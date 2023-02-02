https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html
Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США
Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США - РИА Новости, 02.02.2023
Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США
На американском кинофестивале SXSW состоится мировая премьера фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым, следует из публикации на сайте Deadline. Режиссер проекта —... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:49
2023-02-02T10:49
2023-02-02T11:27
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На американском кинофестивале SXSW состоится мировая премьера фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым, следует из публикации на сайте Deadline. Режиссер проекта — Джон С. Бейрд. Ефремов сыграл Алексея Пажитнова, советского программиста, создавшего в середине 1980-х культовую головоломку. Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на "Тетрис". Также в картине снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Рик Юн, Роджер Аллам, Тоби Джонс. Никита — сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многим другим.South by Southwest (SXSW) проходит каждый год с 1987-го в Остине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, олег ефремов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Олег Ефремов
10:49 02.02.2023 (обновлено: 11:27 02.02.2023)
Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США
Фильм с Никитой Ефремовым "Тетрис" покажут на американском фестивале SXSW
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
На американском кинофестивале SXSW состоится мировая премьера фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым, следует
из публикации на сайте Deadline. Режиссер проекта — Джон С. Бейрд.
Ефремов сыграл Алексея Пажитнова, советского программиста, создавшего в середине 1980-х культовую головоломку. Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на "Тетрис".
Также в картине снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Рик Юн, Роджер Аллам, Тоби Джонс.
Никита — сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многим другим.
South by Southwest (SXSW) проходит каждый год с 1987-го в Остине.