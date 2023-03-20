https://ria.ru/20230320/prokat-1859049029.html
Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд
Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд - РИА Новости, 20.03.2023
Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд
Фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд со сборами 129 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:07
2023-03-20T11:07
2023-03-20T11:07
культура
новости культуры
дамир юсупов
кино и сериалы
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сарик андреасян
егор бероев
сергей безруков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд со сборами 129 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. Лента основана на реальных событиях. В августе 2019 года летчик гражданской авиации Дамир Юсупов совершил посадку на кукурузном поле — у самолета отказали двигатели. Фильм также рассказывает, как Юсупов пришел в профессию. Его образ воплотил Егор Бероев. На втором месте — "Поехавшая" Антона Маслова, чья касса пополнилась на 84,4 миллиона рублей. Фильм снят по книге велопутешественницы Анны Смолиной "А чего дома сидеть?". Главная героиня и ее пес едут через всю страну в Магадан — девушка хочет помириться с мамой. С последней она не говорила 13 лет. Третий — "Нюрнберг". Лента заработала 37,5 миллиона рублей. Режиссер — Николай Лебедев, главные роли исполнили Сергей Безруков и Евгений Миронов. Первый сыграл главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Второй — полковника Мигачева. Персонаж вымышленный , но важный для сюжета.На четвертой строчке "Праведник". В основе — реальные события. Офицер Николай Киселев в августе — октябре 1942 года спас 218 советских евреев. Он вывел за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. В фильме его сыграл Александр Яценко. Снял ленту Сергей Урсуляк. Сборы картины за минувший уикенд — 31 миллион рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия Романа Прыгунова "Беспринципные в деревне" со сборами 29,6 миллиона рублей. 60-летний генерал решил отпраздновать юбилей в деревне. Жители Патриков среди гостей. Ссоры и конфликты с местными обеспечены. Ранее сообщалось, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дамир юсупов, кино и сериалы, что посмотреть , сарик андреасян, егор бероев , сергей безруков, евгений миронов, алексей яценко, сергей урсуляк
Культура, Новости культуры, Дамир Юсупов, Кино и сериалы, что посмотреть , Сарик Андреасян, Егор Бероев , Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Яценко, Сергей Урсуляк
Фильм о летчике Дамире Юсупове стал лидером проката в России за уикенд
Фильм о летчике Юсупове собрал 129 миллионов и стал лидером проката в России за уикенд
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером проката в России и СНГ за уикенд со сборами 129 миллионов рублей, пишет
kinobusiness.com.
Лента основана на реальных событиях. В августе 2019 года летчик гражданской авиации Дамир Юсупов совершил посадку на кукурузном поле — у самолета отказали двигатели. Фильм также рассказывает, как Юсупов пришел в профессию. Его образ воплотил Егор Бероев.
На втором месте — "Поехавшая" Антона Маслова, чья касса пополнилась на 84,4 миллиона рублей. Фильм снят по книге велопутешественницы Анны Смолиной "А чего дома сидеть?". Главная героиня и ее пес едут через всю страну в Магадан — девушка хочет помириться с мамой. С последней она не говорила 13 лет.
Третий — "Нюрнберг". Лента заработала 37,5 миллиона рублей. Режиссер — Николай Лебедев, главные роли исполнили Сергей Безруков и Евгений Миронов. Первый сыграл главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Второй — полковника Мигачева. Персонаж вымышленный , но важный для сюжета.
На четвертой строчке "Праведник". В основе — реальные события. Офицер Николай Киселев в августе — октябре 1942 года спас 218 советских евреев. Он вывел за линию фронта из фашисткой оккупации детей, женщин и пожилых людей. В фильме его сыграл Александр Яценко. Снял ленту Сергей Урсуляк. Сборы картины за минувший уикенд — 31 миллион рублей.
Замыкает пятерку лидеров комедия Романа Прыгунова "Беспринципные в деревне" со сборами 29,6 миллиона рублей. 60-летний генерал решил отпраздновать юбилей в деревне. Жители Патриков среди гостей. Ссоры и конфликты с местными обеспечены.
Ранее сообщалось
, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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