Алименты в твердой денежной сумме: когда назначаются и как их оформить
© iStock.com / Nadezhda1906Девочка держит маму за руку
© iStock.com / Nadezhda1906
Оглавление
- Алименты в твердой денежной сумме
- Регулирующий закон
- Как рассчитать размер алиментов в твердой денежной сумме
- Можно ли изменить или уменьшить сумму
- Оформление у нотариуса алиментов в твердой денежной сумме
- Стоимость
- Как подать и взыскать алименты в твердой денежной сумме
- Необходимые документы
- Обращение в суд и составление заявления
- Образец
- Госпошлина и сроки рассмотрения
- Причины для отказа или отмены алиментов в твердой денежной сумме
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Алименты на содержание ребенка выплачиваются не только в процентах от зарплаты, но и в фиксированном размере. Основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме, как оформить и рассчитать платеж, образец заявления и причины отказа – в материале РИА Новости.
Алименты в твердой денежной сумме
Алименты в твердой денежной сумме — это выплаты на детей в фиксированном размере, который не меняется в зависимости от уровня дохода плательщика алиментов. Взыскать их можно только при наличии оснований через исковое заявление или согласовать постоянный размер выплаты и закрепить это в нотариальном соглашении без суда.
Регулирующий закон
Основания для назначения фиксированной суммы алиментов указаны в п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ. Например, их взыскание производится, когда родитель часто устраивается на новую работу, зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, или родитель осуществляет трудовую деятельность за границей и получает вознаграждение в долларах, и в других подобных случаях.
Как рассчитать размер алиментов в твердой денежной сумме
Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова поясняет, что точный размер твердой суммы алиментов законодательством не определен. Он устанавливается судом исходя из возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни с учетом материального положения сторон и других уважительных обстоятельств.
© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги на калькуляторе
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги на калькуляторе
"Как правило, истцы исходят из суммы прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания истца или отталкиваются от реальных расходов на ребенка, производимых ежемесячно в среднем", – говорит эксперт.
"Для суда на первом месте интересы и безопасность детей. При назначении размера алиментов суд стремится максимально сохранить ребенку его привычный уровень жизни, – отмечает Назар Назаров, юрист по семейным делам. – При взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме важно приложить к иску расчётный лист. В него должны быть включены все ежемесячные расходы на каждого ребенка (еда, одежда, образование, секции, транспортные расходы, коммунальные платежи и т.д.). Необходимо сразу прикладывать данный документ к судебному иску, так как суд в процессе неохотно принимает дополнительные доказательства". Юрист отмечает, что важно показать суду уровень жизни ребенка. Благодаря всем чекам, выпискам судья сможет оценить при взыскании алиментов реальные затраты на ребёнка.
Светлана Шелихова, семейный юрист поясняет, что алименты подлежат индексации, при увеличении прожиточного минимума на ребенка. Поэтому сумму алиментов пишут кратно прожиточному минимуму, например 0,5 прожиточного минимума, один прожиточный минимум и т.д.
Можно ли изменить или уменьшить сумму
Назар Назаров поясняет, что можно изменить размер выплат с фиксированного на процент от дохода, если выяснилось, что у плательщика появился новый официальный источник дохода, от которого можно рассчитать выплаты. "Если у отца есть фиксированная зарплата, а также дополнительный источник дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду, тогда возможен вариант взыскания алиментов в комбинированной форме: часть дохода идет на долевое взыскание, часть – в твёрдой денежной форме", – уточняет эксперт.
Изменение финансового положения отца/матери детей является главным аргументом в пользу увеличения суммы алиментов, а не растущие потребности ребёнка. Нужно предоставить суду доказательства того, что доход экс-супруга изменился в лучшую сторону.
© iStock.com / Oleg ElkovЖенщина считает рубли
© iStock.com / Oleg Elkov
Женщина считает рубли
По словам Назара Назарова, несмотря на то, что сумма алиментов в твёрдой денежной форме зависит, прежде всего, от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, есть ряд ситуаций, когда в судебном порядке можно требовать увеличения размера выплат:
- у получателя алиментов, значительно снизился уровень доходов;
- получатель алиментов лишился работы;
- у ребёнка появилось заболевание, которое требует дополнительные средства на лечение и реабилитацию;
- получатель алиментов не может работать из-за ухудшения состояния здоровья или получения инвалидности;
- произошло значительное повышение цен на товары первой необходимости, но доход получателя алиментов не изменился.
"В том случае если суд уже взыскал сумму на содержания ребенка в твердом размере и произошло изменение материального положения стороны получателя алиментов, например, ребенок пошел на курсы подготовки к ЕГЭ, стал посещать платные секции и кружки или возникли иные расходы позволяющие увеличить твердый размер взыскиваемой суммы, родитель подает иск на изменение установленного размера алиментов на основании ст. 119 Семейного кодекса РФ, – говорит Марина Антонова. – И наоборот, если родитель обязанный уплачивать алименты в твердой сумме стал инвалидом, проходит длительное лечение, был сокращен на работе или утратил доход иным образом, а также, если появились обстоятельства позволяющие изменить твердый размер алиментов, руководствуясь вышеуказанной статьей, подает заявление об изменении размера алиментов".
Оформление у нотариуса алиментов в твердой денежной сумме
Стороны могут заключить соглашение об уплате алиментов и удостоверить его у нотариуса, который проверит, правильно ли составлен документ и не ущемляет ли он интересы ребенка. Размер алиментов по соглашению не может быть ниже той, которую бы одобрил суд. Госпошлина за такое удостоверение составляет 250 рублей (пп. 9 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).
Стоимость
Стоимость услуг нотариуса по составлению соглашения об алиментах зависит от региона. Например, в 2023 году в Москве затраты составляют 8800 рублей , а в Санкт-Петербурге — 5000-7000 рублей в зависимости от сложности и объема документа.
Нотариально заверенное соглашение имеет силу исполнительного документа. Оспорить или расторгнуть алиментное соглашение можно только в судебном порядке.
Как подать и взыскать алименты в твердой денежной сумме
Взыскать алименты в фиксированной форме можно только в исковом порядке, так как для определения размера выплат необходимо проведение заседания с изучением всех обстоятельств дела.
Необходимые документы
К исковому заявлению о взыскании алиментов в твердой денежной форме необходимо приложить:
- копию паспорта;
- копию свидетельства о рождении;
- квитанцию об отправке копии иска ответчику;
- копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
- выписку из домовой книги, чтобы подтвердить, что ребенок проживает с тем родителем, который просит алименты
- расчетный лист.
Обращение в суд и составление заявления
© iStock.com / AndreyPopovСудья читает документы
© iStock.com / AndreyPopov
Судья читает документы
- Наименование и адрес мирового судебного участка.
- Название: "Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме на несовершеннолетнего ребенка".
- Ф.И.О., адрес и контактные данные стороны-истца и стороны-ответчика.
- Указание на законные права и интересы истца, которые были нарушены.
- Обстоятельства и факты, доказывающие обоснованность иска: попытки досудебного урегулирования спора, уклонение ответчика и так далее.
- Требование о выплате твердой суммы алиментов, обоснование их размера.
- Список прилагаемых документов.
Чтобы судебный процесс прошел быстрее, по возможности Назар Назаров рекомендует указать в иске помимо ФИО и адреса ответчика:
- его дату и место рождения;
- место работы;
- реквизиты любого документа — паспорт, ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства.
В зависимости от ситуации к исковому заявлению следует приложить:
- уведомление о вручении ответчику иска и приложенных документов,
- доверенность если участвует представитель,
- документы, подтверждающие попытки примирения сторон, например уведомление о необходимости платить алименты.
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
Например:
- свидетельства о заключении (расторжении) брака, о рождении ребенка (детей);
- документы о доходах истца и ответчика.
Если такие документы отсутствуют, по словам Марины Антоновой, нужно заявить ходатайство об истребовании судом необходимых доказательств. Например, справки с места работы или из налоговой о доходах ответчика.
Образец
Госпошлина и сроки рассмотрения
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
При подаче иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей истец освобождается от уплаты государственной пошлины на основании пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, так как данный иск защищает права и законные интересы ребенка.
Дело о взыскании алиментов рассматривается районным судом в течение месяца со дня поступления заявления. Однако сроки могут быть продлены исходя из обстоятельств дела, не более чем на месяц.
"При этом срок, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, не включается в указанные сроки, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства (ч. 2, 4.1, 6 ст. 154, ст. 169 ГПК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13).
В любом случае стороны получат от суда извещение о дате, месте и времени судебного заседания (ч. 1 ст. 153 ГПК РФ)", – уточняет Марина Антонова.
Причины для отказа или отмены алиментов в твердой денежной сумме
Суд откажет во взыскании фиксированной суммы алиментов, если:
- ребенок совершеннолетний и дееспособный;
- между родителями заключено нотариально заверенное алиментное соглашение и должник его соблюдает;
- у родителя есть постоянный официальный доход.
Назар Назаров уточняет, что отменить назначенные алименты можно только:
- при снятии родительских прав и оспаривания отцовства;
- если место жительства ребенка определено с плательщиком алиментов.