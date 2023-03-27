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Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль
Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 27.03.2023
Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль
Фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь", сообщили в пресс-службе смотра... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:26
2023-03-27T13:26
2023-03-27T13:26
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь", сообщили в пресс-службе смотра. Премьера пройдет 20 апреля. Проект снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". В центре сюжета – команда корабля "Снегирь". Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но их объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков. Продюсеры — Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Планируется, что картина "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня. ММКФ пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. Ранее сообщалось о премьере трейлера фильма Шахназарова о бандитской Москве с Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис хлебников, тимофей трибунцев, анатолий попов, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Борис Хлебников, Тимофей Трибунцев, Анатолий Попов, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить
Фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль
Московский международный кинофестиваль откроется фильмом Бориса Хлебникова "Снегирь"
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет новая картина Бориса Хлебникова "Снегирь", сообщили в пресс-службе смотра. Премьера пройдет 20 апреля.
Проект снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". В центре сюжета – команда корабля "Снегирь".
Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но их объединяет желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим.
Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков.
Продюсеры — Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.
«
"Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы – оно большое", — поделился мнением Сельянов.
Планируется, что картина "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня.
ММКФ пройдет в Москве с 20 по 27 апреля.
Ранее сообщалось
о премьере трейлера фильма Шахназарова о бандитской Москве с Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым.
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