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Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко - РИА Новости, 01.03.2023
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Культура
 
16:52 01.03.2023 (обновлено: 16:53 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kino-1855158355.html
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко - РИА Новости, 01.03.2023
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко
Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:52
2023-03-01T16:53
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. Он признался, что лента его поразила, и назвал проект уникальным. Рэтнер сравнил картину с "Армагеддоном" и "Гравитацией", отметив, что "Вызов", в отличие от них, действительно снимался в космосе. Кинематографист также заявил, что гордится дружбой с Шипенко. Рэтнер снял ленты "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон", "После заката", "Как украсть небоскреб", "Час пик 3". Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — отправился на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились осенью 2022 года. В прокат картина "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, клим шипенко, юлия пересильд, знаменитости, звезды, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Знаменитости, звезды, что посмотреть
Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко

Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети.
Он признался, что лента его поразила, и назвал проект уникальным. Рэтнер сравнил картину с "Армагеддоном" и "Гравитацией", отметив, что "Вызов", в отличие от них, действительно снимался в космосе.
Кинематографист также заявил, что гордится дружбой с Шипенко.
Рэтнер снял ленты "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон", "После заката", "Как украсть небоскреб", "Час пик 3".
Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — отправился на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились осенью 2022 года.
В прокат картина "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКлим ШипенкоЮлия ПересильдЗнаменитостизвездычто посмотреть
 
 
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