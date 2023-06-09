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Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
08:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html
Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир
Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир - РИА Новости, 09.06.2023
Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир
Сегодня ночью отправится в путь первый круизный поезд "К виноградникам у моря". В программе — лучшие объекты гастрономического туризма России. За пять дней... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:00
2023-06-09T08:00
туризм
туризм
маршруты - туризм
туристы
абрау-дюрсо
ростовская область
ржд
отдых в россии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня ночью отправится в путь первый круизный поезд "К виноградникам у моря". В программе — лучшие объекты гастрономического туризма России. За пять дней пассажиры побывают на известных винодельнях и увидят, что там происходит. Заинтересовались такими путешествиями и в Госдуме — внесли законопроект. О самых впечатляющих маршрутах — в материале РИА Новости."Показываем всю красоту"Пассажиров первого "винного" поезда уже ждут. "Мы работаем совместно с Абрау-Дюрсо и другими винодельнями, для нас — это новый тур, — рассказывают в "Кубань-Вино". — Гости к нам приедут 10 июня".Предыдущий заезд был 31 декабря. Туристы решили провести новогодний вечер прямо на винодельне. "Мы делали игры типа джекпота, а затем путешественники запускали салюты на Крымском мосту", — вспоминают в компании. Новых путешественников тоже ждут интерактивные программы. "Покажем, как появляются виноградники, — говорит сотрудница "Кубань-Вино". — Мы привозим гостей в наш питомник саженцев агрофирмы "Южная" и демонстрируем всю красоту: как эта палочка стала пышной лозой".Пассажиры поезда увидят несколько виноделен. В программе еще и "Фанагория", и "Мысхако", и Chateau Pinot с улиточной фермой. И конечно, знаменитый "Абрау-Дюрсо", чей центр туризма признали лучшим в сфере гастропутешествий.Естественно, без дегустаций — никуда. Одна из "фишек" — вина из дубовых бочек.В августе и сентябре свои интерактивы. Можно, например, принять участие в сборе урожая или покататься на комбайнах. Кстати, следующий поезд "К виноградникам у моря" отправится в путь 15 сентября.Где проходят винные дорогиПоехать в такое путешествие можно не только на поезде. Личный автомобиль, автобус — лишь с самолетами пока проблема. Но есть готовые программы, несложно составить и свою карту.В прошлом году Кубань представила национальный эномаршрут, куда вошли 20 пунктов. Кроме виноделен, это гостиницы, агротуристические комплексы. А еще — рестораны авторской кухни и памятники античной истории.Есть кольцевой эногастрономический маршрут "Винная дорога Крыма", проект "Терруар Севастополь". Его участники — 26 хозяйств — представляли свою продукцию в Москве с большим успехом.Винные дороги есть и в Ростовской области. Туристам сразу напоминают об Александре Пушкине, местные вина он воспевал еще на страницах романа в стихах "Евгений Онегин".Активно в подобном направлении движется Дагестан. Там не так давно появилась новая компания — "Дербент Вино", да и уже существующие развиваются. Экскурсии — приморские, а также горные терруары, шашлык с дегустацией и видом на Каспий.На мировом уровнеВ мае в Абрау-Дюрсо состоялся первый форум винного туризма. На нем вручали официальные сертификаты о вступлении во Всемирную организацию винного туризма (GWTO) трем первым российским предприятиям. Дипломы получили "Абрау-Дюрсо", а также Château de Talu в Краснодарском крае и центр винного туризма из Крыма Winepark.В Абрау-Дюрсо можно увидеть легендарные горные тоннели, созданные еще в XIX веке. Это удивительно: погрузиться в подземный мир, где с 1870 года созревает вино. Тут же можно познакомиться со всеми секретами игристого.Château de Talu — идиллический уголок Франции под Геленджиком. "Ощутить ее атмосферу и традиции гостям позволяет наша концепция. От архитектуры и дизайна внутренних интерьеров, воспроизводящих шато XVII-XVIII веков, до гастрономии — наши шефы создают авторские блюда на базе старых рецептов", — объясняет руководитель ресторанно-дегустационного комплекса Château de Talu Елена Гереш. Лозы — родом из французских и итальянских питомников, бочки — от пяти известных бондарен. Мастер из Бордо четко соблюдает традиции, воспроизводя на российской земле эталонное вино.Гостям предлагают как классические программы — экскурсии, дегустации, гастроужины, так и мастер-классы, например, по живописи вином. Пикник пройдет 12 июня, а 29 — "Забег невест на виноградниках". Главный приз — свадьба в Château de Talu. "В этом сезоне планируем сделать первый для нас праздник молодого вина в формате фестиваля", — говорит Гереш.Центр винного туризма Winepark в Крыму открылся в 2021 году. В 2022-м принял более 70 тысяч гостей. "Сначала было пять-шесть экскурсионных и дегустационных услуг, а дальше пошло творчество, — рассказывает Екатерина Суменкова, руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания Winepark. — Мы прислушивались к гостям, и теперь у нас 27 различных форматов".Тут можно попробовать местные вина и еще более 500 с разных терруаров страны, пообщаться с роботом-сомелье, научиться грамотно сочетать напитки и сыры, узнать об истории Крыма, пройти квесты. Гравитационная винодельня с залами, уходящими на глубину 25 метров, тоже поражает. И ноу-хау: первое вино, созданное искусственным интеллектом.Не турист, а гость"Каждая винодельня предлагает что-то свое, — отмечает директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович. — Хозяйства между собой даже договариваются о направлениях туристов от одной к другой. Появляются эномаршруты".Он поясняет: нельзя сравнивать, например, небольшое фермерское хозяйство, которое делает 20-30 тысяч бутылок в год, с тем же гигантом "Абрау-Дюрсо". Но это не значит, что нельзя получить удовольствие от посещения небольшого производства. Организатор винных путешествий "Викенд на Кубани" Вера Денисова говорит о Gunko Winery под Крымском. "Это бутиковая винодельня, которая принимает гостей. У них небольшой ресурс, но делают все максимально душевно и классно. Ощущаешь себя не туристом, не клиентом, а именно гостем", — признается она.У Gunko Winery нет ресторана, только веранда, куда можно принести свои закуски. А потом — посетить комплекс "Винотеррия". Это как раз и ресторан, и отель, и винодельня.По словам Денисовой, там хорошая авторская кухня, а еще идеально подбирают гастропары к напиткам. Рисует маршрут она и дальше: "Винотеррия" находится в долине Синегорье, где расположилось еще несколько классных точек — премиальное "Имение "Сикоры", винодельня "Тристория".В Севастополе винодельни дружат. "Мы хотим, чтобы гости могли на неделю как минимум остаться в нашем регионе и попробовать все образцы, которые мы делаем", — рассказал РИА Новости Рем Акчурин, винодел в третьем поколении.Его предприятие организует дегустации. Строится новый комплекс — ресторан и гостиница, есть план предложить туристам окунуться в сельскую жизнь.В Балаклаве интересно объединить "Золотую Балку" и Loco Cimbali. Они — соседи и коллеги по терруару. Конек первой — игристые, вторая специализируется на тихих винах.Отели у виноградников"Винной дорога становится только тогда, когда по ней путешествуют туристы, — говорит Леонид Попович. — Создание таких одно-, двух-, трехдневных маршрутов — это главное".Традиционно включают в программу другие объекты, расположенные неподалеку. Например, маршрут "Винные дороги Боспорского царства", посвященный античной истории российского виноделия, объединяет и Ростовскую область, и Краснодарский край, и Крым.По словам Веры Денисовой, энотуристическия инфраструктура в последние три года отлично развивается. Об этом — и законопроект, недавно внесенный в Госдуму. "Он регулирует земельные взаимоотношения. На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — подчеркивает Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет". Многие россияне, говорит эксперт, хотят разбираться в вине. Но одних только дегустаций недостаточно, нужно развивать культуру потребления напитка.
https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html
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туризм, маршруты - туризм, туристы, абрау-дюрсо, ростовская область, ржд, отдых в россии, краснодарский край, республика крым, республика дагестан, вино, игристое вино, куда поехать, еда - туризм, достопримечательности, гастрономия, абрау-дюрсо, фанагория, союз виноградарей и виноделов россии, леонид попович
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Абрау-Дюрсо, Ростовская область, РЖД, отдых в России, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Дагестан, Вино, Игристое вино, куда поехать, Еда - Туризм, Достопримечательности, гастрономия, Абрау-Дюрсо, Фанагория, Союз виноградарей и виноделов России, Леонид Попович

Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня ночью отправится в путь первый круизный поезд "К виноградникам у моря". В программе — лучшие объекты гастрономического туризма России. За пять дней пассажиры побывают на известных винодельнях и увидят, что там происходит. Заинтересовались такими путешествиями и в Госдуме — внесли законопроект. О самых впечатляющих маршрутах — в материале РИА Новости.

"Показываем всю красоту"

Пассажиров первого "винного" поезда уже ждут. "Мы работаем совместно с Абрау-Дюрсо и другими винодельнями, для нас — это новый тур, — рассказывают в "Кубань-Вино". — Гости к нам приедут 10 июня".
Предыдущий заезд был 31 декабря. Туристы решили провести новогодний вечер прямо на винодельне. "Мы делали игры типа джекпота, а затем путешественники запускали салюты на Крымском мосту", — вспоминают в компании.
Новых путешественников тоже ждут интерактивные программы. "Покажем, как появляются виноградники, — говорит сотрудница "Кубань-Вино". — Мы привозим гостей в наш питомник саженцев агрофирмы "Южная" и демонстрируем всю красоту: как эта палочка стала пышной лозой".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино"

Отделение выдержки игристых вин на заводе Кубань-Вино

Отделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Виноград, выращенный в питомнике саженцев агрофирмы "Южная" — крупнейшего виноградарского предприятия России, сырьевой базы винодельни "Кубань-Вино"

Виноград, выращенный в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино

Виноград, выращенный в питомнике саженцев агрофирмы "Южная" — крупнейшего виноградарского предприятия России, сырьевой базы винодельни "Кубань-Вино"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Бочки с вином

Бочки с вином в отделении выдержки на заводе Кубань-Вино в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края

Бочки с вином

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 3

Отделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 3

Виноград, выращенный в питомнике саженцев агрофирмы "Южная" — крупнейшего виноградарского предприятия России, сырьевой базы винодельни "Кубань-Вино"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 3

Бочки с вином

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 3
Пассажиры поезда увидят несколько виноделен. В программе еще и "Фанагория", и "Мысхако", и Chateau Pinot с улиточной фермой. И конечно, знаменитый "Абрау-Дюрсо", чей центр туризма признали лучшим в сфере гастропутешествий.
Естественно, без дегустаций — никуда. Одна из "фишек" — вина из дубовых бочек.
В августе и сентябре свои интерактивы. Можно, например, принять участие в сборе урожая или покататься на комбайнах. Кстати, следующий поезд "К виноградникам у моря" отправится в путь 15 сентября.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ручная уборка винограда в агрофирме "Южная"

Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино

Ручная уборка винограда в агрофирме "Южная"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Вход в винный бутик на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

Вход в винный бутик на винодельне Фанагория в Краснодарском крае

Вход в винный бутик на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Бочки и бутылки с вином на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

Бочки и бутылки с вином на винодельне Фанагорияв Краснодарском крае

Бочки и бутылки с вином на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Виноградники на территории винодельни "Мысхако" в деревне Федоровка в районе Новороссийска

Винограники на территории винодельной Мысхако в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Виноградники на территории винодельни "Мысхако" в деревне Федоровка в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Бочки с вином во дворе винодельни "Мысхако"

Бочки с вином во дворе винодельной Мысхако в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Бочки с вином во дворе винодельни "Мысхако"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Ручная уборка винограда в агрофирме "Южная"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 5

Вход в винный бутик на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 5

Бочки и бутылки с вином на винодельне "Фанагория" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 5

Виноградники на территории винодельни "Мысхако" в деревне Федоровка в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Бочки с вином во дворе винодельни "Мысхако"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Где проходят винные дороги

Поехать в такое путешествие можно не только на поезде. Личный автомобиль, автобус — лишь с самолетами пока проблема.
Но есть готовые программы, несложно составить и свою карту.
В прошлом году Кубань представила национальный эномаршрут, куда вошли 20 пунктов. Кроме виноделен, это гостиницы, агротуристические комплексы. А еще — рестораны авторской кухни и памятники античной истории.
Есть кольцевой эногастрономический маршрут "Винная дорога Крыма", проект "Терруар Севастополь". Его участники — 26 хозяйств — представляли свою продукцию в Москве с большим успехом.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Виноградники винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Производственно-аграрное объединение Массандра

Виноградники винодельческого завода "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 4
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Винная коллекция винодельческого завода "Массандра"

Винная коллекция винодельческого завода Массандра

Винная коллекция винодельческого завода "Массандра"

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Памятник князю —
основоположнику виноделия в Крыму Льву Голицыну на территории винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Памятник князю, основоположнику виноделия в Крыму Льву Голицыну на территории винодельческого завода Массандра в Крыму.

Памятник князю —
основоположнику виноделия в Крыму Льву Голицыну на территории винодельческого завода "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4

Виноградники винодельческого завода "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4

Винная коллекция винодельческого завода "Массандра"

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
2 из 4

Памятник князю —
основоположнику виноделия в Крыму Льву Голицыну на территории винодельческого завода "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Винные дороги есть и в Ростовской области. Туристам сразу напоминают об Александре Пушкине, местные вина он воспевал еще на страницах романа в стихах "Евгений Онегин".
Активно в подобном направлении движется Дагестан. Там не так давно появилась новая компания — "Дербент Вино", да и уже существующие развиваются. Экскурсии — приморские, а также горные терруары, шашлык с дегустацией и видом на Каспий.
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий МальцевЦимлянские вина
Цимлянские вина
Цимлянские вина
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
1 из 4
© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанк

Машинный сбор на полях виноградников ОАО "Цимлянские вина" у Цимлянского водохранилища

Производство вина в Ростовской области

Машинный сбор на полях виноградников ОАО "Цимлянские вина" у Цимлянского водохранилища

© РИА Новости / Александр Поготов
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2 из 4
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев

Виноград на винодельне "Ведерниковъ"

Виноград на Винодельне Ведерников

Виноград на винодельне "Ведерниковъ"

© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
3 из 4
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев

Винодельня "Ведерниковъ"

Винодельня Ведерников

Винодельня "Ведерниковъ"

© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
4 из 4
Цимлянские вина
© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
1 из 4

Машинный сбор на полях виноградников ОАО "Цимлянские вина" у Цимлянского водохранилища

© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Виноград на винодельне "Ведерниковъ"

© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
3 из 4

Винодельня "Ведерниковъ"

© Фото : АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"/Юрий Мальцев
4 из 4

На мировом уровне

В мае в Абрау-Дюрсо состоялся первый форум винного туризма. На нем вручали официальные сертификаты о вступлении во Всемирную организацию винного туризма (GWTO) трем первым российским предприятиям. Дипломы получили "Абрау-Дюрсо", а также Château de Talu в Краснодарском крае и центр винного туризма из Крыма Winepark.
В Абрау-Дюрсо можно увидеть легендарные горные тоннели, созданные еще в XIX веке. Это удивительно: погрузиться в подземный мир, где с 1870 года созревает вино. Тут же можно познакомиться со всеми секретами игристого.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Девушка в фирменном магазине русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае

Девушка в фирменном магазине Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

Девушка в фирменном магазине русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Надпись "Абрау-Дюрсо" (1870)

Надпись Абрау-Дюрсо 1870 в Центре туризма Абрау-Дюрсо

Надпись "Абрау-Дюрсо" (1870)

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Туристы катаются на ретропароходе "Шампань" на озере Абрау

Туристы катаются на ретро-пароход Шампань на озере Абрау.

Туристы катаются на ретропароходе "Шампань" на озере Абрау

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 4

Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 4

Девушка в фирменном магазине русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 4

Надпись "Абрау-Дюрсо" (1870)

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 4

Туристы катаются на ретропароходе "Шампань" на озере Абрау

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
Château de Talu — идиллический уголок Франции под Геленджиком. "Ощутить ее атмосферу и традиции гостям позволяет наша концепция. От архитектуры и дизайна внутренних интерьеров, воспроизводящих шато XVII-XVIII веков, до гастрономии — наши шефы создают авторские блюда на базе старых рецептов", — объясняет руководитель ресторанно-дегустационного комплекса Château de Talu Елена Гереш.
Лозы — родом из французских и итальянских питомников, бочки — от пяти известных бондарен. Мастер из Бордо четко соблюдает традиции, воспроизводя на российской земле эталонное вино.
Гостям предлагают как классические программы — экскурсии, дегустации, гастроужины, так и мастер-классы, например, по живописи вином. Пикник пройдет 12 июня, а 29 — "Забег невест на виноградниках". Главный приз — свадьба в Château de Talu. "В этом сезоне планируем сделать первый для нас праздник молодого вина в формате фестиваля", — говорит Гереш.
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Вид на винодельню Château de Talu в Краснодарском крае

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Вид на винодельню Château de Talu в Краснодарском крае

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Винодельня Château de Talu

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Винодельня Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Вид на виноградники Château de Talu

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Вид на виноградники Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Концерт в Château de Talu

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Концерт в Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Виноград

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Виноград

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Мастер-класс по живописи вином

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Мастер-класс по живописи вином

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Вид на Château de Talu

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Вид на Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu

Виноградники Château de Talu

Винодельня Château de Talu в Краснодарском крае

Виноградники Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
8 из 8

Вид на винодельню Château de Talu в Краснодарском крае

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
1 из 8

Винодельня Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
2 из 8

Вид на виноградники Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
3 из 8

Концерт в Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
4 из 8

Виноград

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
5 из 8

Мастер-класс по живописи вином

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
6 из 8

Вид на Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
7 из 8

Виноградники Château de Talu

© Фото предоставлено пресс-службой винодельни Château de Talu
8 из 8
Центр винного туризма Winepark в Крыму открылся в 2021 году. В 2022-м принял более 70 тысяч гостей. "Сначала было пять-шесть экскурсионных и дегустационных услуг, а дальше пошло творчество, — рассказывает Екатерина Суменкова, руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания Winepark. — Мы прислушивались к гостям, и теперь у нас 27 различных форматов".
Тут можно попробовать местные вина и еще более 500 с разных терруаров страны, пообщаться с роботом-сомелье, научиться грамотно сочетать напитки и сыры, узнать об истории Крыма, пройти квесты. Гравитационная винодельня с залами, уходящими на глубину 25 метров, тоже поражает. И ноу-хау: первое вино, созданное искусственным интеллектом.
© Ольга РаспоповаПруд. Центр винного туризма Winepark
Пруд. Центр винного туризма Winepark
Пруд. Центр винного туризма Winepark
© Ольга Распопова
1 из 5
© РИА Новости / Ольга РаспоповаРобот в Winepark в Крыму
Робот в Winepark в Крыму
Робот в Winepark в Крыму
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 5
© РИА Новости / Ольга РаспоповаВинодельня Winepark в Крыму
Винодельня Winepark в Крыму
Винодельня Winepark в Крыму
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 5
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Бочки с вином в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

Бочки с вином в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

Бочки с вином в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 5
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Посетительница фотографирует на мобильный телефон виноградники на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

Посетительница фотографирует на мобильный телефон виноградники на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

Посетительница фотографирует на мобильный телефон виноградники на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Пруд. Центр винного туризма Winepark
© Ольга Распопова
1 из 5
Робот в Winepark в Крыму
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 5
Винодельня Winepark в Крыму
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 5

Бочки с вином в экспозиционном пространстве винодельни на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Посетительница фотографирует на мобильный телефон виноградники на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Не турист, а гость

"Каждая винодельня предлагает что-то свое, — отмечает директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович. — Хозяйства между собой даже договариваются о направлениях туристов от одной к другой. Появляются эномаршруты".
Он поясняет: нельзя сравнивать, например, небольшое фермерское хозяйство, которое делает 20-30 тысяч бутылок в год, с тем же гигантом "Абрау-Дюрсо". Но это не значит, что нельзя получить удовольствие от посещения небольшого производства.
Организатор винных путешествий "Викенд на Кубани" Вера Денисова говорит о Gunko Winery под Крымском. "Это бутиковая винодельня, которая принимает гостей. У них небольшой ресурс, но делают все максимально душевно и классно. Ощущаешь себя не туристом, не клиентом, а именно гостем", — признается она.
© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином
У Gunko Winery нет ресторана, только веранда, куда можно принести свои закуски. А потом — посетить комплекс "Винотеррия". Это как раз и ресторан, и отель, и винодельня.
По словам Денисовой, там хорошая авторская кухня, а еще идеально подбирают гастропары к напиткам. Рисует маршрут она и дальше: "Винотеррия" находится в долине Синегорье, где расположилось еще несколько классных точек — премиальное "Имение "Сикоры", винодельня "Тристория".
© Фото : Имение "Сикоры"

Винодельня "Имение "Сикоры"

Винодельня Имение Сикоры

Винодельня "Имение "Сикоры"

© Фото : Имение "Сикоры"
1 из 2
© Фото : Имение "Сикоры"

На винодельне "Имение "Сикоры"

Винодельня Имение Сикоры

На винодельне "Имение "Сикоры"

© Фото : Имение "Сикоры"
2 из 2

Винодельня "Имение "Сикоры"

© Фото : Имение "Сикоры"
1 из 2

На винодельне "Имение "Сикоры"

© Фото : Имение "Сикоры"
2 из 2
В Севастополе винодельни дружат. "Мы хотим, чтобы гости могли на неделю как минимум остаться в нашем регионе и попробовать все образцы, которые мы делаем", — рассказал РИА Новости Рем Акчурин, винодел в третьем поколении.
Его предприятие организует дегустации. Строится новый комплекс — ресторан и гостиница, есть план предложить туристам окунуться в сельскую жизнь.
В Балаклаве интересно объединить "Золотую Балку" и Loco Cimbali. Они — соседи и коллеги по терруару. Конек первой — игристые, вторая специализируется на тихих винах.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Виноградники компании "Золотая Балка" в Крыму

Виноградники компании Золотая Балка в Крыму

Виноградники компании "Золотая Балка" в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 4
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Бокалы с шампанским винодельческой агрофирмы "Золотая Балка" во время его дегустации на открытии шампанерии в Балаклаве

Бокалы с шампанским винодельческой агрофирмы Золотая Балка

Бокалы с шампанским винодельческой агрофирмы "Золотая Балка" во время его дегустации на открытии шампанерии в Балаклаве

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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2 из 4
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Пробки в цехе розлива игристых вин предприятия "Золотая Балка" в Севастополе

Пробки в цехе розлива игристых вин предприятия Золотая Балка в Севастополе

Пробки в цехе розлива игристых вин предприятия "Золотая Балка" в Севастополе

© РИА Новости / Макс Ветров
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3 из 4
© РИА Новости / Сергей Анашкевич | Перейти в медиабанк

Уборка винограда в агрохозяйстве "Золотая Балка" в городе Балаклава в Крыму

Сбор урожая винограда в Крыму

Уборка винограда в агрохозяйстве "Золотая Балка" в городе Балаклава в Крыму

© РИА Новости / Сергей Анашкевич
Перейти в медиабанк
4 из 4

Виноградники компании "Золотая Балка" в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 4

Бокалы с шампанским винодельческой агрофирмы "Золотая Балка" во время его дегустации на открытии шампанерии в Балаклаве

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 4

Пробки в цехе розлива игристых вин предприятия "Золотая Балка" в Севастополе

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
3 из 4

Уборка винограда в агрохозяйстве "Золотая Балка" в городе Балаклава в Крыму

© РИА Новости / Сергей Анашкевич
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4 из 4

Отели у виноградников

"Винной дорога становится только тогда, когда по ней путешествуют туристы, — говорит Леонид Попович. — Создание таких одно-, двух-, трехдневных маршрутов — это главное".
Традиционно включают в программу другие объекты, расположенные неподалеку. Например, маршрут "Винные дороги Боспорского царства", посвященный античной истории российского виноделия, объединяет и Ростовскую область, и Краснодарский край, и Крым.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
По словам Веры Денисовой, энотуристическия инфраструктура в последние три года отлично развивается. Об этом — и законопроект, недавно внесенный в Госдуму. "Он регулирует земельные взаимоотношения. На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — подчеркивает Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет".
Многие россияне, говорит эксперт, хотят разбираться в вине. Но одних только дегустаций недостаточно, нужно развивать культуру потребления напитка.
Отдых в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Названы лучшие объекты гастрономического туризма России
5 июня, 10:43
 
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