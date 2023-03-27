https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html

В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"

В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик" - РИА Новости, 27.03.2023

В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"

В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Экшн-триллер можно увидеть на больших экранах с 18 мая, сообщает прокатчик ленты. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:17

2023-03-27T19:17

2023-03-27T19:17

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Экшн-триллер можно увидеть на больших экранах с 18 мая, сообщает прокатчик ленты. Сержанта Джона Кинли в Афганистане спас переводчик Ахмед. Офицер считает, что обязан ему своей жизнью и возвращается за ним и его родными. Теперь на них обоих объявлена охота. В главной роли — Джейк Джилленхол. Зрители знают его по фильмам "Пленницы", "Зодиак" и другим. Фильмы Гая Ричи отличает клиповый монтаж, экшн-сцены, черный юмор. Он известен по проектам "Карты, деньги, два ствола", "Меч короля Артура", "Агенты А.Н.К.Л.", "Джентльмены", "Гнев человеческий". За кинотеатральный прокат "Переводчика" в РФ отвечает компания ВОЛЬГА, цифровой дистрибьютор ленты в России и СНГ — Кинопоиск. Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль откроет фильм Бориса Хлебникова "Снегирь".

https://ria.ru/20230327/kino-1860861523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джейк джилленхол, знаменитости, звезды, фильм