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В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе" - РИА Новости, 31.03.2023
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"
В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:20
2023-03-31T12:20
2023-03-31T12:20
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. Первый воплотил образ советского программиста Алексея Пажитнова. Именно он в середине 1980-х придумал игру. Второму досталась роль голландского дизайнера Хэнка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис". Работать над ролью Ефремову помогал сам Пажитнов, прототип его персонажа. Однако, как подчеркнул Никита в беседе с BFM.Ru, фильм всего лишь основан на реальной истории, и "конечно, она во многом приукрашена".По слова артиста, производство ленты велось во время пандемии, съемочный процесс был сложным — каждый день делались тесты на коронавирус.Предложения принять участие в создании фильма Никита получил за полгода до старта съемок. Одна из сложностей в работе, по мнению артиста, была с связана с языком. У прототипа его персонажа "такой hard Russian speaking English language", говорит Никита. "У меня немножко более плавный (акцент, — Прим. ред.) и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские "эр", — уточняет актер.Никита Ефремов также был задействован в проектах "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многих других.Ранее сообщалось о премьере "Тетриса" на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, звезды
В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о "Тетрисе"
В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" с Ефремовым в роли советского программиста
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Сети вышел голливудский фильм "Тетрис" о создании культовой головоломки. В главных ролях Никита Ефремов и Тэрон Эджертон.
Первый воплотил образ советского программиста Алексея Пажитнова. Именно он в середине 1980-х придумал игру. Второму досталась роль голландского дизайнера Хэнка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис".
Работать над ролью Ефремову помогал сам Пажитнов, прототип его персонажа. Однако, как подчеркнул
Никита в беседе с BFM.Ru, фильм всего лишь основан на реальной истории, и "конечно, она во многом приукрашена".
По слова артиста, производство ленты велось во время пандемии, съемочный процесс был сложным — каждый день делались тесты на коронавирус.
«
"Но это был очень интересный опыт с точки зрения того, как работают там, и что-то даже удалось почерпнуть. И конечно, очень поразили актеры, особенно готовность Тэрона к проекту, он уже на читках начал играть так, словно у него роль полностью готова", — признается сын Михаила Ефремова.
Предложения принять участие в создании фильма Никита получил за полгода до старта съемок.
«
"...сделал самопробы, отправил их и, собственно, особо ни на что не рассчитывал. Потом позвонили и сказали: "Готовься, езжай", — вспоминает актер.
Одна из сложностей в работе, по мнению артиста, была с связана с языком. У прототипа его персонажа "такой hard Russian speaking English language", говорит Никита.
"У меня немножко более плавный (акцент, — Прим. ред.) и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские "эр", — уточняет актер.
Никита Ефремов также был задействован в проектах "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многих других.
Ранее сообщалось
о премьере "Тетриса" на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).
Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым