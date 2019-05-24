Первые иностранцы отправились в тур по "Винным дорогам Боспорского царства"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первые иностранные туристы отправились в путешествие "Винные дороги Боспорского царства", тур входит в большой проект "Золотое кольцо Боспорского царства" в южных регионах России, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"Первая группа иностранных туристов уже отправилась по Золотому кольцу Боспора и оценивает уникальный турпродукт. В ее составе гости из Австрии, Словении и Японии. Они посетят археологический заповедник "Горгиппия", древний Пантикапей в Керчи – столицу Боспорского царства, памятники античности Севастополя и другие объекты культурно-исторического наследия", - пояснили в оргкомитете.

Новое винно-гастрономическое путешествие летнего сезона 2019 года "Винные дороги Боспорского царства" запущено 22 мая. Тур рассчитан как на российских, так и иностранных путешественников. "В "Абрау-Дюрсо" и "Фанагории" для туристов созданы яркие экспозиции античной истории, которые рассказывают об исторических корнях виноделия в регионе. "Гай-Кодзор", "Долина Лефкадия", "Усадьба Мысхако" и "Поместье Голубицкое" работают по принципу французских шато, где стандартную дегустацию дополнят натуральными продуктами – сырами, медом, фермерскими овощами и фруктами", - рассказали организаторы.

Гости смогут открыть для себя традиции виноградарства и виноделия на Юге России, познакомиться с опытом винных хозяйств, попробовать местные продукты, отметила член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Бэлла Тарасова.