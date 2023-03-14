https://ria.ru/20230314/tomkruz-1857780364.html

Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу

Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу - РИА Новости, 14.03.2023

Норвегия отказала Тому Крузу в посадке вертолета из-за опасений за природу

Том Круз получил отказ на посадки вертолета на архипелаге Шпицберген, так как власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает Times. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:29

2023-03-14T14:29

2023-03-14T14:29

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Том Круз получил отказ на посадки вертолета на архипелаге Шпицберген, так как власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает Times. Согласно словам главы департамента по вопросам экологии, власти пытаются "сохранить практически нетронутую окружающую среду на Шпицбергене". Отмечается, что задержки в производстве могут привести к проблемам для продюсера картины Paramount, который планировал снять необходимые сцены за короткий промежуток времени. По данным Times, местная производственная компания PolarX, координирующая работы, обжалует решение властей. Однако министр культуры Норвегии Анетт Треттебергстуен уже отказала фирме в субсидиях за съемки на территории страны из-за опасений по поводу нарушения ландшафта Шпицбергена.Проект с Крузом в главной роли должен выйти на экраны в 2024 году. Режиссер —Кристофер МакКуорри. Ранее фанатов Гарри Поттера попросили не засорять носками пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена гибели Добби.

https://ria.ru/20230301/kino-1855158355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том круз, шпицберген, норвегия, знаменитости, звезды