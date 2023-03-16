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Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости, 16.03.2023
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Культура
 
11:38 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/cheburashka-1858238063.html
Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости, 16.03.2023
Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов Okko, Wink, Start, Premier. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:38
2023-03-16T11:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
чебурашка
что посмотреть
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов Okko, Wink, Start, Premier. В кинотеатрах ленту показывают с января 2023 года. "Чебурашка" установил рекорд —проект стал самым кассовым в истории отечественного проката. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, его общая касса на 16 февраля составляет 6 690 291 765 рублей. В картине говорится о зверьке, который оказывается в незнакомой стране. Он ищет семью и друзей. А еще очень любит апельсины. Озвучила персонаже Ольга Кузьмина. Роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. В начале марта вышел фильм о создании ленты "Чебурашка". В нем представлены интересные детали со съемок проекта.
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новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка, что посмотреть
Триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, Start, Premier

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов Okko, Wink, Start, Premier.
В кинотеатрах ленту показывают с января 2023 года. "Чебурашка" установил рекорд —проект стал самым кассовым в истории отечественного проката. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, его общая касса на 16 февраля составляет 6 690 291 765 рублей.
В картине говорится о зверьке, который оказывается в незнакомой стране. Он ищет семью и друзей. А еще очень любит апельсины. Озвучила персонаже Ольга Кузьмина. Роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие.
В начале марта вышел фильм о создании ленты "Чебурашка". В нем представлены интересные детали со съемок проекта.
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16 февраля, 18:19
 
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