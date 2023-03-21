https://ria.ru/20230321/serial-1859462907.html

Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке

Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке - РИА Новости, 21.03.2023

Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке

Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной драмы "Княгиня Ольга", сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:12

2023-03-21T14:12

2023-03-21T14:12

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной драмы "Княгиня Ольга", сообщили в пресс-службе Первого канала. По планам, съемки стартуют в середине лета. Гай Германика рассчитывает, что этот проект выведет ее "как художника на новый уровень". Оператор — Геннадий Успангалиев, художник-постановщик – Антон Поликарпов. У Валерии Гай Германики есть премии "Ника", "Открытие года" и "Серебряный Георгий" Московского кинофестиваля. Зрители знают ее про проектам "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие" и другим.Ранее сообщалось, что фильм Сарика Андреасяна о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за минувший уикенд.

https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерия гай германика (дудинская), знаменитости, звезды, первый канал (телеканал), кино и сериалы, что посмотреть