Рейтинг@Mail.ru
Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:15 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vyzov-1856355423.html
Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма
Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма - РИА Новости, 07.03.2023
Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма
Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:15
2023-03-07T13:15
культура
клим шипенко
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
олег новицкий
петр дубров
кино
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351861_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecb6553a0a8f0819289da405be1c9507.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта. По сюжету фильма торакальный хирург Женя в течение месяца готовилась к полету на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" стал первой кинокартиной, снятой в космосе. Съемки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Кроме того, в киноленте появится летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. Он признался, что участники съемочной команды помогли ему вжиться в роль. Также в съемках принял участие космонавт-испытатель Петр Дубров. Он сообщил, что работа над фильмом не помешала научной деятельности МКС.Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. Ранее американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом". Он назвал фильм "уникальным".
https://ria.ru/20230116/vyzov-1845284981.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351861_3:313:2317:2048_1920x0_80_0_0_892c415a58fe0d76669292a2eaed5b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клим шипенко, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, олег новицкий, петр дубров, кино, космос
Культура, Клим Шипенко, Международная космическая станция (МКС), Юлия Пересильд, Олег Новицкий, Петр Дубров, Кино, Космос
Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма

Создатели "Вызова" показали новые кадры космической драмы Клима Шипенко

© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта.
По сюжету фильма торакальный хирург Женя в течение месяца готовилась к полету на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
"Вызов" стал первой кинокартиной, снятой в космосе. Съемки проходили на борту МКС в 400 км от Земли.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Кроме того, в киноленте появится летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. Он признался, что участники съемочной команды помогли ему вжиться в роль.
«
"На борту МКС мы работали слаженно. Благодаря мастерству и опыту Клима и Юлии у нас получился хороший материал. Конечно, мы не профессиональные актеры, а космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре. Но опыт Клима и Юлии нам помог", – отметил Новицкий.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Также в съемках принял участие космонавт-испытатель Петр Дубров. Он сообщил, что работа над фильмом не помешала научной деятельности МКС.
«
"Поначалу мы отнеслись к съемкам на МКС с опаской, поскольку станция — это в первую очередь научная лаборатория, она не предназначена для съемок художественного кино. В итоге работа на станции была организована так, чтобы съемки не мешали нашей основной деятельности", – поделился космонавт.
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 5
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 5
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 5
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 5
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие.
Ранее американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом". Он назвал фильм "уникальным".
Кадр из фильма Вызов
Фестиваль "Циолковский" планируют открыть снятым в космосе фильмом "Вызов"
16 января, 18:49
 
КультураКлим ШипенкоМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдОлег НовицкийПетр ДубровКиноКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала