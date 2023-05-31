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На Бали ввели новые строгие запреты для туристов - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
14:26 31.05.2023 (обновлено: 14:27 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов - РИА Новости, 31.05.2023
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов
Губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в их число вошло лазанье по священным... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:26
2023-05-31T14:27
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в их число вошло лазанье по священным деревьям, использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священных местах. По данным индонезийского портала Detik, в среду Костер издал циркулярное письмо губернатора Бали №4 о новых порядках для иностранных туристов, находящихся на Бали. Документ вступает в силу 31 мая 2023 года. В этом циркуляре провинциальное правительство Бали описало вещи, которые туристам делать запрещается. На пресс-конференции в канцелярии губернатора Бали Костер озвучил несколько пунктов, нового постановления. "Иностранным туристам запрещается: вход в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазанье по священным деревьям; поведение, оскверняющее священные места и храмы, такое как фотографирование в нескромной одежде/без одежды", – приводит портал ряд новых правил. Также упоминается, что туристам теперь нельзя "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять озера, родники, реки, море и общественные места, а также использовать одноразовые пластиковые пакеты и соломинки. Отдельно запрещается "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети". Не разрешается также работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без официальных документов, выданных компетентным органом. Наконец, под запрет попала торговля артефактами и священными предметами, равно как и наркотиками. Новое постановление включает также 12 пунктов рекомендаций, в которых разъясняется, какого поведения ожидают от туриста на Бали. Туристам также советуют посещать достопримечательности в сопровождении гида, имеющего разрешение и лицензию. Обмен иностранной валюты рекомендовано проводить в уполномоченных операторах по обмену денег (KUPVA), а водить машину – в соответствии с законами и правилами, действующими в Индонезии. Костер подчеркнул, что иностранные туристы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться "строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства в соответствии с действующими в Индонезии законами и правилами".
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новости - туризм, бали, индонезия, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, куда можно лететь
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов

На Бали туристам запретили лазить по священным деревьям и использовать пластиковые пакеты

© iStock.com / Yumi miniВорота храма Лемпуянг Лухур на Бали
Ворота храма Лемпуянг Лухур на Бали - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / Yumi mini
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в их число вошло лазанье по священным деревьям, использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священных местах.
По данным индонезийского портала Detik, в среду Костер издал циркулярное письмо губернатора Бали №4 о новых порядках для иностранных туристов, находящихся на Бали. Документ вступает в силу 31 мая 2023 года. В этом циркуляре провинциальное правительство Бали описало вещи, которые туристам делать запрещается. На пресс-конференции в канцелярии губернатора Бали Костер озвучил несколько пунктов, нового постановления.
"Иностранным туристам запрещается: вход в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазанье по священным деревьям; поведение, оскверняющее священные места и храмы, такое как фотографирование в нескромной одежде/без одежды", – приводит портал ряд новых правил.
Также упоминается, что туристам теперь нельзя "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять озера, родники, реки, море и общественные места, а также использовать одноразовые пластиковые пакеты и соломинки.
Отдельно запрещается "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети".
Не разрешается также работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без официальных документов, выданных компетентным органом. Наконец, под запрет попала торговля артефактами и священными предметами, равно как и наркотиками.
Новое постановление включает также 12 пунктов рекомендаций, в которых разъясняется, какого поведения ожидают от туриста на Бали.
Туристам также советуют посещать достопримечательности в сопровождении гида, имеющего разрешение и лицензию. Обмен иностранной валюты рекомендовано проводить в уполномоченных операторах по обмену денег (KUPVA), а водить машину – в соответствии с законами и правилами, действующими в Индонезии.
Костер подчеркнул, что иностранные туристы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться "строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства в соответствии с действующими в Индонезии законами и правилами".
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16 мая, 10:38
 
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