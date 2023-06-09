https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир

Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир - РИА Новости, 09.06.2023

Вопреки санкциям: как российское вино покоряет страну и мир

Сегодня ночью отправится в путь первый круизный поезд "К виноградникам у моря". В программе — лучшие объекты гастрономического туризма России. За пять дней... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня ночью отправится в путь первый круизный поезд "К виноградникам у моря". В программе — лучшие объекты гастрономического туризма России. За пять дней пассажиры побывают на известных винодельнях и увидят, что там происходит. Заинтересовались такими путешествиями и в Госдуме — внесли законопроект. О самых впечатляющих маршрутах — в материале РИА Новости."Показываем всю красоту"Пассажиров первого "винного" поезда уже ждут. "Мы работаем совместно с Абрау-Дюрсо и другими винодельнями, для нас — это новый тур, — рассказывают в "Кубань-Вино". — Гости к нам приедут 10 июня".Предыдущий заезд был 31 декабря. Туристы решили провести новогодний вечер прямо на винодельне. "Мы делали игры типа джекпота, а затем путешественники запускали салюты на Крымском мосту", — вспоминают в компании. Новых путешественников тоже ждут интерактивные программы. "Покажем, как появляются виноградники, — говорит сотрудница "Кубань-Вино". — Мы привозим гостей в наш питомник саженцев агрофирмы "Южная" и демонстрируем всю красоту: как эта палочка стала пышной лозой".Пассажиры поезда увидят несколько виноделен. В программе еще и "Фанагория", и "Мысхако", и Chateau Pinot с улиточной фермой. И конечно, знаменитый "Абрау-Дюрсо", чей центр туризма признали лучшим в сфере гастропутешествий.Естественно, без дегустаций — никуда. Одна из "фишек" — вина из дубовых бочек.В августе и сентябре свои интерактивы. Можно, например, принять участие в сборе урожая или покататься на комбайнах. Кстати, следующий поезд "К виноградникам у моря" отправится в путь 15 сентября.Где проходят винные дорогиПоехать в такое путешествие можно не только на поезде. Личный автомобиль, автобус — лишь с самолетами пока проблема. Но есть готовые программы, несложно составить и свою карту.В прошлом году Кубань представила национальный эномаршрут, куда вошли 20 пунктов. Кроме виноделен, это гостиницы, агротуристические комплексы. А еще — рестораны авторской кухни и памятники античной истории.Есть кольцевой эногастрономический маршрут "Винная дорога Крыма", проект "Терруар Севастополь". Его участники — 26 хозяйств — представляли свою продукцию в Москве с большим успехом.Винные дороги есть и в Ростовской области. Туристам сразу напоминают об Александре Пушкине, местные вина он воспевал еще на страницах романа в стихах "Евгений Онегин".Активно в подобном направлении движется Дагестан. Там не так давно появилась новая компания — "Дербент Вино", да и уже существующие развиваются. Экскурсии — приморские, а также горные терруары, шашлык с дегустацией и видом на Каспий.На мировом уровнеВ мае в Абрау-Дюрсо состоялся первый форум винного туризма. На нем вручали официальные сертификаты о вступлении во Всемирную организацию винного туризма (GWTO) трем первым российским предприятиям. Дипломы получили "Абрау-Дюрсо", а также Château de Talu в Краснодарском крае и центр винного туризма из Крыма Winepark.В Абрау-Дюрсо можно увидеть легендарные горные тоннели, созданные еще в XIX веке. Это удивительно: погрузиться в подземный мир, где с 1870 года созревает вино. Тут же можно познакомиться со всеми секретами игристого.Château de Talu — идиллический уголок Франции под Геленджиком. "Ощутить ее атмосферу и традиции гостям позволяет наша концепция. От архитектуры и дизайна внутренних интерьеров, воспроизводящих шато XVII-XVIII веков, до гастрономии — наши шефы создают авторские блюда на базе старых рецептов", — объясняет руководитель ресторанно-дегустационного комплекса Château de Talu Елена Гереш. Лозы — родом из французских и итальянских питомников, бочки — от пяти известных бондарен. Мастер из Бордо четко соблюдает традиции, воспроизводя на российской земле эталонное вино.Гостям предлагают как классические программы — экскурсии, дегустации, гастроужины, так и мастер-классы, например, по живописи вином. Пикник пройдет 12 июня, а 29 — "Забег невест на виноградниках". Главный приз — свадьба в Château de Talu. "В этом сезоне планируем сделать первый для нас праздник молодого вина в формате фестиваля", — говорит Гереш.Центр винного туризма Winepark в Крыму открылся в 2021 году. В 2022-м принял более 70 тысяч гостей. "Сначала было пять-шесть экскурсионных и дегустационных услуг, а дальше пошло творчество, — рассказывает Екатерина Суменкова, руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания Winepark. — Мы прислушивались к гостям, и теперь у нас 27 различных форматов".Тут можно попробовать местные вина и еще более 500 с разных терруаров страны, пообщаться с роботом-сомелье, научиться грамотно сочетать напитки и сыры, узнать об истории Крыма, пройти квесты. Гравитационная винодельня с залами, уходящими на глубину 25 метров, тоже поражает. И ноу-хау: первое вино, созданное искусственным интеллектом.Не турист, а гость"Каждая винодельня предлагает что-то свое, — отмечает директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович. — Хозяйства между собой даже договариваются о направлениях туристов от одной к другой. Появляются эномаршруты".Он поясняет: нельзя сравнивать, например, небольшое фермерское хозяйство, которое делает 20-30 тысяч бутылок в год, с тем же гигантом "Абрау-Дюрсо". Но это не значит, что нельзя получить удовольствие от посещения небольшого производства. Организатор винных путешествий "Викенд на Кубани" Вера Денисова говорит о Gunko Winery под Крымском. "Это бутиковая винодельня, которая принимает гостей. У них небольшой ресурс, но делают все максимально душевно и классно. Ощущаешь себя не туристом, не клиентом, а именно гостем", — признается она.У Gunko Winery нет ресторана, только веранда, куда можно принести свои закуски. А потом — посетить комплекс "Винотеррия". Это как раз и ресторан, и отель, и винодельня.По словам Денисовой, там хорошая авторская кухня, а еще идеально подбирают гастропары к напиткам. Рисует маршрут она и дальше: "Винотеррия" находится в долине Синегорье, где расположилось еще несколько классных точек — премиальное "Имение "Сикоры", винодельня "Тристория".В Севастополе винодельни дружат. "Мы хотим, чтобы гости могли на неделю как минимум остаться в нашем регионе и попробовать все образцы, которые мы делаем", — рассказал РИА Новости Рем Акчурин, винодел в третьем поколении.Его предприятие организует дегустации. Строится новый комплекс — ресторан и гостиница, есть план предложить туристам окунуться в сельскую жизнь.В Балаклаве интересно объединить "Золотую Балку" и Loco Cimbali. Они — соседи и коллеги по терруару. Конек первой — игристые, вторая специализируется на тихих винах.Отели у виноградников"Винной дорога становится только тогда, когда по ней путешествуют туристы, — говорит Леонид Попович. — Создание таких одно-, двух-, трехдневных маршрутов — это главное".Традиционно включают в программу другие объекты, расположенные неподалеку. Например, маршрут "Винные дороги Боспорского царства", посвященный античной истории российского виноделия, объединяет и Ростовскую область, и Краснодарский край, и Крым.По словам Веры Денисовой, энотуристическия инфраструктура в последние три года отлично развивается. Об этом — и законопроект, недавно внесенный в Госдуму. "Он регулирует земельные взаимоотношения. На виноградниках — это наше твердое убеждение — должны и небольшие производства стоять, и гостиницы, и рестораны, и магазины, — подчеркивает Леонид Попович. — Это и называется туристической инфраструктурой. Если ее нет, то и гостей нет". Многие россияне, говорит эксперт, хотят разбираться в вине. Но одних только дегустаций недостаточно, нужно развивать культуру потребления напитка.

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

абрау-дюрсо

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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