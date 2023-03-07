https://ria.ru/20230307/yusupov-1856459922.html
Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы" - РИА Новости, 07.03.2023
Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Герой России Дамир Юсупов признался, что выступил консультантом при съемках фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Пилот отметил, что... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:51
2023-03-07T17:51
2023-03-07T17:51
культура
дамир юсупов
егор бероев
кино
сарик андреасян
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Герой России Дамир Юсупов признался, что выступил консультантом при съемках фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Пилот отметил, что создатели киноленты учли его пожелания. Также он добавил, что ему было приятно отношение исполнителя главной роли Егора Бероева к работе над фильмом. В основу сюжета кинокартины лег подвиг Юсупова. Он совершил аварийную посадку лайнера под Жуковским в 2019 году. Премьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" состоится седьмого марта в Екатеринбурге. Кинолента выйдет в российский прокат 16 марта. Названием картины стала фраза, которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после посадки лайнера в поле. Ранее создатели "Вызова" показали новые кадры фильма. Он выйдет в прокат 20 апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дамир юсупов, егор бероев , кино, сарик андреасян
Культура, Дамир Юсупов, Егор Бероев , Кино, Сарик Андреасян
Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Пилот Дамир Юсупов рассказал о работе над фильмом "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Герой России Дамир Юсупов признался, что выступил консультантом при съемках фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Пилот отметил, что создатели киноленты учли его пожелания.
«
"Я участвовал в фильме в роли консультанта. Снимая фильм об авиации, тем более об этом полете, необходимо правильно выстроить действия пилотов, чтобы было правдоподобно. Я очень требовательно относился к некоторым деталям, вносил кое-какие исправления. Благодаря дружной атмосфере, все мои пожелания удовлетворялись", – поделился Юсупов журналистам.
Также он добавил, что ему было приятно отношение исполнителя главной роли Егора Бероева к работе над фильмом.
«
"Мне было приятно, потому что правдивость жизни пилота, правдивость действий в кабине, она для меня играет, конечно, очень важную роль. Я считаю, что он с этой задачей справился. Он сыграл меня очень похоже", – подчеркнул пилот.
В основу сюжета кинокартины лег подвиг Юсупова. Он совершил аварийную посадку лайнера под Жуковским в 2019 году.
Премьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" состоится седьмого марта в Екатеринбурге. Кинолента выйдет в российский прокат 16 марта. Названием картины стала фраза, которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после посадки лайнера в поле.
Ранее создатели "Вызова" показали
новые кадры фильма. Он выйдет в прокат 20 апреля.
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