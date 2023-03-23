https://ria.ru/20230323/serial-1859824759.html

Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке

Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке - РИА Новости, 23.03.2023

Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке

В Сети вышел трейлер сериала "Мерзлая земля", сообщает пресс-служба проекта. В главной роли Светлана Ходченкова. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T01:00

2023-03-23T01:00

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культура

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светлана ходченкова

что посмотреть

андрей бурковский

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Сети вышел трейлер сериала "Мерзлая земля", сообщает пресс-служба проекта. В главной роли Светлана Ходченкова. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяОна сыграла таксистку Ларису Айдарову. Возлюбленного (Антон Филипенко) героини подозревают в серии убийств. Дело ведет следователь (Юрий Чурсин) из Москвы, а события разворачиваются в приморском городке. Лариса уверена в том, что ее жених не виновен — ведь у него есть алиби. Женщина считает, что настоящий маньяк на свободе, и пытается сама выяснить, кто же это. Также в проекте задействованы Андрей Бурковский, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Анастасия Шевцова и другие.Премьера сериала состоится 7 апреля. Проект будут показывать онлайн-кинотеатры Wink и Кинопоиск.Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке Ольге.

https://ria.ru/20230316/treyler-1858297000.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, светлана ходченкова, что посмотреть , андрей бурковский