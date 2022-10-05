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На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221005/vyzov-1821652112.html
На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"
На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов" - РИА Новости, 05.10.2022
На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"
На космодроме "Байконур" завершились наземные съемки ленты "Вызов", первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:31
2022-10-05T12:31
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
космос
роскосмос
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На космодроме "Байконур" завершились наземные съемки ленты "Вызов", первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС, сообщает пресс-служба. Из-за карантина и предстартовой подготовки некоторые сцены нельзя было отработать перед пуском. Поэтому герои-проекта вернулись на "Байконур" через год после полета. Съемки проводились в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей "Союз", комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально сделанных декорациях Центра управления полетами (ЦУП) и Национального космического центра, созданного на базе санатория "Вороново".В ходе наземного съемочного блока прошло 53 съемочные смены, три из которых — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК.Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд. "Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь", — делится переживаниями Пересильд. Также в ленте задействован Владимир Машков. "Задача этой картины — еще раз рассказать о космосе, о людях, которые живут им. На "Байконуре" все настолько четко и ответственно, что группа кинематографистов могла быть совсем не к месту, но мы нашли понимание, с уважением относились к работе друг друга", — говорит актер.В съемках участвовали действующие космонавты. По прошествии периода послеполетной адаптации к работе над картиной на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — полетел на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 съемочных смен. Фильм "Вызов" выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , космос, роскосмос, юлия пересильд, клим шипенко, владимир машков, милош бикович
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Космос, Роскосмос, Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Владимир Машков, Милош Бикович
12:31 05.10.2022
 
На "Байконуре" завершились съемки фильма "Вызов"

На "Байконуре" завершилась наземная часть съемок фильма "Вызов" с Пересильд в главной роли

© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На космодроме "Байконур" завершились наземные съемки ленты "Вызов", первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС, сообщает пресс-служба.
Из-за карантина и предстартовой подготовки некоторые сцены нельзя было отработать перед пуском. Поэтому герои-проекта вернулись на "Байконур" через год после полета.
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки фильма "Вызов"
Съемки проводились в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей "Союз", комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально сделанных декорациях Центра управления полетами (ЦУП) и Национального космического центра, созданного на базе санатория "Вороново".
В ходе наземного съемочного блока прошло 53 съемочные смены, три из которых — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК.
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки фильма "Вызов"
Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд.
"Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь", — делится переживаниями Пересильд.
Также в ленте задействован Владимир Машков.
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки фильма "Вызов"
"Задача этой картины — еще раз рассказать о космосе, о людях, которые живут им. На "Байконуре" все настолько четко и ответственно, что группа кинематографистов могла быть совсем не к месту, но мы нашли понимание, с уважением относились к работе друг друга", — говорит актер.
В съемках участвовали действующие космонавты. По прошествии периода послеполетной адаптации к работе над картиной на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
1 из 2
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
2 из 2
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
1 из 2
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
2 из 2
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — полетел на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 съемочных смен.
Фильм "Вызов" выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября 2021, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьКосмосРоскосмосЮлия ПересильдКлим ШипенкоВладимир МашковМилош Бикович
 
 
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