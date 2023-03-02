Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме
В прокат вышел фильм о создании самой кассовой российской картины "Чебурашка"
© предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из документального фильма "Чебурашка. История новогоднего чуда"
© предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фильм "Чебурашка. История новогоднего чуда" выходит в российский прокат, сообщили в пресс-службе "Централ Партнершип".
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"История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины", – рассказали в компании.
В проекте представлены интересные детали со съемок картины.
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"Авторы расскажут, как появилась идея новой истории о неведомом зверьке, из каких элементов состоит ностальгическая атмосфера сказочного вневременья, каково это — работать, когда главного героя фильма нет на площадке, и другие интересные детали о самом кассовом фильме отечественного проката", – говорят в пресс-службе.
Премьера "Чебурашки" состоялась 1 января. Лента собрала в прокате более шести миллиардов рублей и установила рекорд. Она стала самым кассовым фильмом в истории российского кино.