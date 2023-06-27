https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html
Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе
Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе - РИА Новости, 27.06.2023
Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе
На Бали взялись за приезжих хулиганов, нарушителей порядка высылают все чаще. На Пхукете раздают желтые и красные карточки. В Абхазии за прогулку в купальнике... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:00
2023-06-27T08:00
2023-06-27T08:05
туризм
проблемы - туризм
туризм
туристы
бали
таиланд
абхазия
сергей ромашкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463197_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_28ee8140b4438310773b71dd918239a9.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Светлана Баева. На Бали взялись за приезжих хулиганов, нарушителей порядка высылают все чаще. На Пхукете раздают желтые и красные карточки. В Абхазии за прогулку в купальнике по улице — штраф на круглую сумму. В Дагестане тоже постоянно напоминают гостям о приличиях. О новых запретах, кодексах для отдыхающих и о том, как не испортить себе отпуск, — в материале РИА Новости.Бали: свободы все меньше, правил все большеС Бали с января по май депортировали 132 туриста, россияне — среди лидеров. В апреле на острове даже появились билборды с предупреждениями на русском языке.В конце мая губернатор Бали опубликовал памятку для иностранных гостей. Там восемь строгих запретов и 12 рекомендаций.Например, нельзя входить в огороженную зону священных мест. Запрещено лазить по сакральным деревьям, фотографироваться в нескромной одежде и тем более без нее. Прецеденты были, отличился россиянин, сделавший снимок в стиле ню на фоне священного для балийцев вулкана Агунг. Его выслали из страны.Не "выбрасывайте мусор где попало", не загрязняйте озера, родники, реки, море и общественные места. Недопустимы "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивность по отношению к чиновникам, местным сообществам и гидам".Документ напоминает и об уголовной ответственности за нелегальные заработки, торговлю артефактами, священными предметами, запрещенными веществами. Так, в июне россиянина депортировали из Индонезии после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны.Таиланд: удаление "с поля"В Таиланде на острове Пхукет ввели систему карточек, как в футболе: желтая — предупреждение, красная — удаление, то есть депортация.Туристы это уже почувствовали. Наиболее частые нарушения: вождение в нетрезвом виде, просроченная виза.Как сообщает газета "Новости Пхукета", в мае красную карточку никому не показали. Желтую — нескольким тайцам и российскому туристу. За что именно, не уточнили. Иммиграционное бюро Таиланда указывает на несоблюдение ПДД. "Как минимум один подобный случай был на острове в мае", — пишет газета. Ранее информировали, что 26-летний россиянин прокатился на мотоцикле на заднем колесе и его за это оштрафовали на пять тысяч батов (12,1 тысячи рублей).Абхазия: прогулка в купальнике подорожалаШтрафы за неподобающий внешний вид повысили в 20 раз — с 300 рублей до шести тысяч."Многие позволяют себе появляться в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом", — говорится в пояснительной записке."Думаю, реально штрафов выпишут один-два, в остальных случаях ограничатся выговором. Но это хороший способ навести порядок, — отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Если штраф "три копейки", никто на это не обратит внимания".Кстати, как рассказали РИА Новости в "Слетать.ру", и на Занзибаре готовят памятку для туристов, чтобы они не ходили полуголыми в общественных местах.Дагестан: не ходите в шортахВ АТОР уточняют, что в Дагестане туристам собираются раздавать информационные материалы в самолетах, рассылать в электронном виде.В частности, гостям республики разъяснят правила поведения, дадут рекомендации по внешнему виду. Например, не приветствуется курение в общественных местах, особенно у женщин. Не стоит гулять в нетрезвом виде, употреблять алкогольные напитки на улице.Кроме того, есть негласный запрет на проявления чувств на публике: поцелуи и объятия. Даже рукопожатий между мужчиной и женщиной рекомендуют избегать.С одеждой тоже строго. В телеграм-каналах разошелся ролик в стиле фильма "Белое солнце пустыни", где туриста по шею закопали в песок за то, что он в коротких шортах. Шуточное видео вызвало бурную дискуссию.Лучше также не ходить в майках, а женщинам — в мини-юбках, обтягивающей одежде и не купаться топлес. При посещении религиозных объектов дамам надо прикрывать руки, ноги, голову.Алтай: на природу с уважениемВ этой республике подготовили проекты кодекса туриста и информационного паспорта — на 138 страниц. Там есть обязательные правила и рекомендованные.Водная стихия у алтайцев — это "граница миров", там нужно строго сохранять чистоту. Запрещено мыть машины на берегу, пачкать культовые сооружения у священных источников. В населенных пунктах, кроме специально отведенных для отдыха мест, нельзя ходить в купальниках.Туристов просят не повязывать ленточки, маски, не совершать обряды, не оставлять надписи на камнях, деревьях.Кстати, и в памятке Дагестана, и в паспорте Алтая есть полезная для приезжих информация: сведения о местности, достопримечательностях, номера телефонов.Проблема не надумана"Местных жителей и власти раздражают туристы, которые не понимают границ приемлемого поведения", — говорит Сергей Ромашкин. И это связано не только с религией.Абхазия — не мусульманская страна, там запрет на купальники вне пляжей — просто дань вежливости. "Представьте, если бы к вам домой пришел гость в коротких шортах, когда вы сидите в праздничном платье. Наверно, было бы не комфортно", — проводит аналогию эксперт.И продолжает: "В Геленджике администрация находится в 50 метрах от пляжа. Здание большое, пятиэтажное, охранник сидит. Отдельные туристы, которым нужно зайти в учреждение, не утруждаются даже натянуть штаны". В Краснодарском крае памятку для отдыхающих пока не издали. Но полуобнаженных посетителей в госучреждения охрана не пускает.Где искать актуальные правилаПо словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, в каждой стране свои требования. Туркомпании информируют клиентов о таких нюансах, но все равно ответственность — на путешественнике."МИД России тоже публикует полезные для туристов сведения, — подчеркивает эксперт. — Надо учитывать разные аспекты, от обмена валюты, пользования платежными системами до правил видео- или фотосъемки"."Лучше заранее со всем этим ознакомиться, — говорит Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок "Ракета". — Это позволит избежать не просто неловких ситуаций, но и серьезных последствий — штрафов, депортации или даже уголовной ответственности".Юрист Данил Стренин напоминает: за неуважительное отношение к буддизму в Таиланде туристам грозит до шести месяцев ареста. А в Дубай нельзя ввозить секс-игрушки."Такие памятки, как у Минтуризма Дагестана, очень нужны, — отмечают в компании "Интурист". — Многие приезжие зачастую не понимают, что едут в страну или регион, где распространен ислам и слишком открытые майки или шорты вне пляжа оскорбляют чувства верующих". В Иране закрытая одежда необходима даже в отелях. Это не говоря уже о запрете на алкоголь.Путешествие — всегда знакомство с новой культурой, традициями, обычаями. Уважайте их, тогда и проблем не возникнет.
https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html
https://ria.ru/20230516/bali-1872074802.html
https://ria.ru/20221025/foto-1826359931.html
https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html
бали
таиланд
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860463197_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_68994eb679718aaad8dd9ee04975a4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
проблемы - туризм, туризм, туристы, бали, таиланд, абхазия, сергей ромашкин, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, актуальное - туризм
Туризм, Проблемы - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Таиланд, Абхазия, Сергей Ромашкин, Дмитрий Горин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Актуальное - Туризм
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Светлана Баева. На Бали взялись за приезжих хулиганов, нарушителей порядка высылают все чаще. На Пхукете раздают желтые и красные карточки. В Абхазии за прогулку в купальнике по улице — штраф на круглую сумму. В Дагестане тоже постоянно напоминают гостям о приличиях. О новых запретах, кодексах для отдыхающих и о том, как не испортить себе отпуск, — в материале РИА Новости.
Бали: свободы все меньше, правил все больше
С Бали
с января по май депортировали 132 туриста, россияне — среди лидеров. В апреле на острове даже появились
билборды с предупреждениями на русском языке.
В конце мая губернатор Бали опубликовал
памятку для иностранных гостей. Там восемь строгих запретов и 12 рекомендаций.
Например, нельзя входить в огороженную зону священных мест. Запрещено лазить по сакральным деревьям, фотографироваться в нескромной одежде и тем более без нее. Прецеденты были, отличился
россиянин, сделавший снимок в стиле ню на фоне священного для балийцев вулкана Агунг. Его выслали из страны.
На Бали появились предостерегающие билборды для туристов на русском языке
Не "выбрасывайте мусор где попало", не загрязняйте озера, родники, реки, море и общественные места. Недопустимы "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивность по отношению к чиновникам, местным сообществам и гидам".
Документ напоминает и об уголовной ответственности за нелегальные заработки, торговлю артефактами, священными предметами, запрещенными веществами. Так, в июне россиянина депортировали
из Индонезии после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны.
Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове
Таиланд: удаление "с поля"
В Таиланде на острове Пхукет ввели
систему карточек, как в футболе: желтая — предупреждение, красная — удаление, то есть депортация.
Туристы это уже почувствовали. Наиболее частые нарушения: вождение в нетрезвом виде, просроченная виза.
Как сообщает
газета "Новости Пхукета", в мае красную карточку никому не показали. Желтую — нескольким тайцам и российскому туристу. За что именно, не уточнили.
Иммиграционное бюро Таиланда указывает на несоблюдение ПДД. "Как минимум один подобный случай был на острове в мае", — пишет газета. Ранее информировали
, что 26-летний россиянин прокатился на мотоцикле на заднем колесе и его за это оштрафовали на пять тысяч батов (12,1 тысячи рублей).
Абхазия: прогулка в купальнике подорожала
Штрафы за неподобающий внешний вид повысили
в 20 раз — с 300 рублей до шести тысяч.
"Многие позволяют себе появляться в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом", — говорится в пояснительной записке.
"Думаю, реально штрафов выпишут один-два, в остальных случаях ограничатся выговором. Но это хороший способ навести порядок, — отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Если штраф "три копейки", никто на это не обратит внимания".
Кстати, как рассказали РИА Новости в "Слетать.ру", и на Занзибаре готовят памятку для туристов, чтобы они не ходили полуголыми в общественных местах.
Дагестан: не ходите в шортах
В АТОР уточняют, что в Дагестане
туристам собираются раздавать информационные материалы в самолетах, рассылать в электронном виде.
В частности, гостям республики разъяснят
правила поведения, дадут рекомендации по внешнему виду. Например, не приветствуется курение в общественных местах, особенно у женщин. Не стоит гулять в нетрезвом виде, употреблять алкогольные напитки на улице.
Кроме того, есть негласный запрет на проявления чувств на публике: поцелуи и объятия. Даже рукопожатий между мужчиной и женщиной рекомендуют избегать.
С одеждой тоже строго. В телеграм-каналах разошелся
ролик в стиле фильма "Белое солнце пустыни", где туриста по шею закопали в песок за то, что он в коротких шортах. Шуточное видео вызвало бурную дискуссию.
Лучше также не ходить в майках, а женщинам — в мини-юбках, обтягивающей одежде и не купаться топлес. При посещении религиозных объектов дамам надо прикрывать руки, ноги, голову.
Алтай: на природу с уважением
В этой республике подготовили
проекты кодекса туриста и информационного паспорта — на 138 страниц. Там есть обязательные правила и рекомендованные.
Водная стихия у алтайцев — это "граница миров", там нужно строго сохранять чистоту. Запрещено мыть машины на берегу, пачкать культовые сооружения у священных источников. В населенных пунктах, кроме специально отведенных для отдыха мест, нельзя ходить в купальниках.
Туристов просят не повязывать ленточки, маски, не совершать обряды, не оставлять надписи на камнях, деревьях.
Кстати, и в памятке Дагестана, и в паспорте Алтая есть полезная для приезжих информация: сведения о местности, достопримечательностях, номера телефонов.
"Местных жителей и власти раздражают туристы, которые не понимают границ приемлемого поведения", — говорит Сергей Ромашкин. И это связано не только с религией.
Абхазия — не мусульманская страна, там запрет на купальники вне пляжей — просто дань вежливости. "Представьте, если бы к вам домой пришел гость в коротких шортах, когда вы сидите в праздничном платье. Наверно, было бы не комфортно", — проводит аналогию эксперт.
И продолжает: "В Геленджике администрация находится в 50 метрах от пляжа. Здание большое, пятиэтажное, охранник сидит. Отдельные туристы, которым нужно зайти в учреждение, не утруждаются даже натянуть штаны".
В Краснодарском крае памятку для отдыхающих пока не издали. Но полуобнаженных посетителей в госучреждения охрана не пускает.
Где искать актуальные правила
По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, в каждой стране свои требования. Туркомпании информируют клиентов о таких нюансах, но все равно ответственность — на путешественнике.
"МИД России тоже публикует полезные для туристов сведения, — подчеркивает эксперт. — Надо учитывать разные аспекты, от обмена валюты, пользования платежными системами до правил видео- или фотосъемки".
В тюрьму за фото: что нельзя снимать в разных странах
"Лучше заранее со всем этим ознакомиться, — говорит Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок "Ракета". — Это позволит избежать не просто неловких ситуаций, но и серьезных последствий — штрафов, депортации или даже уголовной ответственности".
Юрист Данил Стренин напоминает: за неуважительное отношение к буддизму в Таиланде туристам грозит до шести месяцев ареста. А в Дубай нельзя ввозить секс-игрушки.
"Такие памятки, как у Минтуризма Дагестана, очень нужны, — отмечают в компании "Интурист". — Многие приезжие зачастую не понимают, что едут в страну или регион, где распространен ислам и слишком открытые майки или шорты вне пляжа оскорбляют чувства верующих".
В Иране закрытая одежда необходима даже в отелях. Это не говоря уже о запрете на алкоголь.
Путешествие — всегда знакомство с новой культурой, традициями, обычаями. Уважайте их, тогда и проблем не возникнет.
Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту