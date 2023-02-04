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Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей - РИА Новости, 04.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей - РИА Новости, 04.02.2023
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:37
2023-02-04T20:37
культура
россия
фонд кино
чебурашка
сергей гармаш
дмитрий дьяченко
федор добронравов
елена яковлева
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартина, созданная режиссером Дмитрием Дьяченко, вышла на экраны 1 января и стала самым кассовым фильмом в истории проката России. Картина рассказывает историю мохнатого зверька Чебурашки, который появляется в приморском городке. Главные роли в фильме исполнили, в частности, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова.
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россия, фонд кино, чебурашка, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, федор добронравов, елена яковлева, фильм
Культура, Россия, Фонд кино, Чебурашка, Сергей Гармаш, Дмитрий Дьяченко, Федор Добронравов, Елена Яковлева, фильм
20:37 04.02.2023
 
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России достигли шести миллиардов рублей

© Централ ПартнершипПостер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Постер фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Кинокартина, созданная режиссером Дмитрием Дьяченко, вышла на экраны 1 января и стала самым кассовым фильмом в истории проката России.

"Общие сборы - 6 008 013 070 рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. Отмечается, что в день премьеры, который пришелся на первый день 2023 года, фильм собрал 227 349 908 рублей.

Картина рассказывает историю мохнатого зверька Чебурашки, который появляется в приморском городке. Главные роли в фильме исполнили, в частности, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова.
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КультураРоссияФонд киноЧебурашкаСергей ГармашДмитрий ДьяченкоФедор ДобронравовЕлена Яковлевафильм
 
 
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