https://ria.ru/20230622/pandemiya-1879629842.html

"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID

"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID - РИА Новости, 22.06.2023

"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID

На экраны выходит "Дыхание" — история врача, который боролся с коронавирусом в самом начале пандемии. О том, почему чувства людей важнее, чем спецэффекты, и... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:04

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На экраны выходит "Дыхание" — история врача, который боролся с коронавирусом в самом начале пандемии. О том, почему чувства людей важнее, чем спецэффекты, и будет ли кино о COVID-19 актуальным спустя годы, — в материале РИА Новости.Было время до пандемииПреуспевающий предприниматель Виктор Лихачев (Антон Батырев) веселится на корпоративе с другом Шутовым (Даниил Воробьев). Когда-то Виктор был хирургом, пока не заметил, что его мать (Галина Сазонова) ходит в старом пальто. С тех пор он сосредоточен на зарабатывании денег, а о призвании врача даже не вспоминает — пока матери не становится плохо в магазине.Ее отвозят в городскую больницу, которую тут же оцепляют наряды Росгвардии, а из каждого телевизора уже трубят о начале пандемии неведомого вируса.Виктору, чудом успевшему попасть в клинику, ничего не остается, как вспомнить прошлое, надеть халат и спасать задыхающихся людей.Так начинается "Дыхание" — взгляд назад, кино-рефлексия о том, с чем буквально два-три года назад столкнулся каждый человек на планете. "Этот фильм я посвятил маме. Она отдала медицине 53 года. В 70 лет всю пандемию простояла в регистратуре, рискуя жизнью и здоровьем. Когда я спросил "Зачем?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу". Уверен, таких, как она, было много, и фильм — еще одна маленькая возможность сказать им спасибо. Если тебя окружают такие люди, мы справимся с любыми, даже самыми сложными испытаниями", — говорит продюсер и автор идеи проекта Алексей Троцюк.При этом сценарий менялся в процессе работы, отметил режиссер ленты Роман Каримов. "Изначально это была производственная драма: первый драфт написал врач Андрей Гончаров, работавший в красной зоне. Потом мы стали отходить от этого жанра, довольно прямолинейного, и я привлек к работе своего друга Сергея Торчилина, который помог сформировать структуру истории и привнес много триллерных, саспенсовских "крючков", — рассказывает Каримов. О душе: почему в "Дыхании" нет спецэффектовРоман Каримов создал отличный от привычного (например, для Голливуда) экшен — снял камерное кино в нескольких локациях и почти без декораций. Сделал ставку на актерскую игру и актуальную тему. И не прогадал: "химия" между героями заставляет верить им, следить за ними. А линия Виктора и его матери (сможет ли он ее спасти?) держит в напряжении до конца."Мы посмотрели очень много фильмов. Отслеживали, как соблюдаются драматургические законы. Нам советовали очень много лент про эпидемии, но я больше обращал внимание на жанровые картины, например, "Поезд в Пусан". Аутентичность "Дыхания" в том, что показаны реальные события, показаны правдиво, через видение всех членов съемочной команды. Каждый вложил кусочек себя в эту ленту", — признается режиссер. Драматургические ходы несложные, некоторые из них — например, пожар — можно предугадать. Но они грамотно расставлены и уместны, поэтому действуют на зрителей так, как задумано. В фильме нет плохих и хороших героев, нет и простых. Зритель сам решает, как относиться к каждому. Исполнитель главной роли Антон Батырев обращает внимание на эту идею картины. "Мой герой — обычный человек, — поясняет артист. — Играть его не было сложно. Я категорически не согласен с тем, что роли психопатов или супергероев исполнять проще. Нужно просто любить свою профессию. Разве можно любить ребенка сложно или просто? Нет. Его просто любишь". Фильм пытается разрушить социальные стереотипы — прежде всего через больного Осипенко. Да, он бывший заключенный с наколками и золотым зубом, но он бесстрашно помогает врачам, тушит пожар и не дает паниковать больным. Даже интеллигентная мать Виктора со временем начинает ему доверять.Кто новый герой РоссииРоман Каримов хотел, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни."Поэтому мы постоянно консультировались с разными докторами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени, — вспоминает режиссер. — Мы стремились отразить это в фильме: как врачи придумывали какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы найти выход из тупиковых ситуаций и спасти людей"."Дыхание" отражает очень важную тенденцию в российском кино — возвращение к советской традиции снимать "про людей". Художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова в интервью РИА Новости отмечала важность этого процесса."У нас наконец-то начинают снимать не про сумасшедших героев, которые одной рукой сорок танков подбивают. Это и есть советская традиция — снимать о людях, а не о боях бронемашин с бронемашинами", — сказала она.Чувства вечны: чему научила пандемияПик коронавируса давно прошел, вакцины есть, а ПЦР-тест можно легко сделать в любом городе. Но создатели фильма уверены, что актуальность "Дыхания" с годами не пропадет."Фильм о том, что, несмотря на любые трудности, нужно идти вперед, бороться и не сдаваться, потому что оно того стоит. Это фильм о взаимопомощи", — говорит Каримов.Антон Батырев уверен, что "Дыхание" можно будет смотреть и спустя годы."Дело не в пандемии, а в отношениях между людьми. Мы же пересматриваем картины о Великой Отечественной войне (например, "В бой идут одни "старики"), фильмы СССР — Гайдая, Ромма. Дело не во времени — дело в качестве кино", — считает актер. Кроме того, это картина о том, как важно найти свое предназначение и следовать ему. Виктор, половину ленты проходивший с надписью "Недоктор" на спине, остается лечить людей, потому что понимает: никакие деньги не сравнятся со счастьем услышать чье-то дыхание.

https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

ирина горбачева, андрей гончар, что посмотреть , лучшие фильмы, пандемия, кино и сериалы, культура, новости шоу-бизнеса, джордж клуни, коронавирус covid-19