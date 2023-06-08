https://ria.ru/20230608/bali-1876927413.html
Россиянина депортировали с Бали после окончания срока за наркотики
Россиянина депортировали с Бали после окончания срока за наркотики - РИА Новости, 08.06.2023
Россиянина депортировали с Бали после окончания срока за наркотики
Россиянина, чье имя не разглашается, депортировали с индонезийского острова Бали после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны, сообщает... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиянина, чье имя не разглашается, депортировали с индонезийского острова Бали после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны, сообщает индонезийский портал Detik. "Россиянин прибыл в Индонезию в мае 2017 года по туристической визе. 22 января 2020 года россиянин и его жена были арестованы за выращивание марихуаны у себя дома. Свое жилье они арендовали у местного жителя, а наркотики продавали таким же иностранцам", - пишет портал. Уточняется, что о нарушении закона правоохранительные органы узнали от местных жителей, заявивших в полицию о "русских иностранцах, выращивающих и распространяющих коноплю". Во время обыска арендуемого дома было обнаружено "шесть банок из-под марихуаны, 14 горшков с семенами конопли и 14 ростков в небольшой стеклянной чаше". "Супруга россиянина была приговорена к одному году тюремного заключения и была депортирована некоторое время назад. Приговор гражданина России закончился 18 мая 2023 года. Он был передан в иммиграционное бюро и депортирован", - пишет портал. Ранее директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина заявила в интервью РИА Новости, что рост числа депортаций российских граждан с индонезийского острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих доносы на "непослушных" иностранцев в органы власти.
https://ria.ru/20230531/vizy-1875318168.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, бали
В мире, Индонезия, Россия, Бали
Россиянина депортировали с Бали после окончания срока за наркотики
Россиянина депортировали с Бали после трехлетнего заключения за выращивание марихуаны
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Россиянина, чье имя не разглашается, депортировали с индонезийского острова Бали после трехлетнего заключения за выращивание и продажу марихуаны, сообщает индонезийский портал
Detik.
"Россиянин прибыл в Индонезию в мае 2017 года по туристической визе. 22 января 2020 года россиянин и его жена были арестованы за выращивание марихуаны у себя дома. Свое жилье они арендовали у местного жителя, а наркотики продавали таким же иностранцам", - пишет портал.
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Уточняется, что о нарушении закона правоохранительные органы узнали от местных жителей, заявивших в полицию о "русских иностранцах, выращивающих и распространяющих коноплю". Во время обыска арендуемого дома было обнаружено "шесть банок из-под марихуаны, 14 горшков с семенами конопли и 14 ростков в небольшой стеклянной чаше".
"Супруга россиянина была приговорена к одному году тюремного заключения и была депортирована некоторое время назад. Приговор гражданина России закончился 18 мая 2023 года. Он был передан в иммиграционное бюро и депортирован", - пишет портал.
Ранее директор исполнительного агентства администрации индонезийского острова Флорес Шана Фатина заявила в интервью РИА Новости, что рост числа депортаций российских граждан с индонезийского острова Бали связан с увеличением активности местных жителей, присылающих доносы на "непослушных" иностранцев в органы власти.
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