Алименты на содержание супругов: право на получение, как оформить
© iStock.com / kieferpixРазвод
© iStock.com / kieferpix
Развод . Архивное фото
Оглавление
- Алименты на супругов
- Право на требование алиментов
- Особенности
- Имеет ли право на алименты гражданская жена
- Порядок взыскания
- Добровольно
- Через суд
- Размер суммы на содержание жены и мужа
- Как взыскать алименты на содержание супруга
- Заявление
- Документы
- Процедура
- Сроки и размер госпошлины
- В каких случаях суд откажет во взыскании алиментов
В некоторых случаях жена или муж могут взыскать алименты на свое содержание. Кто имеет право на такие выплаты, условия и порядок их взыскания с бывших супругов и в браке, основания для отказа – в материале РИА Новости.
Алименты на супругов
Согласно ст. 89 п.1 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Алиментные обязательства обеспечивают экономическую защиту более уязвимого супруга или бывшего супруга и помогают справедливо распределить ответственность по обеспечению обеих сторон в брачных отношениях и после развода.
Право на требование алиментов
"В России супруг имеет право требовать алименты от другого супруга, если он не может обеспечить себя из-за объективных причин", – комментирует Олег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области. Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, если финансовая поддержка отсутствует и между мужем и женой не заключалось соглашение об уплате алиментов, то право на их требование возникает в случае, когда один из супругов нуждается в финансовой поддержке, и сохраняется в течение брака и после развода.
© iStock.com / MotortionБеременная девушка
© iStock.com / Motortion
Беременная девушка. Архивное фото
Особенности
Людмила Решетникова, партнер юридической консалтинговой компании "ГР Консалтинг Сервисез", отмечает, что правом требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга обладают (п. 1 ст. 90, п. 8 ст. 169 СК РФ):
- бывшая беременная жена, если беременность наступила в период брака;
- бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;
- нуждающиеся бывшие жена/муж, фактически осуществляющие уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший таковым до расторжения брака или в течение года с момента его расторжения;
- нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста или возраста 55 лет и 60 лет (соответственно для женщин и для мужчин) не позднее, чем через пять лет с момента развода, если супруги состояли в браке длительное время.
Оксана Васильева Оксана, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, дополняет, что супруг вправе не уплачивать алименты, если:
- 1.нетрудоспособность нуждающегося в алиментах супруга наступила вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или из-за совершения им умышленного преступления;
- 2.брак длился недолго (это определяет суд с учетом периода и причин расторжения брака);
- 3.требующий алиментов супруг во время совместного проживания недостойно себя вел.
© iStock.com / fizkesПара читает документы
© iStock.com / fizkes
Пара читает документы . Архивное фото
Имеет ли право на алименты гражданская жена
В силу п. 2 ст. 10 СК РФ супругами являются лица, чей брак был зарегистрирован в органах ЗАГС. Понятие гражданского брака не установлено и, соответственно, нормы Семейного кодекса РФ на не оформивших отношения мужчину и женщину не распространяются. Таким образом, например, гражданская жена не имеет права на алименты, как при заключении официального брака. Однако она может обратиться в суд для назначения алиментов на ребенка, если он рожден в гражданском браке, при этом отцовство официально установлено.
Порядок взыскания
Для взыскания алиментов необходимо заключить добровольное соглашение, условия которого (размер алиментов) определяются по усмотрению сторон (п. 2 ст. 89, п. 2 ст. 90, п. 1 ст. 100 СК РФ) и заверить его нотариально или обратиться в суд по месту жительства с заявлением и пакетом документов.
Добровольно
Супруги могут договориться о добровольной выплате алиментов и без обращения в суд. Оксана Красовская уточняет, что соглашение об уплате алиментов и порядке выплат заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Государственная пошлина за такую услугу составит 250 рублей (пп.9 п.1 ст. 333.24 НК РФ).
"В случае неисполнения плательщиком алиментов нотариального соглашения оно может быть предъявлено судебным приставам, так как оно имеет силу исполнительного листа", – отмечает юрист.
Через суд
По словам Олега Ленкова, в случае несогласия одной из сторон вопрос о взыскании алиментов решается в судебном порядке. Исковое заявление о взыскании алиментов и документы к нему подаются в районный суд по месту регистрации ответчика или месту проживания истца. В ходе судебного разбирательства определяется размер алиментов, который должен будет выплачивать один из супругов.
Размер суммы на содержание жены и мужа
Олег Ленков поясняет, что после расторжения брака один из супругов может обратиться в суд за алиментами, если он неспособен к самообеспечению. Обычно размер регулярных выплат определяется судом на основе экономического положения обеих сторон и может составлять ¼ часть дохода обязанного по алиментам супруга. Минимальный размер алиментов в этом случае, законом не установлен.
По словам Оксаны Красовской, алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, которая подлежит взысканию ежемесячно. Суд берет во внимание финансовое и семейное положение ответчика и другие факторы (ст. 91 СК РФ, п. 12 Пленума Верховного Суда РП № 56).
© iStock.com / ilkercelikМужчина пишет заявление
© iStock.com / ilkercelik
Мужчина пишет заявление . Архивное фото
Как взыскать алименты на содержание супруга
В случае обращения в суд необходимо составить исковое заявление с прошением обязать супруга выплачивать алименты второй стороне.
Заявление
Людмила Решетникова поясняет, что в исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):
- наименование суда, куда подается иск;
- сведения об истце: ФИО, дату и место рождения, место жительства или пребывания, серия и номер паспорта, телефон и адрес электронной почты (по желанию);
- сведения об ответчике: ФИО, дату и место рождения, место жительства или пребывания, место работы (если известно), паспорт. Если дата и место рождения или данные паспорта ответчика неизвестны, это нужно указать в исковом заявлении, суд запросит такую информацию в уполномоченных органах. По желанию можно указать контактный телефон и электронную почту;
- информацию о том, в чем заключается нарушение прав, а также обстоятельства, на которых основаны требования и их доказательства;
- требование о взыскании с супруга (бывшего супруга) алиментов на свое содержание. "Если между супругами (в том числе бывшими) имеется нотариально удостоверенное письменное соглашение об уплате алиментов, следует также указать требование о его расторжении и сведения, подтверждающие принятие мер по урегулированию вопроса о взыскании алиментов с ответчика во внесудебном порядке, либо требование о признании соглашения об уплате алиментов недействительным (п. 2 ст. 452 ГК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56)", –поясняет эксперт.
- сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если таковые предпринимались.
Документы
Перечень прилагаемых к заявлению документов (ст. 132 ГПК РФ):
- 1.уведомление/ иной документ, подтверждающий вручение/ направление другим лицам, копий иска и приложенных к нему документов;
- 2.доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (при его наличии);
- 3.документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если таковые предпринимались и соответствующие документы имеются;
- 4.документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основано требование:
- свидетельства о рождении ребенка, о заключении брака и о его расторжении (если алименты взыскиваются с бывшего супруга);
- соглашение об уплате алиментов, документы, подтверждающие принятие мер по урегулированию вопроса об уплате алиментов во внесудебном порядке (если данное соглашение заключалось);
- документы о заработной плате и иных доходах истца и ответчика (по возможности);
- медицинская справка, подтверждающая беременность жены (бывшей жены);
- справка об инвалидности (при наличии).
Оксана Красовская дополняет, если какие-то документы у истца отсутствуют, то к иску необходимо приложить ходатайство об их истребовании или можно заявить об этом в судебном заседании (ст. 57 ГПК РФ).
© iStock.com / dragana991Девушка снимает обручальное кольцо
© iStock.com / dragana991
Девушка снимает обручальное кольцо . Архивное фото
Процедура
Исковое заявление и документы к нему подаются в районный суд по месту жительства ответчика либо по месту жительства истца (ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56) на бумажном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в электронном виде в установленном порядке (сервис ГАС правосудие).
Требование о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению, поэтому исполнительный лист выдается судом по заявлению сразу после вынесения вердикта (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).
Сроки и размер госпошлины
Срок рассмотрения дела - до истечения месяца со дня поступления заявления. Однако в зависимости от сложности дела суд может продлить его рассмотрение, но не более чем на месяц. Алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, подлежащей взысканию ежемесячно и присуждаются с момента обращения в суд.
Однако, по словам Людмилы Решетниковой, в практике были случаи, когда суд удовлетворил ходатайство о взыскании за прошедший период (до момента обращения в суд). "Данное ходатайство совместно с доверителем мы обосновывали доказательствами, что ранее принимали меры к получению алиментов, но ответчик намеренно уклонился от их уплаты", –говорит эксперт.
При подаче искового заявления об уплате алиментов не нужно платить госпошлину (ст. 333.36 п.1 пп. 2 НК РФ).
© iStock.com / Liudmila ChernetskaРазвод
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Развод . Архивное фото
В каких случаях суд откажет во взыскании алиментов
Олег Ленков перечислил случаи, при которых суд может отказать во взыскании алиментов:
- супруг, требующий алименты, имеет достаточный доход для самообеспечения;
- отсутствуют доказательства финансовой нужды требующего алименты;
- обязанный платить алименты супруг доказывает свою финансовую несостоятельность или невозможность выплачивать алименты из-за важных причин (например, тяжелого заболевания).
Оксана Красовская поясняет, что при рассмотрении дела о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) иск может быть удовлетворен лишь в том случае, если установлено, что взыскание средств с ответчика не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей гражданина и членов его семьи, которых он обязан содержать по закону, за счет остатка средств после уплаты алиментов (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 п. 43).
© iStock.com / vadimguzhvaМужчина на инвалидной коляске
© iStock.com / vadimguzhva
Мужчина на инвалидной коляске. Архивное фото