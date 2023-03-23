https://ria.ru/20230323/kino-1860072489.html
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве - РИА Новости, 23.03.2023
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве
В Сети появился трейлер картины Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат". РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:28
2023-03-23T14:28
2023-03-23T14:28
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Сети появился трейлер картины Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат". Проект вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла и его "Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Но в российской ленте главные герои — реальные люди – Константин Станиславский и Владимир Гиляровский. Персонажи расследуют загадочное убийство жившего на Хитровке индийца-сикха.В проекте задействованы Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.Приключенческий детектив "Хитровка. Знак четырех" выйдет в прокат 18 мая. Ранее сообщалось о выходе трейлера сериала "Мерзлая земля", в котором Светлана Ходченкова сыграла таксистку. Жениха ее героини заподозрили в серии убийств. Девушка уверена: возлюбленный невиновен. Она пытается вычислить настоящего маньяка.
https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, карен шахназаров, артур конан дойл, владимир гиляровский, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , константин крюков, михаил пореченков, евгений стычкин, александр олешко
Культура, Новости культуры, Карен Шахназаров, Артур Конан Дойл, Владимир Гиляровский, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Константин Крюков, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Александр Олешко
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве
Появились первые кадры фильма Шахназарова о бандитской Москве с Пореченковым
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Сети появился трейлер картины Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат".
Проект вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла и его "Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Но в российской ленте главные герои — реальные люди – Константин Станиславский и Владимир Гиляровский. Персонажи расследуют загадочное убийство жившего на Хитровке индийца-сикха.
В проекте задействованы Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.
Приключенческий детектив "Хитровка. Знак четырех" выйдет в прокат 18 мая.
Ранее сообщалось
о выходе трейлера сериала "Мерзлая земля", в котором Светлана Ходченкова сыграла таксистку. Жениха ее героини заподозрили в серии убийств. Девушка уверена: возлюбленный невиновен. Она пытается вычислить настоящего маньяка.
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