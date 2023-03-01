https://ria.ru/20230301/kino-1855158355.html

Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко

Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко - РИА Новости, 01.03.2023

Американский режиссер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко

Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:52

2023-03-01T16:52

2023-03-01T16:53

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Клим Шипенко. Мнением о проекте постановщик поделился на своей странице в соцсети. Он признался, что лента его поразила, и назвал проект уникальным. Рэтнер сравнил картину с "Армагеддоном" и "Гравитацией", отметив, что "Вызов", в отличие от них, действительно снимался в космосе. Кинематографист также заявил, что гордится дружбой с Шипенко. Рэтнер снял ленты "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон", "После заката", "Как украсть небоскреб", "Час пик 3". Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — отправился на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 рабочих смен. Съемки картины на "Байконуре" завершились осенью 2022 года. В прокат картина "Вызов" выйдет 20 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, клим шипенко, юлия пересильд, знаменитости, звезды, что посмотреть