https://ria.ru/20230622/pandemiya-1879629842.html
"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID
"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID - РИА Новости, 22.06.2023
"Дыхание" пандемии: почему надо смотреть первый российский фильм о COVID
На экраны выходит "Дыхание" — история врача, который боролся с коронавирусом в самом начале пандемии. О том, почему чувства людей важнее, чем спецэффекты, и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:00
2023-06-22T08:00
2023-06-22T08:04
культура
ирина горбачева
андрей гончар
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На экраны выходит "Дыхание" — история врача, который боролся с коронавирусом в самом начале пандемии. О том, почему чувства людей важнее, чем спецэффекты, и будет ли кино о COVID-19 актуальным спустя годы, — в материале РИА Новости.Было время до пандемииПреуспевающий предприниматель Виктор Лихачев (Антон Батырев) веселится на корпоративе с другом Шутовым (Даниил Воробьев). Когда-то Виктор был хирургом, пока не заметил, что его мать (Галина Сазонова) ходит в старом пальто. С тех пор он сосредоточен на зарабатывании денег, а о призвании врача даже не вспоминает — пока матери не становится плохо в магазине.Ее отвозят в городскую больницу, которую тут же оцепляют наряды Росгвардии, а из каждого телевизора уже трубят о начале пандемии неведомого вируса.Виктору, чудом успевшему попасть в клинику, ничего не остается, как вспомнить прошлое, надеть халат и спасать задыхающихся людей.Так начинается "Дыхание" — взгляд назад, кино-рефлексия о том, с чем буквально два-три года назад столкнулся каждый человек на планете. "Этот фильм я посвятил маме. Она отдала медицине 53 года. В 70 лет всю пандемию простояла в регистратуре, рискуя жизнью и здоровьем. Когда я спросил "Зачем?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу". Уверен, таких, как она, было много, и фильм — еще одна маленькая возможность сказать им спасибо. Если тебя окружают такие люди, мы справимся с любыми, даже самыми сложными испытаниями", — говорит продюсер и автор идеи проекта Алексей Троцюк.При этом сценарий менялся в процессе работы, отметил режиссер ленты Роман Каримов. "Изначально это была производственная драма: первый драфт написал врач Андрей Гончаров, работавший в красной зоне. Потом мы стали отходить от этого жанра, довольно прямолинейного, и я привлек к работе своего друга Сергея Торчилина, который помог сформировать структуру истории и привнес много триллерных, саспенсовских "крючков", — рассказывает Каримов. О душе: почему в "Дыхании" нет спецэффектовРоман Каримов создал отличный от привычного (например, для Голливуда) экшен — снял камерное кино в нескольких локациях и почти без декораций. Сделал ставку на актерскую игру и актуальную тему. И не прогадал: "химия" между героями заставляет верить им, следить за ними. А линия Виктора и его матери (сможет ли он ее спасти?) держит в напряжении до конца."Мы посмотрели очень много фильмов. Отслеживали, как соблюдаются драматургические законы. Нам советовали очень много лент про эпидемии, но я больше обращал внимание на жанровые картины, например, "Поезд в Пусан". Аутентичность "Дыхания" в том, что показаны реальные события, показаны правдиво, через видение всех членов съемочной команды. Каждый вложил кусочек себя в эту ленту", — признается режиссер. Драматургические ходы несложные, некоторые из них — например, пожар — можно предугадать. Но они грамотно расставлены и уместны, поэтому действуют на зрителей так, как задумано. В фильме нет плохих и хороших героев, нет и простых. Зритель сам решает, как относиться к каждому. Исполнитель главной роли Антон Батырев обращает внимание на эту идею картины. "Мой герой — обычный человек, — поясняет артист. — Играть его не было сложно. Я категорически не согласен с тем, что роли психопатов или супергероев исполнять проще. Нужно просто любить свою профессию. Разве можно любить ребенка сложно или просто? Нет. Его просто любишь". Фильм пытается разрушить социальные стереотипы — прежде всего через больного Осипенко. Да, он бывший заключенный с наколками и золотым зубом, но он бесстрашно помогает врачам, тушит пожар и не дает паниковать больным. Даже интеллигентная мать Виктора со временем начинает ему доверять.Кто новый герой РоссииРоман Каримов хотел, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни."Поэтому мы постоянно консультировались с разными докторами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени, — вспоминает режиссер. — Мы стремились отразить это в фильме: как врачи придумывали какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы найти выход из тупиковых ситуаций и спасти людей"."Дыхание" отражает очень важную тенденцию в российском кино — возвращение к советской традиции снимать "про людей". Художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова в интервью РИА Новости отмечала важность этого процесса."У нас наконец-то начинают снимать не про сумасшедших героев, которые одной рукой сорок танков подбивают. Это и есть советская традиция — снимать о людях, а не о боях бронемашин с бронемашинами", — сказала она.Чувства вечны: чему научила пандемияПик коронавируса давно прошел, вакцины есть, а ПЦР-тест можно легко сделать в любом городе. Но создатели фильма уверены, что актуальность "Дыхания" с годами не пропадет."Фильм о том, что, несмотря на любые трудности, нужно идти вперед, бороться и не сдаваться, потому что оно того стоит. Это фильм о взаимопомощи", — говорит Каримов.Антон Батырев уверен, что "Дыхание" можно будет смотреть и спустя годы."Дело не в пандемии, а в отношениях между людьми. Мы же пересматриваем картины о Великой Отечественной войне (например, "В бой идут одни "старики"), фильмы СССР — Гайдая, Ромма. Дело не во времени — дело в качестве кино", — считает актер. Кроме того, это картина о том, как важно найти свое предназначение и следовать ему. Виктор, половину ленты проходивший с надписью "Недоктор" на спине, остается лечить людей, потому что понимает: никакие деньги не сравнятся со счастьем услышать чье-то дыхание.
https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина горбачева, андрей гончар, что посмотреть , лучшие фильмы, пандемия, кино и сериалы, культура, новости шоу-бизнеса, джордж клуни, коронавирус covid-19
Культура, Ирина Горбачева, Андрей Гончар, что посмотреть , лучшие фильмы, пандемия, Кино и сериалы, Культура, Новости шоу-бизнеса, Джордж Клуни, Коронавирус COVID-19
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На экраны выходит "Дыхание" — история врача, который боролся с коронавирусом в самом начале пандемии. О том, почему чувства людей важнее, чем спецэффекты, и будет ли кино о COVID-19 актуальным спустя годы, — в материале РИА Новости.
Преуспевающий предприниматель Виктор Лихачев (Антон Батырев) веселится на корпоративе с другом Шутовым (Даниил Воробьев). Когда-то Виктор был хирургом, пока не заметил, что его мать (Галина Сазонова) ходит в старом пальто. С тех пор он сосредоточен на зарабатывании денег, а о призвании врача даже не вспоминает — пока матери не становится плохо в магазине.
Ее отвозят в городскую больницу, которую тут же оцепляют наряды Росгвардии, а из каждого телевизора уже трубят о начале пандемии неведомого вируса.
Виктору, чудом успевшему попасть в клинику, ничего не остается, как вспомнить прошлое, надеть халат и спасать задыхающихся людей.
Так начинается "Дыхание" — взгляд назад, кино-рефлексия о том, с чем буквально два-три года назад столкнулся каждый человек на планете.
«
"Этот фильм я посвятил маме. Она отдала медицине 53 года. В 70 лет всю пандемию простояла в регистратуре, рискуя жизнью и здоровьем. Когда я спросил "Зачем?", она ответила: "Ну как я их тут всех брошу". Уверен, таких, как она, было много, и фильм — еще одна маленькая возможность сказать им спасибо. Если тебя окружают такие люди, мы справимся с любыми, даже самыми сложными испытаниями", — говорит продюсер и автор идеи проекта Алексей Троцюк.
При этом сценарий менялся в процессе работы, отметил режиссер ленты Роман Каримов.
«
"Изначально это была производственная драма: первый драфт написал врач Андрей Гончаров, работавший в красной зоне. Потом мы стали отходить от этого жанра, довольно прямолинейного, и я привлек к работе своего друга Сергея Торчилина, который помог сформировать структуру истории и привнес много триллерных, саспенсовских "крючков", — рассказывает Каримов.
О душе: почему в "Дыхании" нет спецэффектов
Роман Каримов создал отличный от привычного (например, для Голливуда) экшен — снял камерное кино в нескольких локациях и почти без декораций. Сделал ставку на актерскую игру и актуальную тему. И не прогадал: "химия" между героями заставляет верить им, следить за ними. А линия Виктора и его матери (сможет ли он ее спасти?) держит в напряжении до конца.
«
"Мы посмотрели очень много фильмов. Отслеживали, как соблюдаются драматургические законы. Нам советовали очень много лент про эпидемии, но я больше обращал внимание на жанровые картины, например, "Поезд в Пусан". Аутентичность "Дыхания" в том, что показаны реальные события, показаны правдиво, через видение всех членов съемочной команды. Каждый вложил кусочек себя в эту ленту", — признается режиссер.
Драматургические ходы несложные, некоторые из них — например, пожар — можно предугадать. Но они грамотно расставлены и уместны, поэтому действуют на зрителей так, как задумано.
В фильме нет плохих и хороших героев, нет и простых. Зритель сам решает, как относиться к каждому. Исполнитель главной роли Антон Батырев обращает внимание на эту идею картины.
«
"Мой герой — обычный человек, — поясняет артист. — Играть его не было сложно. Я категорически не согласен с тем, что роли психопатов или супергероев исполнять проще. Нужно просто любить свою профессию. Разве можно любить ребенка сложно или просто? Нет. Его просто любишь".
Фильм пытается разрушить социальные стереотипы — прежде всего через больного Осипенко. Да, он бывший заключенный с наколками и золотым зубом, но он бесстрашно помогает врачам, тушит пожар и не дает паниковать больным. Даже интеллигентная мать Виктора со временем начинает ему доверять.
Роман Каримов хотел, чтобы в картине все было максимально приближено к жизни.
«
"Поэтому мы постоянно консультировались с разными докторами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени, — вспоминает режиссер. — Мы стремились отразить это в фильме: как врачи придумывали какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы найти выход из тупиковых ситуаций и спасти людей".
"Дыхание" отражает очень важную тенденцию в российском кино — возвращение к советской традиции снимать "про людей". Художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова в интервью РИА Новости отмечала важность этого процесса.
«
"У нас наконец-то начинают снимать не про сумасшедших героев, которые одной рукой сорок танков подбивают. Это и есть советская традиция — снимать о людях, а не о боях бронемашин с бронемашинами", — сказала она.
Чувства вечны: чему научила пандемия
Пик коронавируса давно прошел, вакцины есть, а ПЦР-тест можно легко сделать в любом городе. Но создатели фильма уверены, что актуальность "Дыхания" с годами не пропадет.
«
"Фильм о том, что, несмотря на любые трудности, нужно идти вперед, бороться и не сдаваться, потому что оно того стоит. Это фильм о взаимопомощи", — говорит Каримов.
Антон Батырев уверен, что "Дыхание" можно будет смотреть и спустя годы.
«
"Дело не в пандемии, а в отношениях между людьми. Мы же пересматриваем картины о Великой Отечественной войне (например, "В бой идут одни "старики"), фильмы СССР — Гайдая, Ромма. Дело не во времени — дело в качестве кино", — считает актер.
Кроме того, это картина о том, как важно найти свое предназначение и следовать ему. Виктор, половину ленты проходивший с надписью "Недоктор" на спине, остается лечить людей, потому что понимает: никакие деньги не сравнятся со счастьем услышать чье-то дыхание.
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР