https://ria.ru/20230301/kino-1855158355.html
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко - РИА Новости, 01.03.2023
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:52
2023-03-01T16:52
2023-03-01T16:53
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. Он признался, что лента его поразила, и назвал проект уникальным. Рэтнер сравнил картину с "Армагеддоном" и "Гравитацией", отметив, что "Вызов", в отличие от них, действительно снимался в космосе. Кинематографист также заявил, что гордится дружбой с Шипенко. Рэтнер снял ленты "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон", "После заката", "Как украсть небоскреб", "Час пик 3". Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — отправился на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились осенью 2022 года. В прокат картина "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, клим шипенко, юлия пересильд, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Знаменитости, звезды, что посмотреть
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети.
Он признался, что лента его поразила, и назвал проект уникальным. Рэтнер сравнил картину с "Армагеддоном" и "Гравитацией", отметив, что "Вызов", в отличие от них, действительно снимался в космосе.
Кинематографист также заявил, что гордится дружбой с Шипенко.
Рэтнер снял ленты "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон", "После заката", "Как украсть небоскреб", "Час пик 3".
Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — отправился на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились
осенью 2022 года.
В прокат картина "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года.
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