https://ria.ru/20221105/potter-1828947327.html
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять место гибели эльфа Добби носками
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять место гибели эльфа Добби носками - РИА Новости, 05.11.2022
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять место гибели эльфа Добби носками
Экологи попросили фанатов "Гарри Поттера" перестать приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T03:15
2022-11-05T03:15
2022-11-05T03:15
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Экологи попросили фанатов "Гарри Поттера" перестать приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет Variety.После того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему. Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу. Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти. Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, гарри поттер, новости культуры, экология, уэльс, великобритания
Культура, Кино и сериалы, Гарри Поттер, Новости культуры, Экология, Уэльс, Великобритания
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять место гибели эльфа Добби носками
Фанатов Гарри Поттера просят не засорять носками пляж, где снималась сцена гибели Добби
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Экологи попросили фанатов "Гарри Поттера" перестать приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет
Variety.
После того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему.
Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу.
Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти.
Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.