https://ria.ru/20230731/zadolzhennost-1887447164.html

Задолженность по алиментам: как узнать и оплатить, способы списать долг

Задолженность по алиментам: как узнать какой долг по фамилии

Задолженность по алиментам: как узнать и оплатить, способы списать долг

Как проверить долг по алиментам, способы узнать задолженность онлайн по фамилии — посмотреть на сайте судебных приставов или через "Госуслуги", а также в МФЦ,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:49

2023-07-31T18:49

2023-07-31T18:49

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

долги

следственный комитет россии (ск рф)

алименты

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как проверить долг по алиментам, способы узнать задолженность онлайн по фамилии — посмотреть на сайте судебных приставов или через "Госуслуги", а также в МФЦ, как происходит расчет суммы взыскания, какое наказание грозит неплательщикам и можно ли освободиться от уплаты алиментов — в материале РИА Новости.Задолженность по алиментамЗадолженность по алиментам — это общая сумма, которую человек должен был выплачивать в качестве алиментов на протяжении определенного периода, но не делал этого. "Обязанность содержания родителями несовершеннолетних детей и некоторых других лиц, порядок и особенности юридических и финансовых взаимоотношений между сторонами алиментных выплат установлены Семейным кодексом РФ. Вопросы возникновения обязательств по алиментам регулируются V разделом кодекса (главы 13-17)", — комментирует Илья Коптяев, основатель, директор по развитию федеральной юридической компании "Да!Банкрот".Алименты назначаются в добровольном или принудительном (через суд) порядке следующим категориям получателей:Эксперт уточняет, что алиментные платежи относятся к доходам, с которых не нужно платить налоги.ВидыПо словам Ильи Коптяева, вид выплат устанавливается судом либо оговаривается бывшими супругами и другими сторонами алиментных взаимоотношений в досудебном порядке в добровольном нотариально заверенном соглашении. По заявлению второго родителя должник может быть лишен родительских прав, но это не освобождает от обязанности по содержанию своего ребенка.Выплаты могут производиться следующим образом:Как рассчитывается суммаРасчетом суммы задолженности по алиментам занимается судебный пристав-исполнитель. Размер взыскания алиментов рассчитывается, прежде всего, исходя из интересов ребенка или другого лица, которому требуется финансовая поддержка в виде алиментов."Сумма должна быть достаточной, чтобы обеспечить не только базовые физические потребности ребенка, но и его гармоничное развитие, — говорит Илья Коптяев. — Величину ежемесячных выплат родители могут согласовать добровольно и зафиксировать ее в соглашении, либо размер взыскиваемых алиментов определяет суд".В случае удержания процента из зарплаты в зависимости от количества иждивенцев алименты могут составлять: 25% на одного, 33% на двоих либо 50% на большее количество получателей адресных выплат.Законом установлен минимальный размер алиментных платежей в расчете на одного ребенка — не ниже 25% МРОТ.Максимальная сумма удержаний для выплаты алиментов не должна превышать 50% начисленной заработной платы (полученного дохода) плательщика. Если человек не выплачивал алименты вовремя и допустил задолженность, то с него могут удерживать до 70% от зарплаты, которые распределяют следующим образом:Александр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей, установленным в долях к заработку должника, определяется исходя из зарплаты и иного дохода человека за период, в течение которого алименты не взыскивались.Если должник не трудоустроен официально, пристав рассчитает сумму долга исходя из средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности. Возможно, что такое решение будет существенно нарушать интересы ребенка — тогда можно обратиться в суд и потребовать определения задолженности в твердой сумме."Помимо суммы самих алиментов, с должника может быть взыскана неустойка, которая начисляется в случае, если задолженность образовалась по вине родителя. Если долг появился по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментов банками, взыскать неустойку не получится", — поясняет юрист.Размер неустойки зависит от того, выплачиваются ли алименты по соглашению сторон или взысканы по решению суда. При наличии соглашения неустойка определяется в соответствии с достигнутыми условиями. В ином случае ее размер составляет 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки."Нередко неустойку рассчитывают путем умножения общей суммы долга на установленный размер неустойки и на количество дней просрочки. В таком случае ее размер зачастую превышает непосредственно сумму задолженности. Однако выполнять расчет подобным способом неправильно. Нужно считать по каждому просроченному месячному платежу, а итоговый размер определять путем сложения полученных сумм за все месяцы", — говорит Александр Жалнин.Как узнать какой судебный долгУзнать сумму задолженности по алиментам, можно разными способами. Портал "Госуслуги" и официальный сайт ФССП позволяют выяснить точную сумму долга по алиментам в режиме реального времени.Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, поясняет, что узнать о задолженности при наличии исполнительного производства можно:Как оплатить задолженность по алиментамАлименты, удерживаемые из заработной платы, перечисляются работодателем на счет ФССП без участия должника, и уже оттуда попадают к получателю.Если плательщик осуществляет платежи самостоятельно через отделение банка, то Илья Коптяев рекомендует всегда указывать:Только предъявив квитанцию с указанными реквизитами, можно подтвердить своевременную и полную оплату долга.Портал "Госуслуги" предоставляет пользователям возможность перейти к сервису "Госоплата", где можно быстро перечислить задолженность по алиментам с помощью банковской карты.Ответственность за уклонение от оплатыНеисполнение обязательств по уплате алиментов может привести к административной или уголовной ответственности.Согласно КоАП РФ за неуплату алиментов без уважительных причин в течение 2 и более месяцев родителя могут привлечь к административной ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ):"В случае неуплаты алиментов взысканных судебным решением, судебный пристав начнет процедуру принудительного обращения взыскания на доходы и имущество должника. В этих целях будут произведены списания с его счета в банке. Если этого окажется недостаточно, пристав направит исполнительный лист работодателю для удержания дохода, наложит арест на имущество и будет его реализовывать с торгов. Также должнику может быть закрыт выезд за границу", — говорит Юрий Александров, адвокат, директор юридической компании "А.Лигал".В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов, при наличии определенных оснований гражданина могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и назначить следующие меры:Юрий Александров отмечает, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказано, что родитель имел достаточные средства для оплаты и не производил выплату алиментов умышленно, а не вследствие реальных затруднений (п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 "О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)".Александр Жалнин дополняет, что в счет долга могут забрать практически все имущество, за исключением единственного жилья и некоторых других объектов. При сумме долга свыше 10 тысяч рублей должнику могут ограничить право управления транспортными средствами. "Вместе с этим, суд может освободить родителя от ответственности, в частности, если он в полном объеме погасит накопившуюся задолженность", — поясняет юрист.Освобождение от долга"В большинстве случаев для освобождения от уплаты задолженности по алиментам нужно обращаться в суд. Для этого придется доказать, что задолженность образовалась в силу уважительных причин и в условиях текущего материального или семейного положения ее погашение не представляется возможным. Например, уважительной причиной может быть признана тяжелая болезнь или прохождение военной службы по призыву. Обязательно учитывается текущее финансовое положение, поэтому при наличии стабильного и высокого дохода списать долг вряд ли получится", — говорит Александр Жалнин.Илья Коптяев выделяет три законных способа освободиться от уплаты алиментов на ребенка:Также, по словам эксперта, можно не платить после официального усыновления детей, на которых были установлены алименты, другими людьми.Юрий Александров дополняет что в силу ст. 119 СК РФ суд вправе освободить лицо от уплаты алиментов при изменении его имущественного, либо семейного положения. Перечень таких обстоятельств, является открытым и устанавливается судом в каждом конкретном деле. (п.57 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"). Анализ судебной практики показывает, что к таким обстоятельствам, в частности могут относиться:Также обязанность по выплате алиментов прекращается при отпадении обстоятельств, в связи с которыми они устанавливались, например достижения ребенком совершеннолетия, появления у родителей достаточного дохода, позволяющего себя содержать, восстановление трудоспособности бывшего супруга и т.д."Алименты в отличие от большинства других задолженностей не могут быть списаны в процедуре банкротства: это прямо предусмотрено пунктом 5 статьи 213.28 Закона о несостоятельности (банкротстве). Однако в практике встречались случаи, когда должники осознанно шли за признанием банкротом, чтобы иметь возможность выплатить алиментные задолженности, — говорит Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс". — Во-первых, списав все остальные долги, можно сосредоточиться только на погашении алиментов и довольно быстро закрыть долг. Во-вторых, если на ликвидное имущество ранее были наложены аресты приставами по прочим задолженностям (например, кредитным) и его было невозможно продать и погасить алименты – то это можно было легко преодолеть, поскольку в процедуре банкротства все аресты отменяются. Финансовый управляющий продает имущество, и вся или большая часть суммы достается кредитору первой очереди по алиментам. Более того, даже если имущество находится в залоге, не менее 10% от суммы его продажи уйдет "алиментному" кредитору".Поэтому даже если в отношении должника по алиментам завершена процедура банкротства, но алиментный долг не был в ней полностью погашен, кредитор может обратиться в арбитражный суд за выдачей исполнительного листа.Для освобождения от уплаты задолженности родитель должен обратиться с исковым заявлением в суд в течение 3 лет с момента, когда он узнал о наличии обстоятельств, позволяющих уменьшить долг.Иск составляется по общим правилам, в частности, необходимо указать:При подаче заявления нужно уплатить государственную пошлину по правилам ст. 333. 19 НК РФ. Ее размер зависит от цены иска и варьируется от 400 рублей до 60 тыс. рублей. Исковое заявление подается в районный суд по месту жительства получателя алиментов. На рассмотрение выделяется 2 месяца с возможностью продления не более чем на месяц.Александр Жалнин уточняет, что вынесенное решение вступает в законную силу по истечении месяца после принятия и затем его копия вручается истцу. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам является основанием для прекращения судебным приставом исполнительного производства, если оно возбуждалось ранее.

https://ria.ru/20230705/alimenty-1882281070.html

https://ria.ru/20221214/vzyskaniya-1838476693.html

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https://ria.ru/20230131/alimenty-1848809630.html

https://ria.ru/20230731/alimenty-1887374076.html

https://ria.ru/20221222/pristavy-1840409848.html

https://ria.ru/20221215/alimenty-1838814454.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), долги, следственный комитет россии (ск рф), алименты