Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме

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"Авторы расскажут, как появилась идея новой истории о неведомом зверьке, из каких элементов состоит ностальгическая атмосфера сказочного вневременья, каково это — работать, когда главного героя фильма нет на площадке, и другие интересные детали о самом кассовом фильме отечественного проката", – говорят в пресс-службе.