https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html

Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США

Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США - РИА Новости, 02.02.2023

Фильм про советского программиста с Ефремовым покажут на фестивале в США

На американском кинофестивале SXSW состоится мировая премьера фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым, следует из публикации на сайте Deadline. Режиссер проекта —... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:49

2023-02-02T10:49

2023-02-02T11:27

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На американском кинофестивале SXSW состоится мировая премьера фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым, следует из публикации на сайте Deadline. Режиссер проекта — Джон С. Бейрд. Ефремов сыграл Алексея Пажитнова, советского программиста, создавшего в середине 1980-х культовую головоломку. Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на "Тетрис". Также в картине снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Рик Юн, Роджер Аллам, Тоби Джонс. Никита — сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многим другим.South by Southwest (SXSW) проходит каждый год с 1987-го в Остине.

https://ria.ru/20230201/kino-1849007513.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, олег ефремов