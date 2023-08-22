https://ria.ru/20230822/alimenty-1891519152.html

Алименты в твердой денежной сумме: когда назначаются и как их оформить

Алименты в твердой денежной сумме: размер, как подать и взыскать

Алименты в твердой денежной сумме: когда назначаются и как их оформить

Алименты на содержание ребенка выплачиваются не только в процентах от зарплаты, но и в фиксированном размере. Основания для взыскания алиментов в твердой... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:35

2023-08-22T17:35

2023-08-22T17:35

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россия

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дети

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Алименты на содержание ребенка выплачиваются не только в процентах от зарплаты, но и в фиксированном размере. Основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме, как оформить и рассчитать платеж, образец заявления и причины отказа – в материале РИА Новости.Алименты в твердой денежной суммеАлименты в твердой денежной сумме — это выплаты на детей в фиксированном размере, который не меняется в зависимости от уровня дохода плательщика алиментов. Взыскать их можно только при наличии оснований через исковое заявление или согласовать постоянный размер выплаты и закрепить это в нотариальном соглашении без суда.Регулирующий законОснования для назначения фиксированной суммы алиментов указаны в п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ. Например, их взыскание производится, когда родитель часто устраивается на новую работу, зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, или родитель осуществляет трудовую деятельность за границей и получает вознаграждение в долларах, и в других подобных случаях.Как рассчитать размер алиментов в твердой денежной суммеВедущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова поясняет, что точный размер твердой суммы алиментов законодательством не определен. Он устанавливается судом исходя из возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни с учетом материального положения сторон и других уважительных обстоятельств."Как правило, истцы исходят из суммы прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания истца или отталкиваются от реальных расходов на ребенка, производимых ежемесячно в среднем", – говорит эксперт."Для суда на первом месте интересы и безопасность детей. При назначении размера алиментов суд стремится максимально сохранить ребенку его привычный уровень жизни, – отмечает Назар Назаров, юрист по семейным делам. – При взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме важно приложить к иску расчётный лист. В него должны быть включены все ежемесячные расходы на каждого ребенка (еда, одежда, образование, секции, транспортные расходы, коммунальные платежи и т.д.). Необходимо сразу прикладывать данный документ к судебному иску, так как суд в процессе неохотно принимает дополнительные доказательства". Юрист отмечает, что важно показать суду уровень жизни ребенка. Благодаря всем чекам, выпискам судья сможет оценить при взыскании алиментов реальные затраты на ребёнка.Светлана Шелихова, семейный юрист поясняет, что алименты подлежат индексации, при увеличении прожиточного минимума на ребенка. Поэтому сумму алиментов пишут кратно прожиточному минимуму, например 0,5 прожиточного минимума, один прожиточный минимум и т.д.Можно ли изменить или уменьшить суммуНазар Назаров поясняет, что можно изменить размер выплат с фиксированного на процент от дохода, если выяснилось, что у плательщика появился новый официальный источник дохода, от которого можно рассчитать выплаты. "Если у отца есть фиксированная зарплата, а также дополнительный источник дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду, тогда возможен вариант взыскания алиментов в комбинированной форме: часть дохода идет на долевое взыскание, часть – в твёрдой денежной форме", – уточняет эксперт.Изменение финансового положения отца/матери детей является главным аргументом в пользу увеличения суммы алиментов, а не растущие потребности ребёнка. Нужно предоставить суду доказательства того, что доход экс-супруга изменился в лучшую сторону.По словам Назара Назарова, несмотря на то, что сумма алиментов в твёрдой денежной форме зависит, прежде всего, от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, есть ряд ситуаций, когда в судебном порядке можно требовать увеличения размера выплат:"В том случае если суд уже взыскал сумму на содержания ребенка в твердом размере и произошло изменение материального положения стороны получателя алиментов, например, ребенок пошел на курсы подготовки к ЕГЭ, стал посещать платные секции и кружки или возникли иные расходы позволяющие увеличить твердый размер взыскиваемой суммы, родитель подает иск на изменение установленного размера алиментов на основании ст. 119 Семейного кодекса РФ, – говорит Марина Антонова. – И наоборот, если родитель обязанный уплачивать алименты в твердой сумме стал инвалидом, проходит длительное лечение, был сокращен на работе или утратил доход иным образом, а также, если появились обстоятельства позволяющие изменить твердый размер алиментов, руководствуясь вышеуказанной статьей, подает заявление об изменении размера алиментов".Оформление у нотариуса алиментов в твердой денежной суммеСтороны могут заключить соглашение об уплате алиментов и удостоверить его у нотариуса, который проверит, правильно ли составлен документ и не ущемляет ли он интересы ребенка. Размер алиментов по соглашению не может быть ниже той, которую бы одобрил суд. Госпошлина за такое удостоверение составляет 250 рублей (пп. 9 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).СтоимостьСтоимость услуг нотариуса по составлению соглашения об алиментах зависит от региона. Например, в 2023 году в Москве затраты составляют 8800 рублей , а в Санкт-Петербурге — 5000-7000 рублей в зависимости от сложности и объема документа.Нотариально заверенное соглашение имеет силу исполнительного документа. Оспорить или расторгнуть алиментное соглашение можно только в судебном порядке.Как подать и взыскать алименты в твердой денежной суммеВзыскать алименты в фиксированной форме можно только в исковом порядке, так как для определения размера выплат необходимо проведение заседания с изучением всех обстоятельств дела.Необходимые документыК исковому заявлению о взыскании алиментов в твердой денежной форме необходимо приложить:Обращение в суд и составление заявленияСоставлять иск необходимо по правилам ст.131, 132 ГПК. Обязательные пункты:Чтобы судебный процесс прошел быстрее, по возможности Назар Назаров рекомендует указать в иске помимо ФИО и адреса ответчика:В зависимости от ситуации к исковому заявлению следует приложить:Например:Если такие документы отсутствуют, по словам Марины Антоновой, нужно заявить ходатайство об истребовании судом необходимых доказательств. Например, справки с места работы или из налоговой о доходах ответчика.ОбразецГоспошлина и сроки рассмотренияПри подаче иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей истец освобождается от уплаты государственной пошлины на основании пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, так как данный иск защищает права и законные интересы ребенка.Дело о взыскании алиментов рассматривается районным судом в течение месяца со дня поступления заявления. Однако сроки могут быть продлены исходя из обстоятельств дела, не более чем на месяц."При этом срок, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, не включается в указанные сроки, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства (ч. 2, 4.1, 6 ст. 154, ст. 169 ГПК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13).В любом случае стороны получат от суда извещение о дате, месте и времени судебного заседания (ч. 1 ст. 153 ГПК РФ)", – уточняет Марина Антонова.Причины для отказа или отмены алиментов в твердой денежной суммеСуд откажет во взыскании фиксированной суммы алиментов, если:Назар Назаров уточняет, что отменить назначенные алименты можно только:

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https://ria.ru/20221214/vzyskaniya-1838476693.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, алименты, дети