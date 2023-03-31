Рейтинг@Mail.ru
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе" - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kino-1862066489.html
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе" - РИА Новости, 31.03.2023
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"
В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:20
2023-03-31T12:20
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858515226_297:0:2484:1230_1920x0_80_0_0_64769d42185a3444b72b1eee7712115f.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. Первый воплотил образ советского программиста Алексея Пажитнова. Именно он в середине 1980-х придумал игру. Второму досталась роль голландского дизайнера Хэнка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис". Работать над ролью Ефремову помогал сам Пажитнов, прототип его персонажа. Однако, как подчеркнул Никита в беседе с BFM.Ru, фильм всего лишь основан на реальной истории, и "конечно, она во многом приукрашена".По слова артиста, производство ленты велось во время пандемии, съемочный процесс был сложным — каждый день делались тесты на коронавирус.Предложения принять участие в создании фильма Никита получил за полгода до старта съемок. Одна из сложностей в работе, по мнению артиста, была с связана с языком. У прототипа его персонажа "такой hard Russian speaking English language", говорит Никита. "У меня немножко более плавный (акцент, — Прим. ред.) и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские "эр", — уточняет актер.Никита Ефремов также был задействован в проектах "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многих других.Ранее сообщалось о премьере "Тетриса" на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).
https://ria.ru/20230317/efremov-1858549608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858515226_570:0:2210:1230_1920x0_80_0_0_dfb2acf352a2345b2cd982593be83174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, звезды
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"

В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" с Ефремовым в роли советского программиста

© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
Кадр из фильма Тетрис
© Apple TV (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон.
Первый воплотил образ советского программиста Алексея Пажитнова. Именно он в середине 1980-х придумал игру. Второму досталась роль голландского дизайнера Хэнка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис".
Работать над ролью Ефремову помогал сам Пажитнов, прототип его персонажа. Однако, как подчеркнул Никита в беседе с BFM.Ru, фильм всего лишь основан на реальной истории, и "конечно, она во многом приукрашена".
По слова артиста, производство ленты велось во время пандемии, съемочный процесс был сложным — каждый день делались тесты на коронавирус.
«
"Но это был очень интересный опыт с точки зрения того, как работают там, и что-то даже удалось почерпнуть. И конечно, очень поразили актеры, особенно готовность Тэрона к проекту, он уже на читках начал играть так, словно у него роль полностью готова", — признается сын Михаила Ефремова.
Предложения принять участие в создании фильма Никита получил за полгода до старта съемок.
«
"...сделал самопробы, отправил их и, собственно, особо ни на что не рассчитывал. Потом позвонили и сказали: "Готовься, езжай", — вспоминает актер.
Одна из сложностей в работе, по мнению артиста, была с связана с языком. У прототипа его персонажа "такой hard Russian speaking English language", говорит Никита.
"У меня немножко более плавный (акцент, — Прим. ред.) и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские "эр", — уточняет актер.
© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
Кадр из фильма Тетрис
© Apple TV (2023)
Кадр из фильма "Тетрис"
Никита Ефремов также был задействован в проектах "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многих других.
Ранее сообщалось о премьере "Тетриса" на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).
Кадр из фильма Тетрис
Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым
17 марта, 15:03
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала