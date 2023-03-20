https://ria.ru/20230320/prokat-1859049029.html

Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд

Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд - РИА Новости, 20.03.2023

Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд

Фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд со сборами 129 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:07

2023-03-20T11:07

2023-03-20T11:07

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд со сборами 129 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. Лента основана на реальных событиях. В августе 2019 года летчик гражданской авиации Дамир Юсупов совершил посадку на кукурузном поле — у самолета отказали двигатели. Фильм также рассказывает, как Юсупов пришел в профессию. Его образ воплотил Егор Бероев. На втором месте — "Поехавшая" Антона Маслова, чья касса пополнилась на 84,4 миллиона рублей. Фильм снят по книге велопутешественницы Анны Смолиной "А чего дома сидеть?". Главная героиня и ее пес едут через всю страну в Магадан — девушка хочет помириться с мамой. С последней она не говорила 13 лет. Третий — "Нюрнберг". Лента заработала 37,5 миллиона рублей. Режиссер — Николай Лебедев, главные роли исполнили Сергей Безруков и Евгений Миронов. Первый сыграл главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Второй — полковника Мигачева. Персонаж вымышленный , но важный для сюжета.На четвертой строчке "Праведник". В основе — реальные события. Офицер Николай Киселев в августе — октябре 1942 года спас 218 советских евреев. Он вывел за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. В фильме его сыграл Александр Яценко. Снял ленту Сергей Урсуляк. Сборы картины за минувший уикенд — 31 миллион рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия Романа Прыгунова "Беспринципные в деревне" со сборами 29,6 миллиона рублей. 60-летний генерал решил отпраздновать юбилей в деревне. Жители Патриков среди гостей. Ссоры и конфликты с местными обеспечены. Ранее сообщалось, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.

https://ria.ru/20230316/kino-1857847654.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дамир юсупов, кино и сериалы, что посмотреть , сарик андреасян, егор бероев , сергей безруков, евгений миронов, алексей яценко, сергей урсуляк