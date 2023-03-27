https://ria.ru/20230327/festival-1860920539.html

Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль

Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 27.03.2023

Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль

Фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь", сообщили в пресс-службе смотра... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:26

2023-03-27T13:26

2023-03-27T13:26

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь", сообщили в пресс-службе смотра. Премьера пройдет 20 апреля. Проект снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". В центре сюжета – команда корабля "Снегирь". Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но их объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков. Продюсеры — Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Планируется, что картина "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня. ММКФ пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. Ранее сообщалось о премьере трейлера фильма Шахназарова о бандитской Москве с Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым.

https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис хлебников, тимофей трибунцев, анатолий попов, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить