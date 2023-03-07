Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма
Создатели "Вызова" показали новые кадры космической драмы Клима Шипенко
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта.
По сюжету фильма торакальный хирург Женя в течение месяца готовилась к полету на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
"Вызов" стал первой кинокартиной, снятой в космосе. Съемки проходили на борту МКС в 400 км от Земли.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Кроме того, в киноленте появится летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. Он признался, что участники съемочной команды помогли ему вжиться в роль.
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"На борту МКС мы работали слаженно. Благодаря мастерству и опыту Клима и Юлии у нас получился хороший материал. Конечно, мы не профессиональные актеры, а космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре. Но опыт Клима и Юлии нам помог", – отметил Новицкий.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Также в съемках принял участие космонавт-испытатель Петр Дубров. Он сообщил, что работа над фильмом не помешала научной деятельности МКС.
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"Поначалу мы отнеслись к съемкам на МКС с опаской, поскольку станция — это в первую очередь научная лаборатория, она не предназначена для съемок художественного кино. В итоге работа на станции была организована так, чтобы съемки не мешали нашей основной деятельности", – поделился космонавт.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
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© Фото предоставлено Первым каналомСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 5
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 5
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие.
Ранее американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом". Он назвал фильм "уникальным".