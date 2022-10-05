https://ria.ru/20221005/vyzov-1821652112.html

На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"

На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2022

На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"

На космодроме "Байконур" завершились наземные съемки ленты "Вызов", первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

2022-10-05T12:31

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

космос

роскосмос

юлия пересильд

клим шипенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821647218_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6ad8c055eb44fea20779ef762849627d.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На космодроме "Байконур" завершились наземные съемки ленты "Вызов", первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС, сообщает пресс-служба. Из-за карантина и предстартовой подготовки некоторые сцены нельзя было отработать перед пуском. Поэтому герои-проекта вернулись на "Байконур" через год после полета. Съемки проводились в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей "Союз", комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально сделанных декорациях Центра управления полетами (ЦУП) и Национального космического центра, созданного на базе санатория "Вороново".В ходе наземного съемочного блока прошло 53 съемочные смены, три из которых — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК.Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд. "Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь", — делится переживаниями Пересильд. Также в ленте задействован Владимир Машков. "Задача этой картины — еще раз рассказать о космосе, о людях, которые живут им. На "Байконуре" все настолько четко и ответственно, что группа кинематографистов могла быть совсем не к месту, но мы нашли понимание, с уважением относились к работе друг друга", — говорит актер.В съемках участвовали действующие космонавты. По прошествии периода послеполетной адаптации к работе над картиной на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — полетел на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 съемочных смен. Фильм "Вызов" выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , космос, роскосмос, юлия пересильд, клим шипенко, владимир машков, милош бикович