Задолженность по алиментам: как узнать и оплатить, способы списать долг
© iStock.com / evgenyatamanenkoОтец гуляет с дочерью
© iStock.com / evgenyatamanenko
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как проверить долг по алиментам, способы узнать задолженность онлайн по фамилии — посмотреть на сайте судебных приставов или через "Госуслуги", а также в МФЦ, как происходит расчет суммы взыскания, какое наказание грозит неплательщикам и можно ли освободиться от уплаты алиментов — в материале РИА Новости.
Задолженность по алиментам
Задолженность по алиментам — это общая сумма, которую человек должен был выплачивать в качестве алиментов на протяжении определенного периода, но не делал этого. "Обязанность содержания родителями несовершеннолетних детей и некоторых других лиц, порядок и особенности юридических и финансовых взаимоотношений между сторонами алиментных выплат установлены Семейным кодексом РФ. Вопросы возникновения обязательств по алиментам регулируются V разделом кодекса (главы 13-17)", — комментирует Илья Коптяев, основатель, директор по развитию федеральной юридической компании "Да!Банкрот".
Алименты назначаются в добровольном или принудительном (через суд) порядке следующим категориям получателей:
- дети, живущие с одним из родителей после развода, до достижения совершеннолетнего возраста;
- дети от 18 до 23 лет, продолжающие обучение, требующие материальной помощи от родителей;
- нетрудоспособные дети независимо от возраста, в том числе содержащиеся в домах-интернатах, ПНИ и других специализированных учреждениях после лишения родителей родительских прав (статья 85 СК РФ);
- l бывшие супруги при условии наличия обстоятельств, перечисленных в статье 90 СК РФ, в частности, при наступлении у бывшей супруги беременности ребенком, зачатым до расторжения брака, при необходимости ухода за ребенком-инвалидом, в случае временной нетрудоспособности бывшей жены при наличии общего ребенка возрастом до 3 лет, а также при определенных условиях малоимущему бывшему супругу;
- малоимущие нетрудоспособные родители-пенсионеры при условии отсутствия у них ценных активов за исключением лиц, лишенных ранее родительских прав (статьи 87 – 88 СК РФ).
Эксперт уточняет, что алиментные платежи относятся к доходам, с которых не нужно платить налоги.
Виды
По словам Ильи Коптяева, вид выплат устанавливается судом либо оговаривается бывшими супругами и другими сторонами алиментных взаимоотношений в досудебном порядке в добровольном нотариально заверенном соглашении. По заявлению второго родителя должник может быть лишен родительских прав, но это не освобождает от обязанности по содержанию своего ребенка.
Выплаты могут производиться следующим образом:
- В фиксированном размере. Определяется твердая сумма денежных средств, ежемесячно получаемая родителем, с которым проживает ребенок после развода. При судебном установлении суммы ее величина определяется индивидуально в зависимости от ряда факторов, важнейшими из которых являются размеры доходов, получаемых каждым из родителей и уровень жизни, который необходимо обеспечить ребенку. "Если родитель-плательщик безработный, то суд привязывает фиксированную сумму алиментов к прожиточному минимуму: на ребенка выделяется 50% прожиточного минимума. При увеличении указанного показателя эта величина индексируется соответственно его росту", — поясняет эксперт.
- Определенный процент от заработной платы (дохода). В соответствии со статьей 81 СК РФ суды устанавливают следующие процентные отчисления из зарплаты плательщика: 25% в расчете на одного ребенка; 33%, если деньги идут на содержание двоих детей (или если требуется обеспечить содержание одного ребенка и бывшей супруги); 50% на троих и более детей (независимо от того, от скольких матерей они были рождены).
- Дополнительные целевые выплаты, взыскиваемые для обеспечения ребенка жильем (так называемые жилищные алименты). Присуждаются судом на основании заявления родителя, с которым проживает ребенок, при соблюдении определенных условий: отсутствие жилья, пригодного для проживания; недостаточность дохода для оплаты аренды жилья или ипотеки; наличие судебного акта о взыскании алиментов либо соглашения, которое стороны заключили добровольно.
Как рассчитывается сумма
© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька
Расчетом суммы задолженности по алиментам занимается судебный пристав-исполнитель. Размер взыскания алиментов рассчитывается, прежде всего, исходя из интересов ребенка или другого лица, которому требуется финансовая поддержка в виде алиментов.
"Сумма должна быть достаточной, чтобы обеспечить не только базовые физические потребности ребенка, но и его гармоничное развитие, — говорит Илья Коптяев. — Величину ежемесячных выплат родители могут согласовать добровольно и зафиксировать ее в соглашении, либо размер взыскиваемых алиментов определяет суд".
В случае удержания процента из зарплаты в зависимости от количества иждивенцев алименты могут составлять: 25% на одного, 33% на двоих либо 50% на большее количество получателей адресных выплат.
Законом установлен минимальный размер алиментных платежей в расчете на одного ребенка — не ниже 25% МРОТ.
Максимальная сумма удержаний для выплаты алиментов не должна превышать 50% начисленной заработной платы (полученного дохода) плательщика. Если человек не выплачивал алименты вовремя и допустил задолженность, то с него могут удерживать до 70% от зарплаты, которые распределяют следующим образом:
- половина зарплаты уходит в счет текущего платежа;
- за счет 20% зарплаты погашается образовавшаяся задолженность.
Александр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей, установленным в долях к заработку должника, определяется исходя из зарплаты и иного дохода человека за период, в течение которого алименты не взыскивались.
Если должник не трудоустроен официально, пристав рассчитает сумму долга исходя из средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности. Возможно, что такое решение будет существенно нарушать интересы ребенка — тогда можно обратиться в суд и потребовать определения задолженности в твердой сумме.
"Помимо суммы самих алиментов, с должника может быть взыскана неустойка, которая начисляется в случае, если задолженность образовалась по вине родителя. Если долг появился по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментов банками, взыскать неустойку не получится", — поясняет юрист.
Размер неустойки зависит от того, выплачиваются ли алименты по соглашению сторон или взысканы по решению суда. При наличии соглашения неустойка определяется в соответствии с достигнутыми условиями. В ином случае ее размер составляет 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
"Нередко неустойку рассчитывают путем умножения общей суммы долга на установленный размер неустойки и на количество дней просрочки. В таком случае ее размер зачастую превышает непосредственно сумму задолженности. Однако выполнять расчет подобным способом неправильно. Нужно считать по каждому просроченному месячному платежу, а итоговый размер определять путем сложения полученных сумм за все месяцы", — говорит Александр Жалнин.
Как узнать какой судебный долг
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Узнать сумму задолженности по алиментам, можно разными способами. Портал "Госуслуги" и официальный сайт ФССП позволяют выяснить точную сумму долга по алиментам в режиме реального времени.
Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, что узнать о задолженности при наличии исполнительного производства можно:
- 1.У судебных приставов — уточнить информацию о задолженности можно в территориальном подразделении ФССП. На приеме в ведомстве пристав предоставит информацию о долге и возможных мерах по его взысканию.
- 2.Онлайн по фамилии — на официальном сайте судебных приставов в разделе "Сервис", подразделе "База данных исполнительных производств" по введенному в поисковой строке ФИО, дате рождения и региону регистрации физического лица. Либо через приложение ФССП или на "Госуслугах" в разделе "Предоставление информации о наличии исполнительного производства", а в разделе "Информация о ходе исполнительного производства" требуется указать статус (должник или взыскатель), ввести номер производства. После этого становится доступна сумма задолженности, указанная при последнем обновлении информации приставами.
- 3.В МФЦ — если территориальные отделения ФССП заключили договор о сотрудничестве с МФЦ, то в учреждении могут предоставить информацию о судебном долге и возможных способах его оплаты.
Как оплатить задолженность по алиментам
© iStock.com / AvosbРазвод
© iStock.com / Avosb
Развод
Алименты, удерживаемые из заработной платы, перечисляются работодателем на счет ФССП без участия должника, и уже оттуда попадают к получателю.
Если плательщик осуществляет платежи самостоятельно через отделение банка, то Илья Коптяев рекомендует всегда указывать:
- назначение платежа;
- месяц, за который производится алиментная выплата.
Только предъявив квитанцию с указанными реквизитами, можно подтвердить своевременную и полную оплату долга.
Портал "Госуслуги" предоставляет пользователям возможность перейти к сервису "Госоплата", где можно быстро перечислить задолженность по алиментам с помощью банковской карты.
Ответственность за уклонение от оплаты
Неисполнение обязательств по уплате алиментов может привести к административной или уголовной ответственности.
Согласно КоАП РФ за неуплату алиментов без уважительных причин в течение 2 и более месяцев родителя могут привлечь к административной ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ):
- обязательные исправительные работы (до 150 часов);
- административный арест (от 10 до 15 суток);
- начисление штрафа (до 20 тысяч рублей).
"В случае неуплаты алиментов взысканных судебным решением, судебный пристав начнет процедуру принудительного обращения взыскания на доходы и имущество должника. В этих целях будут произведены списания с его счета в банке. Если этого окажется недостаточно, пристав направит исполнительный лист работодателю для удержания дохода, наложит арест на имущество и будет его реализовывать с торгов. Также должнику может быть закрыт выезд за границу", — говорит Юрий Александров, адвокат, директор юридической компании "А.Лигал".
Скульптура богини Фемиды
В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов, при наличии определенных оснований гражданина могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и назначить следующие меры:
- арест до 3 месяцев;
- направление на исправительные работы;
- лишение свободы (до 12 месяцев).
Юрий Александров отмечает, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказано, что родитель имел достаточные средства для оплаты и не производил выплату алиментов умышленно, а не вследствие реальных затруднений (п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 "О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)".
Александр Жалнин дополняет, что в счет долга могут забрать практически все имущество, за исключением единственного жилья и некоторых других объектов. При сумме долга свыше 10 тысяч рублей должнику могут ограничить право управления транспортными средствами. "Вместе с этим, суд может освободить родителя от ответственности, в частности, если он в полном объеме погасит накопившуюся задолженность", — поясняет юрист.
Освобождение от долга
"В большинстве случаев для освобождения от уплаты задолженности по алиментам нужно обращаться в суд. Для этого придется доказать, что задолженность образовалась в силу уважительных причин и в условиях текущего материального или семейного положения ее погашение не представляется возможным. Например, уважительной причиной может быть признана тяжелая болезнь или прохождение военной службы по призыву. Обязательно учитывается текущее финансовое положение, поэтому при наличии стабильного и высокого дохода списать долг вряд ли получится", — говорит Александр Жалнин.
Илья Коптяев выделяет три законных способа освободиться от уплаты алиментов на ребенка:
- инициировать через суд опровержение отцовства с прохождением судебной экспертизы по анализу ДНК;
- изменить место проживания ребенка, определив его у себя.
Также, по словам эксперта, можно не платить после официального усыновления детей, на которых были установлены алименты, другими людьми.
Юрий Александров дополняет что в силу ст. 119 СК РФ суд вправе освободить лицо от уплаты алиментов при изменении его имущественного, либо семейного положения. Перечень таких обстоятельств, является открытым и устанавливается судом в каждом конкретном деле. (п.57 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"). Анализ судебной практики показывает, что к таким обстоятельствам, в частности могут относиться:
Мужчина переодевается в военную форму
- прохождение обязанным лицом военной службы;
- нетрудоспособность обязанного лица;
- наличие временно уважительных причин, не позволяющих выплачивать алименты.
Также обязанность по выплате алиментов прекращается при отпадении обстоятельств, в связи с которыми они устанавливались, например достижения ребенком совершеннолетия, появления у родителей достаточного дохода, позволяющего себя содержать, восстановление трудоспособности бывшего супруга и т.д.
"Алименты в отличие от большинства других задолженностей не могут быть списаны в процедуре банкротства: это прямо предусмотрено пунктом 5 статьи 213.28 Закона о несостоятельности (банкротстве). Однако в практике встречались случаи, когда должники осознанно шли за признанием банкротом, чтобы иметь возможность выплатить алиментные задолженности, — говорит Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс". — Во-первых, списав все остальные долги, можно сосредоточиться только на погашении алиментов и довольно быстро закрыть долг. Во-вторых, если на ликвидное имущество ранее были наложены аресты приставами по прочим задолженностям (например, кредитным) и его было невозможно продать и погасить алименты – то это можно было легко преодолеть, поскольку в процедуре банкротства все аресты отменяются. Финансовый управляющий продает имущество, и вся или большая часть суммы достается кредитору первой очереди по алиментам. Более того, даже если имущество находится в залоге, не менее 10% от суммы его продажи уйдет "алиментному" кредитору".
Поэтому даже если в отношении должника по алиментам завершена процедура банкротства, но алиментный долг не был в ней полностью погашен, кредитор может обратиться в арбитражный суд за выдачей исполнительного листа.
Для освобождения от уплаты задолженности родитель должен обратиться с исковым заявлением в суд в течение 3 лет с момента, когда он узнал о наличии обстоятельств, позволяющих уменьшить долг.
Иск составляется по общим правилам, в частности, необходимо указать:
- наименование суда;
- сведения о сторонах: ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, контактные данные;
- обстоятельства дела, основания, по которым плательщик алиментов подлежит освобождению от уплаты задолженности, и доказательства, подтверждающие эти основания;
- цену иска, рассчитанную исходя из размера долга.
При подаче заявления нужно уплатить государственную пошлину по правилам ст. 333. 19 НК РФ. Ее размер зависит от цены иска и варьируется от 400 рублей до 60 тыс. рублей. Исковое заявление подается в районный суд по месту жительства получателя алиментов. На рассмотрение выделяется 2 месяца с возможностью продления не более чем на месяц.
Александр Жалнин уточняет, что вынесенное решение вступает в законную силу по истечении месяца после принятия и затем его копия вручается истцу. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам является основанием для прекращения судебным приставом исполнительного производства, если оно возбуждалось ранее.