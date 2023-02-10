https://ria.ru/20230210/rossiyanki-1851306468.html

В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок

В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок - РИА Новости, 10.02.2023

В Аргентине объяснили, почему не пустили шестерых беременных россиянок

Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной, пишет газета La Nacion РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:55

2023-02-10T19:55

2023-02-10T21:16

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев — РИА Новости. Миграционная служба Аргентины не пустила в страну шестерых беременных россиянок, поскольку обозначенная ими цель визита оказалась ложной, пишет газета La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно."Существует порядок действий, в случае если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях", — отметила она.По словам Кариньяно, сами девушки признавались, что приехали не с целью туризма."Они сами это говорили. Чтобы приехать и родить ребенка, имея гражданство не МЕРКОСУР (объединение стран Южной Америки. — Прим. ред.), они должны обратиться в консульство и объяснить мотивы, почему они хотят приехать и родить ребенка в Аргентине", — добавила она. По данным службы, только на одном рейсе "Эфиопских авиалиний" в Аргентину прилетели 33 россиянки на последних сроках беременности. Ранее сообщалось, что власти не пустили в страну шестерых беременных женщин из России. Сейчас они находятся в аэропорту в Аргентине, причем три из них — уже не один день.

https://ria.ru/20230112/aviareys-1844450757.html

https://ria.ru/20220125/stambul-1769481681.html

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аргентина, южная америка, туризм, новости - туризм