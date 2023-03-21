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Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке
Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке - РИА Новости, 21.03.2023
Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке
Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной драмы "Княгиня Ольга", сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:12
2023-03-21T14:12
2023-03-21T14:12
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной драмы "Княгиня Ольга", сообщили в пресс-службе Первого канала. По планам, съемки стартуют в середине лета. Гай Германика рассчитывает, что этот проект выведет ее "как художника на новый уровень". Оператор — Геннадий Успангалиев, художник-постановщик – Антон Поликарпов. У Валерии Гай Германики есть премии "Ника", "Открытие года" и "Серебряный Георгий" Московского кинофестиваля. Зрители знают ее про проектам "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие" и другим.Ранее сообщалось, что фильм Сарика Андреасяна о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за минувший уикенд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валерия гай германика (дудинская), знаменитости, звезды, первый канал (телеканал), кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Валерия Гай Германика (Дудинская), Знаменитости, звезды, Первый канал (телеканал), Кино и сериалы, что посмотреть
Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке
Валерия Гай Германика снимет сериал о первой русской княгине-христианке Ольге
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной драмы "Княгиня Ольга", сообщили в пресс-службе Первого канала.
«
"Сериал станет художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе великой княгини Ольги – первой правительницы Руси, принявшей христианство. В настоящий момент идет подготовительный период и кастинг", — говорится в сообщении.
По планам, съемки стартуют в середине лета.
Гай Германика рассчитывает, что этот проект выведет ее "как художника на новый уровень".
«
"У меня очень молодая группа для свежего взгляда на фильм такого жанра. Я давно хотела снимать историческое кино и хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего", — говорит Гай Германика.
Оператор — Геннадий Успангалиев, художник-постановщик – Антон Поликарпов.
У Валерии Гай Германики есть премии "Ника", "Открытие года" и "Серебряный Георгий" Московского кинофестиваля. Зрители знают ее про проектам "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие" и другим.
Ранее сообщалось
, что фильм Сарика Андреасяна о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за минувший уикенд.
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