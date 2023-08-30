https://ria.ru/20230830/alimenty-1893268207.html

Алименты на содержание супругов: право на получение, как оформить

Алименты супругов: право и размер суммы на содержание жены и мужа

Алименты на содержание супругов: право на получение, как оформить

В некоторых случаях жена или муж могут взыскать алименты на свое содержание. Кто имеет право на такие выплаты, условия и порядок их взыскания с бывших супругов... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T20:35

2023-08-30T20:35

2023-08-30T20:35

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россия

справки

ленинградская область

оксана красовская

следственный комитет россии (ск рф)

европейская юридическая служба

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В некоторых случаях жена или муж могут взыскать алименты на свое содержание. Кто имеет право на такие выплаты, условия и порядок их взыскания с бывших супругов и в браке, основания для отказа – в материале РИА Новости.Алименты на супруговСогласно ст. 89 п.1 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Алиментные обязательства обеспечивают экономическую защиту более уязвимого супруга или бывшего супруга и помогают справедливо распределить ответственность по обеспечению обеих сторон в брачных отношениях и после развода.Право на требование алиментов"В России супруг имеет право требовать алименты от другого супруга, если он не может обеспечить себя из-за объективных причин", – комментирует Олег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области. Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, если финансовая поддержка отсутствует и между мужем и женой не заключалось соглашение об уплате алиментов, то право на их требование возникает в случае, когда один из супругов нуждается в финансовой поддержке, и сохраняется в течение брака и после развода.ОсобенностиЛюдмила Решетникова, партнер юридической консалтинговой компании "ГР Консалтинг Сервисез", отмечает, что правом требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга обладают (п. 1 ст. 90, п. 8 ст. 169 СК РФ):Оксана Васильева Оксана, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, дополняет, что супруг вправе не уплачивать алименты, если:Имеет ли право на алименты гражданская женаВ силу п. 2 ст. 10 СК РФ супругами являются лица, чей брак был зарегистрирован в органах ЗАГС. Понятие гражданского брака не установлено и, соответственно, нормы Семейного кодекса РФ на не оформивших отношения мужчину и женщину не распространяются. Таким образом, например, гражданская жена не имеет права на алименты, как при заключении официального брака. Однако она может обратиться в суд для назначения алиментов на ребенка, если он рожден в гражданском браке, при этом отцовство официально установлено.Порядок взысканияДля взыскания алиментов необходимо заключить добровольное соглашение, условия которого (размер алиментов) определяются по усмотрению сторон (п. 2 ст. 89, п. 2 ст. 90, п. 1 ст. 100 СК РФ) и заверить его нотариально или обратиться в суд по месту жительства с заявлением и пакетом документов.ДобровольноСупруги могут договориться о добровольной выплате алиментов и без обращения в суд. Оксана Красовская уточняет, что соглашение об уплате алиментов и порядке выплат заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Государственная пошлина за такую услугу составит 250 рублей (пп.9 п.1 ст. 333.24 НК РФ)."В случае неисполнения плательщиком алиментов нотариального соглашения оно может быть предъявлено судебным приставам, так как оно имеет силу исполнительного листа", – отмечает юрист.Через судПо словам Олега Ленкова, в случае несогласия одной из сторон вопрос о взыскании алиментов решается в судебном порядке. Исковое заявление о взыскании алиментов и документы к нему подаются в районный суд по месту регистрации ответчика или месту проживания истца. В ходе судебного разбирательства определяется размер алиментов, который должен будет выплачивать один из супругов.Размер суммы на содержание жены и мужаОлег Ленков поясняет, что после расторжения брака один из супругов может обратиться в суд за алиментами, если он неспособен к самообеспечению. Обычно размер регулярных выплат определяется судом на основе экономического положения обеих сторон и может составлять ¼ часть дохода обязанного по алиментам супруга. Минимальный размер алиментов в этом случае, законом не установлен.По словам Оксаны Красовской, алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, которая подлежит взысканию ежемесячно. Суд берет во внимание финансовое и семейное положение ответчика и другие факторы (ст. 91 СК РФ, п. 12 Пленума Верховного Суда РП № 56).Как взыскать алименты на содержание супругаВ случае обращения в суд необходимо составить исковое заявление с прошением обязать супруга выплачивать алименты второй стороне.ЗаявлениеЛюдмила Решетникова поясняет, что в исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):При наличии в деле третьих лиц рекомендуется также указать сведения о них в исковом заявлении (ст. 34, 42, 43 ГПК РФ).ДокументыПеречень прилагаемых к заявлению документов (ст. 132 ГПК РФ):Оксана Красовская дополняет, если какие-то документы у истца отсутствуют, то к иску необходимо приложить ходатайство об их истребовании или можно заявить об этом в судебном заседании (ст. 57 ГПК РФ).ПроцедураИсковое заявление и документы к нему подаются в районный суд по месту жительства ответчика либо по месту жительства истца (ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56) на бумажном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в электронном виде в установленном порядке (сервис ГАС правосудие).Требование о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению, поэтому исполнительный лист выдается судом по заявлению сразу после вынесения вердикта (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).Сроки и размер госпошлиныСрок рассмотрения дела - до истечения месяца со дня поступления заявления. Однако в зависимости от сложности дела суд может продлить его рассмотрение, но не более чем на месяц. Алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, подлежащей взысканию ежемесячно и присуждаются с момента обращения в суд.Однако, по словам Людмилы Решетниковой, в практике были случаи, когда суд удовлетворил ходатайство о взыскании за прошедший период (до момента обращения в суд). "Данное ходатайство совместно с доверителем мы обосновывали доказательствами, что ранее принимали меры к получению алиментов, но ответчик намеренно уклонился от их уплаты", –говорит эксперт.При подаче искового заявления об уплате алиментов не нужно платить госпошлину (ст. 333.36 п.1 пп. 2 НК РФ).В каких случаях суд откажет во взыскании алиментовОлег Ленков перечислил случаи, при которых суд может отказать во взыскании алиментов:Оксана Красовская поясняет, что при рассмотрении дела о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) иск может быть удовлетворен лишь в том случае, если установлено, что взыскание средств с ответчика не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей гражданина и членов его семьи, которых он обязан содержать по закону, за счет остатка средств после уплаты алиментов (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 п. 43).

https://ria.ru/20230822/alimenty-1891519152.html

https://realty.ria.ru/20230510/sud-1869978043.html

https://ria.ru/20220820/razvod-1810919133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/brak-1830146437.html

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общество, россия, справки, ленинградская область, оксана красовская, следственный комитет россии (ск рф), европейская юридическая служба