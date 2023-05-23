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В Госдуму внесли проект о развитии виноделия и винного туризма в России - РИА Новости, 23.05.2023
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22:45 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/proekt-1873750818.html
В Госдуму внесли проект о развитии виноделия и винного туризма в России
В Госдуму внесли проект о развитии виноделия и винного туризма в России - РИА Новости, 23.05.2023
В Госдуму внесли проект о развитии виноделия и винного туризма в России
Сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект, направленный на развитие виноделия и винного туризма в России,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:45
2023-05-23T22:45
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект, направленный на развитие виноделия и винного туризма в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Законопроект предполагает закрепление возможности субъектов сельскохозяйственной деятельности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов винного туризма, позволяющих экономически эффективно, с соблюдением баланса рационального использования плодородных почв, виноградопригодных земель, обеспечивать дополнительную поддержку сельского хозяйства", - сказано в пояснительной записке. Документ вводит понятия "винный туризм" и "объекты винного туризма", а направления государственной политики в области виноградарства и виноделия дополняет содействием развитию винного туризма. Земли, занятые объектами винного туризма, включаются в состав земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект допускает строительство, реконструкцию и эксплуатацию капитальных и некапитальных строений и сооружений, предназначенных для размещения виноградарских и винодельческих предприятий, объектов винного туризма на участках, находящихся в собственности винодельческих хозяйств и включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель. Но регионы своими законами смогут устанавливать перечни муниципальных образований, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов винного туризма на таких землях. Одновременно устанавливается, что субъектами туристической деятельности на виноградопригодных землях могут быть только винодельческие хозяйства, осуществляющие производство винодельческой продукции в установленном законодательством порядке. "То есть только те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции и осуществляют производство вина", - поясняют разработчики. Данные ограничения, согласно пояснительной записке, направлены на недопущение на этот рынок недобросовестных предпринимателей, которые фактически, не имея никакого отношения к виноделию, под видом "винного туризма", будут осуществлять организацию досуга отдыхающих, что особенно актуально для регионов Азово-Черноморского побережья.
https://ria.ru/20230407/vino-1863872025.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о развитии виноделия и винного туризма в России

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект о развитии виноделия и винного туризма в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВина на полках
Вина на полках - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вина на полках. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект, направленный на развитие виноделия и винного туризма в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект предполагает закрепление возможности субъектов сельскохозяйственной деятельности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов винного туризма, позволяющих экономически эффективно, с соблюдением баланса рационального использования плодородных почв, виноградопригодных земель, обеспечивать дополнительную поддержку сельского хозяйства", - сказано в пояснительной записке.
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Документ вводит понятия "винный туризм" и "объекты винного туризма", а направления государственной политики в области виноградарства и виноделия дополняет содействием развитию винного туризма. Земли, занятые объектами винного туризма, включаются в состав земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроект допускает строительство, реконструкцию и эксплуатацию капитальных и некапитальных строений и сооружений, предназначенных для размещения виноградарских и винодельческих предприятий, объектов винного туризма на участках, находящихся в собственности винодельческих хозяйств и включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель. Но регионы своими законами смогут устанавливать перечни муниципальных образований, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов винного туризма на таких землях.
Одновременно устанавливается, что субъектами туристической деятельности на виноградопригодных землях могут быть только винодельческие хозяйства, осуществляющие производство винодельческой продукции в установленном законодательством порядке. "То есть только те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции и осуществляют производство вина", - поясняют разработчики.
Данные ограничения, согласно пояснительной записке, направлены на недопущение на этот рынок недобросовестных предпринимателей, которые фактически, не имея никакого отношения к виноделию, под видом "винного туризма", будут осуществлять организацию досуга отдыхающих, что особенно актуально для регионов Азово-Черноморского побережья.
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