https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849782624.html
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей - РИА Новости, 04.02.2023
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:37
2023-02-04T20:37
2023-02-04T20:37
культура
россия
фонд кино
чебурашка
сергей гармаш
дмитрий дьяченко
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елена яковлева
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России с первого дня наступившего года достигли 6 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартина, созданная режиссером Дмитрием Дьяченко, вышла на экраны 1 января и стала самым кассовым фильмом в истории проката России. Картина рассказывает историю мохнатого зверька Чебурашки, который появляется в приморском городке. Главные роли в фильме исполнили, в частности, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова.
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россия, фонд кино, чебурашка, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, федор добронравов, елена яковлева, фильм
Культура, Россия, Фонд кино, Чебурашка, Сергей Гармаш, Дмитрий Дьяченко, Федор Добронравов, Елена Яковлева, фильм
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" достигли шести миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России достигли шести миллиардов рублей