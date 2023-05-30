https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html

Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту

Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту - РИА Новости, 30.05.2023

Границы на замке: почему российских туристов разворачивают в аэропорту

Сезон отпусков вот-вот начнется, туры раскупают, объявляют о новых чартерах. Но даже оплаченная путевка — не гарантия, что проблем не будет. Например, восемь... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:09

туризм

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проблемы - туризм

туристы

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паспорт

граница

южная корея

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сезон отпусков вот-вот начнется, туры раскупают, объявляют о новых чартерах. Но даже оплаченная путевка — не гарантия, что проблем не будет. Например, восемь миллионов россиян — невыездные из-за долгов. Да и в страну назначения могут не пустить. О том, почему так происходит, — в материале РИА Новости.Должники, невыездные"Есть более миллиона человек, которым нельзя путешествовать за границу: федеральные госслужащие, причастные к гостайне, — говорит гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Им априори придется отдыхать внутри России. А к январю 2023-го приставы заблокировали выезд восьми миллионам должников".В декабре 2021-го таких было 4,6 миллиона. Запрет вводят при долге более десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда жизни, здоровью, ущерба от преступления. В иных случаях закон устанавливает порог в 30 тысяч рублей, поясняет кандидат юридических наук, соучредитель правового агентства "Реакция" Олеся Аблезгова. Но если долг не выплачивали более двух месяцев, могут не выпустить и при сумме в десять тысяч."Недавно приняли закон об электронных повестках, — уточняет эксперт. — Их, согласно новым правилам, онлайн направляют гражданину. Повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете на сайте госуслуг. Тогда же вводят запрет на выезд из страны".Недействительный паспортНа прошлой неделе Госдума приняла поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". По сути ничего не изменилось: как и раньше, любые несанкционированные изменения и дополнения, внесенные в загранпаспорт, делают его недействительным.Олеся Аблезгова приводит пример: у многих россиян, посетивших Таиланд, в документе остались следы от степлера. Дело в том, что некоторое время назад пограничная служба Королевства прикрепляла миграционные карточки непосредственно в паспорт. Есть вероятность, что его при таком повреждении признают недействительным.При изменении фамилии, например при замужестве, у туриста есть месяц, чтобы поменять документ. Иначе могут развернуть на границе, а паспорт изъять для проверки.Внимательно стоит относиться и к путешествиям с несовершеннолетним. Если ребенок путешествует самостоятельно или в сопровождении третьих лиц, необходима доверенность от одного из родителей. Иначе не выпустят. При путешествии с матерью или отцом согласие от второго на выезде не нужно. Однако для въезда в некоторые страны оно может понадобиться.Штрафов нахваталиДопустим, российская граница пройдена, но впереди еще одна — там тоже могут возникнуть проблемы. "Некоторые страны требуют, чтобы срок годности паспорта превышал определенное количество месяцев (обычно три-шесть. — Прим. ред.) на момент въезда, — напоминает двукратный чемпион Европы по борьбе и опытный турист Саловати Саидзода. — Если документ скоро истекает — могут не впустить". По идее, путешественника с заканчивающимся паспортом должны отсеять еще на этапе покупки тура или авиабилета, но бывают исключения.Долги — тоже среди проблем на границе. "В Италии частенько случалось — туристы машину напрокат взяли, штрафов нахватали. Через три месяца приходит письмо: ребята, у вас долг в две тысячи евро, — рассказывает глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. — Путешественники проигнорировали и забыли. Прошли годы, а штрафы остались. Потом человек едет, а его не пускают, несмотря на наличие визы".Неоплаченный штраф, подтверждает Олеся Аблезгова, — основание для отказа во въезде во многие страны, в том числе в любимую россиянами Турцию.Георгий Мохов уточняет, что есть внутренние базы, миграционные, таможенные, пограничные, правоохранительные. Если турист в них присутствует, например совершил какое-то нарушение, ему могут поставить эмбарго на въезд.Высылают самолетамиОдна из самых распространенных причин отказа во въезде — сомнения в реальных целях визита. "Наиболее строгие в этом плане страны — Израиль и Южная Корея", – говорит менеджер агентства по трудоустройству за рубежом "Границ нет" Елена Григорьева. Дело в том, что туда заезжает огромное количество трудовых мигрантов. Причины — высокие зарплаты, возможность найти неквалифицированную работу без знания языка и опыта."Несколько лет назад я прилетел в Эйлат на юге Израиля, — вспоминает президент Фонда правовой поддержки граждан "Отечество" Артем Ананьев. — Уже от трапа самолета до дверей аэропорта всех внимательно осматривали ходившие кругами военные, причем с собаками. Около 30 из 170 пассажиров нашего рейса, включая меня, сразу же поместили в маленькую комнату, где, кроме скамеек, ничего не было".Потом последовал допрос, осмотр всех вещей, содержимого телефона. Юрист рассказывает, что его в итоге впустили. Как выяснилось позже, самолет не имел права взлетать, пока не заберет домой всех пассажиров, которым отказали. Для этих целей, добавляет эксперт, "на каждый обратный рейс из Израиля авиакомпании бронируют десять процентов мест". Среди "отказников", по словам Ананьева, оказались в основном молодые незамужние девушки, мужчины преимущественно неславянской наружности и несколько семейных пар, в том числе с детьми."В Израиле вообще очень бережно и внимательно относятся к визовому режиму и целям пребывания. Они это отслеживают по внутренним каналам, которые не раскрывают, — поясняет Георгий Мохов. — Бывает, девушка покупает путевку, едет в обычный тур и ее разворачивают".По словам эксперта, такое может произойти, если путешественник ранее просрочил сроки пребывания, попался на незаконной работе, совершил правонарушение.В начале года проблемы при въезде в Аргентину возникли у беременных россиянок. Пограничники засомневались в том, что их цель — туризм, а не желание родить и остаться в стране.Как обезопасить себя"К сожалению, сотрудники могут ошибаться и не пустить в страну настоящих туристов, — говорит Елена Григорьева. — Дабы избежать подозрений, нужно всегда заботиться о том, чтобы у вас был обратный билет и забронированная гостиница".Также, по ее словам, преимуществом может стать список мест, достопримечательностей и мероприятий, которые вы планируете посетить.Эксперты советуют внимательно изучить правила въезда, заплатить долги, урегулировать юридические вопросы. Иначе можно не только остаться без отдыха, но и потратиться. "Обычно, если туриста не впускают в страну, ему приходится улетать домой за свой счет, что бывает крайне затруднительно, так как прямых рейсов в Россию сейчас меньше", — отмечает юрист Данил Стренин."Все расходы и убытки, связанные с запретом на выезд за границу, человек несет самостоятельно, — подтверждает эксперт — юрист гражданской практики консалтинговой группы "Гебель и партнеры" Александр Жалнин. — Никаких компенсаций за купленные билеты, забронированные отели не предусмотрено".Замдиректора филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева уточнила: если туриста развернули на границе — полисом от невыезда это не покрывается.В компании "Ингосстрах" подчеркнули, что страховые случаи определяются в зависимости от причин отказа. А также от условий страхования по полису. Но если путешественник сам виноват в том, что пересечь границу не удалось, ни туроператор, ни страховщик деньги не вернет.

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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