: наемника, детектива-серфингиста или Нео в "Матрице".
© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Фрэнк Шек, как и Дерек Смит, отметил, что вселенная "Джона Уика" расширилась. Но в отличие от коллеги, автору The Hollywood Reporter нравится запутанная мифология франшизы. А еще он в восторге от экшен-сцен.
«

"Больше, злее, наглее, продолжительнее и с огромным количеством живописных локаций — этот боевик переопределяет ставки", — восхищается журналист.

За головокружительный экшен фильму можно простить проблемы с повествованием, считает Ник Шагер из Daily Beast. "Это почти три часа безумного совершенства Киану Ривза", — пишет критик.
Франшиза "Джон Уик" стартовала в 2014 году. Ривз сыграл наемника, вышедшего на пенсию. Вернуться в дело персонаж решил после того, как убили его щенка. Собаку ему подарила недавно умершая любимая.
© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Режиссером четвертой главы проекта вновь стал Джон Стахелски. Он был каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы".
Также в фильме снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в франшизе о Нео и Тринити. Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из династии шведских актеров. Зрители знают его по роли зловещего клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно".
© 87Eleven Entertainment (2023)Кадр из фильма "Джон Уик 4"
Кадр из фильма Джон Уик 4
© 87Eleven Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Джон Уик 4"
В прокат "Джон Уик 4" выйдет 23 марта.
Ранее сообщалось, что власти Шпицбергена отказали Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу.
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