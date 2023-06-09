Рейтинг@Mail.ru
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 09.06.2023 (обновлено: 18:02 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:05
2023-06-09T18:02
культура
клим шипенко
константин эрнст
юлия пересильд
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865004996_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b1e5c986900f06fe0ecbad5d4f7409a.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину Эрнсту и Юлии Пересильд, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Лауреатом стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов": Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Он вышел в прокат 20 апреля.
https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865004996_0:59:2651:2048_1920x0_80_0_0_ac22706dd0cd97ea1d8101d34d7490fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клим шипенко, константин эрнст, юлия пересильд, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Клим Шипенко, Константин Эрнст, Юлия Пересильд, Кино и сериалы, Новости культуры
Создатели фильма "Вызов" получили Госпремию в области искусства

Госпремию в области искусства получили создатели фильма "Вызов" Шипенко, Эрнст и Пересильд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСъемочная группа на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко
Съемочная группа на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Съемочная группа на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена создателям художественного фильма "Вызов" Климу Шипенко, Константину Эрнсту и Юлии Пересильд, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
«
"Лауреатом стал коллектив создателей художественного фильма "Вызов": Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Он вышел в прокат 20 апреля.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР
6 мая, 08:00
 
КультураКлим ШипенкоКонстантин ЭрнстЮлия ПересильдКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала