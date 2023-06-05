https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

Названы лучшие объекты гастрономического туризма России

Названы лучшие объекты гастрономического туризма России - РИА Новости, 05.06.2023

Названы лучшие объекты гастрономического туризма России

Эксперты составили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2023 года по результатам голосования ведущих рестораторов, шефов, сомелье и... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:43

2023-06-05T10:43

2023-06-05T10:43

туризм

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туризм

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абрау-дюрсо

куда поехать

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2023 года по результатам голосования ведущих рестораторов, шефов, сомелье и специалистов самых разных специальностей сферы.В Топ-50 традиционно попали не только крупные, успешные и знаменитые, но и небольшие и начинающие компании. Семейные фермы с гостевым подворьем и бутик-отели с собственным пляжем, гигантские туристические комплексы премиального уровня с архитектурой от ведущих мировых дизайн-бюро, уникальные арт-парки, отреставрированные гостевые дома с двухсотлетней историей.На первом месте оказался центр туризма "Абрау-Дюрсо" в одноименном селе в Краснодарском крае. Там можно посетить виноградники, винодельни, рестораны, попасть на дегустации, фестивали.На втором месте "Коломенская пастила". Повод для посещения: традиционная русская пастила, яблоневый сад, салонные чаепития, лавка, экскурсии, атмосфера центра старинного российского города с минимальными вкраплениями новизны.На третьем - Никола-Ленивец: крупнейший арт-парк Европы в Калужской области. Это 650 гектаров творческих экспериментов в самых разных областях (от искусства до экофермерства), архитектура, арт-объекты, гостевые дома, палаточный лагерь, продукты, произведённые без химических удобрений, рестораны, кафе с простой едой на каждый день, гастроли ведущих шефов, мастер-классы, фестивали, концерты.На четвертом – горный курорт в Сочи "Красная поляна". На пятом – экопарк в Тульской области "Ясно поле".Также в списке винодельческое хозяйство из Краснодарского края "Долина Лефкадия", столичный ресторан высокой кухни Аркадия Новикова и шеф-повара Артёма Естафьева Artest, ресторанно-дегустационный комплекс Кубани Chateau de Talu, проект Вадима Дымова в Суздале - сельскохозяйственное производство полного цикла, гостевые дома премиального уровня, гастрономические рестораны и "Дымов Керамика". На десятое место попал агротуристический комплекс с винодельней из Краснодарского края Chateau Pinot. С полным списком победилей можно познакомиться на сайте проекта.

https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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