https://ria.ru/20221213/krym-1838026832.html
В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма
В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма - РИА Новости, 13.12.2022
В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма
Более 70 тысяч человек c начала года посетили новый центр винного туризма Winepark на южном берегу Крыма, где выпустили первые экземпляры собственной продукции, РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:57
2022-12-13T03:57
2022-12-13T03:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч человек c начала года посетили новый центр винного туризма Winepark на южном берегу Крыма, где выпустили первые экземпляры собственной продукции, сообщила пресс-служба Mriya Resort & SPA.Туристы побывали на экскурсиях по производству, фестивалях и в винотеке парка, в которой 40 процентов годовых продаж делает робот-сомелье.Начиная с 9 декабря центр винного туризма Winepark перестал быть только туристическим пространством и впервые представил лимитированный тираж собственного вина. В линейку вошли три напитка: два негоциантских белых (тиражом 9,2 тысячи бутылок кокура, шесть тысяч шардоне) и одно розе из винограда, выращенного на территории парка (мурведр, около тысячи бутылок). Весной 2023 года будет представлена полная линейка вин WINEPARK тиражом 35 тысяч бутылок, отметили в компании.Проект по созданию центра винного туризма в Крыму инициирован ООО "Горизонт-Сервис", инвестсоглашение по проекту между инвестором и республикой было подписано в июне 2015 года. Центр создан в селе Оползневом на площади около 30 гектаров на территории Mriya Resort & SPA. Власти Крыма ранее сообщали, что в проект инвестировано 4 миллиарда рублей. Планируется, что новый объект смогут посещать до 100 тысяч туристов год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, mriya resort & spa, республика крым, ялта, куда поехать, отдых на море, вино
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Mriya Resort & Spa, Республика Крым, Ялта, куда поехать, Отдых на море, Вино
В Крыму рассказали, сколько гостей посетили центр винного туризма
Центр винного туризма Winepark в Крыму с начала года посетили более 70 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч человек c начала года посетили новый центр винного туризма Winepark на южном берегу Крыма, где выпустили первые экземпляры собственной продукции, сообщила пресс-служба Mriya Resort & SPA.
Туристы побывали на экскурсиях по производству, фестивалях и в винотеке парка, в которой 40 процентов годовых продаж делает робот-сомелье.
Начиная с 9 декабря центр винного туризма Winepark перестал быть только туристическим пространством и впервые представил лимитированный тираж собственного вина. В линейку вошли три напитка: два негоциантских белых (тиражом 9,2 тысячи бутылок кокура, шесть тысяч шардоне) и одно розе из винограда, выращенного на территории парка (мурведр, около тысячи бутылок). Весной 2023 года будет представлена полная линейка вин WINEPARK тиражом 35 тысяч бутылок, отметили в компании.
Проект по созданию центра винного туризма в Крыму инициирован ООО "Горизонт-Сервис", инвестсоглашение по проекту между инвестором и республикой было подписано в июне 2015 года. Центр создан в селе Оползневом на площади около 30 гектаров на территории Mriya Resort & SPA. Власти Крыма ранее сообщали, что в проект инвестировано 4 миллиарда рублей. Планируется, что новый объект смогут посещать до 100 тысяч туристов год.