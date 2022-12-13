https://ria.ru/20221213/krym-1838026832.html

В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма

В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма - РИА Новости, 13.12.2022

В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма

Более 70 тысяч человек c начала года посетили новый центр винного туризма Winepark на южном берегу Крыма, где выпустили первые экземпляры собственной продукции, РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:57

2022-12-13T03:57

2022-12-13T03:57

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

mriya resort & spa

республика крым

ялта

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733473521_0:1:3414:1921_1920x0_80_0_0_ced37338fc3a05bb21d809a35a2b80b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч человек c начала года посетили новый центр винного туризма Winepark на южном берегу Крыма, где выпустили первые экземпляры собственной продукции, сообщила пресс-служба Mriya Resort & SPA.Туристы побывали на экскурсиях по производству, фестивалях и в винотеке парка, в которой 40 процентов годовых продаж делает робот-сомелье.Начиная с 9 декабря центр винного туризма Winepark перестал быть только туристическим пространством и впервые представил лимитированный тираж собственного вина. В линейку вошли три напитка: два негоциантских белых (тиражом 9,2 тысячи бутылок кокура, шесть тысяч шардоне) и одно розе из винограда, выращенного на территории парка (мурведр, около тысячи бутылок). Весной 2023 года будет представлена полная линейка вин WINEPARK тиражом 35 тысяч бутылок, отметили в компании.Проект по созданию центра винного туризма в Крыму инициирован ООО "Горизонт-Сервис", инвестсоглашение по проекту между инвестором и республикой было подписано в июне 2015 года. Центр создан в селе Оползневом на площади около 30 гектаров на территории Mriya Resort & SPA. Власти Крыма ранее сообщали, что в проект инвестировано 4 миллиарда рублей. Планируется, что новый объект смогут посещать до 100 тысяч туристов год.

https://ria.ru/20221117/vino-1832157702.html

республика крым

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, mriya resort & spa, республика крым, ялта, куда поехать, отдых на море, вино