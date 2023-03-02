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Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме - РИА Новости, 02.03.2023
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Культура
 
14:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html
Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме
Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме - РИА Новости, 02.03.2023
Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме
Фильм "Чебурашка. История новогоднего чуда" выходит в российский прокат, сообщили в пресс-службе "Централ Партнершип". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:26
2023-03-02T14:26
культура
новости культуры
централ партнершип
кино и сериалы
что посмотреть
чебурашка
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фильм "Чебурашка. История новогоднего чуда" выходит в российский прокат, сообщили в пресс-службе "Централ Партнершип". В проекте представлены интересные детали со съемок картины. Премьера "Чебурашки" состоялась 1 января. Лента собрала в прокате более шести миллиардов рублей и установила рекорд. Она стала самым кассовым фильмом в истории российского кино.
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новости культуры, централ партнершип, кино и сериалы, что посмотреть , чебурашка
Культура, Новости культуры, Централ Партнершип, Кино и сериалы, что посмотреть , Чебурашка
Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме

В прокат вышел фильм о создании самой кассовой российской картины "Чебурашка"

© предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из документального фильма "Чебурашка. История новогоднего чуда"
Кадр из документального фильма Чебурашка. История новогоднего чуда
© предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фильм "Чебурашка. История новогоднего чуда" выходит в российский прокат, сообщили в пресс-службе "Централ Партнершип".
«
"История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины", – рассказали в компании.
В проекте представлены интересные детали со съемок картины.
«
"Авторы расскажут, как появилась идея новой истории о неведомом зверьке, из каких элементов состоит ностальгическая атмосфера сказочного вневременья, каково это — работать, когда главного героя фильма нет на площадке, и другие интересные детали о самом кассовом фильме отечественного проката", – говорят в пресс-службе.
Премьера "Чебурашки" состоялась 1 января. Лента собрала в прокате более шести миллиардов рублей и установила рекорд. Она стала самым кассовым фильмом в истории российского кино.
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