https://ria.ru/20230810/alimenty-1889329585.html

Алименты после 18 лет: в каких ситуациях положено платить ребенку

Алименты после 18 лет: платят ли учащемуся ребенку или инвалиду в России

Алименты после 18 лет: в каких ситуациях положено платить ребенку

По закону платить алименты на ребенка полагается до его совершеннолетия. Однако в отдельных случаях на них можно претендовать и после 18 лет. Как и при каких... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:19

2023-08-10T17:19

2023-08-10T17:19

россия

алименты

долг

семья

дети

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По закону платить алименты на ребенка полагается до его совершеннолетия. Однако в отдельных случаях на них можно претендовать и после 18 лет. Как и при каких условиях выплачиваются алименты совершеннолетним детям в 2023 году - в материале РИА Новости.Алименты после 18 летОдна из обязанностей родителей - содержать детей до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. В том числе - посредством выплаты алиментов, размер которых определяется как по взаимному согласию сторон, так и решением суда (в тех случаях, когда договориться не удается). Однако законом также предусмотрен и ряд ситуаций, при которых право на получение алиментов сохраняется и после того, как гражданин отметит свой 18-й день рождения.Регулирующий законОсновной закон, который регулирует все наиболее важные аспекты, связанные с выплатой алиментов не только на детей, но и на других членов семьи - это Семейный кодекс. Особенности взыскания алиментов, их размер и другие нюансы, связанные с этим вопросом, прописаны в соответствующем разделе СК РФ.Кому положеныСтатья 85 СК РФ гласит, что “родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи”. На алименты после 18 лет вправе рассчитывать не имеющие возможности трудиться и при этом нуждающиеся в финансовой поддержке родителей совершеннолетние дети, т.е. условиями для выплат являются нетрудоспособность и нуждаемость. Верхняя возрастная граница, при достижении которой гражданин теряет право на алименты, законом не установлена.Ребенок-инвалидОграниченные возможности по здоровью - это одна из основных причин, по которой алименты могут выплачиваться ребенку и после достижения им 18-летнего возраста. Получателями алиментов после 18 лет в большинстве случаев являются инвалиды I и II группы, признанные недееспособными.Важный аспект - даже ребенок-инвалид должен доказать, что дополнительная материальная поддержка в виде алиментов в текущих обстоятельствах ему необходима. Окончательное решение в вопросе нуждаемости выносит суд, оценивая все обстоятельства.Обучающемуся очно студентуРаспространено мнение, что к категории нуждающихся в финансовой поддержке относятся и совершеннолетние студенты, которые получают высшее образование очно, поскольку они не имеют возможности работать и, соответственно, содержать себя.Однако закон не обязывает родителей материально поддерживать совершеннолетнего студента. Единственный возможный в данной ситуации вариант - если родителям удастся прийти к добровольному соглашению, то ежемесячные выплаты могут быть продлены до получения диплома.Размер алиментовВ соответствии с Семейным кодексом, если родителям совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка не удалось договориться по вопросу выплаты алиментов (в том числе - по их размеру), то окончательное решение примет суд. Он установит ежемесячную сумму, при этом в расчет будет приниматься не только семейное и материальное положение плательщика, но и другие интересы сторон. Об этом говорится в статьях 81 и 83 СК РФ.Зачастую размер алиментов на совершеннолетних недееспособных детей устанавливаться в виде фиксированной суммы. Если она определяется соглашением родителей, то они могут самостоятельно установить данный показатель. Однако даже в этом случае размер выплат не должен быть меньше того, который был бы назначен судом.Размер алиментов, которые взимаются в твердой денежной сумме, рассчитывается следующим образом: “Минимальное значение обычно равно половине прожиточного минимума на ребенка, действующего в конкретном регионе. Данный принцип назначения алиментов нормативно не закреплен, однако твердо вошел в судебную практику”, - говорит старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета “Синергия” Светлана Кубиевич.От уплаты алиментов родителя не освобождает даже официальный статус безработного.Как подать на алименты после 18 летАлименты, которые назначаются на ребенка до совершеннолетия и после 18 лет, с юридической точки зрения являются двумя разными видами выплат. А это значит, что даже в случае с ребенком-инвалидом после того, как он получит статус совершеннолетнего, необходимо обращаться за назначением алиментов повторно.Через судЕсли один из родителей отказывается добровольно помогать своему совершеннолетнему ребенку, который признан недееспособным, а уровень доходов не позволяет полностью покрыть его потребности, то к выплате алиментов могут принудить по решению суда. При этом установленная сумма может автоматически ежемесячно удерживаться из зарплаты.Подать заявление в суд для назначения алиментов может как родитель (опекун) нуждающегося совершеннолетнего ребенка, так и сам гражданин.К заявлению нужно приложить следующий перечень документов:Подать бумаги можно не только лично, но и через почту или электронные сервисы.Во время рассмотрения дела суд должен оценить, насколько ребенок действительно нуждается в финансовой поддержке родителей, может ли он самостоятельно выполнять простейшие бытовые функции без посторонней помощи.В случае положительного решения суда и получив на руки соответствующий исполнительный лист, ребенок или опекающий его родитель должны обратиться с этим документом к судебным приставам. Именно они обязаны заниматься взысканием алиментов с того родителя, который не желает добровольно помогать нуждающемуся.Добровольно через нотариусаРешить вопрос о регулярной материальной поддержке совершеннолетнего ребенка родители могут и без привлечения суда. Для этого можно подписать соглашение об уплате алиментов. Порядок его заключения регламентирует глава 16 Семейного кодекса РФ.Оно оформляется в письменной форме, а после должно быть заверено у нотариуса. В нем прописано, как, в какой форме и в каком размере будут выплачиваться алименты. Такой документ будет иметь силу исполнительного листа.В соответствии с Семейным кодексом подобное соглашение в любой момент можно изменить или расторгнуть, но только по взаимному соглашению сторон.Порядок выплатАлименты как на несовершеннолетнего, так и на достигшего 18 лет ребенка взыскиваются каждый месяц.“Если существует заверенное нотариусом соглашение или соответствующий исполнительный лист, то сумма алиментов будет удерживаться из зарплаты сотрудника, который обязан их выплачивать и перечисляться установленному получателю, - говорит Светлана Кубиевич. - Это осуществляется не позднее чем в течение 3 дней с момента выплаты зарплаты. При этом получатель может выбрать, в какой форме ему удобнее получать алименты: лично по месту работы плательщика, переводом по почте или на указанный банковский счет”.Выплата задолженности по алиментам после 18 летСовершеннолетие ребенка не избавляет гражданина от ответственности в том случае, если за предыдущий период образовался долг по алиментам на тогда еще несовершеннолетнего сына или дочь. Если в возникновении задолженности виноват плательщик, а суммы взыскивались на основании соответствующего документа (взаимное соглашение или выданный судом исполнительный документ), то после 18 дня рождения ребенка долг не аннулируется, а его взыскание будет продолжено. А вот новые выплаты (если для этого нет законных оснований) начисляться не будут.Порядок взыскания задолженности по алиментам после совершеннолетия ребенка такой же, как и до него. В случае, если приставы несмотря на наличие долга все же закрыли исполнительное производство, то данное решение можно оспорить в суде.Условия для освобождения от долгаГражданина могут освободить от уплаты алиментов на совершеннолетнего ребенка лишь в том случае, если исчезнут основания для назначения такой поддержки. Например, материальное положение сына или дочери улучшится настолько, что дополнительная финансовая помощь ему или ей больше не потребуется.Если веских оснований для отмены алиментов у плательщика нет, он может попробовать уменьшить их размер. То же касается и образовавшейся задолженности: законом предусмотрены основания, позволяющие как сократить сумму долга, так и полностью ее ликвидировать. Так, уменьшить размер алиментов или сумму долга можно в том случае, если у гражданина появились другие иждивенцы (к примеру, дети от следующего брака), если сам плательщик стал нетрудоспособным и так далее.

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https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

https://ria.ru/20230731/alimenty-1887374076.html

https://ria.ru/20230131/alimenty-1848809630.html

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https://ria.ru/20230801/otsrochka-1887538207.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, алименты, долг, семья, дети