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Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
14:29 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/tomkruz-1857780364.html
Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу
Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу - РИА Новости, 14.03.2023
Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу
Том Круз получил отказ на посадки вертолета на архипелаге Шпицберген, так как власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает Times. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:29
2023-03-14T14:29
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Том Круз получил отказ на посадки вертолета на архипелаге Шпицберген, так как власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает Times. Согласно словам главы департамента по вопросам экологии, власти пытаются "сохранить практически нетронутую окружающую среду на Шпицбергене". Отмечается, что задержки в производстве могут привести к проблемам для продюсера картины Paramount, который планировал снять необходимые сцены за короткий промежуток времени. По данным Times, местная производственная компания PolarX, координирующая работы, обжалует решение властей. Однако министр культуры Норвегии Анетт Треттебергстуен уже отказала фирме в субсидиях за съемки на территории страны из-за опасений по поводу нарушения ландшафта Шпицбергена.Проект с Крузом в главной роли должен выйти на экраны в 2024 году. Режиссер —Кристофер МакКуорри. Ранее фанатов Гарри Поттера попросили не засорять носками пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена гибели Добби.
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новости культуры, кино и сериалы, том круз, шпицберген, норвегия, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Том Круз, Шпицберген, Норвегия, Знаменитости, звезды
Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу

Власти Шпицбергена отказали Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Том Круз получил отказ на посадки вертолета на архипелаге Шпицберген, так как власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает Times.
«
"Губернатор Шпицбергена отказался выдать разрешение на 30 посадок вертолетов в ходе съемок восьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима", — уточняется в статье.
Согласно словам главы департамента по вопросам экологии, власти пытаются "сохранить практически нетронутую окружающую среду на Шпицбергене".
«
"Передвижение по архипелагу должно осуществляться так, чтобы не причинять излишнего неудобства людям или животным", — передает газета слова главы департамента.
Отмечается, что задержки в производстве могут привести к проблемам для продюсера картины Paramount, который планировал снять необходимые сцены за короткий промежуток времени.
По данным Times, местная производственная компания PolarX, координирующая работы, обжалует решение властей. Однако министр культуры Норвегии Анетт Треттебергстуен уже отказала фирме в субсидиях за съемки на территории страны из-за опасений по поводу нарушения ландшафта Шпицбергена.
Проект с Крузом в главной роли должен выйти на экраны в 2024 году. Режиссер —Кристофер МакКуорри.
Ранее фанатов Гарри Поттера попросили не засорять носками пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена гибели Добби.
Кадр из фильма Вызов
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
1 марта, 16:52
 
КультураНовости культурыКино и сериалыТом КрузШпицбергенНорвегияЗнаменитостизвезды
 
 
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