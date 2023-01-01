https://ria.ru/20230101/dolgi-1842730683.html

Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось

Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось - РИА Новости, 01.01.2023

Число должников, ограниченных в праве выезда из России, почти удвоилось

Число россиян, которым на 1 декабря из-за долгов ограничили выезд из России, составило восемь миллионов, за тот же период прошлого года их было 4,6 миллиона,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:44

2023-01-01T14:44

2023-01-01T19:52

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число россиян, которым на 1 декабря из-за долгов ограничили выезд из России, составило восемь миллионов, за тот же период прошлого года их было 4,6 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России. "В настоящее время в рамках восьми миллионов исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации. В аналогичном периоде 2021 года в рамках 4,6 миллиона исполнительных производств действовали постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации", — прокомментировали в ведомстве.В пресс-службе ФССП России отметили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ФССП России с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" или на портале госуслуг. Кроме того, сервис "Ход исполнительного производства" ФССП позволяет получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах.Ранее сообщалось, что временно ограничить выезд должника из России приставы могут, если у гражданина есть неоплаченная задолженность больше десяти тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду. В случае иных задолженностей, сумма которых превышает 30 тысяч рублей, гражданам также могут запретить уезжать из России. Если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга не сделал этого, то ему могут ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности десять тысяч рублей.

https://ria.ru/20221204/dolgi-1836170409.html

https://ria.ru/20221218/kredit-1839476981.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, россия