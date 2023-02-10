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В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок - РИА Новости, 10.02.2023
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Туризм
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В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок
В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок - РИА Новости, 10.02.2023
В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок
Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной, пишет газета La Nacion РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:55
2023-02-10T21:16
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев — РИА Новости. Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной, пишет газета La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно."Существует порядок действий, в случае если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях", — отметила она.По словам Кариньяно, сами девушки признавались, что приехали не с целью туризма."Они сами это говорили. Чтобы приехать и родить ребенка, имея гражданство не МЕРКОСУР (объединение стран Южной Америки. — Прим. ред.), они должны обратиться в консульство и объяснить мотивы, почему они хотят приехать и родить ребенка в Аргентине", — добавила она. По данным службы, только на одном рейсе "Эфиопских авиалиний" в Аргентину прилетели 33 россиянки на последних сроках беременности. Ранее сообщалось, что власти не пустили в страну шестерых беременных женщин из России. Сейчас они находятся в аэропорту в Аргентине, причем три из них — уже не один день.
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аргентина, южная америка, туризм, новости - туризм
Туризм, Аргентина, Южная Америка, Туризм, Новости - Туризм
19:55 10.02.2023 (обновлено: 21:16 10.02.2023)
 
В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок

В Аргентине заявили, что не пустили шестерых беременных россиянок из-за ложной цели визита

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев — РИА Новости. Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной, пишет газета La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно.
"Существует порядок действий, в случае если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях", — отметила она.
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По словам Кариньяно, сами девушки признавались, что приехали не с целью туризма.
"Они сами это говорили. Чтобы приехать и родить ребенка, имея гражданство не МЕРКОСУР (объединение стран Южной Америки. — Прим. ред.), они должны обратиться в консульство и объяснить мотивы, почему они хотят приехать и родить ребенка в Аргентине", — добавила она.
По данным службы, только на одном рейсе "Эфиопских авиалиний" в Аргентину прилетели 33 россиянки на последних сроках беременности.
Ранее сообщалось, что власти не пустили в страну шестерых беременных женщин из России. Сейчас они находятся в аэропорту в Аргентине, причем три из них — уже не один день.
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