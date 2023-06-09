https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства

Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023

Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства

Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:05

2023-06-09T13:05

2023-06-09T18:02

культура

клим шипенко

константин эрнст

юлия пересильд

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865004996_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b1e5c986900f06fe0ecbad5d4f7409a.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину Эрнсту и Юлии Пересильд, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Лауреатом стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов": Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Он вышел в прокат 20 апреля.

https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

клим шипенко, константин эрнст, юлия пересильд, кино и сериалы, новости культуры