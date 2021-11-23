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Туризм
https://ria.ru/20211123/vinodelie-1759396142.html
Винодельни Ростовской области: лучшие туристические маршруты на Дону
Винодельни Ростовской области: лучшие туристические маршруты на Дону - РИА Новости, 23.11.2021
Винодельни Ростовской области: лучшие туристические маршруты на Дону
Вино в Ростовской области издавна делали казаки. Гид рассказывает: был хутор Собачинский, а стал Пухляковский, в честь владельца. "Негоже, — заметил атаман, —... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:00
2021-11-23T08:11
туризм
вино
ростовская область
маршруты - туризм
игристое вино
туризм
россия
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Вино в Ростовской области издавна делали казаки. Гид рассказывает: был хутор Собачинский, а стал Пухляковский, в честь владельца. "Негоже, — заметил атаман, — чтобы место, где такое отменное вино, именовалось столь неприлично". Донские производители пока не добрались до мировых рейтингов, как краснодарские, но шансы есть: уникальные терруары и способ выращивания, автохтонные сорта. О "Цимлянском", про которое еще Пушкин писал, и новых сортах — в материале РИА Новости.От Пушкина до зимыМногие туристы сначала удивляются: неужели тут делают вино? Еще как! История богатая. Вспомним "Евгения Онегина":"Да вот в бутылке засмоленной,Между жарким и бланманже,Цимлянское несут уже…"Но известны не только любимые знатью XIX века игристые. В регионе действуют семейные винодельни, тут скрещивают сорта и создают интересные напитки.Традиционно виноград выращивали здесь особым способом — "донской чашей". Куст с полутора десятками метровых "рукавов" занимал на участке до 16 квадратных метров. Но для промышленных масштабов это не подходит, сложно собирать урожай. Так что сейчас плантации выглядят по-европейски. Из-за климата зимой виноград надо укрывать. Трактор едет в междурядье и забрасывает лозы землей, а перед сезоном — откапывает.Некоторые гости-иностранцы в ужасе спрашивают: "Вы кусты похоронили, что ли?"Нет, просто спрятали до весны.Старейший аппелласьонСюрпризов много. "Хутор Ведерниковъ" — старейший аппелласьон русского виноделия", — говорит руководитель хозяйства Максим Тройчук. Местному виноделию почти 300 лет. Выращивают автохтонные сорта и гибриды, некоторые выдерживают тридцатиградусный мороз. А самый известный — "голубок", вино из него получается с ароматом копченого чернослива.Есть и непривитый "каберне-совиньон" — для бочкового вина премиум-класса. "Такой есть еще только в Чили", — подчеркивает Максим. Техника в цехах — современная. Один из аппаратов похож на космический корабль (стоит почти столько же, наверное), и наблюдать за его работой — все равно что медитировать. Цена бочки — 1300 евро. Одна — именная: "Валерия", в честь дочки винодела.Дегустация в банеВ хозяйстве Vinabani виноград выращивают с 1956-го, теперь это семейное предприятие. Европейские и автохтонные сорта: "красностоп", "сибирьковый", "цимлянский". Специфика — биодинамическое вино, то есть без стабилизаторов — их функцию выполняет холод.Винодел Юрий Химичев объясняет, почему классическая бутылка — именно 0,75 литра. Оказывается, как раз столько получается из килограмма ягод.В Vinabani вино действительно делают в бывшей бане. Дегустации — в женском отделении.Эмблема марки — красный барашек. Тут держат стадо, которое кормят виноградной мезгой. Баранина, кстати, очень вкусная. Здесь можно и переночевать. Правда, номера всего два, но скоро будет больше. Осенью предлагают попробовать молодое вино — хмельной напиток, еще не похожий на конечный продукт.Юрий раскрывает и другие секреты. Средняя себестоимость бутылки вина в России — 150 рублей. Поэтому качественное вполне может стоить 300. По такой цене его и продают в фирменном магазине.Но есть экземпляры и подороже. Например, "33,3" — купаж из трех сортов (100 процентов не делится на три без остатка), "Отец" — сделанное в честь основателя Vinabani. Производится с 2011-го, вышло лишь четыре серии.Терруар в подарокНа винодельне "Саркел" практикуют энотерапию. А специализируются тоже на автохтонных сортах — "цимлянский черный", "красностоп золотовский", "сибирьковый", "ладанный".Тут можно погулять по территории, приобрести отличный и недорогой сыр — делают по соседству. В дегустационном зале есть "стена славы", где гости делятся впечатлениями и пожеланиями. Отзывы не только из России, но и, например, из Бангладеш, Голландии.Вино туристы хвалят. Особенно премиальное, то самое "Цимлянское", о котором писал Пушкин.Владелец Игорь Губин когда-то работал в "Цимлянских винах", где ему и преподнесли подарок на рождение дочери — право аренды участка в 13,2 гектара. Эту землю завод не использовал.Всем — шампанское!"Цимлянское" делают еще с хазарских времен, первые черенки привезли когда-то с земель нынешнего Дагестана.С 1786-го выращивают виноград, перерабатывают и выпускают тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием "Долина Дона". Более 20 сортов.Даже у известных (как, например, "каберне"), растущих здесь, есть свои особенности. И конечно, терруары идеальны для автохтонов.В 1930-х крестьянские хозяйства объединили в Цимлянский виноградный совхоз. Основными сортами были "цимлянский черный", "плечистик", "шампанчик". Потом — война, после еще и наводнение случилось. Кусты пришлось пересаживать, но уже в 1962-м заработал завод игристых вин. Задачу его руководству поставили такую: у каждого советского человека должна быть бутылка шампанского на столе на Новый год.Игристые здесь делают на любой вкус и цвет: белое, красное (в том числе брют, что редкость), розовое.Золотая медаль В 1968-м игристое "Цимлянских вин" удостоили золотой медали в Румынии. Завод брал призы на London International Wine Fair, International Wine and Spirit Competition, Decanter World Wine Awards и других конкурсах.Кстати, в прошлом году на Decanter World Wine Awards получили серебряные и бронзовые медали и четыре вина "Ведерниковъ". Вот разве что в раскрученный World’s Best Vineyards донские хозяйства пока не входят. Но это впереди: есть все шансы потеснить и зарубежных коллег, и соседей.
https://ria.ru/20211014/rostovskayaoblast-1754387662.html
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08:00 23.11.2021 (обновлено: 08:11 23.11.2021)
 

Винодельни Ростовской области: лучшие туристические маршруты на Дону

© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Depositphotos / rsedlacek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Вино в Ростовской области издавна делали казаки. Гид рассказывает: был хутор Собачинский, а стал Пухляковский, в честь владельца. "Негоже, — заметил атаман, — чтобы место, где такое отменное вино, именовалось столь неприлично". Донские производители пока не добрались до мировых рейтингов, как краснодарские, но шансы есть: уникальные терруары и способ выращивания, автохтонные сорта. О "Цимлянском", про которое еще Пушкин писал, и новых сортах — в материале РИА Новости.

От Пушкина до зимы

Многие туристы сначала удивляются: неужели тут делают вино? Еще как! История богатая. Вспомним "Евгения Онегина":
"Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и бланманже,
Цимлянское несут уже…"
Но известны не только любимые знатью XIX века игристые. В регионе действуют семейные винодельни, тут скрещивают сорта и создают интересные напитки.
Традиционно виноград выращивали здесь особым способом — "донской чашей". Куст с полутора десятками метровых "рукавов" занимал на участке до 16 квадратных метров. Но для промышленных масштабов это не подходит, сложно собирать урожай. Так что сейчас плантации выглядят по-европейски.
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Из-за климата зимой виноград надо укрывать. Трактор едет в междурядье и забрасывает лозы землей, а перед сезоном — откапывает.
Некоторые гости-иностранцы в ужасе спрашивают: "Вы кусты похоронили, что ли?"
Нет, просто спрятали до весны.

Старейший аппелласьон

Сюрпризов много. "Хутор Ведерниковъ" — старейший аппелласьон русского виноделия", — говорит руководитель хозяйства Максим Тройчук. Местному виноделию почти 300 лет. Выращивают автохтонные сорта и гибриды, некоторые выдерживают тридцатиградусный мороз. А самый известный — "голубок", вино из него получается с ароматом копченого чернослива.
© РИА Новости / Светлана Баева

На винодельне "Ведерниковъ"

Винодельня Ведерниковъ
1 из 2

На винодельне "Ведерниковъ"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Виноград в винодельне "Ведерниковъ"

Винодельня Ведерниковъ
2 из 2

Виноград в винодельне "Ведерниковъ"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

На винодельне "Ведерниковъ"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Виноград в винодельне "Ведерниковъ"

© РИА Новости / Светлана Баева
Есть и непривитый "каберне-совиньон" — для бочкового вина премиум-класса. "Такой есть еще только в Чили", — подчеркивает Максим. Техника в цехах — современная. Один из аппаратов похож на космический корабль (стоит почти столько же, наверное), и наблюдать за его работой — все равно что медитировать. Цена бочки — 1300 евро. Одна — именная: "Валерия", в честь дочки винодела.
© РИА Новости / Светлана БаеваВинодельня "Ведерниковъ"
Винодельня Ведерниковъ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Винодельня "Ведерниковъ"

Дегустация в бане

В хозяйстве Vinabani виноград выращивают с 1956-го, теперь это семейное предприятие. Европейские и автохтонные сорта: "красностоп", "сибирьковый", "цимлянский". Специфика — биодинамическое вино, то есть без стабилизаторов — их функцию выполняет холод.
Винодел Юрий Химичев объясняет, почему классическая бутылка — именно 0,75 литра. Оказывается, как раз столько получается из килограмма ягод.
© РИА Новости / Светлана Баева

Экскурсия в винодельне Vinabani

Винодельня Vinabani
1 из 3

Экскурсия в винодельне Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Продукция винодельни Vinabani

Винодельня Vinabani
2 из 3

Продукция винодельни Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Эмблема винодельни Vinabani

Винодельня Vinabani
3 из 3

Эмблема винодельни Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Экскурсия в винодельне Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Продукция винодельни Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Эмблема винодельни Vinabani

© РИА Новости / Светлана Баева
В Vinabani вино действительно делают в бывшей бане. Дегустации — в женском отделении.
Эмблема марки — красный барашек. Тут держат стадо, которое кормят виноградной мезгой. Баранина, кстати, очень вкусная.
Здесь можно и переночевать. Правда, номера всего два, но скоро будет больше. Осенью предлагают попробовать молодое вино — хмельной напиток, еще не похожий на конечный продукт.
© РИА Новости / Светлана Баева Винодельня Vinabani
Винодельня Vinabani - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Винодельня Vinabani
Юрий раскрывает и другие секреты. Средняя себестоимость бутылки вина в России — 150 рублей. Поэтому качественное вполне может стоить 300. По такой цене его и продают в фирменном магазине.
Но есть экземпляры и подороже. Например, "33,3" — купаж из трех сортов (100 процентов не делится на три без остатка), "Отец" — сделанное в честь основателя Vinabani. Производится с 2011-го, вышло лишь четыре серии.

Терруар в подарок

На винодельне "Саркел" практикуют энотерапию. А специализируются тоже на автохтонных сортах — "цимлянский черный", "красностоп золотовский", "сибирьковый", "ладанный".
© РИА Новости / Светлана Баева Схема виноградников усадьбы "Саркел"
Усадьба Саркел - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Схема виноградников усадьбы "Саркел"
Тут можно погулять по территории, приобрести отличный и недорогой сыр — делают по соседству. В дегустационном зале есть "стена славы", где гости делятся впечатлениями и пожеланиями. Отзывы не только из России, но и, например, из Бангладеш, Голландии.
Вино туристы хвалят. Особенно премиальное, то самое "Цимлянское", о котором писал Пушкин.
Владелец Игорь Губин когда-то работал в "Цимлянских винах", где ему и преподнесли подарок на рождение дочери — право аренды участка в 13,2 гектара. Эту землю завод не использовал.
© РИА Новости / Светлана Баева

Усадьба "Саркел"

Усадьба Саркел
1 из 2

Усадьба "Саркел"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Продукция усадьбы "Саркел"

Усадьба Саркел
2 из 2

Продукция усадьбы "Саркел"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Усадьба "Саркел"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Продукция усадьбы "Саркел"

© РИА Новости / Светлана Баева

Всем — шампанское!

"Цимлянское" делают еще с хазарских времен, первые черенки привезли когда-то с земель нынешнего Дагестана.
С 1786-го выращивают виноград, перерабатывают и выпускают тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием "Долина Дона". Более 20 сортов.
Даже у известных (как, например, "каберне"), растущих здесь, есть свои особенности. И конечно, терруары идеальны для автохтонов.
© РИА Новости / Светлана Баева

Завод "Цимлянские вина"

Винодельня Цимлянские вина
1 из 2

Завод "Цимлянские вина"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Бочки на заводе "Цимлянские вина"

Винодельня Цимлянские вина
2 из 2

Бочки на заводе "Цимлянские вина"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Завод "Цимлянские вина"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Бочки на заводе "Цимлянские вина"

© РИА Новости / Светлана Баева
В 1930-х крестьянские хозяйства объединили в Цимлянский виноградный совхоз. Основными сортами были "цимлянский черный", "плечистик", "шампанчик". Потом — война, после еще и наводнение случилось. Кусты пришлось пересаживать, но уже в 1962-м заработал завод игристых вин. Задачу его руководству поставили такую: у каждого советского человека должна быть бутылка шампанского на столе на Новый год.
Игристые здесь делают на любой вкус и цвет: белое, красное (в том числе брют, что редкость), розовое.
© РИА Новости / Светлана Баева"Цимлянские вина"
Винодельня Цимлянские вина - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
"Цимлянские вина"

Золотая медаль

В 1968-м игристое "Цимлянских вин" удостоили золотой медали в Румынии. Завод брал призы на London International Wine Fair, International Wine and Spirit Competition, Decanter World Wine Awards и других конкурсах.
Кстати, в прошлом году на Decanter World Wine Awards получили серебряные и бронзовые медали и четыре вина "Ведерниковъ". Вот разве что в раскрученный World’s Best Vineyards донские хозяйства пока не входят. Но это впереди: есть все шансы потеснить и зарубежных коллег, и соседей.
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