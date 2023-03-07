https://ria.ru/20230307/yusupov-1856459922.html

Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы" - РИА Новости, 07.03.2023

Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Герой России Дамир Юсупов признался, что выступил консультантом при съемках фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Пилот отметил, что... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:51

2023-03-07T17:51

2023-03-07T17:51

культура

дамир юсупов

егор бероев

кино

сарик андреасян

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Герой России Дамир Юсупов признался, что выступил консультантом при съемках фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Пилот отметил, что создатели киноленты учли его пожелания. Также он добавил, что ему было приятно отношение исполнителя главной роли Егора Бероева к работе над фильмом. В основу сюжета кинокартины лег подвиг Юсупова. Он совершил аварийную посадку лайнера под Жуковским в 2019 году. Премьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" состоится седьмого марта в Екатеринбурге. Кинолента выйдет в российский прокат 16 марта. Названием картины стала фраза, которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после посадки лайнера в поле. Ранее создатели "Вызова" показали новые кадры фильма. Он выйдет в прокат 20 апреля.

https://ria.ru/20230306/ptakha-1856210097.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дамир юсупов, егор бероев , кино, сарик андреасян