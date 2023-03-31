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В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"

В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе" - РИА Новости, 31.03.2023

В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"

В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:20

2023-03-31T12:20

2023-03-31T12:20

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. Первый воплотил образ советского программиста Алексея Пажитнова. Именно он в середине 1980-х придумал игру. Второму досталась роль голландского дизайнера Хэнка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис". Работать над ролью Ефремову помогал сам Пажитнов, прототип его персонажа. Однако, как подчеркнул Никита в беседе с BFM.Ru, фильм всего лишь основан на реальной истории, и "конечно, она во многом приукрашена".По слова артиста, производство ленты велось во время пандемии, съемочный процесс был сложным — каждый день делались тесты на коронавирус.Предложения принять участие в создании фильма Никита получил за полгода до старта съемок. Одна из сложностей в работе, по мнению артиста, была с связана с языком. У прототипа его персонажа "такой hard Russian speaking English language", говорит Никита. "У меня немножко более плавный (акцент, — Прим. ред.) и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские "эр", — уточняет актер.Никита Ефремов также был задействован в проектах "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многих других.Ранее сообщалось о премьере "Тетриса" на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).

https://ria.ru/20230317/efremov-1858549608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды