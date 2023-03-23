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Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке - РИА Новости, 23.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:00 23.03.2023 (обновлено: 01:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/serial-1859824759.html
Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке
Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке - РИА Новости, 23.03.2023
Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке
В Сети вышел трейлер сериала "Мерзлая земля", сообщает пресс-служба проекта. В главной роли Светлана Ходченкова. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:00
2023-03-23T01:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
светлана ходченкова
что посмотреть
андрей бурковский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Сети вышел трейлер сериала "Мерзлая земля", сообщает пресс-служба проекта. В главной роли Светлана Ходченкова. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяОна сыграла таксистку Ларису Айдарову. Возлюбленного (Антон Филипенко) героини подозревают в серии убийств. Дело ведет следователь (Юрий Чурсин) из Москвы, а события разворачиваются в приморском городке. Лариса уверена в том, что ее жених не виновен — ведь у него есть алиби. Женщина считает, что настоящий маньяк на свободе, и пытается сама выяснить, кто же это. Также в проекте задействованы Андрей Бурковский, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Анастасия Шевцова и другие.Премьера сериала состоится 7 апреля. Проект будут показывать онлайн-кинотеатры Wink и Кинопоиск.Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке Ольге.
https://ria.ru/20230316/treyler-1858297000.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, светлана ходченкова, что посмотреть , андрей бурковский
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Светлана Ходченкова, что посмотреть , Андрей Бурковский
Появились кадры с Ходченковой в сериале о маньяке в приморском городке

Вышел трейлер сериала "Мерзлая земля" с Ходченковой в роли таксистки

© КинопоискКадр из сериала "Мерзлая земля"
Кадр из сериала Мерзлая земля
© Кинопоиск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Сети вышел трейлер сериала "Мерзлая земля", сообщает пресс-служба проекта. В главной роли Светлана Ходченкова.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
Она сыграла таксистку Ларису Айдарову. Возлюбленного (Антон Филипенко) героини подозревают в серии убийств. Дело ведет следователь (Юрий Чурсин) из Москвы, а события разворачиваются в приморском городке. Лариса уверена в том, что ее жених не виновен — ведь у него есть алиби. Женщина считает, что настоящий маньяк на свободе, и пытается сама выяснить, кто же это.
Также в проекте задействованы Андрей Бурковский, Максим Стоянов, Сабина Ахмедова, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Анастасия Шевцова и другие.
Премьера сериала состоится 7 апреля. Проект будут показывать онлайн-кинотеатры Wink и Кинопоиск.
Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке Ольге.
Светлана Ходченкова в фильме Актрисы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука
16 марта, 14:53
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСветлана Ходченковачто посмотретьАндрей Бурковский
 
 
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