https://ria.ru/20230316/cheburashka-1858238063.html

Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости, 16.03.2023

Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов Okko, Wink, Start, Premier. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:38

2023-03-16T11:38

2023-03-16T11:38

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов Okko, Wink, Start, Premier. В кинотеатрах ленту показывают с января 2023 года. "Чебурашка" установил рекорд —проект стал самым кассовым в истории отечественного проката. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, его общая касса на 16 февраля составляет 6 690 291 765 рублей. В картине говорится о зверьке, который оказывается в незнакомой стране. Он ищет семью и друзей. А еще очень любит апельсины. Озвучила персонаже Ольга Кузьмина. Роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. В начале марта вышел фильм о создании ленты "Чебурашка". В нем представлены интересные детали со съемок проекта.

https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть