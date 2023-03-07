https://ria.ru/20230307/vyzov-1856355423.html

Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма

Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма - РИА Новости, 07.03.2023

Создатели "Вызова" показали новые кадры фильма

Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:15

2023-03-07T13:15

2023-03-07T13:15

культура

клим шипенко

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

олег новицкий

петр дубров

кино

космос

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Создатели космической драмы Клима Шипенко "Вызов" поделились новыми кадрами фильма. Кинолента выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в пресс-релизе проекта. По сюжету фильма торакальный хирург Женя в течение месяца готовилась к полету на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" стал первой кинокартиной, снятой в космосе. Съемки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Кроме того, в киноленте появится летчик-космонавт и герой России Олег Новицкий. Он признался, что участники съемочной команды помогли ему вжиться в роль. Также в съемках принял участие космонавт-испытатель Петр Дубров. Он сообщил, что работа над фильмом не помешала научной деятельности МКС.Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. Ранее американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом". Он назвал фильм "уникальным".

https://ria.ru/20230116/vyzov-1845284981.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

клим шипенко, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, олег новицкий, петр дубров, кино, космос