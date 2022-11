https://ria.ru/20221117/vino-1832157702.html

В Москве прошел первый "Салон вин Севастополь"

В Москве прошел первый "Салон вин Севастополь"

2022-11-17T12:55

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве в Центре современного искусства "Винзавод" прошел первый "Салон вин Севастополь", где гости могли не только попробовать лучшие напитки региона и узнать секреты производства, но и спланировать будущее путешествие по эномаршруту. О том, где пробовать лучшее игристое и куда уже пора записываться на экскурсии, – в материале РИА Новости. Своей дорогойСвою продукцию на салоне представили 26 хозяйств, большинство из них участвуют в проекте "Терруар Севастополь". Он предполагает создание "винной дороги", которая объединит в себе практически все винодельни региона."Идея такого маршрута по Севастополю – замечательная, мы ее продвигаем уже с 2015 года. На самом деле, нас больше чем 26: более 40 хозяйств. Кто-то посадил виноградники, кто-то уже хочет строиться", – рассказал Рем Акчурин, винодел в третьем поколении. Хозяйство Акчурина, по его словам, – это 72 гектара собственных виноградников в долине реки Черная. "Мы с прошлого года стали активно принимать туристов. Заканчиваем наш новый комплекс. Не просто винодельня, а еще ресторан и гостиница", – рассказал Рем. Также в планах – создать программу, чтобы у гостей была возможность окунуться в сельскую жизнь, соприкоснуться с трудом на земле. "Желающих много, но мы пока готовим этот продукт, в следующем году запустим", – пообещал винодел.Все покажем и расскажем"Винный туризм – это про раскрыть двери, показать, кто ты есть на самом деле, потому что в соцсетях-то можно демонстрировать все, что угодно. А когда турист посмотрел на процесс своими глазами, поучаствовал в сборе ягоды – он сразу понимает, его ли это", – говорит винодел Павел Швец, основатель UPPA Winery."Мы пропагандируем культурное выпивание, дегустации. Можно приехать с детьми, у нас прекрасная площадка в арт-парке", – объяснил бренд-амбассадор Максим Ткачиборода. Здесь предлагаются экскурсии по виноградникам, обеды и ужины в ресторане на крыше. Еще, по словам Максима, можно не просто принять участие в сборе ягод, "но и подавить их ногами, как Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивой".Коммерческий директор винодельни "Усадьба Перовских" Алексей Борисов рассказывает о доме-музее основателей хозяйства и подвалах – там и экскурсии, и дегустации. Еще попробовать вино можно в беседке посреди лоз.Тихое и не оченьХозяйство "Золотая Балка" со 133-летней историей – известная точка на карте винного туризма в Крыму и Севастополе. Тут проводились фестивали, пока их приостановили, но рассчитывают вернуться к таким праздникам.Их коллеги из Loco Cimbali Winery, расположенной в Балаклаве, говорят о автомобильном и пешеходном винном маршруте Севастополя. Ходить, оказывается, много не нужно. "Можно оставить машину на парковке в Балаклаве и за пять-семь минут мимо виноградников добраться до основного здания Loco Cimbali", – объясняет руководитель проекта Николай Скиба.Кстати, объединить в маршруте "Золотую Балку" и Loco Cimbali будет интересно. Они – ближайшие соседи и коллеги по терруару. И, если конек первой – игристые, то вторая специализируется на тихих винах, которые делаются под управлением легендарного крымского энолога Олега Репина.И одна пивоварняНеожиданным гостем салона стала пивоварня "Якорь", это тоже крымский специалитет. Сам завод находится в Евпатории, но хмельной напиток он производит из винограда, выращенного на терруарах Севастополя. Посещение пивоварни – это уже скорее промышленный, чем сельский туризм. Но есть путешественники, которым интересны именно заводы. Недовольных, по словам основателя Ильи Защука, не было.Интерес растетСудя по успеху салона, который собрал настолько большое число любителей вина, сомелье, виноделов, что в гардеробе кончились номерки, популярность отечественных вин и энотуризма растет очень быстро. Исключительность севастопольского вина, объяснили организаторы, складывается из нескольких факторов. Для начала это история – еще две тысячи лет назад находившийся на этих территориях древний полис Херсонес Таврический культивировал виноградники. Местные терруары позволяют производить напитки практически всех возможных стилей. Растут здесь как международные, так и автохтонные сорта. Кроме того, виноделы стремятся к биоразнообразию и ограничивают использование пестицидов, гербицидов.По качеству, говорят эксперты, наши напитки не уступают иностранным. В прошлом году виноградники трех российских виноделен вошли в рейтинг лучших по версии World’s Best Vineyards. Правда, они расположены в Краснодарском крае. Но в путеводителе 50 Best Tastes of Russia винодельня из Севастополя – на шестом месте, да и в рейтинге Forbes Top100Wines.ru, вышедшем в декабре 2021-го, напитки, рожденные в этом регионе, также в числе лидеров.

