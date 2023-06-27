https://ria.ru/20230627/zaprety-1880412249.html

Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе

Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе - РИА Новости, 27.06.2023

Новые запреты для туристов в России и за рубежом: как вести себя на отдыхе

На Бали взялись за приезжих хулиганов, нарушителей порядка высылают все чаще. На Пхукете раздают желтые и красные карточки. В Абхазии за прогулку в купальнике... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:05

туризм

проблемы - туризм

туризм

туристы

бали

таиланд

абхазия

сергей ромашкин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Светлана Баева. На Бали взялись за приезжих хулиганов, нарушителей порядка высылают все чаще. На Пхукете раздают желтые и красные карточки. В Абхазии за прогулку в купальнике по улице — штраф на круглую сумму. В Дагестане тоже постоянно напоминают гостям о приличиях. О новых запретах, кодексах для отдыхающих и о том, как не испортить себе отпуск, — в материале РИА Новости.Бали: свободы все меньше, правил все большеС Бали с января по май депортировали 132 туриста, россияне — среди лидеров. В апреле на острове даже появились билборды с предупреждениями на русском языке.В конце мая губернатор Бали опубликовал памятку для иностранных гостей. Там восемь строгих запретов и 12 рекомендаций.Например, нельзя входить в огороженную зону священных мест. Запрещено лазить по сакральным деревьям, фотографироваться в нескромной одежде и тем более без нее. Прецеденты были, отличился россиянин, сделавший снимок в стиле ню на фоне священного для балийцев вулкана Агунг. Его выслали из страны.Не "выбрасывайте мусор где попало", не загрязняйте озера, родники, реки, море и общественные места. Недопустимы "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивность по отношению к чиновникам, местным сообществам и гидам".Документ напоминает и об уголовной ответственности за нелегальные заработки, торговлю артефактами, священными предметами, запрещенными веществами. Так, в июне россиянина депортировали из Индонезии после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны.Таиланд: удаление "с поля"В Таиланде на острове Пхукет ввели систему карточек, как в футболе: желтая — предупреждение, красная — удаление, то есть депортация.Туристы это уже почувствовали. Наиболее частые нарушения: вождение в нетрезвом виде, просроченная виза.Как сообщает газета "Новости Пхукета", в мае красную карточку никому не показали. Желтую — нескольким тайцам и российскому туристу. За что именно, не уточнили. Иммиграционное бюро Таиланда указывает на несоблюдение ПДД. "Как минимум один подобный случай был на острове в мае", — пишет газета. Ранее информировали, что 26-летний россиянин прокатился на мотоцикле на заднем колесе и его за это оштрафовали на пять тысяч батов (12,1 тысячи рублей).Абхазия: прогулка в купальнике подорожалаШтрафы за неподобающий внешний вид повысили в 20 раз — с 300 рублей до шести тысяч."Многие позволяют себе появляться в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом", — говорится в пояснительной записке."Думаю, реально штрафов выпишут один-два, в остальных случаях ограничатся выговором. Но это хороший способ навести порядок, — отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Если штраф "три копейки", никто на это не обратит внимания".Кстати, как рассказали РИА Новости в "Слетать.ру", и на Занзибаре готовят памятку для туристов, чтобы они не ходили полуголыми в общественных местах.Дагестан: не ходите в шортахВ АТОР уточняют, что в Дагестане туристам собираются раздавать информационные материалы в самолетах, рассылать в электронном виде.В частности, гостям республики разъяснят правила поведения, дадут рекомендации по внешнему виду. Например, не приветствуется курение в общественных местах, особенно у женщин. Не стоит гулять в нетрезвом виде, употреблять алкогольные напитки на улице.Кроме того, есть негласный запрет на проявления чувств на публике: поцелуи и объятия. Даже рукопожатий между мужчиной и женщиной рекомендуют избегать.С одеждой тоже строго. В телеграм-каналах разошелся ролик в стиле фильма "Белое солнце пустыни", где туриста по шею закопали в песок за то, что он в коротких шортах. Шуточное видео вызвало бурную дискуссию.Лучше также не ходить в майках, а женщинам — в мини-юбках, обтягивающей одежде и не купаться топлес. При посещении религиозных объектов дамам надо прикрывать руки, ноги, голову.Алтай: на природу с уважениемВ этой республике подготовили проекты кодекса туриста и информационного паспорта — на 138 страниц. Там есть обязательные правила и рекомендованные.Водная стихия у алтайцев — это "граница миров", там нужно строго сохранять чистоту. Запрещено мыть машины на берегу, пачкать культовые сооружения у священных источников. В населенных пунктах, кроме специально отведенных для отдыха мест, нельзя ходить в купальниках.Туристов просят не повязывать ленточки, маски, не совершать обряды, не оставлять надписи на камнях, деревьях.Кстати, и в памятке Дагестана, и в паспорте Алтая есть полезная для приезжих информация: сведения о местности, достопримечательностях, номера телефонов.Проблема не надумана"Местных жителей и власти раздражают туристы, которые не понимают границ приемлемого поведения", — говорит Сергей Ромашкин. И это связано не только с религией.Абхазия — не мусульманская страна, там запрет на купальники вне пляжей — просто дань вежливости. "Представьте, если бы к вам домой пришел гость в коротких шортах, когда вы сидите в праздничном платье. Наверно, было бы не комфортно", — проводит аналогию эксперт.И продолжает: "В Геленджике администрация находится в 50 метрах от пляжа. Здание большое, пятиэтажное, охранник сидит. Отдельные туристы, которым нужно зайти в учреждение, не утруждаются даже натянуть штаны". В Краснодарском крае памятку для отдыхающих пока не издали. Но полуобнаженных посетителей в госучреждения охрана не пускает.Где искать актуальные правилаПо словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, в каждой стране свои требования. Туркомпании информируют клиентов о таких нюансах, но все равно ответственность — на путешественнике."МИД России тоже публикует полезные для туристов сведения, — подчеркивает эксперт. — Надо учитывать разные аспекты, от обмена валюты, пользования платежными системами до правил видео- или фотосъемки"."Лучше заранее со всем этим ознакомиться, — говорит Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок "Ракета". — Это позволит избежать не просто неловких ситуаций, но и серьезных последствий — штрафов, депортации или даже уголовной ответственности".Юрист Данил Стренин напоминает: за неуважительное отношение к буддизму в Таиланде туристам грозит до шести месяцев ареста. А в Дубай нельзя ввозить секс-игрушки."Такие памятки, как у Минтуризма Дагестана, очень нужны, — отмечают в компании "Интурист". — Многие приезжие зачастую не понимают, что едут в страну или регион, где распространен ислам и слишком открытые майки или шорты вне пляжа оскорбляют чувства верующих". В Иране закрытая одежда необходима даже в отелях. Это не говоря уже о запрете на алкоголь.Путешествие — всегда знакомство с новой культурой, традициями, обычаями. Уважайте их, тогда и проблем не возникнет.

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https://ria.ru/20230516/bali-1872074802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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