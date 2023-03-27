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В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик" - РИА Новости, 27.03.2023
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Культура
 
19:17 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик" - РИА Новости, 27.03.2023
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Экшн-триллер можно увидеть на больших экранах с 18 мая, сообщает прокатчик ленты. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:17
2023-03-27T19:17
культура
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Экшн-триллер можно увидеть на больших экранах с 18 мая, сообщает прокатчик ленты. Сержанта Джона Кинли в Афганистане спас переводчик Ахмед. Офицер считает, что обязан ему своей жизнью и возвращается за ним и его родными. Теперь на них обоих объявлена охота. В главной роли — Джейк Джилленхол. Зрители знают его по фильмам "Пленницы", "Зодиак" и другим. Фильмы Гая Ричи отличает клиповый монтаж, экшн-сцены, черный юмор. Он известен по проектам "Карты, деньги, два ствола", "Меч короля Артура", "Агенты А.Н.К.Л.", "Джентльмены", "Гнев человеческий". За кинотеатральный прокат "Переводчика" в РФ отвечает компания ВОЛЬГА, цифровой дистрибьютор ленты в России и СНГ — Кинопоиск. Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль откроет фильм Бориса Хлебникова "Снегирь".
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джейк джилленхол, знаменитости, звезды, фильм
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Джейк Джилленхол, Знаменитости, звезды, фильм
В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик"

Новый фильм Гая Ричи "Переводчик" выйдет в российский прокат 18 мая

© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube"Переводчик"
Переводчик
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Экшн-триллер можно увидеть на больших экранах с 18 мая, сообщает прокатчик ленты.
Сержанта Джона Кинли в Афганистане спас переводчик Ахмед. Офицер считает, что обязан ему своей жизнью и возвращается за ним и его родными. Теперь на них обоих объявлена охота.
В главной роли — Джейк Джилленхол. Зрители знают его по фильмам "Пленницы", "Зодиак" и другим.
Фильмы Гая Ричи отличает клиповый монтаж, экшн-сцены, черный юмор. Он известен по проектам "Карты, деньги, два ствола", "Меч короля Артура", "Агенты А.Н.К.Л.", "Джентльмены", "Гнев человеческий".
За кинотеатральный прокат "Переводчика" в РФ отвечает компания ВОЛЬГА, цифровой дистрибьютор ленты в России и СНГ — Кинопоиск.
Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль откроет фильм Бориса Хлебникова "Снегирь".
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