Первые иностранцы отправились в тур по "Винным дорогам Боспорского царства"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первые иностранные туристы отправились в путешествие "Винные дороги Боспорского царства", тур входит в большой проект "Золотое кольцо Боспорского царства" в южных регионах России, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Первая группа иностранных туристов уже отправилась по Золотому кольцу Боспора и оценивает уникальный турпродукт. В ее составе гости из Австрии, Словении и Японии. Они посетят археологический заповедник "Горгиппия", древний Пантикапей в Керчи – столицу Боспорского царства, памятники античности Севастополя и другие объекты культурно-исторического наследия", - пояснили в оргкомитете.
Новое винно-гастрономическое путешествие летнего сезона 2019 года "Винные дороги Боспорского царства" запущено 22 мая. Тур рассчитан как на российских, так и иностранных путешественников. "В "Абрау-Дюрсо" и "Фанагории" для туристов созданы яркие экспозиции античной истории, которые рассказывают об исторических корнях виноделия в регионе. "Гай-Кодзор", "Долина Лефкадия", "Усадьба Мысхако" и "Поместье Голубицкое" работают по принципу французских шато, где стандартную дегустацию дополнят натуральными продуктами – сырами, медом, фермерскими овощами и фруктами", - рассказали организаторы.
Гости смогут открыть для себя традиции виноградарства и виноделия на Юге России, познакомиться с опытом винных хозяйств, попробовать местные продукты, отметила член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Бэлла Тарасова.
Глобальный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" объединяет уникальное историческое наследие южных регионов России. Маршрут проходит по местам, где в античное время располагались города древнего государства на территории Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области.
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