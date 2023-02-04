https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей - РИА Новости, 04.02.2023

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:37

2023-02-04T20:37

2023-02-04T20:37

культура

россия

фонд кино

чебурашка

сергей гармаш

дмитрий дьяченко

федор добронравов

елена яковлева

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартина, созданная режиссером Дмитрием Дьяченко, вышла на экраны 1 января и стала самым кассовым фильмом в истории проката России. Картина рассказывает историю мохнатого зверька Чебурашки, который появляется в приморском городке. Главные роли в фильме исполнили, в частности, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова.

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россия, фонд кино, чебурашка, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, федор добронравов, елена яковлева, фильм