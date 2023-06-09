https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:05
2023-06-09T13:05
2023-06-09T18:02
культура
клим шипенко
константин эрнст
юлия пересильд
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину Эрнсту и Юлии Пересильд, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Лауреатом стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов": Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Он вышел в прокат 20 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клим шипенко, константин эрнст, юлия пересильд, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Клим Шипенко, Константин Эрнст, Юлия Пересильд, Кино и сериалы, Новости культуры
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Госпремию в области искусства получили создатели фильма "Вызов" Шипенко, Эрнст и Пересильд
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину Эрнсту и Юлии Пересильд, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
«
"Лауреатом стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов": Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Он вышел в прокат 20 апреля.
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