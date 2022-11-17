12:55 17.11.2022 (обновлено: 12:56 17.11.2022)
В Москве прошел первый "Салон вин Севастополь"
На "Салоне вин Севастополь" в Москве представили лучшие напитки и туристический маршрут
© Фото : Владимир Канчер/@vkancherСалон вин Севастополя
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве в Центре современного искусства "Винзавод" прошел первый "Салон вин Севастополь", где гости могли не только попробовать лучшие напитки региона и узнать секреты производства, но и спланировать будущее путешествие по эномаршруту. О том, где пробовать лучшее игристое и куда уже пора записываться на экскурсии, – в материале РИА Новости.
Своей дорогой
Свою продукцию на салоне представили 26 хозяйств, большинство из них участвуют в проекте "Терруар Севастополь". Он предполагает создание "винной дороги", которая объединит в себе практически все винодельни региона.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкВиноградники винодельческого хозяйства "UPPA Winery" в селе Родное Балаклавского района Севастополя
Виноградники винодельческого хозяйства "UPPA Winery" в селе Родное Балаклавского района Севастополя
"Идея такого маршрута по Севастополю – замечательная, мы ее продвигаем уже с 2015 года. На самом деле, нас больше чем 26: более 40 хозяйств. Кто-то посадил виноградники, кто-то уже хочет строиться", – рассказал Рем Акчурин, винодел в третьем поколении.
"Мы хотим, чтобы гости могли на неделю как минимум остаться в нашем регионе и попробовать все вина, которые мы делаем", – добавил он.
Хозяйство Акчурина, по его словам, – это 72 гектара собственных виноградников в долине реки Черная. "Мы с прошлого года стали активно принимать туристов. Заканчиваем наш новый комплекс. Не просто винодельня, а еще ресторан и гостиница", – рассказал Рем.
Также в планах – создать программу, чтобы у гостей была возможность окунуться в сельскую жизнь, соприкоснуться с трудом на земле. "Желающих много, но мы пока готовим этот продукт, в следующем году запустим", – пообещал винодел.
Все покажем и расскажем
"Винный туризм – это про раскрыть двери, показать, кто ты есть на самом деле, потому что в соцсетях-то можно демонстрировать все, что угодно. А когда турист посмотрел на процесс своими глазами, поучаствовал в сборе ягоды – он сразу понимает, его ли это", – говорит винодел Павел Швец, основатель UPPA Winery.
© Фото : Владимир Канчер/@vkancherПавел Швец
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
Павел Швец
"Мы пропагандируем культурное выпивание, дегустации. Можно приехать с детьми, у нас прекрасная площадка в арт-парке", – объяснил бренд-амбассадор Максим Ткачиборода.
Здесь предлагаются экскурсии по виноградникам, обеды и ужины в ресторане на крыше. Еще, по словам Максима, можно не просто принять участие в сборе ягод, "но и подавить их ногами, как Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивой".
Коммерческий директор винодельни "Усадьба Перовских" Алексей Борисов рассказывает о доме-музее основателей хозяйства и подвалах – там и экскурсии, и дегустации. Еще попробовать вино можно в беседке посреди лоз.
Тихое и не очень
Хозяйство "Золотая Балка" со 133-летней историей – известная точка на карте винного туризма в Крыму и Севастополе. Тут проводились фестивали, пока их приостановили, но рассчитывают вернуться к таким праздникам.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Девушка фотографируется на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Их коллеги из Loco Cimbali Winery, расположенной в Балаклаве, говорят о автомобильном и пешеходном винном маршруте Севастополя. Ходить, оказывается, много не нужно. "Можно оставить машину на парковке в Балаклаве и за пять-семь минут мимо виноградников добраться до основного здания Loco Cimbali", – объясняет руководитель проекта Николай Скиба.
Кстати, объединить в маршруте "Золотую Балку" и Loco Cimbali будет интересно. Они – ближайшие соседи и коллеги по терруару. И, если конек первой – игристые, то вторая специализируется на тихих винах, которые делаются под управлением легендарного крымского энолога Олега Репина.
Как открыть вино
И одна пивоварня
Неожиданным гостем салона стала пивоварня "Якорь", это тоже крымский специалитет. Сам завод находится в Евпатории, но хмельной напиток он производит из винограда, выращенного на терруарах Севастополя.
Посещение пивоварни – это уже скорее промышленный, чем сельский туризм. Но есть путешественники, которым интересны именно заводы. Недовольных, по словам основателя Ильи Защука, не было.
Интерес растет
Судя по успеху салона, который собрал настолько большое число любителей вина, сомелье, виноделов, что в гардеробе кончились номерки, популярность отечественных вин и энотуризма растет очень быстро.
Исключительность севастопольского вина, объяснили организаторы, складывается из нескольких факторов. Для начала это история – еще две тысячи лет назад находившийся на этих территориях древний полис Херсонес Таврический культивировал виноградники.
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
На лекции Салона вин Севастополь
1 из 2
На лекции Салона вин Севастополь
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
Очередь перед входом на Салон вин Севастополя
2 из 2
Очередь перед входом на Салон вин Севастополя
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
1 из 2
На лекции Салона вин Севастополь
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
2 из 2
Очередь перед входом на Салон вин Севастополя
© Фото : Владимир Канчер/@vkancher
Местные терруары позволяют производить напитки практически всех возможных стилей. Растут здесь как международные, так и автохтонные сорта. Кроме того, виноделы стремятся к биоразнообразию и ограничивают использование пестицидов, гербицидов.
По качеству, говорят эксперты, наши напитки не уступают иностранным. В прошлом году виноградники трех российских виноделен вошли в рейтинг лучших по версии World’s Best Vineyards. Правда, они расположены в Краснодарском крае. Но в путеводителе 50 Best Tastes of Russia винодельня из Севастополя – на шестом месте, да и в рейтинге Forbes Top100Wines.ru, вышедшем в декабре 2021-го, напитки, рожденные в этом регионе, также в числе лидеров.