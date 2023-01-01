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Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось - РИА Новости, 01.01.2023
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Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось
Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось - РИА Новости, 01.01.2023
Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось
Число россиян, которым на 1 декабря из-за долгов ограничили выезд из России, составило восемь миллионов, за тот же период прошлого года их было 4,6 миллиона,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:44
2023-01-01T19:52
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число россиян, которым на 1 декабря из-за долгов ограничили выезд из России, составило восемь миллионов, за тот же период прошлого года их было 4,6 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России. "В настоящее время в рамках восьми миллионов исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации. В аналогичном периоде 2021 года в рамках 4,6 миллиона исполнительных производств действовали постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации", — прокомментировали в ведомстве.В пресс-службе ФССП России отметили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ФССП России с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" или на портале госуслуг. Кроме того, сервис "Ход исполнительного производства" ФССП позволяет получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах.Ранее сообщалось, что временно ограничить выезд должника из России приставы могут, если у гражданина есть неоплаченная задолженность больше десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду. В случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из России. Если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга не сделал этого, то ему могут ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности десять тысяч рублей.
https://ria.ru/20221204/dolgi-1836170409.html
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, россия
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество, Россия
14:44 01.01.2023 (обновлено: 19:52 01.01.2023)
 
Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось

Число россиян, которым ограничили выезд из страны из-за долгов, составило восемь миллионов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник федеральной службы судебных приставов в аэропорту Пулково
Сотрудник федеральной службы судебных приставов в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудник федеральной службы судебных приставов в аэропорту Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число россиян, которым на 1 декабря из-за долгов ограничили выезд из России, составило восемь миллионов, за тот же период прошлого года их было 4,6 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России.
"В настоящее время в рамках восьми миллионов исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации. В аналогичном периоде 2021 года в рамках 4,6 миллиона исполнительных производств действовали постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации", — прокомментировали в ведомстве.
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В пресс-службе ФССП России отметили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ФССП России с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" или на портале госуслуг. Кроме того, сервис "Ход исполнительного производства" ФССП позволяет получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах.
Ранее сообщалось, что временно ограничить выезд должника из России приставы могут, если у гражданина есть неоплаченная задолженность больше десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду.
В случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из России. Если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга не сделал этого, то ему могут ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности десять тысяч рублей.
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